Meilleurs ETF Semi-Conducteurs : Guide 2026

Les ETF semi-conducteurs sont devenus l’une des thématiques les plus recherchées par les épargnants depuis que l’intelligence artificielle a propulsé les fabricants de puces au centre de l’économie mondiale. NVIDIA, TSMC, ASML ou AMD figurent désormais parmi les plus grandes capitalisations boursières de la planète, et les ETF répliquant des indices sectoriels dédiés aux puces ont vu leurs encours progresser fortement entre 2023 et 2026.

Ce guide explique comment fonctionnent ces produits, quelles valeurs les composent en règle générale, ce que disent les chiffres officiels du secteur, quels risques — concentration, cyclicité, géopolitique — doivent être connus, et quelles enveloppes fiscales françaises (CTO, assurance-vie, PEA) peuvent réellement être utilisées. Aucun passage ne constitue une recommandation d’achat ni une prévision de marché.

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Qu’est-ce qu’un ETF semiconducteurs ?

Un ETF (Exchange Traded Fund), ou tracker, est un fonds coté en bourse qui réplique la performance d’un indice de référence : monde, zone géographique, secteur ou thématique. Notre dossier complet sur les ETF détaille fonctionnement et frais.

Un ETF semiconducteurs applique ce principe à une seule industrie : la conception et la fabrication des puces, ainsi que les équipements de production. Là où un ETF « Monde » couvre des milliers de sociétés de tous les secteurs, un ETF thématique se concentre sur quelques dizaines de valeurs situées à différentes étapes de la chaîne de valeur. Cette focalisation est la raison d’être du produit — et la source de sa principale faiblesse : une diversification très réduite.

Les semi-conducteurs, moteur de l’économie numérique

Les puces électroniques sont partout : smartphones, centres de données, voitures, réseaux de télécommunication et, depuis 2023, entraînement et exécution des modèles d’intelligence artificielle. Chaque génération de modèle d’IA repose sur des GPU et des accélérateurs spécialisés produits en volumes considérables.

l’essor de l’IA générative, déclenché par la mise à disposition grand public des grands modèles de langage fin 2022, a fait des semi-conducteurs un enjeu stratégique mondial : les grandes puissances subventionnent des usines et contrôlent les exportations des technologies les plus avancées — d’où l’intensité des risques géopolitiques de la thématique.

Quelles actions trouve-t-on typiquement dans un ETF semiconducteurs ?

Les indices sectoriels dédiés aux puces regroupent trois familles d’entreprises, à titre d’exemples :

Les concepteurs de puces : NVIDIA, dont les GPU dominent l’entraînement des modèles d’IA ; AMD, son concurrent direct ; Qualcomm dans le mobile ; Broadcom dans les circuits de réseau.

Les fonderies : TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) fabrique pour le compte des concepteurs une très large part des puces avancées mondiales ; Samsung Foundry occupe le même segment à une échelle différente.

Les fabricants d’équipements : ASML, seul producteur mondial des machines de lithographie ultraviolette extrême (EUV) indispensables aux puces les plus fines ; Applied Materials, Lam Research et Tokyo Electron équipent le reste des chaînes de production.

Selon l’indice, la pondération se fait par capitalisation ou selon des règles propres (pondération plafonnée, inclusion des marchés taïwanais, variante ESG « screened »). Les fiches des fonds précisent la composition exacte : c’est le premier document à consulter.

Les ETF semiconducteurs cotés aux États-Unis : SMH et SOXL

La place américaine héberge plusieurs produits de référence de cette catégorie. Le VanEck Semiconductor ETF (ticker SMH), coté sur le Nasdaq, réplique un indice de sociétés semiconducteurs mondiales. Le Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (ticker SOXL), coté sur le NYSE Arca, appartient à une autre catégorie : les ETF à levier, qui visent à multiplier par trois la performance journalière de l’indice, avant frais.

Deux précisions essentielles pour un investisseur français. D’abord, ces produits américains ne disposent pas du document d’informations clés exigé par la réglementation européenne PRIIPs : en règle générale, les courtiers français ne peuvent donc pas les proposer aux particuliers. Ensuite, un ETF à levier comme SOXL est conçu pour des positions de très courte durée : le levier se réinitialise chaque jour et les écarts cumulés peuvent devenir considérables en marché volatil. Ces produits ne sont pas des supports d’investissement long terme.

Les ETF semiconducteurs UCITS cotés en Europe

Pour les épargnants européens, la gamme accessible passe par les UCITS — des fonds conformes à la réglementation européenne, domiciliés le plus souvent en Irlande ou au Luxembourg, et cotés à Londres, Francfort, Euronext ou Milan. Plusieurs émetteurs proposent des ETF dédiés aux semiconducteurs : VanEck, Amundi, iShares ou First Trust. Certains sont cotés directement à Paris : une variante EUR de l’ETF VanEck Semiconductor UCITS et l’Amundi MSCI Semiconductors sont négociables en euros sur Euronext Paris (relevés de courtiers de novembre 2026).

Les frais de gestion annuels observés sur cette famille s’échelonnent de l’ordre de 0,25 % à 0,60 % par an selon l’émetteur et l’indice répliqué (relevé Boursorama du 10 novembre 2026). Chaque fiche précise aussi le mode de réplication (physique ou synthétique), la politique de dividende (capitalisation ou distribution) et la devise de cotation — des caractéristiques qui pèsent sur la performance à long terme.

2023-2026 : l’accumulation du secteur dopée à l’intelligence artificielle

Les chiffres de l’industrie illustrent l’ampleur du cycle. Selon la Semiconductor Industry Association (SIA), qui compile les statistiques mondiales avec l’organisation WSTS, les ventes mondiales de semi-conducteurs se sont repliées à 526,8 milliards de dollars en 2023 (−8,2 % après le record de 574,1 milliards atteint en 2022), avant de rebondir de 19,1 % en 2024 à 630,5 milliards, puis de bondir de 25,6 % en 2025 à 791,7 milliards — un nouveau record (SIA, 6 février 2026). En 2026, les ventes cumulées ont dépassé 1 000 milliards de dollars dès la fin août, un cap franchi pour la première fois, et l’industrie projetait un marché annuel dépassant 1 600 milliards de dollars en 2026 (SIA, 5 octobre 2026). Août 2026 marquait le 18ᵉ mois consécutif de croissance.

Côté bourse, la course des capitalisations résume cette accumulation. NVIDIA est devenue en 2023 la septième entreprise américaine à franchir 1 000 milliards de dollars de capitalisation, puis la troisième à dépasser 2 000 milliards en mars 2024, l’entreprise la plus valuable du monde en juin 2024, et la première au monde à dépasser 4 000 milliards en juillet 2025 puis 5 000 milliards le 29 octobre 2025. En janvier 2025, l’irruption du modèle chinois DeepSeek avait déclenché la plus forte perte de capitalisation en une séance jamais enregistrée aux États-Unis (environ 600 milliards de dollars pour NVIDIA). TSMC a vu son bénéfice du deuxième trimestre 2026 progresser de 77 % sur un an, à un record d’environ 22 milliards de dollars, et relevé sa prévision de croissance du chiffre d’affaires annuel 2026 à « un peu plus de 40 % » (Reuters, juillet 2026). Ces jalons illustrent l’intensité du cycle — dans les deux sens.

Risque n° 1 : la concentration

Un ETF semiconducteurs n’est pas un placement diversifié. Les indices du domaine sont dominés par un très petit nombre de valeurs : un ou deux concepteurs, une fonderie dominante et quelques équipementiers concentrent une large partie de la pondération. Acheter un tel ETF revient en pratique à s’exposer très significativement à un petit groupe d’entreprises.

Cette concentration a un versant positif — c’est elle qui a porté la performance pendant le boom de l’IA — et un versant dangereux : un problème propre à une seule entreprise (retard technologique, perte de client) se répercute immédiatement sur la ligne du portefeuille. L’épisode DeepSeek de janvier 2025, qui a effacé des centaines de milliards de dollars de capitalisation en une journée sur une seule valeur, en donne une mesure concrète.

Risque n° 2 : la cyclicité de l’industrie des puces

L’industrie est structurellement cyclique : les fabricants investissent des usines coûteuses sur des prévisions de demande, et le moindre décalage entre capacités installées et commandes réelles provoque des phases de surcapacité et de correction des stocks. L’année 2023 en est une illustration récente : le marché mondial a reculé de 8,2 %, avant que la demande liée à l’IA ne renverse la tendance à partir du second semestre.

Cette alternance de creux et de pics signifie qu’un ETF semiconducteurs acheté à un sommet du cycle peut rester durablement en moins-value, même si l’industrie poursuit sa croissance structurelle. Les épargnants qui envisagent cette thématique le font généralement avec un horizon long, en conscience que des années négatives feront partie du parcours.

Risque n° 3 : la géopolitique — Taïwan, Chine et contrôles à l’export

La chaîne de valeur des puces est l’un des terrains les plus sensibles de la rivalité sino-américaine. Le 7 octobre 2022, Washington a imposé un ensemble massif de restrictions à l’exportation de puces avancées et d’équipements vers la Chine ; en janvier 2023, le contrôle est devenu multilatéral avec un accord entre les États-Unis, le Japon et les Pays-Bas. Les Pays-Bas ont soumis les exportations d’ASML à licence à partir de septembre 2023, puis durci leurs règles en janvier 2024, septembre 2024 et janvier 2025. La Chine a répliqué par ses propres mesures, dont l’interdiction des processeurs Intel et AMD dans les administrations étatiques (décembre 2023).

La séquence 2025-2026 illustre l’instabilité permanente du cadre : restrictions successives sur les puces d’IA destinées à la Chine, puis autorisation conditionnée par Washington, à partir de 2026, de l’exportation de puces plus récentes (type H200) vers dix groupes chinois approuvés par le département du Commerce le 14 mai 2026 — tandis que Pékin imposait en retour des restrictions sur l’usage de puces étrangères. Fin 2025, Reuters révélait un prototype chinois de machine EUV à Shenzhen. Enfin, la concentration des fonderies les plus avancées à Taïwan expose le secteur à un risque géographique singulier : ce risque est une caractéristique permanente de la thématique.

Les ETF thématiques se comparent d’abord sur quelques critères objectifs :

Les frais (TER) : ils se situaient fin 2026 entre environ 0,25 % et 0,60 % par an sur cette famille.

La réplication : physique (le fonds détient les actions de l’indice) ou synthétique (échange de performances via un swap). Elles diffèrent en traitement fiscal des dividendes et en risque de contrepartie.

L’encours : un fonds gérant des centaines de millions d’euros offre généralement de meilleures liquidités et des spreads plus faibles qu’un produit récent de petite taille.

Le domicile UCITS : Irlande, Luxembourg ou France. Il détermine la fiscalité des dividendes internes et les bourses de cotation ; un domicile UCITS européen est indispensable pour une commercialisation légale aux particuliers de l’UE.

La définition de l’indice : nombre de lignes, pondération plafonnée ou non, inclusion des valeurs taïwanaises et chinoises, filtres ESG. Deux ETF « semiconducteurs » peuvent couvrir des réalités sensiblement différentes.

ETF semiconducteurs et PEA : ce que permet la réglementation

Le plan d’épargne en actions est encadré par des règles d’éligibilité strictes. Selon la documentation officielle de l’AMF, le PEA peut accueillir des titres de sociétés européennes et des fonds (OPCVM, Sicav, ETF) investis à au moins 75 % en actions de sociétés dont le siège est situé dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen. Les trackers peuvent toutefois reproduire la performance d’indices internationaux par réplication synthétique : le panier détenu physiquement reste européen, tandis que la performance échangée est celle d’un indice américain ou émergent. C’est ce mécanisme qui explique la présence, dans les catalogues PEA des courtiers français, d’ETF sur le S&P 500, le Nasdaq-100 ou des indices émergents (les règles du plan sont détaillées dans notre guide du PEA).

Pour les semiconducteurs, le constat pratique est simple : les ETF thématiques dédiés à cette industrie sont domiciliés hors de France (Irlande ou Luxembourg) et détiennent majoritairement des actions américaines et asiatiques — incompatibles avec la règle des 75 % et les catalogues PEA. Les listes d’ETF éligibles au PEA relevées à l’automne 2026 ne référencent aucun ETF dédié aux semiconducteurs ; seules des expositions technologiques plus larges (Nasdaq-100, tech US filtrée ESG) y figurent. Une exposition sectorielle spécifique aux puces passe donc en pratique par un compte-titres ordinaire ou une assurance-vie.

CTO, assurance-vie ou PEA : quelle enveloppe pour cette thématique ?

Le compte-titres ordinaire (CTO) est l’enveloppe la plus souple : accès à l’ensemble des ETF UCITS européens cotés à Paris, Londres, Francfort ou Milan, sans plafond de versement. En contrepartie, les gains y sont soumis au prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % (depuis le 1er janvier 2026) ou, sur option, au barème progressif. Le courtier détermine la gamme ETF disponible et les frais d’ordre : notre comparatif des courtiers en ligne détaille ces critères.

L’assurance-vie peut également loger des ETF thématiques, via des contrats qui référencent des UCITS en unités de compte : la sélection est plus restreinte, mais la fiscalité des rachats devient avantageuse après huit ans. Le PEA, enfin, reste l’enveloppe la plus favorable fiscalement (exonération d’impôt sur le revenu après cinq ans) mais ne peut accueillir, à date, cette thématique précise : il complète le portefeuille sur d’autres supports.

Les erreurs fréquentes à éviter

Acheter un ETF sectoriel uniquement parce que sa performance passée est spectaculaire : le cycle des puces peut inverser la tendance sans préavis. Confondre ETF à levier (type SOXL) et investissement de long terme : le levier journalier est un outil de trading, pas un support d’épargne. Ignorer la concentration : ajouter des puces à un portefeuille déjà riche en technologies augmente le poids des mêmes valeurs. Négliger enfin les frais, la réplication ou la devise de cotation. Le « meilleur » ETF semiconducteurs n’existe pas en soi : il n’existe que celui dont les caractéristiques correspondent à un objectif, un horizon et une tolérance au risque donnés.

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Questions fréquentes sur les ETF semiconducteurs

Quel est le meilleur ETF sur les semiconducteurs ?

Il n’existe pas de « meilleur » produit universel. Plusieurs émetteurs (VanEck, Amundi, iShares, First Trust) proposent des ETF UCITS sur des indices différents par composition et pondération. La comparaison se fait sur les frais, l’encours, la méthode de l’indice et la bourse de cotation — jamais sur la seule performance passée.

Peut-on mettre un ETF semiconducteurs dans un PEA ?

Non, à date. La règle des 75 % d’actions européennes et les catalogues PEA des courtiers français (relevés automne 2026) excluent les ETF thématiques semiconducteurs, domiciliés en Irlande ou au Luxembourg. Le PEA accepte en revanche des expositions technologiques plus larges (Nasdaq-100, tech US filtrée) via des ETF conçus pour ce plan.

Qu’est-ce que SOXL et pourquoi est-il si différent ?

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares, NYSE Arca) est un ETF à levier qui vise trois fois la performance journalière de l’indice, avant frais. Le levier se réinitialise chaque jour : en marché volatil, la performance cumulée s’écarte fortement du triplé théorique. C’est un instrument de trading court terme.

Les ETF américains comme SMH sont-ils accessibles depuis la France ?

En règle générale, non : l’absence du document d’informations clés exigé par la réglementation PRIIPs empêche leur commercialisation aux particuliers de l’UE. Les UCITS européens répliquant des indices comparables, cotés à Paris ou à Londres, constituent l’alternative accessible via un CTO.

Quel horizon d’investissement pour un ETF semiconducteurs ?

La thématique est cyclique et volatile : les épargnants qui s’y exposent le font généralement avec un horizon long, en conscience que des années fortement négatives feront partie du parcours. La décision, la taille de la ligne et la diversification globale relèvent de chaque investisseur.

Cet article a une vocation pédagogique et ne constitue pas un conseil en investissement. Les ETF sectoriels sont des placements volatils : investir en bourse présente un risque de perte en capital, et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.