EduBourse » Actualités EduBourse » ETF Chine Éligibles PEA : Ce Qui Est Possible en 2026

La Chine est la deuxième économie du monde et le berceau de plusieurs des plus grandes entreprises cotées de la planète : il est donc naturel que les épargnants français s’interrogent sur l’« ETF Chine éligible PEA ». La réponse passe par la règle d’éligibilité du plan, la distinction entre ETF « directs » et fonds conçus pour le PEA, et les alternatives émergents ou monde.

Ce guide fait le point, avec des exemples datés de fin 2026 : ce qui est juridiquement possible, les risques spécifiques du marché chinois (réglementation, immobilier, tensions américano-chinoises) et la fiscalité d’un même placement logé au PEA ou dans un CTO — sans constituer un conseil d’investissement.

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Investir en Chine : la question de l’enveloppe avant celle du produit

Sur les marchés développés, la plupart des ETF UCITS cotés en Europe sont accessibles indifféremment sur un compte-titres, une assurance-vie ou, pour certains, un PEA. Le marché chinois casse cette évidence : ses actions cotées à Shanghai, Shenzhen ou Hong Kong ne sont pas des titres européens et ne peuvent pas être détenues en direct dans un PEA. Reste à savoir ce que les ETF peuvent offrir, et dans quelles limites.

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Rappel : ce qu’est le PEA et pourquoi il est si recherché

Le plan d’épargne en actions permet de détenir actions et fonds en profitant d’une exonération d’impôt sur le revenu des gains après cinq ans de détention — seuls les prélèvements sociaux restant dus. Les versements sont plafonnés à 150 000 euros, et tout retrait avant la cinquième année entraîne en principe la clôture du plan. Après cinq ans, les retraits partiels ne clôturent plus le plan — notre guide du PEA détaille ces mécanismes.

Cet avantage fiscal pousse à y loger le maximum de son allocation actions, expositions internationales comprises — encore faut-il respecter les règles d’éligibilité.

La règle d’éligibilité au PEA : des fonds à 75 % européens

Selon la documentation officielle de l’AMF, le PEA accueille des titres de sociétés dont le siège est dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen, et des placements collectifs (OPCVM, Sicav, ETF) investis à au moins 75 % en actions européennes. Conséquence : les actions chinoises sont exclues du plan, et un fonds ne peut détenir physiquement une majorité d’actions chinoises tout en restant éligible.

Il existe toutefois un mécanisme qui élargit les possibilités : la réplication synthétique. Certains ETF « swap » détiennent physiquement un panier conforme aux règles du PEA et échangent, via un contrat avec une banque, sa performance contre celle d’un indice international — américain, japonais ou chinois. La performance de l’indice visé est ainsi reproduite dans le plan, alors que les titres détenus en coulisse restent européens. C’est ainsi que la gamme « PEA » d’émetteurs français propose des ETF sur le S&P 500, le Nasdaq-100 ou des indices chinois et émergents.

Les ETF « Chine directe » cotés en Europe ne passent pas par le PEA

Sur les places européennes, l’offre d’ETF Chine est fournie : HSBC, iShares, Amundi ou VanEck proposent des UCITS répliquant des indices comme le MSCI China, cotés à Londres, Francfort ou Amsterdam. Domiciliés en Irlande ou au Luxembourg, ils détiennent physiquement des actions chinoises — H-shares et ADR. Le HSBC MSCI China UCITS ETF, par exemple, est coté au London Stock Exchange sous le ticker HMCH (ISIN IE00B44T3H88).

Ces caractéristiques les rendent inéligibles : un UCITS irlandais ou luxembourgeois détenant des actions chinoises ne satisfait ni la règle des 75 %, ni les catalogues du plan. Aucun de ces ETF « Chine directe » ne figure dans les listes PEA relevées à l’automne 2026. Leur accès passe par un compte-titres ordinaire — notre comparatif des courtiers détaille les critères de choix.

Des ETF Chine éligibles au PEA existent — dans la gamme « PEA » française

L’exclusion des ETF directs ne signifie pas l’absence totale d’exposition chinoise dans un PEA. Les listes relevées en octobre 2026 référencent un produit dédié, chez un émetteur français : l’Amundi PEA Chine, qui suit une variante filtrée de l’indice MSCI China (« MSCI China Screened Select », excluant notamment le charbon thermique). Ce UCITS domicilié en France est conçu pour respecter la règle des 75 % et référencé au PEA chez plusieurs courtiers.

Trois nuances comptent : l’indice suivi est une variante « screened », différente des ETF Chine cotés à Londres ; un produit présent dans un catalogue n’est pas une recommandation, les fiches officielles font foi ; enfin, vérifiez au moment de l’achat les produits réellement référencés, la gamme PEA française s’étant étoffée (S&P 500, Nasdaq-100, Japon, Inde).

La voie des émergents : la Chine diluée via le MSCI Emerging Markets

La voie la plus répandue passe par les ETF émergents. L’indice MSCI Emerging Markets regroupe une vingtaine de pays en développement — Taïwan, Corée du Sud, Inde, Brésil — et la Chine y est historiquement la plus forte pondération nationale, généralement de l’ordre du quart. Détenteur d’un ETF émergents éligible au PEA (par exemple l’Amundi PEA Emergent, référencé dans les listes d’octobre 2026), l’épargnant détient donc indirectement une part significative d’actions chinoises.

Cette dilution réduit le poids du risque spécifiquement chinois, mais dilue aussi la performance si ce marché surperforme. Pour exclure la Chine, des variantes « émergents hors Chine » (MSCI Emerging ex China) existent aussi, selon le référencement de chaque courtier. Toujours lire l’indice exact répliqué avant d’acheter un ETF.

La voie mondiale : MSCI World l’exclut, MSCI ACWI l’inclut

Point souvent mal compris : le MSCI World ne couvre que les pays développés — un ETF Monde logé dans un PEA n’embarque donc aucune exposition chinoise. Pour intégrer les émergents dans un produit unique, il faut un indice « all-country » comme le MSCI ACWI, où la Chine pèse de l’ordre de quelques pour cent, les États-Unis restant très majoritaires. Des ETF UCITS sur le MSCI ACWI conçus pour le PEA existent dans la gamme française (relevés d’octobre 2026). La voie mondiale est la plus diversifiée, mais son exposition chinoise est résiduelle.

Comparer les trois approches : direct, émergents, monde

Le tableau suivant résume les trois voies, sans classement ni recommandation :

Critère ETF Chine direct (CTO) ETF émergents (PEA possible) ETF monde ACWI (PEA possible) Exposition chinoise Totale, concentrée Significative, diluée (premier poids) Résiduelle (quelques %) Diversification Nulle (un seul pays) Une vingtaine de pays émergents Développés + émergents Éligibilité PEA Non (titres et fonds hors UE) Oui, via gamme PEA française Oui, via gamme PEA française Enveloppes accessibles CTO, assurance-vie PEA, CTO, assurance-vie PEA, CTO, assurance-vie Risque dominant Chine seule (réglementaire, immobilier) Émergents (devise, gouvernance), Chine en tête Actions générales, dominé par les États-Unis

Une exposition ciblée à la deuxième économie mondiale impose une ligne dédiée — donc un CTO ; une part chinoise notable au sein d’un ensemble diversifié oriente vers les émergents ; la simplicité oriente vers un produit mondial.

La bourse chinoise sous toutes ses coutures : A-shares, H-shares et ADR

Les actions chinoises cotent sur plusieurs compartiments : les A-shares, en yuans, à Shanghai et Shenzhen ; les H-shares et P-chips, en dollars de Hong Kong ; et les ADR (American Depositary Receipts), cotés à New York pour des géants comme Alibaba ou JD.com. Les indices « Chine » combinent ces compartiments selon des règles propres : le MSCI China All Shares est le plus large, le MSCI China standard est centré sur Hong Kong et les ADR.

Une partie des grandes valeurs technologiques chinoises cotées à l’étranger repose sur des structures contractuelles dites VIE (Variable Interest Entity), qui donnent un contrôle économique mais pas toujours une propriété directe des actifs locaux. Exemple emblématique : en novembre 2020, l’introduction en bourse d’Ant Group, la filiale de paiements d’Alibaba — qui devait lever 34,5 milliards de dollars pour une valorisation de 313 milliards — a été suspendue deux jours avant son lancement par les régulateurs chinois, effaçant du jour au lendemain la valorisation d’un actif détenu par des millions d’investisseurs.

Risque réglementaire : quand Pékin redessine les règles du jeu

L’épisode Ant Group n’a pas été isolé. En juillet 2021, la réforme dite « double réduction » a interdit la rentabilité commerciale du tutorat scolaire privé, effaçant l’essentiel de la valeur des sociétés du secteur cotées à New York et Hong Kong ; à l’été 2021, des restrictions drastiques du temps de jeu des mineurs ont frappé le jeu vidéo en ligne. Ces décisions ont ancré le « risque réglementaire » chinois : l’État peut modifier du jour au lendemain les règles d’un secteur entier.

Ce risque ne se limite pas à la technologie : politique du logement, règles d’endettement des promoteurs (« trois lignes rouges », 2020), restrictions d’exportation de métaux critiques et de terres rares relèvent de la même logique. Il est permanent, direct ou dilué.

L’immobilier chinois, stress-test du marché : le cas Evergrande

Le cas Evergrande résume la fragilité d’un segment entier : China Evergrande Group était en 2018 la société immobilière la plus valuable au monde. Dès l’été 2021, ce groupe aux dettes de centaines de milliards de dollars ne paie plus ses échéances ; en décembre 2021, S&P le déclare en défaut, déclenchant la crise immobilière qui dure encore. Suivent les pertes record de 2023, la liquidation ordonnée par la Haute Cour de Hong Kong le 29 janvier 2024, une amende de 4,2 milliards de yuans du régulateur CSRC pour surévaluation du chiffre d’affaires 2019-2020, la radiation de la Bourse de Hong Kong le 24 août 2025, puis la condamnation du fondateur à la prison à vie en août 2026.

Pour l’investisseur en ETF, deux leçons : les indices chinois ont été pesés pendant des années par les valeurs immobilières en difficulté — facteur négatif répliqué mécaniquement —, et une crise « sectorielle » peut devenir systémique.

Découplage américano-chinois : tarifs, puces et terres rares

La relation sino-américaine structure le risque géopolitique de toute exposition chinoise. Après la guerre commerciale de 2018-2019, le 7 octobre 2022, Washington restreint massivement l’exportation de puces avancées vers la Chine, multilatéralisé avec le Japon et les Pays-Bas en janvier 2023. En 2026, Washington a autorisé sous conditions l’exportation de puces plus récentes (type H200) vers dix groupes chinois approuvés le 14 mai 2026, tandis que Pékin imposait en retour des restrictions sur l’usage de puces étrangères — un va-et-vient permanent.

Avril 2025 : droits américains de 34 % (« Liberation Day ») portés en quelques jours à 145 %, avec rétorsion chinoise à 125 %. Mai 2025 : trêve de Genève ramenant les droits à 30 % côté américain et 10 % côté chinois. Octobre 2025 : Pékin étend ses contrôles sur les terres rares, Washington menace de droits de 100 % ; au sommet de Busan, le 30 octobre 2025, la Chine les suspend pour un an et les États-Unis réduisent leur tarif « fentanyl » de 10 points. À l’été 2026, les exportations chinoises d’aimants de terres rares vers les États-Unis demeurent environ 20 % sous leur moyenne 2022-2024, malgré la trêve. Ce découplage affecte les marges des exportatrices chinoises — donc les indices chinois.

Fiscalité : le PEA après 5 ans face au PFU du CTO

La fiscalité dépend de l’enveloppe. Dans un CTO, les plus-values et dividendes sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU, « flat tax ») de 31,4 % depuis le 1er janvier 2026 — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, contre 30 % auparavant — avec option pour le barème progressif. Pour les dividendes de source étrangère des UCITS distribuants, une retenue à la source s’applique au niveau du fonds (souvent 15 % pour les UCITS irlandais), imputable sur l’impôt français dans les limites réglementaires.

Dans un PEA, le même support profite du régime du plan : avant cinq ans, tout retrait clôture en principe le plan et taxe les gains au taux plein ; après cinq ans, les plus-values et dividendes sont exonérés d’impôt sur le revenu, seuls les prélèvements sociaux (18,6 % depuis le 1er janvier 2026) restant dus, et les retraits partiels ne clôturent plus le plan. Concrètement : sur une même exposition chinoise, l’écart entre un PEA de plus de cinq ans et un CTO atteint 12,8 points d’impôt sur le revenu. L’assurance-vie offre une troisième grille (rachats allégés après huit ans) et accueille, sur certains contrats, des UCITS Chine directes en unités de compte — notre comparatif des courtiers et contrats aide au choix.

Trois questions cadrent la décision, sans qu’aucune réponse ne vaille conseil. Quelle place la Chine doit-elle occuper dans une allocation globale ? Une exposition ciblée à un seul marché émergent est une position à risque élevé et à volatilité forte : elle se dimensionne en conséquence. Quelle enveloppe privilégier ? Si l’avantage fiscal du PEA prime et que la variante d’indice (« screened », ESG Transition) convient, la gamme PEA française offre des supports conformes ; si la pureté de l’exposition (MSCI China complet, All Shares) est l’objectif, le CTO s’impose. Quel horizon ? Les indices chinois ont connu des cycles pluriannuels de baisse : l’horizon long reste le seul garde-fou objectif. Les fiches officielles des fonds font foi au jour de la décision.

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Questions fréquentes sur les ETF Chine et le PEA

Existe-t-il des ETF 100 % Chine éligibles au PEA ?

Oui, avec des nuances : les listes relevées en octobre 2026 référencent un ETF Chine dans la gamme « PEA » d’un émetteur français (Amundi PEA Chine), sur une variante filtrée du MSCI China et non l’indice standard. Les ETF « directs » cotés à Londres ou Francfort restent hors PEA et s’achètent sur un CTO.

Peut-on acheter des actions chinoises en direct dans un PEA ?

Non. Le PEA n’accepte que des titres de sociétés dont le siège est dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen. Les actions cotées à Hong Kong, Shanghai ou Shenzhen, comme les ADR new-yorkaises, sont exclues ; elles restent accessibles sur un CTO, selon les marchés ouverts par chaque courtier.

Quelle différence entre MSCI China et MSCI Emerging Markets ?

MSCI China ne couvre que la Chine (A-shares, H-shares, ADR selon la version). MSCI Emerging Markets regroupe une vingtaine de pays émergents — Taïwan, Inde, Corée, Brésil — dont la Chine est historiquement la plus forte pondération nationale, généralement de l’ordre du quart. Le premier est un pari concentré, le second une exposition diversifiée dominée par la Chine.

Que se passe-t-il fiscalement si je vends mon ETF Chine après 5 ans de PEA ?

Après la cinquième année du plan, les plus-values réalisées lors d’un retrait sont exonérées d’impôt sur le revenu ; seuls les prélèvements sociaux restent dus (18,6 % depuis le 1er janvier 2026). Le retrait partiel ne clôture pas le plan. Le même ETF vendu sur un CTO aurait supporté le PFU de 31,4 % sur la plus-value, sauf option pour le barème.

Tout dépend de l’intention : exposition ciblée (CTO et ETF direct), diversification émergente avec forte part chinoise (ETF émergents, y compris en version PEA), ou simplicité d’un produit mondial où la Chine est résiduelle (ETF ACWI). L’arbitrage dépend de l’horizon, de la tolérance au risque et de l’enveloppe existante, non d’un classement universel.

Cet article a une vocation pédagogique et ne constitue pas un conseil en investissement. Les marchés émergents, et particulièrement la Chine, sont volatils et exposés à des risques réglementaires et géopolitiques spécifiques : investir en bourse présente un risque de perte en capital.