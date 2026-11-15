Le FTMO Challenge est une évaluation payante, réalisée sur un compte de démonstration, qui permet d’obtenir un « FTMO Account » doté d’un capital simulé allant jusqu’à 200 000 $. Dans sa version classique (2-Step), il faut atteindre +10 % de profit, puis +5 % lors d’une phase de vérification, sans jamais perdre plus de 5 % en une journée ni plus de 10 % au total, et en tradant au moins 4 jours. Les frais vont de 89 € à 1 080 € selon la taille du compte (tarifs constatés sur le site de FTMO en novembre 2026) et sont remboursés avec la première récompense. Voici comment fonctionne le challenge FTMO, étape par étape, avec ses règles, ses prix, ses plateformes et ses paiements.

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Avertissement : le trading de CFD, du forex et des crypto-actifs comporte un risque élevé de perte. Une majorité de candidats échouent aux challenges des prop firms et les frais payés sont alors perdus. FTMO n’est pas un courtier : ses comptes sont des comptes de démonstration avec des fonds fictifs, et les prop firms ne sont généralement pas des établissements régulés. Cet article est pédagogique et ne constitue pas un conseil en investissement.

FTMO Challenge : de quoi parle-t-on ?

FTMO est une société tchèque fondée en 2015, l’une des plus connues du prop trading (trading pour compte propre « à la demande »). Son modèle est simple : au lieu de risquer votre propre argent sur un compte de courtage, vous payez des frais pour passer une évaluation. Si vous la réussissez, FTMO vous confie un compte au capital simulé et vous reverse une part des profits que vous y réalisez, sous forme de « récompense ».

Trois points sont essentiels pour bien comprendre ce que vous achetez :

Tout se passe en simulation. Le Challenge, la Vérification et même le FTMO Account sont des comptes de démonstration. FTMO le précise dans ses mentions légales : la société ne reçoit pas de dépôts et n’agit pas comme courtier.

Le Challenge, la Vérification et même le FTMO Account sont des comptes de démonstration. FTMO le précise dans ses mentions légales : la société ne reçoit pas de dépôts et n’agit pas comme courtier. Vous payez un droit d’entrée, pas un dépôt. Les frais du challenge ne sont pas un capital que vous pourriez récupérer en cas d’échec.

Les frais du challenge ne sont pas un capital que vous pourriez récupérer en cas d’échec. Les gains sont réels. Si vous respectez toutes les règles sur votre FTMO Account, la récompense est versée en argent réel.

Ce guide détaille le fonctionnement concret du challenge, puis ce qui se passe après : Plan de Scaling, versements des récompenses et support.

Les trois formules FTMO en novembre 2026

FTMO propose aujourd’hui trois façons d’obtenir un compte : le 2-Step FTMO Challenge (le « challenge FTMO » historique), le 1-Step FTMO Challenge et le FTMO Instant Account, sans évaluation. Le tableau ci-dessous résume les règles publiées sur le site officiel au 13 novembre 2026.

Règle 2-Step Challenge 1-Step Challenge Instant Account Phases Challenge + Vérification Une seule phase Aucune évaluation Objectif de profit 10 % puis 5 % 10 % Aucun Perte maximale journalière 5 % 3 % 3 % Perte maximale 10 %, fixe 10 %, suiveuse (fin de journée) 10 %, suiveuse (en temps réel) Jours de trading minimum 4 par phase Non indiqué sur la grille Non indiqué sur la grille Durée Illimitée Illimitée Illimitée Règle de cohérence Non Meilleur jour ≤ 50 % du profit Meilleur jour ≤ 30 % du profit Ratio de récompense 80 %, jusqu’à 90 % 90 % 90 % Frais remboursés ? Oui, avec la 1re récompense Non Non

Source : ftmo.com (pages tarifs, Objectifs de Trading et FAQ), consultées le 13/11/2026. Les règles peuvent évoluer : vérifiez toujours la version en vigueur avant d’acheter.

Le 2-Step reste la formule la plus pédagogique : les limites de perte sont plus larges et la perte maximale ne « suit » pas vos gains. Le 1-Step va plus vite (une seule phase), mais avec une perte journalière de 3 % et une perte maximale suiveuse, il laisse beaucoup moins de marge d’erreur. Quant à l’Instant Account, il s’apparente à une prop firm sans challenge : vous payez plus cher pour sauter l’évaluation.

Étape 1 : s’entraîner avec le Free Trial (la « démo FTMO »)

Avant de payer, FTMO propose un Free Trial gratuit : une session de 14 jours dans les conditions du challenge, renouvelable autant de fois que vous le souhaitez. C’est la vraie « FTMO démo » : vous y découvrez l’espace client, l’outil de suivi Account MetriX et, surtout, la façon dont les limites de perte sont calculées. Ce Free Trial ne donne droit à aucune récompense. Si vous débutez complètement, commencez plutôt par les bases avec notre guide pour apprendre le trading.

Étape 2 : choisir la formule, la taille du compte et la plateforme

Lors de la commande, vous choisissez la formule (2-Step ou 1-Step), la taille du compte (de 10 000 $ à 200 000 $), la devise du compte et la plateforme. Il est aussi possible d’opter pour un compte de type « Swing », pensé pour ceux qui conservent leurs positions plus longtemps, avec ses propres conditions.

Étape 3 : la phase FTMO Challenge

Dans le 2-Step, la première phase demande un profit de 10 % du capital initial, par exemple 10 000 $ sur un compte de 100 000 $. Il n’y a pas de limite de temps, mais il faut avoir tradé au moins 4 jours (un jour compte dès qu’une position est ouverte ce jour-là, selon l’heure d’Europe centrale, CET/CEST) et ne jamais franchir les limites de perte.

Étape 4 : la Vérification

Une fois le Challenge réussi, vous passez à la Vérification : même logique, mais avec un objectif réduit à 5 % et toujours 4 jours de trading minimum. Le 1-Step supprime cette étape.

Étape 5 : le FTMO Account et les récompenses

Après validation et vérification d’identité (FTMO Identity), vous recevez votre compte FTMO. Il n’y a plus d’objectif de profit, mais les limites de perte restent en vigueur : une infraction entraîne la perte du compte. Les profits que vous y réalisez ouvrent droit à une récompense.

Les règles FTMO à connaître : drawdown et perte journalière

La grande majorité des échecs ne viennent pas d’un objectif de profit manqué, mais d’une limite de perte franchie. Il faut donc comprendre précisément les « FTMO rules ».

La perte maximale journalière

Sur le 2-Step, vous ne pouvez pas perdre plus de 5 % du capital initial sur une même journée, positions ouvertes comprises. Sur un compte de 100 000 $, cela fait 5 000 $. Le compteur repart chaque jour à minuit, heure d’Europe centrale. Sur le 1-Step et l’Instant Account, cette limite descend à 3 %, soit 3 000 $ pour 100 000 $.

Exemple : vous commencez la journée à 102 000 $. Une série de pertes vous fait descendre à 97 000 $ en cours de séance. Vous avez perdu 5 000 $ dans la journée : la limite de 5 % est atteinte et le challenge est échoué, même si votre solde reste au-dessus de 90 000 $.

La perte maximale (fixe ou suiveuse)

Sur le 2-Step, la perte maximale est fixe : votre équité ne doit jamais passer sous 90 % du capital de départ (90 000 $ pour un compte de 100 000 $), quel que soit le niveau atteint entre-temps. Sur le 1-Step, elle est suiveuse : chaque soir à minuit, si votre solde a atteint un nouveau plus haut, le seuil remonte d’autant et ne redescend jamais. Sur l’Instant Account, le seuil suit vos gains en temps réel, à chaque trade clôturé en profit.

Concrètement, avec une perte maximale suiveuse, gagner 6 % puis reperdre 10 % depuis ce sommet suffit à perdre le compte. C’est la raison pour laquelle le 1-Step, bien que plus rapide, est souvent plus difficile à tenir pour un débutant.

La règle de cohérence (1-Step et Instant)

Pour les comptes 1-Step commandés depuis le 12 octobre 2026, votre meilleure journée ne peut pas représenter plus de 50 % du profit total. Dépasser ce ratio n’est pas une infraction : vous devez simplement continuer à trader jusqu’à le rétablir. Sur l’Instant Account, le plafond est de 30 % pour être éligible à une récompense.

Les autres conditions

FTMO publie aussi des conditions générales et des règles sur certaines pratiques (stratégies interdites, trading autour des annonces économiques selon le type de compte, conservation des positions le week-end). Lisez-les avant de commencer : elles s’appliquent pleinement au FTMO Account, où une erreur coûte le compte entier. Gardez aussi en tête que le spread et les commissions pèsent sur un objectif de 10 %.

FTMO Challenge prix : combien coûte chaque compte ?

Le tableau suivant reprend les frais affichés sur ftmo.com, en euros, le 13 novembre 2026. La taille du compte est exprimée en dollars, comme sur le site.

Taille du compte 2-Step (remboursable) 1-Step (non remboursable) Instant Account (non remboursable) 5 000 $ — — 169 € 10 000 $ 89 € 79 € 339 € 25 000 $ 250 € 199 € 749 € 50 000 $ 345 € 319 € 1 499 € 100 000 $ 540 € 499 € 2 999 € 200 000 $ 1 080 € 999 € —

Tarifs constatés sur ftmo.com le 13/11/2026. Le jour de notre relevé, le compte de 100 000 $ était affiché en promotion (439 € en 2-Step, 399 € en 1-Step) ; les promotions sont temporaires.

Trois remarques sur le prix FTMO :

Les frais sont uniques : il ne s’agit pas d’un abonnement mensuel.

: il ne s’agit pas d’un abonnement mensuel. Le remboursement ne concerne que le 2-Step : les frais sont restitués avec votre première demande de récompense, via le moyen de paiement utilisé à l’achat. Si vous échouez, ils sont perdus.

: les frais sont restitués avec votre première demande de récompense, via le moyen de paiement utilisé à l’achat. Si vous échouez, ils sont perdus. Un échec se paie à nouveau : recommencer un challenge signifie racheter une évaluation. Le coût réel est donc souvent supérieur au prix affiché.

Plateformes : MT4, MT5, cTrader ou TradingView

FTMO permet de trader sur MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader et TradingView. Le choix dépend surtout de vos habitudes :

MT4 / MT5 : les standards du forex et des CFD, avec un vaste écosystème d’indicateurs et de robots. Pour bien configurer votre poste, voyez notre guide des stations de trading.

: les standards du forex et des CFD, avec un vaste écosystème d’indicateurs et de robots. Pour bien configurer votre poste, voyez notre guide des stations de trading. FTMO cTrader : interface moderne, carnet d’ordres lisible, appréciée des traders manuels.

: interface moderne, carnet d’ordres lisible, appréciée des traders manuels. TradingView : idéal si vous analysez déjà vos graphiques dessus.

Un changement de plateforme est possible sous conditions, détaillées dans la FAQ de FTMO. Côté marchés, on retrouve principalement le forex, les indices, les matières premières, des actions et des cryptomonnaies sous forme de CFD. Pour un focus sur ce dernier cas, lisez notre guide prop firm crypto.

Sur le FTMO Account, la demande de récompense se fait dans Account MetriX à partir du 14e jour suivant le premier trade sur le compte, toutes positions clôturées. FTMO indique examiner la demande sous 1 à 2 jours ouvrés, puis envoyer le paiement généralement 1 à 2 jours ouvrés après l’approbation de la facture.

Ratio de récompense : 80 % du profit simulé par défaut sur un compte issu du 2-Step, porté à 90 % si les conditions du Plan de Scaling ou du programme Premium sont remplies ; 90 % d’emblée pour le 1-Step et l’Instant Account.

: 80 % du profit simulé par défaut sur un compte issu du 2-Step, porté à 90 % si les conditions du Plan de Scaling ou du programme Premium sont remplies ; 90 % d’emblée pour le 1-Step et l’Instant Account. Moyens de versement : virement bancaire, transfert via Visa Direct ou Mastercard Send (jusqu’à 20 000 $), Skrill (jusqu’à 3 000 $) ou cryptomonnaies.

: virement bancaire, transfert via Visa Direct ou Mastercard Send (jusqu’à 20 000 $), Skrill (jusqu’à 3 000 $) ou cryptomonnaies. Minimum : 20 $ de profit clôturé pour un virement ou une carte, 50 $ pour un retrait en crypto. FTMO indique ne prélever aucune commission sur les retraits.

En France, ces récompenses sont des revenus à déclarer : renseignez-vous sur leur traitement fiscal avant votre premier versement.

Après le challenge : Plan de Scaling et support FTMO

Le Plan de Scaling

Une fois devenu FTMO Trader, vous pouvez faire grossir votre compte grâce au Plan de Scaling. Selon les conditions publiées par FTMO (consultées en novembre 2026), le solde du FTMO Account augmente de 25 % tous les 4 mois si vous remplissez simultanément ces critères :

au moins 4 mois de trading depuis le début du compte (ou depuis le dernier palier) ;

au moins 10 % de profit net simulé au-dessus du solde de départ sur ces 4 mois ;

au moins 2 récompenses traitées sur la même période ;

un solde positif au moment du passage de palier.

La croissance est plafonnée à 2 000 000 $ tous FTMO Accounts confondus. Le Plan de Scaling concerne les comptes issus du 1-Step et du 2-Step, pas l’Instant Account. Pour le 2-Step, il fait aussi passer le ratio de récompense de 80 % à 90 %.

Le support client

FTMO indique proposer un support par chat en direct, e-mail et WhatsApp, dans 21 langues dont le français. La FAQ officielle reste la meilleure source pour les questions de règles : en cas de doute sur une pratique de trading, posez la question au support avant de l’appliquer sur votre compte.

Conseils pratiques pour aborder le challenge FTMO

Faites au moins un Free Trial complet. Il est gratuit et illimité : s’il échoue, le vrai challenge échouera probablement aussi. Calculez votre risque en dollars, pas en lots. Avec 5 % de perte journalière autorisée, risquer 2 % par trade signifie qu’à la troisième perte d’affilée vous êtes au bord de l’élimination. Placez systématiquement un stop-loss. La limite journalière inclut les pertes latentes : une position sans stop pendant une annonce peut suffire à tout perdre. Ne visez pas les 10 % en deux jours. Il n’y a pas de limite de temps sur le 2-Step : la précipitation est l’ennemie du drawdown. Tenez un journal de trading. Notez chaque position, sa raison et son résultat pour corriger vos erreurs avant de racheter une évaluation. Gardez le prop trading en complément. Le capital est simulé et les règles sont strictes. Si vous préférez construire une expérience sur un compte réel, régulé et sans évaluation, comparez avec un courtier classique comme Vantage, en n’engageant que des sommes que vous pouvez perdre.

Pour comparer avec d’autres marchés, vous pouvez aussi lire notre guide sur les prop firms futures, qui fonctionnent avec des règles de drawdown différentes.

Les risques à garder en tête

La majorité des candidats échouent : un challenge réussi reste l’exception, pas la règle, et beaucoup de traders paient plusieurs évaluations sans jamais obtenir de compte.

: un challenge réussi reste l’exception, pas la règle, et beaucoup de traders paient plusieurs évaluations sans jamais obtenir de compte. Les frais sont perdus en cas d’échec , et ils ne sont jamais remboursés sur le 1-Step et l’Instant Account.

, et ils ne sont jamais remboursés sur le 1-Step et l’Instant Account. Le capital est simulé : vous ne gérez pas d’argent réel, et vous dépendez des conditions générales fixées par la société.

: vous ne gérez pas d’argent réel, et vous dépendez des conditions générales fixées par la société. Les prop firms ne sont généralement pas régulées comme des prestataires de services d’investissement. Le régulateur belge, la FSMA, a d’ailleurs rappelé qu’elles ne disposent pas d’agrément pour fournir de tels services. Pour vérifier un acteur, consultez la liste blanche de l’AMF.

Diversifiez votre patrimoine Investissez dans l’art Des tableaux originaux, pièces uniques signées par l’artiste. Un actif tangible, loin des écrans et des cotations. Voir les tableaux →

FAQ : FTMO Challenge

Le FTMO Free Trial est-il vraiment gratuit ?

Oui. Le Free Trial reproduit le challenge sur 14 jours sans frais, et vous pouvez le relancer autant de fois que vous le souhaitez. Il ne donne en revanche droit à aucune récompense ni à aucun compte financé.

Combien de temps faut-il pour passer le challenge FTMO ?

Il n’y a pas de limite de temps sur le 2-Step ni sur le 1-Step. Le minimum théorique est fixé par les jours de trading obligatoires : 4 jours pour le Challenge et 4 jours pour la Vérification sur le 2-Step.

Que se passe-t-il si j’échoue au challenge FTMO ?

Le compte est désactivé et les frais sont perdus. Pour retenter votre chance, il faut racheter une nouvelle évaluation : analysez d’abord ce qui a provoqué l’échec dans votre journal de trading.

Le compte FTMO est-il un vrai compte avec de l’argent réel ?

Non. Le FTMO Account est un compte de démonstration avec un capital fictif. Seule la récompense versée sur la base de vos résultats est en argent réel.

Les frais du challenge FTMO sont-ils remboursés ?

Uniquement pour le 2-Step FTMO Challenge : les frais sont restitués avec votre première récompense. Pour le 1-Step et l’Instant Account, ils ne sont pas remboursables.

FTMO est-il un courtier régulé ?

Non. FTMO précise ne pas être un courtier et ne pas accepter de dépôts : il vend des évaluations et fournit des comptes de démonstration. Une mention « régulé » ne doit jamais être prise pour acquise : vérifiez toujours un acteur sur les registres officiels (REGAFI, liste blanche de l’AMF) plutôt que sur son propre site.