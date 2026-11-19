Le déblocage de l’épargne salariale permet de récupérer avant l’échéance normale des sommes bloquées sur un plan d’épargne entreprise (PEE), un PEI ou un plan retraite collectif (Perco, Pereco). Mariage, naissance d’un troisième enfant, achat de la résidence principale, surendettement : la loi fixe une liste précise de situations ouvrant droit à ce déblocage anticipé.

Ce guide détaille la liste officielle des cas, les délais et justificatifs, la fiscalité, ainsi que la différence entre déblocage anticipé, retrait classique et déblocage exceptionnel, en discussion au Parlement. Les règles correspondent à celles de Service-Public.gouv.fr (fiche F31622, mise à jour du 12 octobre 2026).

Diversifiez votre patrimoine Investissez dans l’art Des tableaux originaux, pièces uniques signées par l’artiste. Un actif tangible, loin des écrans et des cotations. Voir les tableaux →

Qu’est-ce que le déblocage anticipé de l’épargne salariale ?

L’épargne salariale regroupe les sommes versées par l’entreprise au titre de l’intéressement, de la participation, d’un abondement ou d’une prime de partage de la valeur, ainsi que vos versements volontaires. Sur un PEE, ces sommes sont indisponibles 5 ans à compter de chaque versement ; sur un plan retraite collectif, elles restent bloquées jusqu’à la retraite.

Test gratuit · 1 minute Quel investisseur êtes-vous ? 7 questions, 1 minute : découvrez votre profil d'investisseur et recevez les guides adaptés à votre situation. Faire le test gratuit →

Le déblocage anticipé est l’exception prévue par la loi : pour certains événements, vous pouvez demander la restitution de vos fonds avant la fin du blocage. La liste est limitative — elle figure dans le Code du travail (article R3332-28 pour le PEE) et l’entreprise ne peut pas y ajouter de motifs. Quelle que soit l’origine des fonds, ils sont investis en titres et en fonds, décrits dans notre dossier sur les fondamentaux de la bourse.

La liste officielle des cas de déblocage anticipé du PEE

Les sommes placées sur un PEE, un PEI ou un plan d’épargne groupe peuvent être débloquées avant 5 ans dans les cas suivants, tels qu’énumérés par Service-Public.gouv.fr :

mariage ou conclusion d’un Pacs ;

naissance ou adoption d’un 3e enfant ;

divorce, séparation ou dissolution d’un Pacs, avec la garde d’au moins un enfant ;

victime de violences conjugales ;

invalidité (du salarié, de son époux(se), de son partenaire de Pacs ou de ses enfants) ;

décès (du salarié, de son époux(se) ou de son partenaire de Pacs) ;

rupture du contrat de travail, cessation d’activité de l’entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

création ou reprise d’entreprise par le titulaire ou son époux(se)/partenaire de Pacs, exercice d’une profession non salariée, acquisition de parts d’une SCOP ;

acquisition ou agrandissement de la résidence principale, avec création de nouvelle surface habitable et permis de construire ou déclaration préalable de travaux ;

remise en état de la résidence principale endommagée par une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

rénovation énergétique de la résidence principale ;

surendettement ;

activité de proche aidant exercée par le titulaire, son époux(se) ou son partenaire de Pacs ;

achat d’un véhicule propre fonctionnant exclusivement à l’électricité ou à l’hydrogène, ou d’un cycle à pédalage assisté neuf.

Deux points d’attention pour la résidence principale : l’acquisition doit être faite directement au nom du titulaire, et non via une SCI, et les fonds débloqués doivent servir d’apport personnel constaté dans l’acte d’achat, pour un bien occupé en résidence principale.

Mariage, Pacs, troisième enfant et divorce : les cas familiaux

Le mariage ou la conclusion d’un Pacs ouvre droit au déblocage sur présentation d’un extrait d’acte de mariage ou d’un livret de famille ; pour le Pacs, un récépissé de la mairie ou une attestation du notaire. La naissance ou l’adoption d’un troisième enfant se justifie par un livret de famille, un extrait d’acte de naissance ou une attestation de la Caf attestant de trois enfants à charge.

En cas de divorce, de séparation ou de dissolution d’un Pacs, le déblocage suppose que la décision de justice fixe la résidence habituelle d’au moins un enfant au domicile du salarié, le jugement étant accompagné d’un certificat de non-appel. Une séparation de fait, sans décision de justice, ne permet pas de débloquer l’épargne.

Invalidité, décès, violences conjugales, surendettement et proche aidant

L’invalidité du salarié, de son époux(se), de son partenaire de Pacs ou de ses enfants ouvre le déblocage sans limite de délai, sur attestation d’un organisme de sécurité sociale. Le décès de l’époux(se) ou du partenaire de Pacs ouvre les mêmes droits, avec l’acte de décès et un livret de famille ou un acte de notoriété. Si vous décédez, vos ayants droit n’ont aucun délai ; toutefois, si le déblocage entraîne une vente de titres, la demande doit intervenir dans les 6 mois pour garder l’exonération des plus-values.

La qualité de victime de violences conjugales est un cas autonome : l’ordonnance de protection du juge, ou tout document attestant de la prise en charge pénale, sert de justificatif. Le surendettement permet un déblocage à tout moment, sur la demande du président de la commission ou l’ordonnance du juge indiquant le montant à débloquer — c’est ce montant qui encadre la restitution. Le statut de proche aidant, exercé par le titulaire ou son conjoint, est lui aussi ouvert à tout moment.

Rupture du contrat de travail : un déblocage possible à tout moment

La rupture du contrat de travail — licenciement, démission, rupture conventionnelle, fin de contrat — ouvre droit au déblocage sans limite de délai, sur production du certificat de travail ou d’une attestation de l’employeur confirmant la date de cessation du contrat ou d’admission à la retraite.

Le même cas couvre la cessation d’activité d’un entrepreneur individuel (attestation Urssaf), la fin d’un mandat social (procès-verbal de révocation) et la perte du statut de conjoint collaborateur ou associé (récepissé du RNE). Dans tous ces cas, la demande est possible à tout moment.

Création ou reprise d’entreprise : débloquer pour entreprendre

La création ou la reprise d’une entreprise par le titulaire du plan, son époux(se) ou son partenaire de Pacs permet de débloquer l’épargne, comme l’exercice d’une profession non salariée ou l’acquisition de parts d’une SCOP. Justificatifs : récépissé d’inscription au Registre national des entreprises avec les statuts, attestation professionnelle avec numéro d’agrément, ou statuts de la coopérative. La demande doit intervenir dans les 6 mois.

Résidence principale : achat, agrandissement, catastrophe naturelle et rénovation énergétique

Le cas le plus utilisé reste l’achat de la résidence principale : compromis de vente ou acte notarié pour l’achat dans l’ancien (avec déclaration sur l’honneur de restituer les sommes si l’achat n’a pas lieu), permis de construire et facture de gros œuvre ou devis accepté avec arrhes pour une construction, contrat de vente pour un achat en état futur d’achèvement.

L’agrandissement ouvre aussi le déblocage, à condition de créer une nouvelle surface habitable et de présenter un permis de construire ou une déclaration préalable de travaux. La remise en état après catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel est couverte : référence de l’arrêté préfectoral et déclaration de sinistre, ou expertise avec devis accepté.

La rénovation énergétique de la résidence principale est un cas plus récent, précisé par les articles D319-16 et D319-17 du Code de la construction et de l’habitation ; l’éligibilité des travaux se vérifie auprès d’un conseiller FranceRénov’.

Véhicule propre et vélo électrique : les nouveaux cas de déblocage

L’achat d’un véhicule propre est un motif autonome : voiture de catégorie M1, camionnette, véhicule à 2 ou 3 roues ou quadricycle fonctionnant exclusivement à l’électricité ou à l’hydrogène, les hybrides thermiques étant exclus. Un bon de commande ou une facture mentionnant le type d’énergie est demandé ; pour un véhicule d’occasion, la case P3 de la carte grise doit indiquer EL ou H2.

L’achat d’un cycle à pédalage assisté neuf — un vélo électrique neuf — ouvre également le déblocage, sur simple facture ; les vélos d’occasion sont exclus.

Quels délais respecter pour demander le déblocage anticipé ?

En principe, la demande doit intervenir dans les 6 mois suivant l’événement : mariage, Pacs, troisième enfant, divorce avec garde, résidence principale, création ou reprise d’entreprise, catastrophe naturelle, rénovation énergétique ou véhicule propre.

Six situations font exception et autorisent une demande à tout moment : rupture du contrat de travail, décès du conjoint ou partenaire de Pacs, invalidité, violences conjugales, surendettement et proche aidant. Le respect de ces délais est une condition de fond : une demande trop tardive peut être refusée, même si l’événement est documenté.

La procédure pas à pas : demande, justificatifs et versement

La demande s’adresse à l’organisme qui gère le plan — le teneur de compte —, le plus souvent via votre espace personnel en ligne ou par courrier. Le livret d’épargne salariale remis à l’embauche indique les modalités pratiques.

Vous joignez le justificatif correspondant à votre cas : Service-Public.gouv.fr publie une liste indicative des documents acceptés. Un dossier incomplet est la première cause de retard — mieux vaut fournir toutes les pièces dès la première demande.

Après validation, le teneur de compte convertit les titres si nécessaire et verse les fonds. Les prélèvements sociaux dus sur les gains sont calculés par le gestionnaire, réglés au fisc et déduits de la somme versée. Les délais de traitement pratiques varient d’un teneur de compte à l’autre.

Fiscalité du déblocage anticipé : exonération d’impôt, prélèvements sociaux sur les gains

Les sommes issues du déblocage anticipé sont exonérées d’impôt sur le revenu, qu’il s’agisse des versements initiaux (intéressement, participation, abondement) ou des plus-values réinvesties. C’est un avantage distinctif de l’épargne salariale ; d’autres enveloppes comme le PEA offrent aussi une fiscalité attractive, avec des objets et règles de retrait différents.

L’exonération n’est pas totale : la part correspondant aux gains générés par le plan reste soumise aux prélèvements sociaux — 17,2 % pour les revenus de placements de 2025 (CSG 9,2 %, CRDS 0,5 %, prélèvement de solidarité 7,5 %) et 18,6 % pour les revenus de 2026, après la hausse de la CSG à 10,6 % opérée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025).

À noter : les gains issus de versements effectués avant le 1er janvier 2018 peuvent bénéficier des « taux historiques » en vigueur lors de leur réalisation, et le gestionnaire prélève ces contributions, sans démarche de votre côté.

Déblocage anticipé ou retrait après 5 ans : quelle différence ?

Le retrait classique intervient une fois la durée d’indisponibilité expirée : sur un PEE, 5 ans à compter de chaque versement. Passé ce délai, vous retirez vos fonds librement, sans justificatif, avec la même fiscalité favorable : exonération d’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux sur les seuls gains. Le déblocage anticipé ne change pas la fiscalité, il avance l’échéance.

La distinction évite deux erreurs symétriques : croire qu’on peut retirer à tout moment sans motif (faux avant 5 ans, sauf cas légaux), ou croire qu’un déblocage anticipé est fiscalisé plus durement (faux). Avant de replacer une épargne débloquée, comparez les supports — FCPE du plan, ETF cotés — selon votre horizon et votre tolérance au risque.

Un projet structuré commence par des objectifs clairs : notre guide pour investir détaille les étapes — horizon, budget, diversification — à considérer avant de réaffecter une épargne débloquée.

Perco et PER d’entreprise collectif : des règles de déblocage plus strictes

Les sommes versées sur un Perco sont bloquées jusqu’à la retraite. Le déblocage anticipé n’y est possible que dans cinq cas : invalidité du salarié, de son époux(se), de son partenaire de Pacs ou de ses enfants ; décès du conjoint ou partenaire de Pacs ; acquisition de la résidence principale ou remise en état après catastrophe naturelle ; surendettement ; expiration des droits à l’assurance chômage. La demande est possible à tout moment, sauf pour la résidence principale (6 mois).

Le PER d’entreprise collectif, qui remplace progressivement le Perco, reprend cette logique avec une liste encore plus encadrée : décès du conjoint ou partenaire de Pacs, invalidité de 2e ou 3e catégorie, affection grave ou handicap d’un enfant à charge, surendettement (la commission saisit le gestionnaire), expiration des droits au chômage, cessation de mandat social sans liquidation de pension, cessation d’activité non salariée après liquidation judiciaire, et achat de la résidence principale.

Attention pour l’achat de la résidence principale sur un PER collectif : la part issue des cotisations obligatoires reste bloquée. À la sortie, la fiscalité varie : versements volontaires ayant bénéficié d’une déduction imposés au barème, sommes issues de l’épargne salariale exonérées d’impôt sur le revenu, gains soumis aux prélèvements sociaux ou au prélèvement forfaitaire unique.

Déblocage exceptionnel 2026 : où en est vraiment la loi ?

Un déblocage exceptionnel de l’épargne salariale est en cours d’examen au Parlement. Le texte a été adopté en première lecture par le Sénat le 7 avril 2026 avec un plafond de 5 000 € nets de prélèvements sociaux, puis par l’Assemblée nationale le 16 novembre 2026 avec un plafond porté à 10 000 € (95 voix contre 34). Le texte modifié a été transmis au Sénat le 17 novembre 2026, en procédure accélérée.

Dans la version votée par les députés, le dispositif concernerait les sommes issues de la participation et de l’intéressement affectées à un plan avant le 1er janvier 2026, retirées en une seule fois pendant l’année suivant la promulgation, pour financer l’achat de biens ou de prestations. Les plans retraite et certains fonds solidaires seraient exclus ; ces modalités restent susceptibles d’évoluer.

Point essentiel : au 19 novembre 2026, ce déblocage exceptionnel n’est pas applicable. Le texte n’est pas définitivement adopté et aucune date d’entrée en vigueur n’est connue. Toute information annonçant un déblocage immédiat doit être vérifiée auprès des sources officielles avant toute démarche.

Les erreurs fréquentes à éviter lors d’un déblocage

La première erreur est de déposer une demande hors délai : hors des six cas ouverts « à tout moment », le délai de 6 mois après l’événement est impératif. La seconde est le dossier incomplet : un justificatif manquant ou non conforme entraîne des allers-retours avec le teneur de compte, voire un refus.

Troisième piège : croire qu’un événement non listé ouvre le déblocage. La liste est limitative — une perte d’emploi hors rupture du contrat, une séparation de fait sans décision de justice ou l’achat d’une résidence secondaire ne comptent pas. Quatrième erreur : acheter la résidence principale via une SCI, ce qui fait perdre le bénéfice du cas légal.

Enfin, ne confondez pas déblocage anticipé et déblocage exceptionnel : le premier repose sur des cas légaux permanents et un cadre fiscal stable, le second est un dispositif ad hoc voté au cas par cas. Avant de replacer les fonds, comparez aussi les acteurs — notre comparatif des courtiers aide à choisir une interface adaptée.

Diversifiez votre patrimoine Investissez dans l’art Des tableaux originaux, pièces uniques signées par l’artiste. Un actif tangible, loin des écrans et des cotations. Voir les tableaux →

Questions fréquentes sur le déblocage de l’épargne salariale

Peut-on débloquer son épargne salariale à tout moment ?

Non. Avant l’expiration des 5 ans de blocage sur un PEE, le déblocage suppose un des cas légaux. Six situations permettent une demande à tout moment : rupture du contrat, décès du conjoint ou partenaire de Pacs, invalidité, violences conjugales, surendettement et proche aidant. Passés les 5 ans de chaque versement, le retrait est libre.

Le déblocage anticipé est-il imposé ?

Les sommes débloquées dans un cas légal sont exonérées d’impôt sur le revenu. Seule la part des gains générés dans le plan est soumise aux prélèvements sociaux : 17,2 % pour les revenus de 2025 et 18,6 % pour ceux de 2026, après la hausse de la CSG. Le gestionnaire prélève ces contributions avant de verser le solde.

Quel est le délai maximal pour demander le déblocage ?

En principe, 6 mois à compter de l’événement ; ce délai ne s’applique pas aux cas ouverts à tout moment. Si un déblocage après décès entraîne la vente de titres, la demande doit être faite dans les 6 mois pour conserver l’exonération des plus-values de cession.

Peut-on débloquer une partie seulement de son épargne ?

Oui : la demande peut porter sur tout ou partie des sommes, ce qui permet de conserver le bénéfice du plan. Certains motifs encadrent le montant : en cas de surendettement, c’est la commission ou le juge qui indique le montant à débloquer. Vérifiez les modalités auprès de votre teneur de compte.

Le déblocage exceptionnel de 10 000 € est-il déjà effectif ?

Non. La proposition de loi a été adoptée par le Sénat le 7 avril 2026 (plafond de 5 000 €), puis par l’Assemblée nationale le 16 novembre 2026 (plafond porté à 10 000 €). Au 19 novembre 2026, le texte n’est pas définitivement adopté et aucune date d’entrée en vigueur n’est connue.

L’épargne salariale débloquée doit-elle être déclarée aux impôts ?

Non, dans un cas légal de déblocage anticipé : les sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux dus sur les gains sont prélevés directement par le gestionnaire. En cas de doute — gains anciens, résidence fiscale particulière —, interrogez votre teneur de compte ou l’administration fiscale.