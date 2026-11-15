EduBourse » Gagner de l'argent » Applications pour gagner de l’argent : lesquelles valent le coup

Une application pour gagner de l’argent peut vous rapporter quelques euros, parfois davantage, mais rarement de quoi changer de niveau de vie. Les applis qui valent le coup sont celles qui rémunèrent quelque chose de concret : un objet que vous revendez, un service que vous rendez, un achat que vous auriez fait de toute façon (cashback) ou une mission réelle. Les applis qui promettent de gros gains pour presque rien (regarder des vidéos, « investir » quelques euros, recruter des amis) sont au mieux très peu rentables, au pire des arnaques. Ce guide vous apprend à les trier avec une méthode simple : calculer ce que l’appli vous paie réellement de l’heure.

Cet article fait partie de notre dossier Comment gagner de l’argent : toutes les pistes sérieuses. Si vous cherchez des pistes en ligne plus larges que les applications mobiles, lisez aussi gagner de l’argent sur internet.

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Applications pour gagner de l’argent : ce qu’il faut savoir avant de télécharger

Une appli gratuite doit gagner de l’argent quelque part. Si elle vous paie, c’est qu’elle revend quelque chose : votre attention (publicité), vos données, vos achats (commission versée par un commerçant) ou votre travail. Comprendre ce modèle permet de savoir ce que vous échangez vraiment. Trois questions à se poser :

Qu’est-ce que je donne ? Du temps, des données personnelles, un achat, un objet, un service ? Combien je gagne, une fois ramené à l’heure ? Comment et à partir de quand puis-je retirer mon argent ? Un seuil de retrait élevé ou flou est un mauvais signe.

La méthode du taux horaire réel

C’est l’outil le plus utile de ce guide. Notez pendant une semaine le temps passé dans l’appli et ce que vous avez réellement encaissé (pas les « points » affichés). Divisez le second par le premier.

Exemple 1 : une appli de sondages vous a fait gagner l’équivalent de 6 € en points en une semaine, pour 4 heures de questionnaires. Taux horaire : 6 ÷ 4 = 1,50 € de l’heure. Et si le seuil de retrait est de 10 €, vous n’avez encore rien touché.

Exemple 2 : vous revendez en une heure trois vêtements que vous ne portez plus, pour 45 € au total, frais d’envoi à la charge de l’acheteur. Taux horaire : 45 € de l’heure, mais une seule fois, car votre stock n’est pas infini.

Exemple 3 : une appli de cashback vous reverse un pourcentage sur des courses que vous faites de toute façon. Le temps passé est quasi nul : même 3 € par mois sont un bonus « gratuit », à condition de ne pas acheter davantage pour toucher le cashback.

Ce calcul remet les choses à leur place : beaucoup d’applis paient bien moins que n’importe quel petit boulot déclaré.

Les types d’applications qui valent (parfois) le coup

Type d’application Ce que vous échangez Potentiel Point de vigilance Revente entre particuliers Des objets dont vous n’avez plus besoin Bon ponctuellement Arnaques au faux paiement, rester dans la messagerie de l’appli Cashback et remises Vos achats habituels Faible mais régulier Ne pas acheter plus pour « gagner » plus Missions et petits services (livraison, bricolage, garde d’animaux) Votre temps et votre travail Correct, c’est un vrai revenu Statut, assurance, déclaration des revenus Freelance et micro-tâches Une compétence (rédaction, graphisme, traduction) Variable, croît avec l’expérience Commissions des plateformes, concurrence Sondages et tests Votre avis et vos données Très faible Seuils de retrait, collecte de données Podomètres, jeux, vidéos rémunérées Votre attention et vos données Très faible, souvent en bons d’achat Temps d’écran, publicités, données

Les applis de revente : le meilleur rapport effort / gain

Vider ses placards est souvent la façon la plus rapide de récupérer de l’argent avec son téléphone. Photographiez les objets à la lumière du jour, décrivez honnêtement leur état et regardez les prix des annonces similaires déjà vendues. Restez toujours dans le système de paiement de l’appli : les messages qui vous redirigent vers un lien externe « pour recevoir votre paiement » sont une arnaque classique.

Le cashback : un bonus, pas un revenu

Le cashback vous reverse une partie de la commission que la boutique paie à l’appli. C’est intéressant pour des achats prévus, inutile si cela vous pousse à dépenser davantage. Vérifiez le délai de validation, qui peut prendre plusieurs semaines.

Les applis de missions : un vrai travail

Livraison, montage de meubles, garde d’animaux, cours particuliers : ces plateformes mettent en relation avec des clients. Vous gagnez un revenu réel, en échange d’un travail réel. Renseignez-vous sur le statut à adopter (souvent micro-entrepreneur pour une activité régulière) et sur l’assurance.

Sondages, jeux, podomètres : à voir comme un loisir

Gagner de l’argent en marchant ou en jouant est séduisant, mais les gains sont généralement minimes et souvent versés en bons d’achat. Si vous le faites, que ce soit parce que vous marchez ou jouez déjà, pas pour l’argent.

Les applications à fuir : signaux d’arnaque

L’AMF, l’ACPR et la DGCCRF alertent régulièrement sur les escroqueries financières en ligne. Méfiez-vous si une application :

promet un gain élevé, rapide ou « garanti » pour une tâche simple (liker, regarder des vidéos, noter des produits) ;

pour une tâche simple (liker, regarder des vidéos, noter des produits) ; vous demande de payer pour débloquer des missions mieux rémunérées ou un « niveau VIP » : c’est le schéma des arnaques aux tâches ;

des missions mieux rémunérées ou un « niveau VIP » : c’est le schéma des arnaques aux tâches ; vous rémunère surtout pour recruter d’autres personnes : c’est la mécanique des systèmes pyramidaux et de certains MLM ;

: c’est la mécanique des systèmes pyramidaux et de certains MLM ; affiche un solde qui grossit mais impose des frais, des « taxes » ou un dépôt pour retirer : typique d’un schéma de Ponzi ;

mais impose des frais, des « taxes » ou un dépôt pour retirer : typique d’un schéma de Ponzi ; propose de « faire fructifier » votre argent en crypto ou en trading avec un rendement quotidien : les vrais placements n’offrent aucune garantie de ce type.

Avant de confier de l’argent à une appli d’investissement, vérifiez que l’entreprise est autorisée (registre REGAFI, listes noires de l’AMF). Investir est une démarche différente des applis « qui paient » : cela comporte toujours un risque de perte en capital.

Et les applications d’investissement ?

Les applis de courtage ou d’épargne ne vous « paient » pas : elles vous permettent de placer votre argent, avec un potentiel de gain et un risque de perte. Elles ont leur place une fois votre budget équilibré et votre épargne de précaution constituée. Pour comprendre les bases avant de vous lancer, consultez notre guide la Bourse expliquée et, pour comparer les frais d’un courtier en ligne, notre avis sur DEGIRO. L’argent investi en actions ou en crypto peut baisser fortement : n’y placez jamais l’argent dont vous avez besoin à court terme.

Impôts : faut-il déclarer l’argent gagné avec une appli ?

Cela dépend de la nature des gains. Revendre occasionnellement vos propres objets usagés relève en principe de la gestion de vos biens personnels. En revanche, une activité régulière de services ou d’achat-revente pour faire du profit génère des revenus à déclarer. Depuis la directive européenne DAC7, les plateformes transmettent à l’administration fiscale les informations sur les utilisateurs ayant réalisé au moins 30 ventes ou 2 000 € de transactions dans l’année. Cette transmission ne signifie pas automatiquement imposition, mais en cas de doute, renseignez-vous sur impots.gouv.fr.

Combien peut-on gagner, honnêtement ?

Pour la plupart des utilisateurs, les applis « passives » (sondages, jeux, podomètres) rapportent quelques euros par mois. La revente peut rapporter davantage, mais ponctuellement. Seules les applis où vous fournissez un vrai travail ou une compétence peuvent devenir un revenu complémentaire sérieux, comme n’importe quelle activité. Pour des solutions rapides et réalistes, voyez aussi notre article gagner de l’argent rapidement et facilement.

Notre méthode en 5 étapes pour choisir une appli

Identifier ce que vous échangez (temps, objets, données, compétence). Lire les conditions : seuil et délai de retrait, mode de paiement. Chercher des avis récents et vérifier l’éditeur. Tester une semaine et calculer votre taux horaire réel. Garder ce qui rapporte vraiment, désinstaller le reste et supprimer vos données.

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FAQ : applications pour gagner de l’argent

Quelle est la meilleure application pour gagner de l’argent ?

Il n’y en a pas une seule. Pour la plupart des gens, les applis de revente entre particuliers et celles de missions rémunérées offrent le meilleur rapport entre effort et gain, car elles rémunèrent quelque chose de concret.

Peut-on vraiment gagner de l’argent en marchant ?

Oui, mais très peu, généralement sous forme de points convertibles en bons d’achat. C’est un petit bonus si vous marchez déjà, pas une source de revenu.

Les applis de sondages rémunérés sont-elles fiables ?

Certaines paient réellement, mais le taux horaire est faible et elles collectent vos données. Vérifiez le seuil de retrait et la politique de confidentialité avant de vous inscrire.

Gain élevé promis pour peu d’effort, obligation de payer ou de déposer de l’argent pour retirer vos gains, rémunération basée sur le parrainage : ce sont des signaux d’alerte. En cas de doute, ne versez rien.

Faut-il payer pour utiliser une appli qui fait gagner de l’argent ?

Une appli sérieuse qui vous rémunère n’a pas besoin que vous lui versiez d’argent. Exiger un dépôt, un abonnement « premium » pour débloquer des gains ou des frais pour retirer est un très mauvais signe.

Une appli d’investissement peut-elle me faire gagner de l’argent ?

Elle peut vous permettre d’investir, avec un potentiel de gain mais aussi un risque de perte en capital. Ce n’est pas un revenu garanti et cela ne convient qu’à l’argent dont vous n’avez pas besoin à court terme.

Article à vocation pédagogique. Aucune méthode ne garantit un revenu ; tout investissement comporte un risque de perte en capital.