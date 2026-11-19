Les « NFT singes » désignent la famille de collections de jetons non fongibles aux visuels de singes, emblématisée par le Bored Ape Yacht Club (BAYC). Entre 2021 et 2022, ces images de primates apathiques sont devenues des objets de statut échangés à des centaines de milliers de dollars, avant de subir l’une des chutes les plus brutales de l’histoire des actifs numériques.

Cette page retrace l’histoire du phénomène — lancement, apogée, effondrement, dérivés et clones — puis détaille sans complaisance les risques : volatilité extrême, métadonnées hors de la blockchain, arnaques et fiscalité française. Objectif : comprendre ce qu’est un NFT singe, ce qu’il a valu à son sommet et ce qu’il vaut aujourd’hui, sans promesse ni prévision.

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Qu’est-ce qu’un NFT singe ?

Un NFT (jeton non fongible) est un enregistrement unique inscrit sur une blockchain qui atteste de la propriété d’un actif numérique identifié par un numéro. Un « NFT singe » est un tel jeton dont le visuel représente un singe, généré par algorithme à partir de traits : fourrure, bouche, yeux, accessoires. Le Bored Ape Yacht Club compte ainsi 10 000 singes, chacun unique.

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Ces collections appartiennent aux NFT « PFP » (« profile picture ») : le détenteur arbore son singe comme avatar sur les réseaux sociaux, ce qui transforme la possession en signal d’appartenance. Contrairement aux cryptomonnaies, fongibles, chaque singe est un objet distinct avec son propre prix.

Point capital avant toute chose : un NFT singe ne confère aucun droit sur des flux de trésorerie. Il ne rapporte ni dividende, ni intérêt, ni loyer. Sa valeur de revente dépend uniquement de ce qu’un autre acheteur est prêt à payer, animé par la mode, la rareté perçue et la santé de la communauté.

Bored Ape Yacht Club : l’origine du phénomène

Le Bored Ape Yacht Club a été lancé fin avril 2021 par la société américaine Yuga Labs. Les 10 000 singes ont d’abord été proposés à 0,08 ETH chacun — environ 200 dollars — avec une redevance de 2,5 % perçue sur chaque revente sur les places de marché.

Les fondateurs opéraient sous pseudonymes : « Gargamel » et « Gordon Goner », accompagnés de deux ingénieurs. Leurs identités réelles — Wylie Aronow et Greg Solano pour les deux premiers — ont été révélées par la presse en février 2022.

La collection a démarré lentement, avant d’être propulsée par des achats de célébrités — Neymar, Justin Bieber, Eminem, Jimmy Fallon ou Paris Hilton. Après un an d’existence, le volume d’échanges cumulé dépassait 1,5 milliard de dollars, selon un bilan du Figaro d’avril 2022.

La collection est émise sur Ethereum, la blockchain qui héberge l’essentiel des NFT de cette génération. Détenir un singe signifie contrôler dans un portefeuille numérique la clé privée du jeton : tant qu’elle n’est pas compromise, la propriété est vérifiable par tous et transférable en quelques secondes.

Chaque jeton renvoie à des métadonnées : nom des traits, image, attributs de rareté. Point technique essentiel — et source de risques : ces métadonnées ne sont pas toutes stockées dans la blockchain, une partie résidant sur des serveurs ou systèmes distribués, reliés par un simple lien.

Acheter un NFT suppose de détenir des cryptomonnaies, généralement de l’ETH. Le parcours — plateforme d’échange, achat d’ETH, transfert vers un portefeuille personnel, connexion à une place de marché — est détaillé dans notre guide pour acheter des cryptomonnaies. Chaque étape comporte des frais et des risques d’erreur qui lui sont propres.

2021-2022 : l’année de l’euphorie

Entre avril 2021 et le printemps 2022, BAYC est devenu le centre de gravité du marché des NFT, porté par la visibilité des célébrités et une conjoncture exceptionnelle : liquidité abondante, engouement médiatique et spéculation généralisée sur tout ce qui portait le label « web3 ».

Yuga Labs transforme ce succès en empire : rachat de CryptoPunks, la collection pionnière, en mars 2022 ; lancement du jeton ApeCoin le 17 mars 2022 ; levée de 450 millions de dollars à une valorisation de 4 milliards ; puis vente de terrains pour son métavers « Otherside » fin avril 2022, rapportée à environ 300 millions de dollars en quelques heures, au point de congestionner Ethereum.

Cet épisode — relayé par Les Échos en mai 2022 — marque le sommet de la frénésie : des acheteurs sans singe ont dépensé des fortunes pour des terrains d’un monde virtuel non construit. C’est à cette période que le prix plancher du Bored Ape atteint son record historique.

Mutant Ape Yacht Club et les dérivés officiels

Le succès de BAYC a engendré des dérivés officiels. Le plus connu est le Mutant Ape Yacht Club (MAYC), lancé à l’été 2021 : 20 000 « singes mutants », obtenus par les détenteurs de Bored Ape à l’aide de « sérums » altérant le visuel initial — élargir l’offre sans diluer la marque.

Sont venues s’ajouter d’autres extensions — le Bored Ape Kennel Club puis les Otherdeed, titres des terrains vendus en 2022 — et le jeton ApeCoin (APE), lancé en mars 2022 par une organisation distincte de Yuga Labs. Ces dérivés ont suivi la même trajectoire : envolée spectaculaire, puis effondrement quasi identique, avec une amplitude encore supérieure pour les collections moins liquides.

Clones, collections inspirées et faux mints

Le phénomène a aussi produit une armée de clones : collections « apes » lancées en quelques jours pour capter la demande, visuels inspirés des Bored Apes, promesses de « club » rarement tenues. La plupart se sont effondrés en quelques semaines, quand ils n’ont pas disparu avec les fonds — le classique « rug pull ».

S’y ajoutent les faux mints : des sites imitant une vente officielle, qui recueillent les autorisations de portefeuille des victimes ou leurs ETH contre des NFT sans valeur. La règle demeure : une collection ne vaut que par sa communauté, son historique et sa liquidité vérifiables — un singe qui « ressemble à » un Bored Ape ne vaut pas un Bored Ape.

Le pic d’avril 2022 : un prix plancher à 128 ETH

Le prix plancher (floor price) — le tarif du singe le moins cher — est l’indicateur de référence du marché des NFT. Pour BAYC, il culmine en avril 2022 autour de 128 ETH, soit environ 395 000 dollars à l’époque, selon les données reprises par Cryptoast. Certains singes aux attributs rares se sont alors échangés bien au-delà.

Ce record coïncide avec la vente Otherside : l’euphorie maximale correspond au sommet des prix, quand les médias titrent sur ces « singes virtuels qui s’arrachent à prix d’or ». C’est un cas d’école de formation de bulle : un actif sans flux de trésorerie est acheté presque exclusivement dans l’espoir de le revendre plus cher. La chute a été à la hauteur de cette logique.

La chute : de -90 % à près de -97 % en dollars

La descente est rapide et quasi continue : l’automne 2022 emporte le marché des NFT dans la crise du secteur — effondrement de Terra en mai 2022, faillites de plateformes majeures après FTX en novembre 2022. En avril 2024, le prix plancher de BAYC est tombé à environ 11 ETH, soit -90 % par rapport au pic et son plus bas niveau depuis août 2021.

La décrue s’est poursuivie : fin 2026, les données agrégées par Forbes Digital Assets et CoinGecko situent le prix plancher du BAYC autour de 6 ETH, soit environ 10 000 à 11 000 dollars. Rapporté au pic d’avril 2022, cela représente une chute d’environ 95 % en ETH et de plus de 95 % en dollars — pour la collection la plus en vue du marché.

Les indicateurs de communauté suivent : environ 5 700 adresses détiennent encore des Bored Apes fin 2026, sur les 10 000 émis, et les Mutant Apes ont connu un effondrement similaire. Un acheteur du pic qui aurait payé 128 ETH possède aujourd’hui un singe valorisé autour de 6 : la leçon est enregistrée.

Pourquoi un NFT singe peut perdre presque toute sa valeur

La première raison est structurelle : un NFT ne produit aucun flux de trésorerie. Une action vaut, en théorie, la somme actualisée de ses bénéfices futurs ; un NFT singe ne vaut que ce que le prochain acheteur paiera. Quand la demande spéculative se retire, aucune « valeur intrinsèque » ne soutient le cours.

La deuxième raison tient à la nature communautaire de la valeur : rareté perçue, statut social, vivacité de la communauté et tenue des projets promis. Ces facteurs dépendent de la mode et de l’attention médiatique ; le ralentissement d’un projet fondateur suffit à éroder l’attrait de toute la marque.

La troisième raison est la liquidité : un marché de collectionneurs compte peu d’acheteurs actifs. Des ventes modestes suffisent à faire chuter le plancher, et revendre rapidement à un prix correct devient impossible précisément au moment de sortir — l’inverse de la profondeur de marché des grandes capitalisations.

Risque n°1 : une volatilité sans équivalent dans les placements classiques

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : de 0,08 ETH à la frappe à 128 ETH au pic, soit une multiplication de l’ordre de 1 600 fois en dix-huit mois, puis -95 % dans les quatre années suivantes. Aucune classe d’actifs régulée accessible aux particuliers français n’affiche des amplitudes comparables.

Cette volatilité joue à deux niveaux : le NFT se cote en ETH, qui fluctue lui-même face à l’euro. Le détenteur subit la variation du singe et celle de l’ETH en euros, qui peuvent se combiner dans un sens ou dans l’autre. La valeur finale en euros, celle qui compte pour votre patrimoine, est encore plus difficile à anticiper.

Conséquence pratique : un NFT singe ne doit être considéré que comme un actif de collection à haut risque — et non comme un placement financier. Y consacrer l’argent dont vous aurez besoin est l’erreur la plus fréquente documentée sur ce cycle.

Risque n°2 : des métadonnées hébergées hors de la blockchain

Contrairement à une idée répandue, acheter un NFT ne consiste pas à « posséder une image stockée dans la blockchain ». Le jeton renvoie généralement à des métadonnées — image, traits, description — hébergées hors chaîne, sur des serveurs ou des systèmes type IPFS. Si le lien se rompt, votre jeton pointe vers le néant : l’avatar peut littéralement disparaître.

Ce risque de « link rot » est démontré à grande échelle : de nombreux projets disparus laissent des jetons viables on-chain mais visuellement morts. Les collections sérieuses atténuent ce risque en stockant leurs métadonnées sur IPFS — mais tout achat exige de vérifier où le contenu est réellement hébergé.

Le même raisonnement vaut pour la propriété intellectuelle : détenir un Bored Ape confère certaines licences d’usage du visuel, pas les droits d’auteur de la collection. « Posséder un singe » ne signifie pas « posséder la marque » — distinction souvent ignorée des acheteurs de 2021.

Risque n°3 : arnaques, faux mints et piratages

L’écosystème des singes a été une cible privilégiée de la criminalité numérique. En décembre 2021, le galeriste new-yorkais Todd Kramer s’est fait dérober des NFT prisés, dont des Bored Apes, pour environ 2 millions de dollars. En juin 2022, le serveur Discord officiel du BAYC a été piraté : les liens de phishing ont entraîné des pertes évaluées à 360 000 dollars.

En France même, cinq personnes ont été mises en examen à l’automne 2022 pour un réseau de vols organisés de NFT, dont des Bored Apes. Le phénomène s’étend aux faux mints, aux signatures malveillantes et aux fausses places de marché : à chaque étape, l’utilisateur est la dernière ligne de défense.

La protection repose sur les réflexes de base de la sécurité des actifs numériques : portefeuille matériel pour les montants significatifs, jamais de phrase de récupération communiquée, vérification systématique des adresses et des contrats avant toute signature. Notre guide sur le portefeuille crypto détaille ces pratiques de conservation.

Risque n°4 : la fiscalité française des NFT

En France, les NFT sont en principe rattachés aux « actifs numériques » au sens de l’article 150 VH bis du Code général des impôts, le régime issu de la loi Pacte applicable aux cryptomonnaies. La plus-value de cession d’un NFT par un particulier est donc en principe imposée au prélèvement forfaitaire unique : 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, soit 31,4 % en 2026, après la hausse de la CSG votée fin 2025.

Deux précautions s’imposent. D’abord, la qualification n’est pas mécanique : selon la nature du NFT — collection pure ou titre donnant accès à un bien ou service réel — le régime applicable peut être discuté, et l’administration fiscale a précisé sa position au fil des années ; en cas de volumes significatifs, consultez un professionnel fiscal.

Ensuite, la pratique est plus lourde qu’elle n’y paraît : les gains se calculent en euros — il faut reconstituer la valeur de l’ETH aux jours d’achat et de vente — et la déclaration passe par le formulaire 2086. Documentez chaque opération dès son exécution : les places de marché ne fournissent pas toujours un historique fiscal exploitable.

La leçon de l’histoire des NFT singes

L’arc BAYC — 0,08 ETH en avril 2021, 128 ETH en avril 2022, environ 6 ETH fin 2026 — résume ce qu’un investisseur doit savoir sur les actifs de mode : ils peuvent multiplier la mise puis en effacer l’essentiel, sans aucun rattachement à une valeur économique mesurable. Ce n’est pas un accident, c’est la conséquence directe de l’absence de flux de trésorerie.

La comparaison avec les placements classiques est éclairante. Une action donne droit aux bénéfices d’une entreprise ; un ETF réplique un indice diversifié ; un NFT singe ne donne droit qu’à la revente à un autre passionné. Si l’objectif est de construire un patrimoine, les véhicules régulés accessibles via les courtiers en ligne offrent transparence, liquidité et cadre juridique sans comparaison.

Cela ne condamne pas l’intérêt culturel des NFT : certains y voient un objet de collection numérique légitime, comme d’autres collectionnent des cartes ou des baskets. La règle reste celle des collections : n’y consacrer que ce que l’on accepte de voir disparaître, après s’être formé sur les bases de l’investissement et avoir sécurisé le reste de son épargne.

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Questions fréquentes sur les NFT singes

Combien coûte un Bored Ape aujourd’hui ?

Fin 2026, le prix plancher du BAYC s’établit autour de 6 ETH, soit environ 10 000 à 11 000 dollars selon les agrégateurs NFT (Forbes Digital Assets, CoinGecko). Contre le pic d’avril 2022 à 128 ETH (environ 395 000 dollars), la perte dépasse 95 %.

Qui a créé le Bored Ape Yacht Club ?

La collection a été créée par Yuga Labs et lancée fin avril 2021. Les fondateurs opéraient sous pseudonymes : « Gargamel » (Wylie Aronow) et « Gordon Goner » (Greg Solano), assistés de deux ingénieurs. Leurs identités ont été révélées par la presse en février 2022.

Quelle est la différence entre un Bored Ape et un Mutant Ape ?

Les Mutant Apes (MAYC) constituent la collection dérivée officielle de BAYC, lancée à l’été 2021 : 20 000 jetons contre 10 000 pour la collection mère. Un détenteur de Bored Ape pouvait appliquer un « sérum » à son singe pour générer un mutant, les autres étant vendus à l’unité. Les deux collections ont suivi des trajectoires de prix quasi identiques.

Faut-il encore acheter un NFT singe ?

Nous ne formulons pas de recommandation personnalisée. Les faits : un NFT singe ne produit aucun revenu, sa valeur repose entièrement sur la spéculation et la communauté, et la référence du marché a perdu plus de 95 % en dollars depuis son pic d’avril 2022. Tout achat relève d’une décision individuelle : un achat de collection à risque de perte totale, jamais un placement financier.

Les plus-values de cession de NFT par des particuliers relèvent en principe du régime des actifs numériques (article 150 VH bis du CGI) : imposition au prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % en 2026 — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux —, déclaration via le formulaire 2086 et gains calculés en euros d’après l’historique des cours de l’ETH. La qualification peut varier selon la nature du NFT ; en cas de doute, consultez un professionnel fiscal.