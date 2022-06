Fixing Bourse – Comprendre le Fixing en Bourse

Le Fixing est une forme de cotation pour les actions des sociétés qui ont une faible capitalisation boursière. C’est une sorte de solution alternative pour permettre aux investisseurs d’avoir une idée de la valeur d’une action à l’ouverture de la bourse, pendant la séance et à la clôture. Comme pour toutes autres pratiques, le Fixing en bourse exige de tenir en compte certaines normes de base. Nous allons aborder la question du Fixing aujourd’hui.

Définition Fixing Bourse – Qu’est-ce Que le Fixing en Bourse ?

Le Fixing, c’est une pratique qui vise à établir un équilibre entre l’offre et la demande sur titre en bourse à une période donnée. Dans le cadre du trading, le Fixing correspond au fait de déterminer le prix d’un produit avant l’ouverture et après la clôture. Le Fixing est une cotation discontinue, c’est-à-dire que les valeurs sont données au jour le jour. Contrairement au Fixing, la cotation est continue, c’est-à-dire que les prix sont déterminés au fur et à mesure que le marché boursier évolue.

Le Fixing est une pratique adaptée aux entreprises qui ont une faible capitalisation boursière. Il peut également être adopté pour les actions qui attendent encore d’être cotées. C’est une fixation du prix qui prend en compte la rencontre entre l’offre et la demande.

Fixing en Bourse – A Quoi ça Sert ?

Le but premier du Fixing est de déterminer le prix d’un produit à l’ouverture du marché, mais également à la clôture. C’est une autre façon de rendre accessible des actions ou d’autres produits qui ne bénéficient pas d’une certaine accessibilité. Le Fixing en bourse donne accès aux titres les moins accessibles.

Dans le cadre des cotations au fixing, tous les carnets d’ordres passés sur un produit sont regroupés afin de calculer le cours du produit. C’est en cela qu’il est différent de la cotation en continu. À titre de rappel, dans le cadre de la cotation continue, ces opérations de calculs sont effectuées tous les jours et en temps réel.

Le fixing est mis en place avec le respect des normes standards qui sont les observations portées sur les volumes d’échanges et la liquidité. Ce système de cotation ne s’applique pas à un marché spécifique, mais à tous les marchés. Il peut s’agir du marché des obligations, le marché monétaire, le marché de premier et de second ordre.

Quels Sont, les Horaires du Fixing en Bourse ?

Le fixing est convenable à des tranches spécifiques. Ces tranches horaires sont les suivantes :

Phase de préouverture, cette phase convient à la tranche 9 h-10 h. C’est la phase à laquelle les ordres enregistrés.

Phase d’ouverture, c’est la phase qui débute 30 minutes après l’ouverture, donc à 10 h 30. Dans cette phase, on détermine les cours à l’ouverture. Toujours au courant de la journée, il peut y avoir un deuxième fixing vers 16 h avant la phase finale.

La dernière phase consiste à noter les derniers cours de la journée. Ces cours continueront les cours d’ouverture pour la journée suivante.









Fixing Bourse – Pourquoi Faire des Cotations en Bourse ?

La cotation permet de ressortir la valeur d’une action en prenant en compte le volume des offres et de la demande de l’action. La loi de l’offre et de la demande est d’ailleurs une loi très prise en compte dans le cadre de la cotation.

Sur le marché, les vendeurs d’un titre proposent le prix d’un titre et le nombre de titres qu’ils sont prêts à céder. Les acheteurs par contre proposent le nombre de titres qu’ils sont prêts à acheter et le prix auquel ils sont prêts à acheter. Ainsi, le prix retenu sera celui qui permettra d’acheter le plus de titres.

Quelle est la Différence entre Cotation en Continue et la Cotation au Fixing Bourse

Il existe une réelle différence entre la cotation en continu et la cotation au Fixing. En tant que tel, cette différence constitue un point fort, mais aussi des points faibles.

Caractéristiques d’Une Cotation en Continue

Elle permet de négocier les actions les plus liquides de manière permanente ;

Abrite une grande partie des actions en bourse ;

La valeur du titre est modifiée en temps réel, au fur et à mesure que les ordres sont exécutés ;

Cotation de choix pour les grands indices comme le CAC 40, ou le Dow Jones ;

Caractéristiques d’une Cotation au Fixing

Permet de négocier les actions de moindre liquidité ;

Les titres ont assez de temps pour cumuler les ordres avant de donner une valeur ;

Intègre une bonne quantité d’ordre au moment du calcul de la cote ;

Regroupe tous les ordres passés sur un actif particulier.

Fixing Bourse – Fixing Double vs Fixing Simple

Dans le cadre du fixing simple, les cotations n’ont lieu qu’une fois par jour. Contrairement au fixing simple, le fixing double concerne les cas où la cotation se fait deux fois par jour maximum. L’investisseur sera donc capable, en fonction du nombre de fois ou un produit est coté, de savoir s’il s’agit d’un fixing simple ou d’un fixing double. Il ne faut pas confondre avec les cas de cotation en continu où la cotation s’étale en temps réel au courant de la journée.

Fixing Bourse – Comment Fonctionne la Cotation en Bourse ?

La préouverture des marchés . C’est une phase comprise entre 7 h: 15 et 9 h. Pendant cette phase, les ordres sont enregistrés dans les carnets d’ordre. Aucune transaction n’est possible à cette phase précise.

. C’est une phase comprise entre 7 h: 15 et 9 h. Pendant cette phase, les ordres sont enregistrés dans les carnets d’ordre. Aucune transaction n’est possible à cette phase précise. La phase de Fixing . C’est dans cette phase qu’est calculé le prix auquel une bonne majorité d’actions seront négociées. Cette phase est importante parce qu’elle prend en compte les données de la phase de préouverture.

. C’est dans cette phase qu’est calculé le prix auquel une bonne majorité d’actions seront négociées. Cette phase est importante parce qu’elle prend en compte les données de la phase de préouverture. La séance des marchés . Elle débute à 9 h et s’achève à 17 h. Pendant cette phase, les ordres sont enregistrés progressivement. Ici, les ordres arrivants sont immédiatement confrontés aux ordres disponibles. Les ordres sont exécutés ici sur la base des priorités. La priorité est accordée aux ordres les plus anciens.

. Elle débute à 9 h et s’achève à 17 h. Pendant cette phase, les ordres sont enregistrés progressivement. Ici, les ordres arrivants sont immédiatement confrontés aux ordres disponibles. Les ordres sont exécutés ici sur la base des priorités. La priorité est accordée aux ordres les plus anciens. La phase de pré-clôture . Au cours de cette phase, les ordres passés sans contreparties sont enregistrés dans le carnet d’ordres en restant toujours sur un ordre chronologique. Cette phase se situe entre 17 h et 17 h 35. L’enregistrement est automatique et ne prend pas beaucoup de temps.

. Au cours de cette phase, les ordres passés sans contreparties sont enregistrés dans le carnet d’ordres en restant toujours sur un ordre chronologique. Cette phase se situe entre 17 h et 17 h 35. L’enregistrement est automatique et ne prend pas beaucoup de temps. Le fixing de clôture . Dans cette phase, on calcule de cours de clôture en se basant sur les ordres enregistrés lors de le pré-clôture. Cette phase intervient généralement à partir de 17 h 35.

. Dans cette phase, on calcule de cours de clôture en se basant sur les ordres enregistrés lors de le pré-clôture. Cette phase intervient généralement à partir de 17 h 35. Trading at last ou négociation du dernier cours. Pendant cette phase, il est possible d’entrer les derniers ordres et de les exécuter au dernier cours enregistré. Le trading prend souvent 5 minutes, sans pouvoir aller au-delà.

Fixing Bourse – Avantages et Inconvénients Fixing et Cotation en Continue

En optant pour le fixing, il vous sera difficile de connaître les cours des produits en temps réel, contrairement à la cotation en continu. C’est pratiquement le seul point important de la cotation. La cotation en elle-même n’influence en rien les cours d’un produit en bourse. Que ce soit en continue ou en fixing, le prix reste le même. Toutefois, il est plus recommandé d’opter pour les titres cotés en continue, parce que, de toute façon, ils présentent plus d’avantages.

Fixing Bourse – Ouvertures et Fermetures des Marchés

Pour élaborer une stratégie solide sur le fixing, il faut avoir une bonne maîtrise de l’ouverture et la fermeture des marchés.

Journées de Fermetures des Marchés Européens

Vendredi 15 avril 2022

Lundi 18 avril 2022

Lundi 26 décembre 2022.

