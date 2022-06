Frais de Courtage Bourse – Définition, Montant, Frais Boursier

Les frais de courtage en bourse sont des sommes d’argent que les brokers et les courtiers prélèvent sur les investissements. Ils servent de rémunération aux divers acteurs qui interviennent dans le cadre du trading ou d’autres placements. Les frais de courtage en bourse sont des données que les futurs investisseurs doivent parfaitement maîtriser avant de se lancer. Ils existent sous plusieurs formes et nous allons les aborder dans cet article aujourd’hui.

Frais de Courtage Bourse – Quels sont les Divers Frais de Courtage ?

Les commissions ou les spreads ;

; Frais de courtage ;

; Les droits de Gardes ;

; Les Frais de clôture ;

; Autres commissions.

Parler des frais de courtage en ligne, c’est parler des différents frais que le trader ou les investisseurs pourraient être appelés à supporter. Ces frais sont nombreux et de natures diverses. Il s’agit des frais directs que le trader supporte, mais également des frais indirects qui peuvent être supportés sous forme d’abonnement. Ces frais influencent directement les gains du trader. Plus ils sont importants, moins le trader ou l’investisseur réalisera de bénéfice. C’est important de connaître ces frais avant de se lancer en bourse.

Frais de Courtage Bourse – Les Commissions ou les Spreads

Ce sont les frais que le broker prélève directement sur une position ouverte. Les spreads varient d’un broker à l’autre, et sont appliqués sur les positions de trading. Il s’agit donc uniquement des frais que les broker appliquent dans le cadre de la spéculation ou du trading sur CFD. Les commissions peuvent être variables ou fixes en fonction du broker ou du type de position ouverte.

Spreads Variables et Spreads Fixes

Les Spreads variables sont des spreads qui peuvent changer au fur et à mesure que la taille de la position évolue. Il peut être prélevé en fonction des gains que le trader réalise ou du montant investi.

sont des spreads qui peuvent changer au fur et à mesure que la taille de la position évolue. Il peut être prélevé en fonction des gains que le trader réalise ou du montant investi. Les spreads sont fixes lorsque le montant est fixé et connu d’avance. Le trader peut estimer le montant net qu’il va payer sur une position avant même d’ouvrir la position. C’est une approche privilégiée, parce qu’elle permet de connaître ce que va coûter une position avant de l’ouvrir.

Frais de Courtage Bourse – Quels Facteurs Influencent le Montant des Spreads ?

La politique appliquée par le broker . Les frais varient d’un broker à l’autre, en fonction des politiques internes bien établis. Il existe des brokers premium qui offrent un trading de qualité et prélèvent des frais en conséquence. On y trouve les catégories de client avec à chaque niveau, des frais spécifiques.

. Les frais varient d’un broker à l’autre, en fonction des politiques internes bien établis. Il existe des brokers premium qui offrent un trading de qualité et prélèvent des frais en conséquence. On y trouve les catégories de client avec à chaque niveau, des frais spécifiques. La concurrence sur le marché. Des brokers font des offres en fonction de la situation de la concurrence en face. Il y a des brokers qui ont souvent des politiques zéro commissions pour avoir un nombre de clients encore plus important.

Les facteurs qui influencent le montant des spreads sont plus importants, mais tels sont les plus connus jusqu’à présent.

Les Frais de Courtage en Bourse

Les frais de courtage sont toujours des spreads, mais ceux qui sont appliqués par des courtiers en ligne. Les frais de courtage sont appliqués sur des investissements directs en bourse. Il peut s’agir de l’achat d’une action ou l’investissement sur les ETF, ou encore les contrats futurs. À la différence du trading, on parle ici des frais sur des investissements en bourse.

Frais de Courtage Bourse – Les Droits de Garde

Les droits de garde sont des frais que les brokers prélèvent sur des positions longues. Il peut s’agir des positions qui font plus d’un jour, ou des positions qui sont toujours ouvertes à plus de minuit. On parle généralement des swaps ou roll-over pour faire référence aux droits de garde.

Une fois de plus, le montant n’est pas fixe et varie d’un broker à l’autre, d’un produit à l’autre. Les swaps seront plus importants sur les crypto monnaies par rapport aux devises. Ou encore plus important sur les produits comme l’Or par rapport aux actions, aux indices ou aux autres matières premières.

Frais de Courtage Bourse – Les Frais de Clôture

Les frais de clôtures sont des frais que certains courtiers prélèvent sur la clôture des comptes de trading. Les frais de clôture de compte ne sont pas appliqués sur toutes les plateformes, certaines le font spécialement. Le montant n’est pas standard, tout dépend de la politique interne du courtier.

Frais de Courtage en Bourse – Autres Frais en Bourse

En-dehors des frais que nous avons cité plus haut qui peuvent entrer dans le cadre des frais directs, il y a aussi des frais indirects ou des frais généraux que le trader pourrait être appelé à supporter. Parmi ces frais, nous pouvons citer :

Les frais d’inactivité . Ce sont les frais que les brokers prélèvent sur les comptes qui restent ouverts longtemps, mais qui n’ont pas d’activité sur la plateforme. Les montants varient d’un broker à l’autre, avec à chaque fois, des politiques internes propres. Les montants peuvent aussi varier en fonction du marché sur lequel le trader opère.

. Ce sont les frais que les brokers prélèvent sur les comptes qui restent ouverts longtemps, mais qui n’ont pas d’activité sur la plateforme. Les montants varient d’un broker à l’autre, avec à chaque fois, des politiques internes propres. Les montants peuvent aussi varier en fonction du marché sur lequel le trader opère. Les frais de retrait . Les traders paient des frais sur les montants qu’il voudraient retirer après avoir tradé. Certains broker prélèvent des montants fixes tandis que d’autres appliquent une politique de frais variables. Il faut noter que certains brokers permettent même de faire des retraits sans frais sur certains montants.

. Les traders paient des frais sur les montants qu’il voudraient retirer après avoir tradé. Certains broker prélèvent des montants fixes tandis que d’autres appliquent une politique de frais variables. Il faut noter que certains brokers permettent même de faire des retraits sans frais sur certains montants. Les frais de conversion de devise . Les investissements sur les plateformes en ligne sont faits en euro ou en dollars de manière générale. Certains brokers peuvent encore accepter la livre sterling ou le Yuan. Seulement, toutes ces monnaies ne sont pas toujours accessibles de tous, alors il prélève des frais sur la conversion des devises. Il faut donc comprendre que ces frais ne sont pas applicables à tout le monde.

. Les investissements sur les plateformes en ligne sont faits en euro ou en dollars de manière générale. Certains brokers peuvent encore accepter la livre sterling ou le Yuan. Seulement, toutes ces monnaies ne sont pas toujours accessibles de tous, alors il prélève des frais sur la conversion des devises. Il faut donc comprendre que ces frais ne sont pas applicables à tout le monde. Frais pour service de règlement différé (SRD). Le SRD permet aux investisseurs d’initier des potions longues ou des positions courtes sur des titres en bourse. Comme les effets de levier, il permet d’amplifier des gains, mais aussi les pertes lorsqu’il est mal utilisé. Ce sont des services proposés aux investisseurs pour différer la livraison de certains titres en bourse. Ces services sont facturés par des frais supplémentaires en dehors des frais usuels qui sont des CRD.

(SRD). Le SRD permet aux investisseurs d’initier des potions longues ou des positions courtes sur des titres en bourse. Comme les effets de levier, il permet d’amplifier des gains, mais aussi les pertes lorsqu’il est mal utilisé. Ce sont des services proposés aux investisseurs pour différer la livraison de certains titres en bourse. Ces services sont facturés par des frais supplémentaires en dehors des frais usuels qui sont des CRD. Frais particulier sur PEA. L’article D221-111-1 du Code monétaire et financier créé par le décret n°2020-95 du 5 février 2020 prévoit qu’à compter du 1er juillet 2020, les frais d’ouverture, de tenue, de transaction et de transfert des PEA ou des PEA-PME sont plafonnés. Le décret n° 2021-925 du 13 juillet 2021 étend le plafonnement aux frais de transaction sur titres non cotés.









Comment Varient les Frais de Courtage en Bourse ?

Les frais de courtage en bourse varient en fonction du marché est en fonction des actifs tradés sur le marché. D’un marché à l’autre, ou d’un produit à l’autre, les conditions de trading ne peuvent pas être similaires. Il y a toujours des conditions spécifiques qui influencent directement les frais de courtage.

Variation Frais de Courtage Selon les Places de Marché

Les frais de courtage appliqués à Euronext ne sont pas les mêmes que ceux appliqués dans les autres bourses étrangères. En-dehors de la France et les autres pays d’Euronext, les frais de courtage sont bien plus importants.

Sur le marché américain par exemple, des études menés par les autorités du marché financier ont montré que les frais de courtages étaient pratiquement deux fois plus chers que ceux appliqués en France. Pour une position de 5 000 € par exemple, il est prélevé 15 € sur le trader. Ce montant représente deux fois le montant prélevé à Euronext.

La politique sera ainsi particulière sur les autres places du marché comme la bourse de Shangaï, la bourse de Sidney ou la bourse de Londres.

Variation Frais de Courtage Selon les Actifs Tradés

Des brokers comme eToro par exemple, ont une politique 0 commission sur les actifs comme les actions ou les ETF. Ces brokers ne prélèvent pas de commissions pour ces deux actifs financier, ce qui encourage les traders à ouvrir des positions. D’autres broker appliquent une politique de frais et commissions fixes malgré le produit concerné. Vous aurez ainsi des brokers chez qui vous paierez le même montant quelle que soit la position ouverte. Il y a des courtiers qui pratiquent une politique de tarif unique et prélèvent de manière standard, 1 € pour chaque transaction.

Frais de Courtage Bourse – Banques vs Courtiers en Ligne

Une étude publiée en 2018 a fait le point sur la politique tarifaire des banques et des courtiers en ligne. Selon cette étude, les banques traditionnelles pratiqueraient une politique avec le prélèvement des frais qui ne sont pas toujours justifiés auprès des clients.

La politique tarifaire des frais annexe, des frais de garde et des frais de conversion seraient de loin différente de la politique des courtiers. Ces derniers appliqueraient des tarifs 3 fois plus importants que ce que proposent les courtiers en ligne.

Cette différence n’est pas restée sans effet dans la gestion de ces banques, car depuis lors, ils cherchent des solutions. En effet, certaines banques traditionnelles auraient même supprimé des frais comme les frais de garde. L’objectif ici est de baisser le niveau de manière à rentrer dans une concurrence équilibrée avec les banques et les courtiers en ligne.

Les courtiers en ligne ont considérablement influencé la politique tarifaire des investissements en bourse. Désormais, même les banques traditionnelles qui étaient considérées comme les poids lourds du secteur, se sont vues contraint de revoir leur politique tarifaire à la baisse.

Frais de Courtage Bourse – Comment Réduire les Frais de Courtage ?

La politique tarifaire telle que nous connaissons n’est pas définitive. Il existe toujours des moyens pour contourner ces tarifs et payer moins que les frais prévus. Pour réduire les frais de courtage, les traders peuvent adopter les attitudes suivantes :

Limiter le Nombre d’Ordres Pour Réduire les Frais de Courtage

Le nombre d’ordre par jour peut influencer les revenus des traders. En effet, plus le nombre de transactions est important, plus les frais sont importants. Si nous suivons la logique des frais fixes, aussi longtemps que le trader ouvrira des positions, il devra payer des frais de même montant. Pourtant, les conditions de marché sont telles qu’il peut être parfois indispensable d’ouvrir des positions courtes pour profiter de certaines situations.

Ce point de vue n’est pas absolu, d’autres brokers favorisent les traders qui leur semblent plus actifs. Des brokers proposent des conditions exceptionnelles pour les traders, comme des offres forfaitaires par exemple. Avec ces offres, les traders les plus actifs pourraient profiter d’un tarif plus réduit.

Choisir les Courtiers en Ligne au Lieux des Banques Pour Réduire les Frais de Courtage

Comme nous l’avons si bien vu, la politique tarifaire des banques est plus agressive par rapport à celle des courtiers en ligne. Un trader avisé devrait pour le moment choisir un courtier en ligne. Il n’est pas sans ignorer que les banques peuvent encore trouver un moyen d’optimiser les tarifs de manière à entrer en concurrence avec les courtiers en ligne.

Le choix du courtier peut également être fait en fonction des besoins du trader. Ceux qui veulent investir en ligne sur les actions devraient choisir DEGIRO plutôt que tout autre courtier. Cette option est pour ceux qui vivent en France ou en Belgique. DEGIRO est la meilleure plateforme en ligne pour investir sur les actions. Le courtier propose les actions des plus grandes places boursières à des tarifs concurrentiels.

Eviter de Placer des Ordres Par Téléphone

Une étude menée par les autorités des marchés financiers a démontré que pour un ordre de 1 000 €, le trader paie 8 € chez le courtier en ligne, 14 € pour les opérations par téléphone et 19 € auprès des banques. Avec cette observation, il est clairement préférable de passer les ordres en ligne soi-même sur une plateforme dédiée. Une fois encore, les banques occupent la première place en matière de tarif conséquent.

Frais de Courtage Bourse – Quelles Dispositions Fiscales ?

Les revenus en bourse sont soumis à un prélèvement fiscal qui varie d’un marché à l’autre, d’un pays à l’autre. Les dispositions en France sont les mêmes que sur la zone géographique couverte par l’Euronext. Sur le marché, les traders et les investisseurs sont assujettis à un prélèvement forfaitaire unique. Le taux des cotisations sociales a été revu en 2018 à 17,20 %, autrefois 15,50 %. Ce prélèvement peut être variable dans des conditions spécifiques.

Frais de Courtage Bourse – Composition du Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU)

Le prélèvement forfaitaire unique est un prélèvement appliqué aux sociétés depuis 2018. C’est une innovation financière apportée sous le mandat d’Emmanuel Macron. Ce prélèvement est composé d’un impôt sur le revenu au taux de 12,8 % et des cotisations sociales au taux de 17,2 %. Cette disposition s’applique principalement sur les dividendes perçus par les actionnaires.

Frais de Courtage Bourse – Dispositions Spéciales sur les PEA

Les dispositions spéciales ont été adoptées sur les PEA depuis un moment, le but étant de pousser les investisseurs à maintenir les positions plus longtemps.

Les actions détenues pendant plus de 5 ans sont exonérées de tout prélèvement. Pour celles qui sont détenues pendant les deux premières années, il est imputé un prélèvement au taux de 39,7 % avec les prélèvements sociaux inclus. Entre 2 et 5 ans, le courtier retient 36,2 %, prélèvements sociaux inclus. Ce n’est qu’à partir de 5 ans et Au-delà que l’investisseur est totalement exonéré des prélèvements.

Meilleurs Brokers pour Faire du Trading

Frais de Courtage Bourse – Comparatif des Frais de Courtage

Pourquoi Comparer, les Frais de Courtage en Bourse ?

Comme nous l’avons vu plus haut, les frais de courtage varient d’une plateforme à l’autre et d’un produit à l’autre. Faire une comparaison permet de ressortir le broker qui fait la meilleure offre afin d’optimiser ses revenus. Plus les frais seront importants sur un courtier, moins le trader réalisera de bénéfice.

FAQ

Quand sont Prélevés les Frais de Courtage ?

Ils sont prélevés par les établissements bancaires ou les courtiers en ligne pour toute opération telle que la mise en relation, la transaction et l’ensemble des prestations. Les frais de courtage peuvent être fixes, proportionnels au montant des opérations réalisées ou les deux à la fois.

Comment Calculer, les Frais de Bourse ?

Si vous achetez 500 actions Carrefour à 13,1 euros par action. Le montant de votre ordre sera donc de 500 * 13,1, soit de 6 550 € euros. Les frais de courtage seront donc de : (500 * 13,1) * 0,005 = 32,75 euros.

Comment Fonctionnent, les Frais de Courtage ?

Les frais de courtage sont des frais prélevés par les intermédiaires en bourse lors de l’achat ou de la vente de titres boursiers. Généralement, ces frais sont calculés proportionnellement au montant de l’ordre passé et tournent autour de 0.5 % pour les actions françaises.

C’est Quoi Les Frais de Courtage Définition ?

Les frais de courtage désignent des frais prélevés par un organisme financier jouant le rôle d’intermédiaire dans le cadre d’une mise en relation, d’une transaction ou de la réalisation d’une prestation.