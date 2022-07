Bourse de Londres – Comment Investir à la Bourse de Londres ?

Fondée en 1801, la bourse de Londres ou London Stock Exchange ou LSE est l’un des plus grand marché boursier en Europe et septième au niveau mondial. Avec plus de 2 000 sociétés cotées en tant qu’émetteurs de titres d’actions, LSE est connu comme étant la bourse la plus diversifiée de la planète en termes de localisation de ses investisseurs. Vous souhaitez élargir vos horizons d’investissement et investir à la bourse de Londres ? Voici ce qu’il y a à savoir.

Qu’est-ce Que La Bourse de Londres ?

La bourse de Londres ou London Stock Exchange (LSE) est un marché boursier situé à Londres. Il est l’un des plus grands marchés boursiers en Europe et septième au niveau mondial, offrant les titres de plusieurs entreprises américaines et britanniques. Avec plus de 2 000 sociétés cotées en tant qu’émetteurs d’actions, la bourse de Londres a une capitalisation de plus de 5,2 milliards de livres sterling.

Fondée en 1801, LSE est l’une des plus anciennes bourses du monde. Actuellement, elle fait partie du London Stock Exchange Group, qui est né en 2007 par la fusion de la London Stock Exchange, la Borsa Italiana, et la bourse de Milan. Son indice dominant est le célèbre FTSE (Financial Times Stock Exchange).

Pourquoi Son Succès ?

Voici les raisons du succès de la bourse LSE :

Une capitalisation boursière importante elle a été estimé à 3,88 billions de livres sterling en 2021. le LSE assure la cotation des actions de plus de 2 000 sociétés. Parmi ces sociétés on retrouve Barclays, BP et GlaxoSmithKline

Un volume de transaction à la City est de 33 millions de transactions chaque seconde en moyenne

La bourse de Londres est la la bourse la plus diversifiée du monde en termes de localisation de ses investisseurs.

Meilleurs Brokers Pour Trader sur La Bourse de Londres

1. RaiseFx - Meilleur Broker avec Bonus 2. Vantage FX - Meilleur Broker à fort Effet de Levier 3. eToro - Meilleur Broker pour les Débutants 4. AvaTrade - Meilleur Courtier Bourse & Actions 5. XM - Meilleur Broker sur le Forex & CFD

Voici quatre étapes pour vous aider dans le trading à la place Boursière de Londres :

1. Choisir le Bon Broker

Avant d’investir sur le bourse LSE, la première étape est de choisir un broker selon votre profil d’investisseur. Pour cela nous vous recommandons de choisir un broker fiable comme DEGIRO.

2. Ouvrir un Compte

Maintenant, vous devez rejoindre le site officiel de votre courtier et de faire votre inscription .

Télécharger l’application DEGIRO disponible pour iOS et Android

Remplir la fiche d’inscription contenant votre information personnelle

Le scan de votre pièce d’identité sera demandé pour la confirmation de votre identité

3. Dépôts de Fonds sur le Compte

Les dépôts chez DEGIRO ne peuvent être effectués qu’à partir de votre compte bancaire lié. Vous trouverez les coordonnées bancaires du compte à approvisionner en cliquant sur le bouton “Dépôt/Retrait” situé dans le coin supérieur droit de votre plateforme de trading. Le dépôt minimum pour tous types de compte est de 0.01 euro.

Bourse de Londres – Le Cours du LSE

Place Boursière de Londres – Quels sont Les Marchés Financiers Disponibles sur LSE ?

Pour toute entreprise qui souhaite accéder à la Bourse LSE, plusieurs marchés s’offrent à eux. Les titres cotés au LSE peuvent être négociés dans l’une des principales divisions suivantes :

Alternative Investment Market (AIM) , un marché alternatif à la LSE qui permet aux entreprises de plus petite taille d’émettre des titres avec un système réglementaire plus flexible que celui qui s’applique au marché principal.

, un marché alternatif à la LSE qui permet aux entreprises de plus petite taille d’émettre des titres avec un système réglementaire plus flexible que celui qui s’applique au marché principal. Main Market High Growth Segmen t, c’est un marché où sont cotées les entreprises de taille moyenne avec forte croissance du Royaume-Uni et d’Europe.

t, c’est un marché où sont cotées les entreprises de taille moyenne avec forte croissance du Royaume-Uni et d’Europe. Main Market Standard Segment , qui est fait pour les entreprises plus établies qui ne connaissent pas nécessairement une croissance rapide.

, qui est fait pour les entreprises plus établies qui ne connaissent pas nécessairement une croissance rapide. Main Market Premium Segment, qui présente les normes de cotation les plus élevées et comprend des sociétés qui font partie des indices FTSE.

Le LSE regroupe aussi des marchés secondaires, qui comprennent le trading de titres par le biais de warrants couverts, d’obligations, d’ETF, d’ETP et plus encore.

Quels sont les Instruments de la Bourse LSE ?

La bourse de Londres plusieurs types d’instruments qui pourront parfaitement correspondre à vos besoins ainsi qu’à vos horizons d’investissements : actions, etf, obligations, forex et options.

1. Les Principales Actions du LSE

Voici les cinq plus grandes valeurs en termes de capitalisation boursière à la marché boursière de Londres comprenant des sociétés ayant leur siège au Japon ainsi qu’au Royaume-Uni:

Toyota Motor Corp , est un constructeur automobile originaire du Japon. Le siège du groupe est situé dans la ville de Toyota. Il est en 2017 le 1ᵉʳ constructeur automobile mondial pour les performances financières devant Volkswagen et Daimler.

, est un constructeur automobile originaire du Japon. Le siège du groupe est situé dans la ville de Toyota. Il est en 2017 le 1ᵉʳ constructeur automobile mondial pour les performances financières devant Volkswagen et Daimler. Unilever PLC , une multinationale néerlando-britannique, dont le siège social est situé en Rotterdam et à Londres. , figure parmi les principaux fournisseurs mondiaux de produits de beauté et de soins personnels, de soins à domicile et de produits alimentaires

, une multinationale néerlando-britannique, dont le siège social est situé en Rotterdam et à Londres. , figure parmi les principaux fournisseurs mondiaux de produits de beauté et de soins personnels, de soins à domicile et de produits alimentaires Jardine Matheson Holdings LD , une entreprise diversifiée basée à Singapour

, une entreprise diversifiée basée à Singapour Royal Dutch Shell PLC , Shell est une compagnie pétrolière anglo-néerlandaise, l’une des plus importantes sociétés multinationales..

, Shell est une compagnie pétrolière anglo-néerlandaise, l’une des plus importantes sociétés multinationales.. Astrazeneca PLC, Royaume-Uni, une importante société pharmaceutique.

2. Les ETFS à LSE

Les ETF sont le type d’investissement qui connaît la croissance la plus rapide au niveau mondial.

Les fonds négociés en bourse (ETF) donnent aux investisseurs la possibilité d’acheter des indices entiers aussi facilement que s’ils achetaient une action à la Bourse de Londres.

Le premier ETF a été coté sur le marché principal de la Bourse de Londres en avril 2000.

La Bourse de Londres est le premier centre européen pour les ETF, avec plus de 1 200 ETF cotés sur son marché principal.

Les Indices Boursiers à la Bourse LSE

Un indice boursier est un groupe d’actions utilisé pour évaluer un secteur donné. En général, un indice boursier est regroupe les actions les plus performantes d’une bourse.

Les indices boursiers ont pour rôle de mesurer la performance d’un marché ou d’un secteur. L’utilisation de ces instruments sont essentiels pour la gestion de portefeuille surtout pour un trader débutant

Voici les principaux indices boursiers côtés à la bourse de Londres :

FTSE 100 : est de loin le plus utilisé comme indicateur du marché de Londres comprenant 100 société avec une plus grande capitalisation cotées à la bourse de Londres

: est de loin le plus utilisé comme indicateur du marché de Londres comprenant 100 société avec une plus grande capitalisation cotées à la bourse de Londres FTSE 250 : Qui comprend une 250 plus grandes entreprises supplémentaires après la première 100 du FTSE 100

: Qui comprend une 250 plus grandes entreprises supplémentaires après la première 100 du FTSE 100 FTSE SmallCap : petites entreprise

Le Meilleur Moment pour Trader sur la Bourse de Londres

Beaucoup de trader ne le sais peut-être pas, mais pour tirer profit à la bourse LSE, il vaut mieux choisir le moment propice de la journée.

Sur le marché britannique, le meilleur moment est de trader entre 10h et 11h30 du matin. Nous vous conseillons d’éviter les 30 premières minutes après l’ouverture du marché. Pendant cette horaire, le marché est encore très volatil compte tenu du fait que les traders ajustent encore leurs positions selon les évènements de la nuit.

Horaires d’Ouverture et de Fermeture de la Bourse LSE

Les horaires de trading standard à la place Boursière de Londres ont lieu de 08h30 à 16h30, heure locale du Royaume-Uni, ouvert tous les jours de la semaine, à l’exception des week-end ainsi que tous les jours fériés déclaré à l’avance par la Bourse.

Les horaires d’ouverture et de fermeture de la Bourse de Londres sont les suivantes :

07 h 15 à 08 h 30 – Pré-ouverture

C’est une période de préparation pour la journée boursière. Les ordres d’achat et de ventes sont remplis dans leurs systèmes informatisés de traitement des données. Avec tous les ordres d’achat et de vente, l’ordinateur fabrique une feuille de route par action. Ainsi, chaque action possède un prix à son ouverture, qui permet de lancer le trading à 08 heures 30 pile.

08 h 30 – Ouverture des Marchés

A l’ouverture des marchés, les ordres d’achat et de vente de la séance de préouverture vont se regrouper pour donner un seul et même prix. C’est un prix qui est déterminé par ordinateur. Et c’est fait de telle sorte que le plus grand nombre des ordres du pré marché puissent-être exécuté. Ce prix fixe le prix d’ouverture de la séance.

08 h 30 à 16 h 30 – Journée de Cotation

La cotation est maintenant ouverte pour tous les produits listés sur la place financière de Londres. C’est l’occasion d’acheter, de vendre ou simplement de sonder le marché et d’observer les volumes de transactions.

Le SETS est le principal service de négociation de la Bourse de Londres, qui offre une fourniture intégrée de liquidités par les teneurs de marché, afin d’assurer des prix garantis dans les deux sens et un soutien continu avec des prix acheteur-vendeur tout au long de la journée de négociation.

16 h30 jusqu’à 16 h 35 – Pré Clôture

C’est encore une période temporelle propre aux fonctionnement des marchés financiers. La pré-clôture est une zone horaire tampon qui permet de déterminer le dernier prix de cotation de la séance. On l’utilise aussi pour le prix d’ouverture du pré-marché le lendemain. Pendant la pré clôture, les ordres ne sont plus exécutés. Cependant, la feuille de marché récupère les prix d’achat et de vente que réclament les traders. Et à 16 h 35, la fermeture a lieu avec ce qu’on appelle le Fixing de clôture.

16 h 35, Clôture

La clôture intervient après 5 minutes de pré-clôture. A l’issue de ce laps de temps, le marché détermine un prix médian entre tous les ordres d’achat et de vente. Ce calcul permet de regrouper des ordres disparates en un seul et même prix. Ainsi, on obtient la dernière cotation du jour pour l’action en question. Ce calcul est le même que celui qui détermine le prix de l’ouverture du marché.

Les Jours Fériés à La Bourse LSE

Les jours fériés pendant lesquels le LSE n’est pas disponibles sont les suivants

Jour de l’an

Vendredi saint

Lundi de Pâques

Jour férié du mois de mai

Jour férié de printemps

Jour férié d’été

Jour de Noël

Conditions pour une Entreprise pour Rejoindre la Bourse LSE

Conditions de Cotation pour s’Introduire sur la Place Boursière de Londres

L’investisseur qui demande à investir sur la Bourse de Londres doit combler les règles suivantes :

“Main Market Premium” : les sociétés dans cette catégorie peuvent être situées n’importe où, Elles doivent avoir un flottant d’au moins 25 % et 75 % de l’activité doit être soutenue par un revenu d’au moins trois ans.

Les sociétés du marché principal standard peuvent être situées n’importe où, doivent disposer d’un flottant d’au moins 25 %.

Les sociétés du segment à forte croissance du marché principal doivent être situées au Royaume-Uni ou en Europe avoir un flottant d’au moins 10 % et avoir affiché une croissance annuelle composée d’au moins 20 % pendant trois ans.

Les sociétés AIM peuvent être situées n’importe où qui est une société de services financiers agréée par le LSE pour travailler avec les sociétés AIM.

Documents à Fournir pour l’Inscription

Selon le marché, l’investisseur doit attendre la validation de son inscription après avoir procurer les documents suivants :

Pour le “Main Market Premium” :un prospectus et une lettre d’admissibilité auprès de la FCA (Financial Conduct Authority), qui est l’organisme indépendant de réglementation financière du Royaume-Uni, et avoir un promoteur d’inscription.

Pour les sociétés du marché principal standardun prospectus auprès de la FCA

Pour les sociétés du segment à forte croissance du marché principalune lettre d’admissibilité à la bourse et un prospectus à la FCA,

Pour les sociétés AIM un document d’admission et une déclaration d’aptitude d’un conseiller désigné

Top 10 des Plus Grandes Places Boursières

Voici la liste des 10 places boursières majeures à travers le monde :

New York Stock Exchange ou le NYSE

Nasdaq

London Stock Exchange ou le LSE

Tokyo Stock Exchange ou TSE

Shanghai Stock Exchange ou SSE

Euronext Stock Exchange

Hong Kong Stock Exchange ou HKSE

Shenzhen Stock Exchange

Toronto Stock Exchange ou TSX

Bourse de Francfort

Les plus importantes places boursières concentrent une grande masse des flux financiers et échanges internationaux. La liste ci-dessus ne représente que 10 bourses parmi les 60 plus importantes à travers le monde. Comme vous pouvez alors le voir, la bourse de Londres figure dans le top sur le rang mondial.

Place Boursière de Londres : Son Histoire

La London Stock Exchange a été fondée en 1801, où l’adhésion se fait par abonnement. Les actions proposées et le nombre d’adhésion s’accroît de jour en jour. Puis l’ouverture des succursales de la bourse dans certaines villes comme Manchester et Liverpool.

Durant le 20 ème siècle, malgré le passage des deux guerres mondiales, la bourse de Londres s’est agrandi. Le siège permanent de la bourse a été localisé dans la Stock Exchange Tower jusqu’en 2004, après être touché par une fusée V2.

L’indice boursier FTSE 100 a été créé en 1984 pour évaluer le marché. Cet indice regroupe les 100 premières entreprises de la bourse et est toujours publié jusqu’à maintenant.

Le marché boursier britannique a été déréglementé en 1986 par un événement majeur que l’on appelle le Big Bang. De ce fait, les commissions minimales ont été abolies et le trading électronique est désormais autorisé. Grâce à celà, les membres individuels sont autorisés à voter, et la propriété des entreprises membres par des sociétés extérieures est permise.

Ce mouvement a encore relocalisé la bourse de Londres à Paternoster Square, pour mieux répondre à ses besoins sur les systèmes informatiques.

Autres Bons Plans Dans la Bourse En 2022

🔎Quel est le Meilleur Broker pour Trader la Bourse LSE ? La bourse de Londres par sa très forte volatilité nécessite un broker qui propose le moindre , voire pas de spread du tout. Et étant donné que trader sur un marché représente toujours plus de risque, un broker parfait serait celui qui vous offre le maximum d'accompagnement. Ainsi, le broker idéal pour ces besoins est DEGIRO.

❓Quel est l'Indice Boursier Principal à la LSE ? L'indice boursier principal à la LSE est le FTSE 100. En tant qu'indice boursier, il donne un aperçu de l'état de santé du marché de Londres. Il s'agit d'une référence. Par ailleurs, nous pouvons également compter le FTSE 250, le FTSE SmallCap.

Pour trader à la bourse de Londres, il est nécessaire au trader d'ouvrir un compte. Pour ce faire, choisissez d'abord votre broker. Nous vous proposons eToro, DEGIRO ou Vantage FX. Ensuite, passez à l'étape d'ouverture du compte. Enfin, passez vos ordres à LSE.