Une plateforme de trading en France vous permet d’acheter et de vendre des actifs financiers divers (actions, devises / Forex, CFD divers, crypto-monnaies, indices, ETF, etc.) afin de réaliser probablement d’alléchantes plus-values. Toutefois, pour trader en toute sécurité et dans les meilleures conditions (exécution rapide, frais insignifiants, nombreux actifs accessibles, outils d’analyse utiles et précis,