EduBourse » Crypto Monnaie » Prop firm crypto : trader les cryptos avec le capital d’une prop firm

Une prop firm crypto vous permet de trader le Bitcoin, l’Ether ou les altcoins avec un capital fourni (le plus souvent simulé) par une société, après avoir réussi une évaluation payante. Vous gardez ensuite une part des profits, en général 80 à 90 %, souvent versée en stablecoins. Deux familles coexistent : les prop firms « classiques » qui proposent des CFD crypto sur MetaTrader ou cTrader, et les prop firms « crypto natives » qui reproduisent les conditions d’un exchange comme Bybit. Les règles de drawdown sont les mêmes que pour le forex, mais elles s’appliquent à un marché ouvert 24 h/24 et beaucoup plus volatil.

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Avertissement : les crypto-actifs sont très volatils et le trading à effet de levier peut entraîner des pertes rapides. La majorité des candidats échouent aux challenges des prop firms et les frais payés sont alors perdus. Les prop firms ne sont généralement pas régulées et leurs comptes financés sont le plus souvent simulés. Cet article est pédagogique et ne constitue pas un conseil en investissement.

Prop firm crypto : définition et fonctionnement

Le principe est celui de toute prop firm : vous payez un droit d’entrée pour passer un « challenge ». Si vous atteignez l’objectif de profit sans dépasser les limites de perte, vous obtenez un compte dit « financé » et touchez une partie des gains. La différence tient au terrain de jeu : les paires crypto (BTC/USDT, ETH/USDT, SOL/USDT…) plutôt que les devises ou les indices.

Le parcours type ressemble à celui du FTMO Challenge :

vous choisissez une taille de compte et payez des frais uniques ; vous tradez en simulation jusqu’à atteindre l’objectif (souvent 8 à 12 %) en respectant une perte journalière et une perte maximale ; certaines formules ajoutent une seconde phase de vérification (objectif plus bas, autour de 5 %) ; vous recevez le compte financé et demandez vos versements selon le calendrier de la société.

Si vous découvrez les cryptomonnaies, commencez par comprendre comment fonctionne une crypto-monnaie : sans cette base, la volatilité du marché rend le challenge très difficile.

Les deux familles de prop firms crypto

Les prop firms multi-actifs avec CFD crypto

Les grandes prop firms forex (FTMO, par exemple) proposent des CFD sur cryptomonnaies à côté des devises, indices et matières premières. Vous tradez sur MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader ou TradingView, avec les mêmes règles que pour les autres actifs. Avantage : un cadre connu et un seul compte pour plusieurs marchés. Limites : un nombre de paires crypto restreint et des horaires de week-end qui peuvent varier selon la plateforme, en raison des maintenances.

Les prop firms crypto natives

D’autres sociétés se sont spécialisées dans la crypto et reproduisent l’environnement d’un exchange : contrats perpétuels, centaines de paires, effet de levier élevé, paiement des gains en USDT ou USDC. Certaines vous font trader sur un compte de démonstration d’un exchange (Bybit, BloFin), d’autres sur leur propre terminal. Ce modèle séduit les traders déjà habitués aux exchanges, mais l’effet de levier proposé peut être considérable.

Exemples d’offres constatées en novembre 2026

Le tableau ci-dessous illustre la diversité des conditions. Il ne s’agit ni d’un classement ni d’une recommandation : les chiffres proviennent des sites des sociétés concernées et peuvent changer à tout moment.

Acteur Environnement Exemple de règles Partage des gains Versement FTMO CFD crypto sur MT4, MT5, cTrader, TradingView 2-Step : 10 % puis 5 %, perte jour 5 %, perte max 10 % 80 %, jusqu’à 90 % Virement, carte, Skrill ou crypto HyroTrader Démo Bybit ou BloFin, terminal maison Two-Step : 10 % puis 5 %, perte jour 5 %, perte max 10 % 80 %, jusqu’à 90 % USDT ou USDC Crypto Fund Trader MT5, Match-Trader, Bybit 2 phases : 8 % puis 5 %, perte jour 5 %, perte max 10 % 80 % (phase live) Non précisé sur la page d’accueil Breakout (groupe Kraken) Terminal Breakout (web et mobile) Objectif d’environ 9 à 12 %, drawdown fixe d’environ 3 à 6 % selon le parcours 80 %, jusqu’à 90 % USDC

Sources : ftmo.com, hyrotrader.com et cryptofundtrader.com consultés le 13/11/2026 ; guide de Kraken publié le 06/11/2026 (conditions à jour en septembre 2026). Kraken a racheté Breakout en septembre 2025 et présente ses propres offres : gardez ce conflit d’intérêts en tête.

Ce qui frappe, c’est l’écart d’effet de levier : HyroTrader annonce jusqu’à 150x sur BTC et ETH, quand les offres du groupe Kraken se limitent à 5x sur BTC/ETH et 2x sur les altcoins. Un levier élevé n’est pas un avantage dans un challenge : il rend surtout plus facile le franchissement de la perte journalière.

Ce qui change quand on trade les cryptos en prop firm

Un marché qui ne ferme jamais

Le Bitcoin s’échange en continu, week-end compris. Or la perte journalière est remise à zéro à une heure fixe (souvent minuit, heure du serveur). Une position ouverte la nuit ou le samedi peut donc consommer votre marge de perte pendant que vous dormez. Comprendre où et comment s’échange le Bitcoin aide à anticiper ces mouvements hors des heures habituelles.

Une volatilité incompatible avec un drawdown serré

Une variation de 5 % du Bitcoin en une journée n’a rien d’exceptionnel. Avec une perte maximale de 3 à 6 % chez certaines offres, une seule position mal dimensionnée peut suffire à échouer. Réduisez donc la taille de vos positions par rapport à ce que vous feriez sur le forex.

Des coûts spécifiques

Sur les contrats perpétuels, des frais de financement (funding) s’appliquent périodiquement aux positions ouvertes ; sur les CFD, ce sont des frais de financement overnight. S’y ajoutent le spread et les commissions, qui pèsent sur l’objectif de profit, surtout si vous tradez souvent.

Des gains versés en stablecoins

Beaucoup de prop firms crypto paient en USDT ou USDC. Il vous faut alors un portefeuille ou un compte sur une plateforme d’échange pour les recevoir et, si besoin, les convertir en euros. Avant de choisir, comparez les plateformes, par exemple avec nos avis sur Kraken, Bybit ou Binance. En France, ces gains sont à déclarer.

Type de drawdown : fixe ou suiveur ? Un drawdown suiveur remonte avec vos gains et laisse beaucoup moins de marge.

: fixe ou suiveur ? Un drawdown suiveur remonte avec vos gains et laisse beaucoup moins de marge. Perte journalière : à quelle heure est-elle remise à zéro, et inclut-elle les pertes latentes ?

: à quelle heure est-elle remise à zéro, et inclut-elle les pertes latentes ? Effet de levier : privilégiez un levier modéré ; un levier élevé est un piège dans un challenge.

: privilégiez un levier modéré ; un levier élevé est un piège dans un challenge. Paires disponibles : la crypto que vous connaissez est-elle proposée ?

: la crypto que vous connaissez est-elle proposée ? Règles de cohérence : certaines sociétés plafonnent le poids de votre meilleure journée.

: certaines sociétés plafonnent le poids de votre meilleure journée. Frais remboursables ou non , et politique en cas d’échec.

, et politique en cas d’échec. Calendrier et moyens de versement : délai avant le premier retrait, stablecoin utilisé, minimum de retrait.

: délai avant le premier retrait, stablecoin utilisé, minimum de retrait. Ancienneté et transparence : conditions générales claires, identité de la société, avis vérifiables.

Si vous voulez éviter l’évaluation, sachez qu’il existe aussi des formules de prop firm sans challenge, plus chères et plus contraignantes sur le drawdown.

Prop firm crypto ou achat de cryptomonnaies : que choisir ?

Ce sont deux démarches très différentes. Une prop firm évalue vos compétences de trader à court terme, sur un capital simulé et sous des règles strictes. Acheter des cryptomonnaies sur une plateforme, c’est détenir réellement des actifs, sans objectif de profit ni limite de perte imposée, mais avec votre propre argent. Si votre objectif est d’investir sur le long terme dans le Bitcoin, la prop firm n’est pas l’outil adapté.

Les risques à ne pas sous-estimer

La majorité des candidats échouent , et la volatilité de la crypto rend les limites de perte encore plus faciles à franchir.

, et la volatilité de la crypto rend les limites de perte encore plus faciles à franchir. Les frais de challenge sont perdus en cas d’échec ; ils sont rarement remboursés.

en cas d’échec ; ils sont rarement remboursés. Le capital est généralement simulé : vous dépendez entièrement des conditions générales de la société pour être payé.

: vous dépendez entièrement des conditions générales de la société pour être payé. Les prop firms ne sont généralement pas régulées. La FSMA belge a rappelé qu’elles ne disposent pas d’agrément pour fournir des services d’investissement. Vérifiez toujours un acteur via la liste blanche de l’AMF et méfiez-vous des offres promues massivement sur les réseaux sociaux.

Diversifiez votre patrimoine Investissez dans l’art Des tableaux originaux, pièces uniques signées par l’artiste. Un actif tangible, loin des écrans et des cotations. Voir les tableaux →

FAQ : prop firm crypto

Peut-on trader les cryptos le week-end en prop firm ?

Généralement oui, puisque le marché crypto est ouvert en continu. Chez les prop firms qui passent par des CFD, les horaires de week-end peuvent toutefois varier selon la plateforme en raison des maintenances : vérifiez les heures de trading du symbole.

Quel effet de levier sur une prop firm crypto ?

Cela varie énormément : de 2x à 5x chez les offres du groupe Kraken jusqu’à 150x sur BTC et ETH chez HyroTrader, d’après leurs sites en novembre 2026. Plus le levier est élevé, plus le risque d’échouer rapidement est grand.

Les prop firms crypto natives versent le plus souvent les gains en USDT ou USDC. Les prop firms multi-actifs proposent aussi le virement bancaire ou d’autres moyens de paiement.

FTMO permet-il de trader les cryptomonnaies ?

Oui, FTMO propose des cryptomonnaies sous forme de CFD, avec les mêmes règles que pour ses autres marchés. Le fonctionnement complet est détaillé dans notre guide du challenge FTMO.

Une prop firm crypto est-elle une arnaque ?

Pas nécessairement, mais le modèle comporte des risques : frais perdus en cas d’échec, capital simulé et absence de régulation. Lisez les conditions générales, testez la plateforme si un essai gratuit existe et n’engagez que des sommes que vous pouvez perdre.