EduBourse » Actualités EduBourse » CDHR 2026 : la contribution différentielle expliquée (déclaration du 1er au 15 décembre)

Née avec la loi de finances 2025, la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) impose un plancher : au-delà de 250 000 € de revenu fiscal de référence (500 000 € pour un couple), votre taux moyen d’imposition ne peut plus descendre sous 20 %. Elle s’applique aux revenus 2025 et 2026 — et la déclaration pour l’année 2026 se fait entre le 1er et le 15 décembre 2026, avec paiement d’un acompte de 95 %.

Le mécanisme compare deux montants : d’une part 20 % du RFR ajusté ; d’autre part la somme de votre impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle (CEHR) et des prélèvements libératoires, majorée de 1 500 € par personne à charge et de 12 500 € pour une imposition commune. Si le premier dépasse le second, la différence est due au titre de la CDHR.

Diversifiez votre patrimoine Investissez dans l’art Des tableaux originaux, pièces uniques signées par l’artiste. Un actif tangible, loin des écrans et des cotations. Voir les tableaux →

Pourquoi les investisseurs sont visés en premier

La CDHR cible les foyers dont les revenus viennent majoritairement du capital — dividendes, plus-values, PFU à 31,4 % en 2026 — historiquement taxés à des taux moyens faibles malgré des revenus élevés. Un foyer de 400 000 € de RFR composé de revenus du capital au PFU affichait un taux moyen proche de 12,8 % + PS : la CDHR vient chercher les 7 points manquants jusqu’au plancher de 20 %. Chiffrez votre cas avec notre simulateur d’impôt 2026 et le simulateur CEHR/CDHR.

Questions fréquentes

Qui doit déclarer la CDHR en décembre 2026 ?

Les foyers dont le RFR 2026 dépassera 250 000 € (seul) ou 500 000 € (couple) ET dont le taux moyen d’imposition restera sous 20 %. En pratique : surtout des revenus financiers.

Que se passe-t-il en cas d’oubli ?

Une pénalité de 20 % est prévue en cas de déclaration tardive ou de paiement insuffisant de l’acompte.

La CDHR est-elle définitive ?

Non : elle disparaît l’année où le déficit public repasse sous 3 % du PIB — en principe après les revenus 2026.

CDHR et CEHR : quelle différence ?

La CEHR ajoute 3-4 % par tranche au-dessus des seuils ; la CDHR garantit un taux moyen global de 20 %. Elles se cumulent.

Sources : service-public.gouv.fr F31130/F34328 et impots.gouv.fr, vérifiés le 10/11/2026. Information pédagogique, pas un conseil fiscal.