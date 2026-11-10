L’impôt sur le revenu 2026 (revenus 2025) réserve une surprise aux foyers modestement imposés : la décote, un mécanisme automatique qui peut réduire fortement — voire annuler — l’impôt brut. Voici son calcul exact pour l’année de déclaration 2026.
Les seuils 2026
La décote s’applique si votre impôt brut ne dépasse pas 1 982 € (célibataire, veuf, divorcé) ou 3 277 € (couple soumis à imposition commune). Son montant : 897 € − 45,25 % de l’impôt pour un célibataire, 1 483 € − 45,25 % pour un couple — déduit automatiquement par le fisc.
Deux exemples officiels
Célibataire avec 1 400 € d’impôt brut : décote = 897 − (1 400 × 45,25 %) = 263,50 € → impôt après décote : 1 136,50 €. Couple avec 2 800 € : décote = 1 483 − 1 267 = 216 € → 2 584 € à payer. Et en dessous de 61 € après décote, l’impôt n’est carrément pas mis en recouvrement. Testez votre cas exact — barème, quotient familial et décote inclus — sur notre simulateur d’impôt 2026.Diversifiez votre patrimoineInvestissez dans l’artDes tableaux originaux, pièces uniques signées par l’artiste. Un actif tangible, loin des écrans et des cotations.Voir les tableaux →
Une incitation fiscale à connaitre avant d’optimiser
La décote crée des « zones plates » où un revenu supplémentaire est quasi gratuit fiscalement : entre le seuil de décote et son point d’annulation, chaque euro d’impôt brut supplémentaire est aussitôt « décoté » à 45,25 %. C’est le moment idéal pour encaisser une plus-value mineure ou un versement PER inutile. Pour les revenus plus élevés, passez plutôt par nos simulateurs barème et hauts revenus.
Questions fréquentes
La décote doit-elle être demandée ?
Non : application automatique par l’administration, dès lors que votre impôt brut est sous le seuil.
À quel moment s’applique-t-elle ?
Après le barème et le plafonnement du quotient familial, avant réductions et crédits d’impôt.
Quel revenu pour un impôt de 1 982 € en célibataire ?
Environ 29 300 € de revenu net imposable — l’entrée dans la tranche à 30 % marque à peu près la fin de la décote.
Le prélèvement à la source tient-il compte de la décote ?
Oui : votre taux personnalisé l’intègre, elle n’est donc pas « restituée » l’été — elle est déjà dans le taux.
Barème et décote officiels 2026 (service-public F34328, vérifiés le 10/11/2026). Information pédagogique.
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