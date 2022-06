Tuto Bourse – Guide Complet pour Commencer à Trader

Investir en bourse est un engagement qui demande beaucoup d’investissement humains et financier pour espérer des retours considérables. Pour rendre la chose plus facile pour les débutants et les professionnels qui n’ont pas encore une parfaite maîtrise sont ravi de compter sur divers tuto sur la manière d’investir en bourse. Nous vous proposons aujourd’hui un tuto sur les points principaux de l’investissement en bourse.

Tuto Bourse – Qu’est-ce Que la Bourse ?

La bourse est un marché sur lequel sont négociés divers produits financiers. Il peut s’agir des actions, des crypto monnaies ou des devises, c’est un marché qui repose sur la loi de l’offre et de la demande. La bourse est une branche très importante de la macroéconomie. Plusieurs analystes se basent sur son fonctionnement pour prévoir des événements macroéconomiques majeurs.

Au cours des dernières années, le mot “bourse” a bien souvent été mentionné, sans que la plupart ne sache réellement pas de quoi il s’agit. Pourtant, c’est un domaine que nous abordons tous les jours dans nos divers échanges. Que ce soit dans nos divers échanges en crypto monnaies, pour nos investissements sur les actions d’une société ou autre chose, la bourse fait partie de la vie quotidienne.

Investir en Bourse



Tuto Bourse – Comment Fonctionne la Bourse ?

La bourse, c’est la place de marché où les entreprises mettent leurs actions en vente pour lever des fonds. C’est aussi le marché sur lequel rodent les grands investisseurs pour rechercher diverses opportunités d’investissement.

Pour les entreprises, c’est le lieu par excellence pour lever les capitaux nécessaires pour financer l’activité. Elles présentent leurs situations financières et communiquent chaque jour sur divers facteurs de croissance.

C’est également le lieu de valorisation des monnaies nationales d’une économie via le Foreign Exchange (Forex). C’est sur le marché boursier que s’opèrent divers échanges en devises étrangères. On également sur ce marché, qui est une branche de la bourse, que se mesure l’impact de divers variations économiques sur les cours des devises.

Quels sont les Types de Marchés en Bourse ?

Les marchés boursiers ont un double rôle dans l’économie. Ils desservent les entreprises qui ont besoin de financement, mais aussi les investisseurs qui recherchent des opportunités. C’est pour cette raison que nous pouvons retrouver :

Le marché primaire . Son rôle est d’organiser la rencontre entre les investisseurs qui ont besoin d’opportunités, et les entreprises qui recherchent du financement.

. Son rôle est d’organiser la rencontre entre les investisseurs qui ont besoin d’opportunités, et les entreprises qui recherchent du financement. Le marché secondaire. C’est le marché de l’occasion, ou alors le lieu de rencontre entre divers acteurs qui veulent d’échanger des titres.

Le marché primaire est le marché des actions neuf, le plus souvent, des actions qui viennent d’être cotées. Le marché secondaire, c’est le marché des occasions, des actions qui sont là depuis longtemps.

Tuto Bourse – Quels Sont les Produits Disponibles en Bourse ?

Les produits de bourse sont des produits qui sont cotés en continue et s’échangent comme des actions. Ce sont des produits qui sont généralement proposés par les banques et sont cotés sur les places boursières des établissements qui les émettent. Les produits de bourse sont disponibles directement chez les banquiers ou des courtiers dédiés. Ces produits de bourse sont de 3 ordres :

Les produits à effets de levier pour amplifier les fluctuations des produits sous-jacents . Les produits à effets de levier sont des produits destinés aux investisseurs qui jouissent d’une certaine expérience. Parmi les produits de bourse à effets de levier, nous pouvons citer les Warrants , les Turbos , les Leverages ou les Shorts .

. Les produits à effets de levier sont des produits destinés aux investisseurs qui jouissent d’une certaine expérience. Parmi les produits de bourse à effets de levier, nous pouvons citer les , les , les ou les . Les produits de rendement ou de placement direct . Ce sont des produits qui permettent de réaliser des gains même quand le marché stagne. Les produits de rendement garantissent un rendement moindre lorsque les cours évoluent à la hausse, et éliminent les risques de perte lorsque les cours évoluent à la baisse. Parmi les produits de rendement, nous comptons principalement les bonus et les produits structurés .

. Ce sont des produits qui permettent de réaliser des gains même quand le marché stagne. Les produits de rendement garantissent un rendement moindre lorsque les cours évoluent à la hausse, et éliminent les risques de perte lorsque les cours évoluent à la baisse. Parmi les produits de rendement, nous comptons principalement et . Les produits d’indexation pour répliquer les performances. Ce sont des produits qui sont indexé sur des actifs sous-jacents comme les actions, les devises, les crypto monnaies, les indices ou les matières premières. On peut citer parmi les produits d’indexation, les ETF et les Trackers.

Investir en Bourse



Tuto Bourse – Comment Investir sur les Actions ?

Les actions représentent l’un des produits les plus négociés en bourse depuis toujours. Ce sont des produits qui se présentent sur le marché de diverses manières et requiert une certaine compréhension pour bien y investir.

Tuto Bourse – Acheter les Actions au Comptant

Acheter les actions au comptant, c’est une forme d’investissement qui donne à l’investisseur, tous les droits sur l’action. Par tous les droits, on inclut le droit de vote dans les assemblées générales, mais aussi le droit aux pertes et aux dividendes. Pour acheter les actions d’une société au comptant, l’investisseur peut se tourner vers sa banque. Plusieurs courtiers en ligne proposent également d’aider les investisseurs dans le cadre des achats au comptant des actions.

DEGIRO est le courtier en ligne le plus recommandé pour acheter les actions en ligne au comptant. Le courtier propose les actions des plus grandes places boursières du monde. DEGIRO a également la réputation de pratiquer les meilleurs frais sur le marché en ce qui concerne l’achat au comptant des actions. En effet, les actions sont prélevées à partir de 0,50 € par ordre.

Tuto Bourse – Acheter les Actions Avec Effets de Levier

Acheter les actions avec effets de levier, c’est avant tout spéculer sur les variations du prix d’une action. Que les cours de l’action soient dans une tendance haussière ou dans une tendance baissière, l’investisseur a la possibilité de parier sur les fluctuations du prix d’une action et en tirer profit.

Pour acheter des actions avec effets de levier, le trader doit passer par l’intermédiaire des CFD. Comme son nom l’indique, c’est une manière d’investir sur les différences sur le prix d’un produit.

Vantage FX est la plateforme la plus recommandée pour investir sur les actions avec effets de levier. En effet, la plateforme propose des effets de levier pouvant aller jusqu’à 1:500 sur les ordres d’achat d’actions. Cette offre en fait la plateforme la plus recommandée pour investir sur les actions, mais également sur les crypto monnaies comme nous allons voir après.









Tuto Bourse – Comment Acheter une Action en Bourse ?

Ouvrir un compte d’investissement chez un courtier fiable, DEGIRO en l’occurrence ;

Faire un premier dépôt pour ravitailler le compte, le courtier propose plusieurs moyens paiements pour ravitailler le compte.

Configurer et placer une position acheteuse lorsque la situation est favorable. Si les cours évolune t à la baisse, il faut s’abstenir et envisager de vendre à découvert.

Tuto Bourse – Pourquoi Investir sur les Actions en Bourse ?

Les actions offrent les meilleures options d’investissement à long terme . Acheter une action, c’est une décision d’investissement qui peut porter des fruits sur la durée. Les cours des actions ne sont pas très volatils, il n’est donc pas possible de craindre les fortes flambées de prix comme c’est le cas avec les crypto monnaies.

. Acheter une action, c’est une décision d’investissement qui peut porter des fruits sur la durée. Les cours des actions ne sont pas très volatils, il n’est donc pas possible de craindre les fortes flambées de prix comme c’est le cas avec les crypto monnaies. Un contrôle plus important sur les investissements en action . Avec la participation dans les assemblées générales et la participation dans les prises de décision par le biais des droits de vote, l’actionnaire exerce une influence sur ses investissements. Ce n’est pas le cas comme avec les crypto monnaies ou les devises où l’investisseur est spectateur et non acteur.

. Avec la participation dans les assemblées générales et la participation dans les prises de décision par le biais des droits de vote, l’actionnaire exerce une influence sur ses investissements. Ce n’est pas le cas comme avec les crypto monnaies ou les devises où l’investisseur est spectateur et non acteur. Des frais plus réduits par rapport à d’autres produits. Les frais sur les actions sont bien plus réduits que sur d’autres produits comme les devises par exemple. En effet, la volatilité du marché joue un rôle assez important. Plus le marché est volatil, plus las frais sont importants.









Tuto Bourse – Comment Investir sur les Indices Boursier ?

Les indices boursiers ne sont pas des produits quantifiables, ils ne peuvent pas être détenus et contrôlé par un individu. C’est pour cette raison qu’ils sont proposés dans les ETF ou des Trakers. Les ETF sont des fonds d’investissement qui répliquent les performances d’un indice boursier. L’ETF du S&P 500 réplique les performances des 500 entreprises qui constituent le S&P 500.

Tuto Bourse – Acheter les ETFs d’un Indice Boursier au Comptant

Pour acheter des ETF au comptant, il faut une fois de plus se tourner vers une banque d’investissement ou une plateforme de courtage. Ces établissements proposent et mettent à votre disposition tout ce dont vous avez besoin pour faire un investissement au comptant. Les ETF ou les Trakers représentent les produits d’indexation pour répliquer la valeur non seulement des indices, mais aussi des action, ou des crypto monnaies.

Pour l’option des ETF, DEGIRO, une fois de plus, est la plateforme le plus recommandée. On reste ici dans la même politique qu’avec les actions, notamment avec les meilleurs frais. DEGIRO propose également les produits des plus importantes places boursières du monde.

Tuto Bourse – Trader les ETF d’un Indice Boursier

L’option des investissements peut également porter vers le trading, et cette fois, il faudra encore se tourner vers un broker expérimenté. Trader les ETF c’est investir sur les variations du prix d’un ETF et tirer profit des variations du prix. Il s’agit aussi ici de prendre position avec des effets de levier, sur les variations du prix d’un indice boursier comme c’est le cas avec les actions.

Vantage FX est une fois de plus la plateforme la plus recommandée pour trader sur les indices en bourse. Le broker propose les meilleurs effets de levier pour trader, des leviers pouvant aller jusqu’à 1:500.

Tuto Bourse – Commencer à Investir sur un Indice Boursier

Pour commencer à investir sur un indice boursier, il faut :

Ouvrir un compte d’investissement chez un courtier de renom comme DEGIRO qui propose les meilleures options.

Faire un premier dépôt chez le broker pour ravitailler le compte. C’est une chose qu’il faut toujours observer, un premier dépôt est très important. Le courtier propose plusieurs moyens de paiement pour ravitailler le compte.

Ouvrir une position à la hausse ou à la baisse en fonction de la tendance dominante de l’indice.

Tuto Bourse – Pourquoi Investir sur un Indice Boursier ?

C’est un produit boursier très volatil, donc un avantage majeur pour les investisseurs. Les indices boursiers ne représentent pas qu’une seule société, mais plusieurs sociétés, parfois les plus importantes d’une économie. Ce sont des produits hautement volatils avec lequel l’investisseur peut réaliser des profits importants.

Des gains très importants sur les indices en bourse. Les gains potentiels à réaliser sur un indice en bourse sont très importants. En plus de cette forte volatilité, les effets de levier viennent augmenter ce potentiel et optimisent davantage les gains à réaliser. Toutefois, avec de mauvaises analyses, l’investisseur peut rapidement réaliser des pertes importantes.

La possibilité de participer à la croissance de toute une économie. Les indices comme le DAX 40 ou le CAC 40 représentent les principales sociétés et les plus performantes d’Allemagne ou de France. La santé économique de ces pays peut être mesurée à partir de ces indices boursiers. C’est donc une opportunité assez importante.

Investir sur Crypto



Tuto Bourse – Investir dans les Crypto Monnaies

Les crypto monnaies représentent aujourd’hui la nouvelle révolution et peut-être même, l’avenir de la finance. Avec les premières crypto monnaies qui ont vu le jour en 2009, notamment le bitcoin, plusieurs autres crypto monnaies se sont immédiatement retrouvé sur le marché. Nous comptons aujourd’hui plusieurs dizaines, et il faut savoir comment y investir pour tirer profit.

Tuto Bourse – Acheter une Crypto Monnaie au Comptant

Il existe des plateformes spéciales pour acheter des crypto monnaies au comptant. L’achat au comptant peut être à chaud ou à froid. On parle d’achat à chaud, lorsque la transaction se fait sur une plateforme en ligne et les jetons achetés sont contenus dans un porte-monnaie électronique. L’achat à froid quant à lui, se fait hors ligne et les crypto sont stockés sur des supports amovibles.

eToro est la meilleure plateforme en bourse pour acheter les crypto monnaies au comptant. C’est sur eToro que vous retrouverez les plus récentes crypto monnaies disponibles sur le marché.

Vous pouvez également passer par une plateforme comme Binance, qui compte également parmi les plateformes les plus recommandées.

Tuto Bourse – Trader les Crypto Monnaies avec Effets de Levier

Il faut déjà noter que les CFD sont disponibles pour tous les produits. Ainsi, comme pour les indices et les actions, il est également possible de négocier le cours des crypto monnaies en bourse. C’est en effet l’une des meilleures options d’investissement, si on prend en compte le fait que certaines crypto monnaies sont particulièrement chère.

Vantage FX est également la meilleure plateforme pour spéculer sur les cours des crypto monnaies. Le broker propose des leviers pouvant aller jusqu’à 1:20 pour trader les crypto monnaies. Cette offre représente la meilleure offre du marché, si on prend en compte le fait que les crypto sont assez volatiles.

Acheter des Crypto Monnaies



Tuto Bourse – Comment Acheter des Crypto Monnaies ?

S’inscrire sur une plateforme de trading ou d’investissement en bourse . eToro est la meilleure plateforme et la plus recommandée pour acheter les crypto monnaies.

. eToro est la meilleure plateforme et la plus recommandée pour acheter les crypto monnaies. Faire un premier dépôt pour ravitailler le compte . Il faut toujours ravitailler le compte avant de commencer à investir en bourse.

. Il faut toujours ravitailler le compte avant de commencer à investir en bourse. Souscrire pour un porte-monnaie électronique . C’est sur un porte-monnaie électronique que sont achetées et stockées les crypto monnaies.

. C’est sur un porte-monnaie électronique que sont achetées et stockées les crypto monnaies. Faire le choix de sa crypto monnaie et échanger contre le montant en compte.

Tuto Bourse – Pourquoi Investir dans les Crypto Monnaies ?

Un marché assez volatil . Le marché des crypto monnaies représente un marché extrêmement volatil, ce qui présente une bonne opportunité pour les positions courtes.

. Le marché des crypto monnaies représente un marché extrêmement volatil, ce qui présente une bonne opportunité pour les positions courtes. L’avenir de la finance. La conception des métavers devient de plus réelle, et ils se présentent désormais comme la plateforme des échanges de demain. Cet environnement se présente aujourd’hui comme la plateforme par excellence pour les échanges professionnels et sociaux du monde de demain. Sur cette plateforme, les échanges se feront essentiellement en crypto monnaies. C’est pour cette raison que des jetons tokeniser ne cessent de foisonner sur le marché. Les crypto monnaies sont les jetons d’échanges dans le monde de demain.

Tuto Bourse – Investir sur le Forex

Le Forex représente l’un des plus importants marchés en bourse, avec un volume d’échanges journalier avoisinant 6 milliards de dollars. Ce marché est aussi l’un des plus convoités par les traders, débutants. Nous allons aborder la démarche à suivre pour investir sur le Forex.

Tuto Bourse – Trader sur le Forex

Il s’agit ici de prendre position sur les diverses variations de prix sur une parité de devise. Il existe plusieurs parités, les plus connus sont EUR/USD, EUR/JPY, GBP/USD, etc… Les parités disponibles sont innombrables et laissent à chaque fois, des possibilités d’investissement.

Le trading ici, comme pour le reste des produits, se fait sur CFD est intègre l’utilisation des effets de levier pour optimiser les profits. XM Global est la meilleure plateforme en bourse pour trader le Forex. Le broker propose une large variété de parités de devises avec les meilleurs effets de levier sur le marché.

En effet, les effets de levier que propose XM Global pour le trading des crypto monnaies sont de l’ordre de 1:888. Il s’agit de la meilleure offre sur le marché actuellement.

Tuto Bourse – Comment Trader sur le Forex ?

Ouvrir un compte de trading chez un broker recommandé. Comme nous l’avons dit, XM Global est le meilleur broker pour trader sur le marché du Forex. En plus des meilleurs effets de levier, le broker propose des bonus pour ceux qui font leurs premiers pas en trading.

Faire un premier dépôt pour ravitailler le compte. Le broker propose également plusieurs moyens de paiement pour faciliter le ravitaillement des comptes.

Ouvrir une position haussière ou baissière en fonction de la tendance que suit la parité des devises.

Tuto Bourse – Pourquoi Trader le Forex ?

Le Forex est un marché assez volatil, avec un volume d’échanges journalier important. Les échanges gravitent autours de plusieurs milliards de dollars par jours.

Le marché du Forex est un marché très liquide, ce qui signifie que les échanges peuvent être conclus rapidement. Cette rapidité va intervenir pour limiter les frais de trading, qui présentent très souvent un problème pour les traders.

Il n’y a pas de commissions et pas d’intermédiaire sur le marché. Les commissions du marché sont très limitées, et le nombre d’acteurs aussi. Ce n’est pas comme le marché des actions et des produits dérivés.









Tuto Bourse – Comment Réussir une Analyse Fondamentale ?

Une bonne analyse fondamentale intègre une bonne majorité de variante. Il est indispensable de porter un regard sur ces variantes afin de réaliser une analyse plus fiable. C’est important de noter que l’analyse fondamentale est une actrice importante qui garantit un certain niveau de réussite en bourse. Pour le faire avec succès, il faut passer par plusieurs étapes.

Tuto Bourse – Faire une Analyse de l’Environnement Économique Global

C’est bien de toujours commencer par apprécier la tendance économique qui domine la période dans laquelle vous faites l’analyse. Il peut s’agir d’un fait social ou politique qui influence l’économie en général, ou un secteur d’activité en particulier.

Pour les événements récents, nous avons par exemple la crise sanitaire du Covid-19 qui a influencé plusieurs secteurs. Les sociétés immobilières en ont fait des frais, ainsi que les sociétés de transport et de tourisme.

Nous pouvons aussi citer la guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie qui influencent le marché des céréales, du gaz et du pétrole. Ce sont de pareils facteurs économiques qui font l’objet de l’analyse de l’environnement économique global.

Tuto Bourse – Faire une Analyse Sectorielle et Concurrentielle

Chaque secteur d’activité fonctionne d’une manière particulière et les acteurs de la concurrence influencent le marché à leur manière. Pour les secteurs comme la technologie et les High-Tech, il est connu de tous que c’est un secteur très instable. Mais pour certaines technologies, spécifiquement, les leaders sont connus d’avance.

Dans le domaine de l’automobile, Tesla domine le marché avec ses voitures électronique, pendant qu’Apple domine le marché des équipements interconnectés.

Les secteurs comme l’énergie et l’exploitation minière sont aussi des secteurs dont le fonctionnement influence les analyses fondamentales. Il faut bien présenter la concurrence et la place d’un secteur spécifique sur le marché global.

Tuto Bourse – Faire une Analyse des Performances Opérationnelles et de l’Activité de l’Entreprise.

Les performances d’une entreprise sur une durée en disent long sur la tournure qu’elle pourrait prendre à l’avenir. Dans l’analyse des performances, il faut porter les regards sur l’évolution du chiffre d’affaires, l’évolution des revenus, les bénéfices nets, et même la capitalisation boursière. Tels ne sont pas le seul point essentiel, le regard peut également être porté vers le montant des dividendes au cours d’une période, etc. Tels sont les facteurs qui influencent souvent les cours d’un produit en bourse.

Tuto Bourse – Faire une Analyse de la Structure Bilancielle et l’Instance Dirigeante

Il est souvent intéressant d’analyser la solvabilité de l’entreprise à long, moyen et à court terme. De cette manière, l’investisseur peut déjà savoir si l’entreprise a des engagements à tenir dans un délai proche ou lointain. Si oui, savoir quels seront les impacts sur la situation financière de l’entreprise. C’est souvent le lieu d’évoquer les projets imminents ainsi que leur impact, il peut s’agir des prochaines acquisition, fusions, cessions ou scission. Dans tous les cas, il faut savoir évaluer la portée de ces facteurs dans l’avenir.

Les instances dirigeantes ont souvent un impact sur la progression d’une action ou d’un indice en bourse. Chaque dirigeant a une politique propre, une approche personnelle qui permet de déterminer s’il aura une influence positive sur les activités.

Tuto Bourse – Comment Réussir Une Analyse Technique ?

L’analyse technique est une projection immédiate faite sur les cours d’un produit en bourse. Contrairement à l’analyse fondamentale qui essaie de faire une prévision à long terme, l’analyse technique reste sur les options à court terme. Pour réussir une analyse technique, il faut respecter certaines normes et suivre certaines étapes.

Tuto Bourse – Suivre la Théorie du Dow

Trois points importants de la théorie du Dow constituent les piliers de l’analyse technique. Il faut alors comprendre ces points essentiels et les appliquer.

Tout prendre en compte . Souvent, les cours d’un produit en bourse varient sous la simple influence d’une annonce importante. Ce sont par exemple les cours du dollar lors des annonces de la FED concernant le taux d’intérêt. Selon cette première théorie du Dow, il faut en plus de ces diverses informations économiques, prendre en compte d’autres facteurs. Ces facteurs peuvent être la valorisation du produit, le coefficient de capitalisation, les capitaux propres, etc.

. Souvent, les cours d’un produit en bourse varient sous la simple influence d’une annonce importante. Ce sont par exemple les cours du dollar lors des annonces de la FED concernant le taux d’intérêt. Selon cette première théorie du Dow, il faut en plus de ces diverses informations économiques, prendre en compte d’autres facteurs. Ces facteurs peuvent être la valorisation du produit, le coefficient de capitalisation, les capitaux propres, etc. Une analyse graphique pour dégager la tendance . Observer la tendance d’un produit en bourse permet de dégager si le produit suit une tendance haussière, baissière ou s’il est en consolidation. Dans tous les cas, une décision immédiate prend en compte toutes ces variantes pour être efficace. Pour réussir son analyse graphique, il faut observer plusieurs tranches horaires avant de tirer des conclusions.

. Observer la tendance d’un produit en bourse permet de dégager si le produit suit une tendance haussière, baissière ou s’il est en consolidation. Dans tous les cas, une décision immédiate prend en compte toutes ces variantes pour être efficace. Pour réussir son analyse graphique, il faut observer plusieurs tranches horaires avant de tirer des conclusions. Dégager et prévoir les redondances. Il y a des cas de figure qui peuvent se répéter, il faut donc être capable de les identifier et d’en tirer profit. C’est par exemple le cas des figures ETE (Epaule Tête Épaule). Ce sont des figure facile à identifier, et sur lesquels il est possible de facilement tirer profit.

Tuto Bourse – Viser des Résultats Immédiats dans l’Analyse Technique

Faire une bonne analyse technique, c’est surtout prévoir la progression des cours dans un avenir très proche. C’est pour cette raison qu’elle se fait généralement à l’ouverture du marché, et parfois à la fermeture pour la journée suivante. Les analyses techniques ne prennent pas souvent des périodes au-delà d’un mois, parce qu’elles estiment qu’il n’y a pas besoin d’aller au-delà.

Tuto Bourse – Supports et Résistances dans l’Analyse Technique

Le support représente le cours le plus bas atteint par un produit avant l’augmentation du volume de la demande. La résistance à l’inverse, représente le cours le plus haut atteint par un produit avant l’augmentation du volume de l’offre. Sur un graphique où sont dessinées les lignes de supports et de résistances, la ligne inférieure représente les supports. Les résistances par contre sont sur les lignes supérieures.

Dans une tendance baissière, le stop loss est souvent placé légèrement avant la résistance, alors que le take profit se place juste avant les supports. Il en est de même sur les tendances haussières, où le stop loss est placé avant les supports et le take profit avant la résistance.









Tuto Bourse – Quels Facteurs Influencent les Cours d’Un Produit en Bourse ?

Les investisseurs en bourse, quel que soit le marché, devraient observer des facteurs déterminants. Ces facteurs varient d’un marché à l’autre, mais certains facteurs influencent tous les marchés. Ils sont de divers ordre et nous allons voir quelques-uns.

L’offre et la demande sur le Produit . C’est le facteur principal, le plus ancien et le plus récurrent. La loi de l’offre et de la demande est une loi qui domine sur tous les marchés, et s’applique également sur le marché boursier. Plus la demande est importante, plus le prix grimpe. Simultanément, plus l’offre est importante, plus le prix chute. C’est sur cette loi qu’il sera facile de comprendre l’évolution des cours d’un produit en bourse.

. C’est le facteur principal, le plus ancien et le plus récurrent. La loi de l’offre et de la demande est une loi qui domine sur tous les marchés, et s’applique également sur le marché boursier. Plus la demande est importante, plus le prix grimpe. Simultanément, plus l’offre est importante, plus le prix chute. C’est sur cette loi qu’il sera facile de comprendre l’évolution des cours d’un produit en bourse. Les annonces économiques importantes . Les annonces économiques influencent aussi les cours des produits en bourse à leur manière. Il peut s’agir du coût des matières premières et des conjoncture économiques pour les sociétés industrielles, avec une influence direct sur les actions. Il peut s’agir également des taux d’intérêt avec une influence direct sur le marché du Forex. Les alternatives sont nombreuses, il faut juste savoir en prendre compte.

. Les annonces économiques influencent aussi les cours des produits en bourse à leur manière. Il peut s’agir du coût des matières premières et des conjoncture économiques pour les sociétés industrielles, avec une influence direct sur les actions. Il peut s’agir également des taux d’intérêt avec une influence direct sur le marché du Forex. Les alternatives sont nombreuses, il faut juste savoir en prendre compte. Les spéculations. Les informations, qu’elles soient vraies ou fausses, les avis des acteurs influents, peuvent influencer les cours d’un produit en bourse. Nous pouvons le voir par exemple avec diverses annonces sur la décision d’adopter les crypto monnaies comme moyens de paiement. Ces annonces ont souvent fait en sorte que la demande en crypto monnaie augmente, c’est encore le cas avec la venue des NFT et des métavers.

Tuto Bourse – Comment Choisir le Courtier Idéal ?

Le choix du courtier idéal prend en compte des facteurs comme les tarifs, les produits qu’il offre, etc. Parmi les plus populaires et en fonction des produits proposés en bourse, nous vous proposons les meilleurs courtiers pour investir en bourse.

Tuto Bourse – Quel Meilleur Courtier Pour Acheter les Actions ?

DEGIRO est le meilleur courtier actuellement sur le marché européen pour acheter les actions. Le courtier offre les actions des plus importantes places boursières mondiales tout en prélevant des frais concurrentiels. Le courtier propose également plusieurs moyens de paiement pour faciliter le ravitaillement des comptes. C’est également le courtier par excellence pour investir sur les ETF des indices boursiers.

Tuto Bourse – Quel Meilleur Courtier Pour Acheter les Crypto Monnaies

eToro est le courtier qui fait actuellement la meilleure offre en crypto monnaie du marché. C’est le courtier par excellence pour acheter les crypto monnaies, surtout en vue de les stocker. Il propose un porte monnaie électronique, ainsi que les crypto monnaies les plus actuelles du marché. Mieux encore, le broker applique la politique de 0 commission sur les achats des crypto monnaies.

Tuto Bourse – Quel Meilleur Broker Forex ?

XM Globale est la plateforme de référence pour investir au Forex. Ce broker propose les meilleurs effets de levier sur le trading Forex, avec une offre record de 1:888. C’est la meilleure offre en effets de levier sur le marché. En plus, le broker propose des comptes démos ainsi que des bonus pour encourager et accompagner les traders.

Tuto Bourse – Quel Meilleur Broker Trading en Bourse ?

Pour le trading des actions, des indices et des crypto monnaies, Vantage FX est la plateforme la plus recommandée pour débuter. Le broker propose les meilleurs effets de levier pour se lancer en trading des actions ou des crypto monnaies. Chez Vantage FX, le trader peut soutenir ses positions de trading des actions et des indices avec un effet de levier de 1:500. Sur les crypto monnaies par contre, le seuil est un peu limité à cause de la forte volatilité des crypto monnaies. Pour les crypto, les effets de levier se limitent à 1:20.

Tuto Bourse – Comprendre le Money Management

Le money management, en français “gestion financière” est un aspect qui vient se joindre aux analyses techniques et fondamentales pour limiter les risques. C’est une des branches les plus importantes à aborder lorsqu’il s’agit de savoir comment investir en bourse.

Il n’y a pas une stratégie spécifique dans le money management, d’autant plus qu’il varie en fonction des objectifs et de l’expérience de chacun. Cet aspect de la gestion nous aide à définir les niveaux de risque, déterminer combien il faut mettre en jeu dans une position, et parfois comment placer nos effets de levier.

Pour avoir un bon money management, il faut respecter certaines règles de base qui sont :

Prendre le temps d’apprendre à développer un plan de trading. Un bon money management est attaché à un plan bien détaillé. Il devrait donc être révisé lorsque le trader change sa stratégie.

Accepter et maîtriser les risques. Lorsqu’on parle d’accepter les risques, c’est laisser les cours évoluer vers les objectifs de perte ou de gains fixé au préalable. Pour mieux les maîtriser, il faut utiliser des éléments comme les stop loss et les take profit.

Fixer un seuil de perte maximum. Le money management permet de définir le montant qu’on est prêt à perdre ou à risquer sur une position. Il ne faut pas perdre de vue le fait qu’investir en bourse, c’est d’abord accepter de perdre. Les analystes recommandent d’ailleurs de commencer avec une somme d’argent qu’on est disposé à perdre.

Il existe plusieurs points à aborder en ce qui concerne le money management, ceux-ci sont les plus importants.

Tuto Bourse – Comment Choisir le Courtier ou le Broker Idéal ?

Plusieurs facteurs poussent un investisseur à orienter son choix vers un broker. En effet, il sont nombreux à proposer leurs produits et leurs services aux utilisateurs. Cependant, il y a des points essentiels à observer avant de choisir un courtier.

Tuto Bourse – Choisir un Courtier en Fonction du produits sur lequel Investir

En se lançant en bourse, il faut déjà choisir un produit spécifique sur lequel vous souhaitez vous lancer. Certains sont plus à l’aise avec les crypto monnaies, d’autres, ce sont les actions, et d’autres, c’est le Forex. Dans tous les cas de figure, il y a toujours un courtier qui se démarque des autres.

Commencer en bourse avec DEGIRO : c’est le meilleur courtier pour commencer à investir en bourse sur les actions, dans le marché français. DEGIRO propose une grande variété d’action de plusieurs places financières. Le courtier propose en outre les meilleurs tarifs pour investir sur les actions. Les frais sur les actions commencent à 0,50 € sur chaque position.

Commencer en bourse avec eToro : c’est le meilleur courtier sur le marché qui propose les crypto monnaies en ce moment. Le broker propose un porte-monnaie électronique pour acheter et stocker les crypto monnaies. C’est le spécialiste des offres de trading sans frais, notamment avec 0 commission sur les actions et sur les swap en crypto monnaie.

Commencer en bourse avec XM Global : ce broker est spécialisé sur les devises, le Forex en général. XM Global offre les meilleures conditions de trading sur le marché du Forex. Il propose cependant, les meilleurs effets de levier pour trader sur le Forex, soit un levier allant jusqu’à 1:888.

Commencer en bourse avec Vantage FX : c’est le broker par excellence pour se lancer dans les CFD. Que ce soit avec les actions ou les crypto monnaies, Vantage est la meilleure plateforme pour les options en CFD. Le broker propose d’ailleurs les meilleurs effets de levier pour les produits en CFD. Il s’agit de 1:500 pour les actions et 1:20 pour les crypto monnaies.

Tuto Bourse – Autres Facteurs de Choix d’un Courtier ou d’un Broker

Il existe plein d’autres facteurs de choix d’un broker, des facteurs à ne pas négliger. Parmi ces facteurs, nous pouvons citer :

Les moyens de paiement : il faut toujours prendre le temps de s’assurer que les moyens de paiement que le courtier propose sont convenables. Certains courtiers n’exigent pas des moyens de dépôt et retraits qui ne sont pas accessibles partout, notamment en Afrique.

: il faut toujours prendre le temps de s’assurer que les moyens de paiement que le courtier propose sont convenables. Certains courtiers n’exigent pas des moyens de dépôt et retraits qui ne sont pas accessibles partout, notamment en Afrique. Les frais sur les investissements . La tarification n’est pas toujours la même partout. Il existe de broker et des courtiers qui prélèvent des frais abordables, et d’autres sont plus onéreux.

. La tarification n’est pas toujours la même partout. Il existe de broker et des courtiers qui prélèvent des frais abordables, et d’autres sont plus onéreux. La disponibilité et la couverture géographique. Certains brokers et courtiers sont limités à des zones géographiques bien définies. Il s’agit par exemple de DEGIRO qui limite son champ d’action en France et en Belgique. Il est difficile d’accéder à ce courtier à partir d’un autre pays.

Conclusion – Pourquoi Suivre un Tuto pour se Lancer en Bourse ?

Les tutos sont en majorité, un ensemble de points importants qui découlent du vécu de certains investisseurs. Ce sont des expériences qui découlent des succès, mais aussi des échec d’autres investisseurs. C’est aussi une compilation des points essentiels que doit suivre un trader aspirant, afin d’éviter de tomber dans certains pièges. C’est pour cette raison qu’il faut absolument les lire et s’en imprégner avant de se lancer.

FAQ

🤔 🤔 Quel Montant Pour Débuter en Bourse ?

2 000 € constitue un bon investissement de départ en bourse. 5 000 € est mieux, puisque cela vous permet de subir moins l’influence des frais de trading, de mieux diversifier votre portefeuille d’actifs, et d’avoir la possibilité de dégager des gains considérables.

❔ ❔ Comment Débuter en Bourse ?

Il vous faudra aussi, pour débuter en Bourse, avoir de solides notions en analyse fondamentale et en analyse technique pour espérer effectuer un stock-picking efficace et déterminer le meilleur moment pour acheter et vendre les titres que vous aurez sélectionnés en portefeuille.

💶 💶 Comment Commencer en Bourse Avec Un Petit Budget ?

Le plan d’épargne en actions (PEA) est l’enveloppe fiscale la plus avantageuse pour investir en bourse. Et certaines banques ne vous demanderons pas plus de 15 euros pour ouvrir un PEA. Son avantage ? Après 5 ans, vos plus-values seront exonérées d’impôt !

📈 📈 Quelle Est l’Action la Plus Rentable ?

C’est un groupe récemment arrivé dans l’indice, Teleperformance, qui prend les rênes de notre classement et devient l’action la plus rentable du baromètre de la place parisienne.