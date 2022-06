Per en Bourse – Que Signifie PER ? Evaluer la Cherté d’Une Action

Ceux qui investissent dans les actions cotées en bourse ont constamment besoin d’avoir une idée de la valorisation des entreprises. le PER en bourse est l’un des premiers indicateurs, et souvent le plus utilisé pour avoir une idée plus claire de la valorisation d’une entreprise en bourse. Pour être plus rentable, le PER (Price Earning Ratio) est l’un des indicateurs de croissances qu’il faut connaître et comprendre à tout prix.

PER Bourse – Qu’est-ce que le PER en Bourse ?

Le PER est un indicateur destiné à déterminer la cherté d’une action. Il est calculé sur la base des données financières d’une période antérieure, on parle alors de PER glissant. Cette période antérieure peut être en répartition trimestrielle ou semestrielle. Le Per peut également être calculer sur la base de données prévisionnelles, il s’agira alors du PER Projeté. Le PER est aussi définit comme un ratio qui vise à évaluer le prix d’une action par rapport à ses bénéfices.

Le PER est un indicateur qui peut être utilisé par tout le monde, qu’il s’agisse d’un trader chevronné ou d’un trader débutant. Le plus important et l’essentielle, c’est de connaître son fonctionnement et pouvoir l’interpréter.

Cet indicateur se focalise essentiellement sur les revenus prévisionnels d’une action. En effet, le PER représente le nombre d’années de bénéfice que le trader est prêt à acheter. Vous l’aurez donc compris, plus il connaît une progression décroissante, plus l’entreprise est intéressante.

PER Bourse – Comment Calculer le Price Earning Ratio en Bourse ?

Le PER s’obtient en faisant le cours de l’action en bourse par le BPA (Bénéfice par Action). On aura donc la formule suivante : PER = Cours de l’action/BPA. Le PER peut également être calculé en appliquant la formule mathématique suivante : PER = Capitalisation boursière/Résultat Net.

PER Bourse – Comment Interpréter le PER ?

L’interprétation du PER est très importante pour les investisseurs. Un PER moyen se situe toujours entre 10 et 17. À ce niveau, l’action est évaluée normalement. Lorsqu’il est inférieur à 10, cela signifie que l’action est sous-évaluée. C’est un facteur qui marque un certain déficit sur la valeur de l’action en bourse.

Lorsque le PER est au-dessus de 17, on parle d’une action surévaluée. Le regard porté sur le PER est particulièrement à court terme, notamment sur un an, mais peut également s’imposer sur le long terme.

Lorsque le PER se retrouve au-delà de 25, on parle de bulle spéculative, les investisseurs peuvent s’attendre à une forte explosion ou à une forte croissance. L’interprétation du PER est très importante pour une bonne prise de décision. Si le PER d’une année N-1 est en baisse en deçà de 10, ce sera difficile d’interpréter le PER de l’année N.

PER Interprétation > 25 Elevé Entre 20 et 25 Relativement élevé Entre 15 et 20 Moyen Entre 10 et 15 Relativement bas < 10 Bas

PER Bourse – Comparer et Interpréter le PER dans un Même Secteur d’Activité

Il n’y a aucun profit à tirer en calculant et en comparant le PER d’un secteur d’activité avec celui d’un autre. Cette comparaison est simplement erronée, parce que les cours des entreprises de certains secteurs sont plus volatils que ceux d’autres. Il faut donc prendre en compte cette variante pour pouvoir calculer et comparer le PER de plusieurs secteurs d’activités.

Il serait difficile d’avoir des informations fiables en comparant par exemple le PER d’une société comme Tesla à celui d’une autre comme Scor. Ce sont des sociétés de secteurs d’activités différentes et aussi, des sociétés avec des capacités financières différente.

Toutefois, si l’analyste parvient à trouver un ratio proportionnel aux revenus de deux sociétés, il peut alors y avoir comparaison.

PER Bourse – Comment Déterminer, les Données à Prendre en Compte Pour Calculer le PER en Bourse ?

Plusieurs sites internet en ligne proposent des informations sur la situation financière des entreprises. Il s’agit notamment des informations qui peuvent participer au calcul du PER tel que nous l’avons vu dans la formule plus haut. Ces informations sont disponibles sur des sites de renom, et parfois sur les sites internet des sociétés concernées.

Les données financières des sociétés sont souvent annoncées dans des bulletins d’informations ou des communiqué de presse. Les plateformes spécialisées en la matière sont ici Boursorama, ou Trangisat, bref, ils sont nombreux en France.

Sur les marchés internationaux, d’autres plateformes spécialisées proposent des informations sur le PER des entreprises en bourse. Nous pouvons citer des plateformes comme Bloomberg, pour ne citer que quelques-uns.

L’information qui semble plus accessible sur les données d’une entreprise, c’est le cours de l’action en temps réel. Il n’est pas vraiment possible d’avoir accès à toutes les informations financières sur une société, à moins que celle-ci décide de la rendre publique.

PER Bourse et Taux de Rendement d’une Action

Le taux de rendement est désigné comme l’inverse du PER dans les analyses sur les marchés financiers. L’inverse du PER indique le rendement espéré par les actionnaires sur le cours de l’action à l’état actuel. Pour obtenir le taux de rendement d’une action, on peut appliquer la formule suivante : TR=1/PER. Le taux de rendement permet de comparer la valorisation de l’entreprise avec le taux sans risques.

Pour une entreprise qui a un PER de 17, son taux de rendement sera défini de la manière suivante. TR=1/17, ce qui est égale à 5,88 %. Le PER est aussi important que le TR dans le cadre de l'analyse de la situation de l'entreprise.









PER Bourse – À Quoi Sert le PER en Bourse ?

Le PER intervient dans plusieurs plans d’analyses pour avoir des informations solides sur l’action d’une entreprise. Parmi les cas de figure les plus récurrents, nous pouvons citer :

PER Bourse : un Outil de Valorisation Financière

Le PER est souvent employé comme multiple de valorisation par certains acteurs du marché, plus principalement par les investisseurs. Ces derniers choisissent des entreprises d’un même secteur et font une moyenne des PER de ces entreprises. Il peuvent ensuite les utiliser pour estimer par exemple le taux de rendement tel que nous avons vu plus haut.

Bien que cette approche ait des avantages, il faut également noter qu’il peut avoir des inconvénients qui peuvent complètement fausser les analyses. Il faut déjà relever que chaque entreprise a un marché spécifique, une politique interne qui lui est propre et une approche personnelle du marché. Sans prendre en compte toutes ces variables, il est évident que la valorisation avec le PER ne serait pas assez fiable.

PER Bourse : un Outil de Sélection.

Le PER peut être employé par des sociétés d’investissement pour conseiller les investisseurs, ou pour les pousser à faire un choix d’investissement. Il y a des actions qui sont plus chers par rapport à d’autres, par exemple lorsque le PER est supérieur 25.

Un investisseur peut décider de porter son attention uniquement sur les actions d’une entreprise avec un PER dans un intervalle précis. L’action d’une entreprise est considérée à bon prix lorsque son PER est compris entre 10 et 17. Un investisseur peut porter son attention sur ce facteur pour définir les actions sur lesquelles il voudrait porter son attention.

PER Bourse – Quelles Sont, les Limites de l’Utilisation du Price Earnig Ratio en Bourse ?

Bien que ce soit l’un des plus importants ratios utilisés dans les analyses, le PER a des points faibles qui limitent la portée de son utilisation. Parmi ces points essentiels, nous pouvons compter par exemple :

Le PER n’indique pas forcément une entreprise top chère lorsque le PER est haut . Il y a des PER qui n’intègrent pas pleinement les potentiels de croissance de l’entreprise. Dans ces cas particuliers, on a souvent tendance à évaluer un PER, sans toutefois pouvoir avoir des données fiables après les analyses.

. Il y a des PER qui n’intègrent pas pleinement les potentiels de croissance de l’entreprise. Dans ces cas particuliers, on a souvent tendance à évaluer un PER, sans toutefois pouvoir avoir des données fiables après les analyses. Un PER bas n’indique pas également une entreprise bon marché . Comme nous l’avons vu plus haut, il en est de même ici. Difficile de statuer sur la qualité d’une entreprise seulement en estimant que le PER est trop bas. Il existe des value trap desquelles il faut se méfier lors des estimations. Une action peut sembler déprécier en raison d’un PER trop faible, pourtant ce n’est pas le cas.

. Comme nous l’avons vu plus haut, il en est de même ici. Difficile de statuer sur la qualité d’une entreprise seulement en estimant que le PER est trop bas. Il existe des value trap desquelles il faut se méfier lors des estimations. Une action peut sembler déprécier en raison d’un PER trop faible, pourtant ce n’est pas le cas. Des détails du calcul biaisés. Il suffit qu’une valeur dans le processus de calcul soit biaisé pour fauter tous le calcul. Des données comme le résultat net comptable sont des données qui ont tendance à biaiser le PER. Le résultat net comptable intègre par exemple les reprises et exclue les provisions. C’est l’un des rares faits qui paralysent les données du PER.

PER Bourse – Meilleurs PER du CAC 40 au 19/04

Sociétés Derniers Cours Variation du Jour PER en 2022 Hermes 1283,50 2,68 % 51,1 Dassaults Système 40,55 0,07 % 40,5 L'Oréal 361,45 0,63 % 36,0 EssilorLuxottica 167,25 3,27 % 27,8 Eurofins Scient 95,72 0,06 % 27,2 Safran 103,88 1,82 % 26,9 Pernod Ricard 196,45 2,18 % 26,7 Air Liquide 162,90 0,42 % 26,0 Teleperformance 335,10 0,66 % 25,3 LVMH 640,0 0,93 % 24,7

Autres Valorisations à Connaître

Le PER n’est pas la seule valorisation à connaître et à considérer, nous allons voir d’autres valorisations importantes.

La Valeur à La Case (Price to Book)

Le Price to Book est un indicateur à comparer avec la rentabilité des fonds propres, pour déterminer à quel point les titres sont chers. Pour calculer la valeur à la case, on fait la division du cours de l’action par l’actif net comptable. On peut également faire la division de la capitalisation par les fonds propres.

Lorsque ce ratio est inférieur à 1, cela signifie que la société est sous-évaluée et surévaluée s’il est supérieur. Toutefois, il ne peut pas fournir d’informations sur le chiffre d’affaires ou d’autres chiffres importants.

Le Multiple du Chiffre d’Affaires

Le multiple du chiffre d’affaires est calculé est divisant la valeur de l’entreprise par le chiffre d’affaires. Ce ratio permet d’établir la valeur nette d’une entreprise sans prendre en compta sa valeur actuelle ou à venir. Il se base sur des facteurs qui rendent le calcul plus stable.

Ce ratio permet de comparer les sociétés d’un même secteur d’activité. Il permet de savoir ce que l’entreprise paie pour 1 € de chiffre d’affaires.

La Valorisation de l’Excédent Brut

C’est l’un des ratios les plus étudiés au cours des 10 dernières années. Il s’obtient par la division de la valeur de l’entreprise par l’excédent brut d’exploitation. Ce ratio n’intègre pas les amortissements et les reprises, mais exclu également la charges des impôts et des dons.

Le Multiple du Résultat Opérationnel

Ce ratio s’obtient par la division de la valeur de l’entreprise par le EBIT (Earning Before Interest and Taxes). Il permet de neutraliser les différences de la structure financière. Ce ratio prend en compte les dotations aux amortissements, qui sont en général facteur d’appauvrissement.

La Valorisation des Profits

Le PEG (Price Earning Growth) est le Ratio qui permet de valoriser les profits d’une entreprise. Il s’obtient en divisant le PER de l’année N par la progression des profits attendu en N-1. La croissance est sous-évaluée si le PEG est inférieur à 1. Par contre, s’il est supérieur à 1, on dira que l’entreprise est surévaluée.

PER en Bourse – Peut-on Vraiment s’y Fier ?

Les données d’analyses du PER donnent une vue généralisée sur la performance réelle d’une action. Bien qu’il donne souvent des données intéressantes, il ne faut pas pour autant s’y fier totalement.

En effet, ceux qui font du scalping ou du day trading pourraient bien s’en servir. Le PER donne des données exactes à l’instant T. Ces données peuvent alors servir pour la prise de décisions à portée immédiate.

Sur une portée à long terme, la question est un peut plus sensible. En effet, une société habituellement performante peut présenter des ratios faibles à cause d’une situation spécifique. C’est le cas par exemple de la crise sanitaire du Covid-19 qui a considérablement influencé la performance des entreprises en 2020.

Un PER faible ou élevé à court terme, ne constitue pas une garantie, parce que tout est encore possible. Sur le long terme par contre, l’analyste doit pouvoir prendre position. Dans chacun des cas, il faut avoir un regard ponctuel dans l’interprétation du PER. L’utilisation du PER doit être flexible, sans avoir à subir une approche automatique des analyses.

PER Bourse – Quelles Sont les Limites du PER ?

Un PER élevé n’indique pas toujours que l’action de l’entreprise est trop chère . Un PER peut peut être déterminé sans prendre en compte d’autres ratios déterminants, ce qui donne l’impression d’un action trop chère.

. Un PER peut peut être déterminé sans prendre en compte d’autres ratios déterminants, ce qui donne l’impression d’un action trop chère. Un PER trop faible n’indique pas forcément que l’action est moins chère . Il existe en effet sur le marché, des “ value trap ” qui biaisent l’appréciation d’une action. Parmi ces “value trap”, on peut citer un PER trop faible qui donne l’impression qu’une action est sous-évaluée. Il faut donc faire attention à ces données lorsque vous évaluez le PER d’une action.

. Il existe en effet sur le marché, des “ ” qui biaisent l’appréciation d’une action. Parmi ces “value trap”, on peut citer un PER trop faible qui donne l’impression qu’une action est sous-évaluée. Il faut donc faire attention à ces données lorsque vous évaluez le PER d’une action. Un PER biaisé par les détails du calcul. Les données de calcul du PER sont le bénéfice net et le cours de l’action. Ces données peuvent être biaisées et conduire à la détermination d’un PER inapproprié. Il faut donc prendre la peine de bien vérifier les valeurs à prendre en compte pour le calcul du PER.

Conclusion – Le PER en Bourse en Quelques Mots

Le PER est l’outil d’analyses des valeurs de diverses sociétés d’un même secteur d’activités. C’est un ratio important qui intervient à plusieurs égards pour statuer sur la situation d’une entreprise. Il permet d’avoir une situation réelle, mais présente aussi des failles qui peuvent biaiser les analyses. Il faut donc l’utiliser avec grandes mesures.

FAQ

🤔 🤔 Quel PER Pour Investir en Bourse ?

Avec 4 sociétés sur 7 dont le ratio capitalisation boursière/résultat net est en dessous de 10, il semble interprétable qu’au-dessus de 10 l’action n’est pas bon marché.

❓ ❓ Quel est le Bon PER Pour une Action ?

Pour une société d’un secteur avec une moyenne assez faible, on pourrait affirmer qu’un PER de 5 ou moins n’est pas extraordinaire. Bien qu’il semble que les prévisions pour la société soient perçues trop négativement, il est de bon ton de filtrer les sociétés avec un PER inférieur à ce niveau.

❔ ❔ Comment Interpréter le PER ?

Lorsqu’il se situe entre 10 et 17, on considère généralement que son prix est bon. En dessous de 10, il signale la sous-évaluation du titre, ou suppose de futurs déficits pour la société. Au-dessus de 17, il tend à souligner la surévaluation de l’action ou à annoncer de futurs bénéfices.

🤔 🤔 Comment se Calcul le PER ?

Le PER se calcule en divisant la capitalisation boursière par le résultat net, ou en divisant le cours d’une action par le bénéfice net par action (BNPA).

⁉️ ⁉️ C’est Quoi le PER en Bourse ?

Le PER (Price Earning Ratio) d’une action est un ratio destiné à évaluer le prix d’un titre (sa cherté) par rapport au bénéfice qui lui est attaché. Aussi appelé multiple de capitalisation des bénéfices, le PER est calculés en divisant le cours d’une action par son bénéfice.