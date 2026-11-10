Le piège classique de l’assurance-vie : croire que tout le retrait est fiscalisé. En réalité, seul la part de gains incluse dans le rachat est imposée — et après 8 ans, un abattement annuel fait souvent tomber l’impôt à zéro. Restent les prélèvements sociaux, 18,6 % en 2026.
Le calcul pas à pas
Part de gains = (valeur − versements) ÷ valeur × rachat. Exemple : contrat de 50 000 € dont 40 000 € versés ; retrait de 10 000 € → 2 000 € de gains. Après 8 ans, célibataire : abattement de 4 600 € → 0 € d’impôt, seulement 372 € de PS → 9 628 € nets. Avant 8 ans : 12,8 % d’IR + PS → 9 372 € nets. La simulation exacte — abattement, taux, PS — se fait sur notre simulateur de retrait.Diversifiez votre patrimoineInvestissez dans l’artDes tableaux originaux, pièces uniques signées par l’artiste. Un actif tangible, loin des écrans et des cotations.Voir les tableaux →
L’astuce du rachat étalé
L’abattement se renouvelle chaque année : 20 000 € de gains rachetés en une fois n’en effacent que 4 600 ; étalés sur trois exercices, tout passe sous l’abattement. C’est la technique la plus rentable de la fiscalité assurance-vie — comparer aussi avec le PEA selon votre enveloppe. Versements d’avant le 27/09/2017 : régime spécifique, votre assureur détaille la ventilation.
Questions fréquentes
Les prélèvements sociaux bénéficient-ils de l’abattement ?
Non : 18,6 % sur les gains du rachat, dans tous les cas.
Rachat partiel ou total ?
Partiel presque toujours : fiscalité douce, contrat maintenu, fonds disponibles en quelques jours.
Après 70 ans, que change l’article 990 I ?
C’est la fiscalité succession (succession du contrat), pas celle du rachat de votre vivant — deux questions distinctes.
L’abattement est-il par contrat ou par foyer ?
Par foyer et par an : 4 600 € (célibataire) / 9 200 € (couple), cumulables entre plusieurs contrats.
Fiscalité 2026 vérifiée le 10/11/2026. Information pédagogique — l’avis de rachat de votre assureur reste la référence.