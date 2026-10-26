La défiscalisation d’une œuvre d’art existe surtout pour les entreprises : l’article 238 bis AB du CGI permet de déduire du résultat imposable le prix d’achat d’une œuvre originale d’artiste vivant, sur cinq exercices, à condition de l’exposer. Les particuliers, eux, n’obtiennent aucune déduction à l’achat. Leur avantage tient à la sortie : taxe forfaitaire de 6 % ou régime des plus-values avec abattement, absence de l’art dans l’assiette de l’IFI, et dation en paiement.

Ce guide fait le tour des dispositifs, avec la source officielle de chaque règle. Pour replacer ces règles dans une stratégie plus large, consultez notre guide pour investir dans l’art.

Défiscalisation œuvre d’art : ce qui existe vraiment

Le mot « défiscalisation » est trompeur. En matière d’art, il s’agit presque toujours d’un différé d’imposition ou d’un régime favorable à la revente, rarement d’une économie définitive.

Trois situations sont à distinguer :

l’ entreprise qui achète une œuvre : déduction spéciale (art. 238 bis AB du CGI) ;

qui achète une œuvre : déduction spéciale (art. 238 bis AB du CGI) ; l’ entreprise qui loue ou finance une œuvre en leasing : régime des loyers, sans la déduction d’achat ;

qui loue ou finance une œuvre en leasing : régime des loyers, sans la déduction d’achat ; le particulier : pas d’avantage à l’achat, mais une fiscalité spécifique à la détention (IFI), à la vente (taxe ou plus-value) et à la transmission (dation).

Entreprises : la déduction de l’article 238 bis AB du CGI

Qui peut en bénéficier ?

Selon le BOFiP BOI-BIC-CHG-70-10 (§ 5), le dispositif concerne les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, ainsi que les sociétés relevant du régime des sociétés de personnes, quelle que soit leur activité. Les entreprises relevant des BNC sont exclues, faute de pouvoir constituer la réserve spéciale. Pour une entreprise individuelle, faites valider l’éligibilité par votre expert-comptable.

Quelles œuvres ?

Des œuvres originales d’artistes vivants : l’artiste doit être vivant à la date de l’achat (§ 30).

: l’artiste doit être vivant à la date de l’achat (§ 30). L’œuvre doit être inscrite à l’actif immobilisé ; une œuvre destinée à la revente (stock) est exclue (§ 40).

Pour mesurer la reconnaissance d’un créateur avant d’acheter, notre page sur la cote d’un artiste donne des repères de marché.

Quelle condition d’exposition ?

L’œuvre doit être exposée à titre gratuit, dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l’exception de leurs bureaux (§ 80). La durée correspond à l’exercice d’acquisition et aux quatre années suivantes (§ 90), soit cinq ans.

Sont admis les locaux de l’entreprise, une exposition organisée par elle ou par un tiers, le dépôt dans un musée ou l’exposition par une collectivité. Un lieu réservé aux seuls clients ou une exposition ponctuelle ne suffisent pas, et le public doit être informé du lieu et des conditions d’accès (§ 100).

Combien déduire, et sur quelle durée ?

Étalement : la déduction se fait par fractions égales sur cinq exercices, l’exercice d’acquisition et les quatre suivants, sans prorata temporis (§ 200).

: la déduction se fait par fractions égales sur cinq exercices, l’exercice d’acquisition et les quatre suivants, sans prorata temporis (§ 200). Plafond : 20 000 € ou 5 ‰ du chiffre d’affaires, le montant le plus élevé étant retenu, après déduction des versements effectués au titre de l’article 238 bis (§ 220). L’excédent n’est pas reportable.

: 20 000 € ou 5 ‰ du chiffre d’affaires, le montant le plus élevé étant retenu, après déduction des versements effectués au titre de l’article 238 bis (§ 220). L’excédent n’est pas reportable. Exemple officiel : un achat de 40 000 € donne 8 000 € déductibles par an (§ 230).

Quelles obligations comptables ?

La somme déduite est inscrite à un compte de réserve spéciale au passif, au plus tard à la clôture de l’exercice suivant (§ 120). La déduction est extra-comptable : elle se porte sur le tableau 2058-A-SD (régime réel normal) ou 2033-B-SD (régime simplifié). C’est une décision de gestion : une déduction non pratiquée une année est définitivement perdue (§ 190).

Dans quels cas la déduction est-elle reprise ?

La réserve est réintégrée au résultat imposable en cas de cession de l’œuvre, de changement d’affectation (arrêt de l’exposition) ou de prélèvement sur la réserve (§ 250 à 270). Le dispositif joue donc comme un différé tant que l’œuvre reste exposée.

Si le prix d’achat dépasse 7 600 €, une éventuelle provision pour dépréciation suppose un expert judiciaire inscrit sur une liste (§ 320).

Le dispositif est-il prolongé ?

D’après le BOFiP dans sa version du 15 avril 2026, la mesure s’applique aux acquisitions réalisées avant le 31 décembre 2028. Le dispositif ayant été prorogé à plusieurs reprises, vérifiez la date en vigueur au moment de votre achat.

Mécénat : donner plutôt qu’acheter

Un don à un organisme éligible relève d’un autre régime, l’article 238 bis du CGI. D’après service-public.fr (entreprises) et le BOFiP BOI-BIC-RICI-20-30 :

réduction d’impôt de 60 % du don jusqu’à 2 M€, puis 40 % au-delà ;

du don jusqu’à 2 M€, puis 40 % au-delà ; versements retenus dans la limite de 20 000 € ou 5 ‰ du chiffre d’affaires , le plus élevé ;

, le plus élevé ; excédent reportable sur les cinq exercices suivants.

Ce plafond est commun avec la déduction 238 bis AB : les deux dispositifs se partagent la même enveloppe. Si l’entreprise reçoit des contreparties, elles doivent rester nettement disproportionnées par rapport au montant du don (BOI-BIC-RICI-20-30).

Leasing et location d’œuvre d’art : quelle fiscalité ?

Dans une location, l’entreprise n’est pas propriétaire : l’œuvre ne figure pas à son actif. Les sources de la déduction 238 bis AB, qui vise une acquisition immobilisée, ne s’appliquent donc pas telles quelles.

Le raisonnement habituel est celui du droit commun : les loyers versés pour un bien utilisé dans l’exploitation sont des charges déductibles si elles sont engagées dans l’intérêt de l’entreprise (art. 39 du CGI). Les prestataires du secteur présentent la location comme déductible à 100 %, avec une exposition dans les locaux.

Attention : aucune doctrine officielle (BOFiP) dédiée au leasing d’œuvres d’art n’a été identifiée. Les conditions précises (durée du contrat, valeur de l’option d’achat, traitement à la levée de l’option, rapport avec le plafond de la 238 bis AB) doivent être validées avec l’expert-comptable de l’entreprise. Une fois l’option levée et l’œuvre immobilisée, l’examen se refait à la lumière des règles de l’achat.

Particuliers : pas de déduction à l’achat

Aucun texte n’accorde à un particulier une déduction de son revenu ou de son impôt pour l’achat d’une œuvre. L’intérêt fiscal se situe ailleurs.

À la vente : taxe forfaitaire de 6 %

Pour les objets d’art, de collection ou d’antiquité, la vente par un particulier domicilié en France est soumise de plein droit à une taxe forfaitaire, qui remplace l’imposition des plus-values (BOFiP BOI-RPPM-PVBMC-20 et BOI-RPPM-PVBMC-20-10) :

taux de 6 % du prix de cession, auquel s’ajoute la CRDS de 0,5 % (§ 500) ;

du prix de cession, auquel s’ajoute la CRDS de (§ 500) ; exonération lorsque le prix est inférieur ou égal à 5 000 € (§ 220 et suivants) ; le seuil s’apprécie par objet, mais un lot vendu au même acquéreur compte comme une seule opération ;

lorsque le prix est inférieur ou égal à (§ 220 et suivants) ; le seuil s’apprécie par objet, mais un lot vendu au même acquéreur compte comme une seule opération ; exonération des ventes à un musée de France ou à des collectivités ;

déclaration en principe dans le mois suivant la vente (§ 570), le plus souvent par l’intermédiaire ou l’acquéreur assujetti à la TVA.

La taxe porte sur le prix, pas sur le gain : elle est due même sans plus-value.

À la vente : l’option pour le régime des plus-values

Le vendeur peut opter pour le régime de droit commun des plus-values sur biens meubles (art. 150 VL du CGI), selon le BOFiP BOI-RPPM-PVBMC-20-20. Il doit justifier de la date et du prix d’acquisition, ou d’une détention de plus de 22 ans.

Abattement de 5 % par année de détention au-delà de la deuxième , pour les cessions depuis le 1er janvier 2014 ;

, pour les cessions depuis le 1er janvier 2014 ; plus-value totalement exonérée après 22 ans de détention ;

de détention ; l’ancienne règle (10 % par an, exonération après 12 ans) ne concerne plus les cessions actuelles.

Le taux d’imposition du gain est de 19 % d’impôt sur le revenu, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux. Leur taux est celui en vigueur l’année de la cession. Le BOFiP BOI-RPPM-PVBMC-10 détaille le calcul.

En pratique, l’option est surtout utile pour une œuvre détenue longtemps ou une vente avec faible gain. Une œuvre achetée dans les années 2000 peut par exemple devenir pleinement exonérée de plus-value sous ce régime. Pour estimer le prix de revente, voyez notre page sur l’estimation d’un tableau.

À la détention : œuvres d’art et IFI

L’impôt sur la fortune immobilière (IFI) ne porte que sur le patrimoine immobilier : la base est la valeur nette des biens et droits immobiliers détenus au 1er janvier (art. 964 et 965 du CGI, BOFiP BOI-PAT-IFI), au-delà d’un seuil de 1,3 M€ de patrimoine net taxable. Un tableau, une sculpture ou une pièce de collection est un bien meuble, hors assiette.

Des amendements visant à intégrer l’art dans une assiette plus large ont été débattus lors des discussions budgétaires récentes. Vérifiez la loi de finances en vigueur pour l’année concernée.

À la transmission : la dation en paiement

La dation permet de payer, à titre exceptionnel, des droits de succession, de donation ou l’IFI en remettant à l’État des œuvres de haute valeur artistique ou historique (source : ministère de la Culture, BOFiP BOI-SJ-AGR-50-20-20). L’offre est examinée par la commission interministérielle d’agrément pour la conservation du patrimoine artistique national, et l’État fixe la valeur libératoire. L’agrément n’est jamais acquis d’avance. Ce dispositif concerne des œuvres majeures, et non des achats courants.

Tableau récapitulatif des dispositifs

Qui Avantage Conditions Source officielle Entreprise (IS ou sociétés de personnes) Déduction du prix d’achat d’une œuvre d’artiste vivant, sur 5 exercices Œuvre immobilisée, exposition gratuite 5 ans, plafond 20 000 € ou 5 ‰ du CA, réserve spéciale Art. 238 bis AB CGI ; BOI-BIC-CHG-70-10 Entreprise (don) Réduction d’impôt de 60 % (40 % au-delà de 2 M€) Organisme éligible ; plafond 20 000 € ou 5 ‰ du CA, report 5 ans Art. 238 bis CGI ; BOI-BIC-RICI-20-30 ; service-public.fr Entreprise (leasing / location) Loyers déductibles en charges Usage dans l’exploitation ; contrat à faire valider par l’expert-comptable Art. 39 CGI (principe général) Particulier (vente) Taxe de 6 % + CRDS 0,5 %, sans calcul de plus-value Prix supérieur à 5 000 € (sinon exonéré) BOI-RPPM-PVBMC-20-10 Particulier (vente, option) Abattement 5 %/an après 2 ans, exonération après 22 ans Date et prix d’acquisition justifiés, ou détention plus de 22 ans Art. 150 VL CGI ; BOI-RPPM-PVBMC-20-20 Particulier (détention) Œuvres hors assiette de l’IFI Base limitée à l’immobilier Art. 964-965 CGI ; BOI-PAT-IFI Particulier (transmission) Paiement des droits par remise d’œuvres à l’État Agrément, œuvres de haute valeur artistique ou historique Culture.gouv.fr ; BOI-SJ-AGR-50-20-20

Investir dans l’art pour défiscaliser : bon réflexe ou fausse piste ?

Acheter une œuvre pour la seule déduction est rarement pertinent. La déduction de 238 bis AB est un différé, elle est reprise à la vente, et la valeur de l’œuvre n’est jamais garantie. Le critère premier reste la qualité de l’œuvre et la liquidité du marché de l’art.

Avant l’achat, quelques réflexes : vérifier la provenance et le certificat, prévoir l’exposition effective (pour une entreprise, c’est la condition clé), et protéger l’œuvre avec une assurance adaptée. Pour les particuliers qui découvrent le sujet, notre guide pour acheter un tableau détaille les étapes concrètes.

Chaque situation dépend de la forme juridique, du régime d’imposition et de la durée de détention : un expert-comptable (entreprise) ou un notaire (particulier, succession) valide l’application de ces règles à votre cas.

FAQ

La défiscalisation d’une œuvre d’art est-elle possible pour un particulier ?

Pas sous forme de déduction ou de réduction d’impôt à l’achat. Le particulier bénéficie en revanche de la taxe forfaitaire de 6 % (ou de l’option plus-values avec exonération après 22 ans), de l’exclusion de l’art de l’IFI et de la dation pour les œuvres majeures.

Quelle est la limite de déduction pour une entreprise ?

Le plafond est de 20 000 € ou 5 ‰ du chiffre d’affaires, le montant le plus élevé étant retenu, après déduction des dons de mécénat (BOFiP BOI-BIC-CHG-70-10, § 220). L’excédent n’est pas reportable.

Faut-il exposer l’œuvre, et pendant combien de temps ?

Oui : exposition gratuite, dans un lieu accessible au public ou aux salariés (hors bureaux), pendant l’exercice d’acquisition et les quatre suivants. À défaut, la réserve est réintégrée au résultat (§ 80, 90 et 250).

Le leasing d’œuvre d’art est-il déductible ?

Les loyers sont en principe des charges déductibles s’ils répondent à l’intérêt de l’exploitation. Faute de doctrine officielle dédiée, faites valider le contrat par votre expert-comptable.

Une œuvre d’art est-elle imposée à l’IFI ?

Non, l’IFI ne vise que les biens et droits immobiliers (art. 964 et 965 du CGI). Surveillez toutefois les évolutions de la loi de finances.

À partir de quel prix la taxe de 6 % s’applique-t-elle ?

À partir d’un prix de cession supérieur à 5 000 € : en dessous ou à ce montant, la vente est exonérée (BOI-RPPM-PVBMC-20-10).