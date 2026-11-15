EduBourse » Gagner de l'argent » Gagner de l’argent quand on est mineur (14, 15, 16 ans)

Comment gagner de l’argent à 16 ans, ou même à 14 ou 15 ans ? Les solutions sérieuses existent, mais elles sont encadrées par la loi : un job d’été déclaré avec l’accord de vos parents, de petits services rendus à votre entourage (garde d’enfants, aide aux devoirs, jardinage, promenade d’animaux), ou la revente de vos affaires avec l’aide d’un adulte. À 16 ans, vous pouvez travailler toute l’année si cela reste compatible avec votre scolarité ; entre 14 et 16 ans, le travail salarié est limité aux vacances scolaires. Ce guide vous présente les options légales, avec des exemples de calcul simples pour apprendre à gérer vos premiers euros.

Ce guide fait partie de notre dossier Comment gagner de l’argent : toutes les pistes sérieuses. Note aux parents : les solutions présentées ici supposent toujours votre accord et votre accompagnement.

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Ce que dit la loi quand on est mineur

En France, le travail des moins de 18 ans est protégé par des règles spécifiques (source : service-public.gouv.fr). Les retenir évite de se faire exploiter.

Règle 14 et 15 ans 16 et 17 ans Quand peut-on travailler ? Uniquement pendant les vacances scolaires, avec un repos continu d’au moins la moitié des vacances Toute l’année, si c’est compatible avec la scolarité Autorisations Accord du représentant légal et autorisation de l’inspection du travail (démarche faite par l’employeur) Accord du représentant légal Durée maximale 7 h par jour, 35 h par semaine 8 h par jour, 35 h par semaine Pause 30 minutes après 4 h 30 de travail 30 minutes après 4 h 30 de travail Travail de nuit Interdit entre 20 h et 6 h Interdit entre 22 h et 6 h Repos hebdomadaire 2 jours consécutifs 2 jours consécutifs

Les travaux dangereux (machines, charges lourdes, certains produits) sont interdits aux mineurs. Côté salaire, un mineur peut être payé un peu moins que le SMIC au début : 80 % avant 17 ans et 90 % entre 17 et 18 ans, tant qu’il a moins de six mois de pratique dans la branche ; au-delà, c’est le SMIC complet. Un employeur sérieux vous fait signer un contrat et vous remet une fiche de paie.

Les jobs d’été et de vacances

C’est la façon la plus classique de gagner de l’argent quand on est mineur. Les secteurs qui recrutent souvent des jeunes : cueillette et travaux agricoles légers, centres de loisirs (à partir de 17 ans avec le BAFA), commerce, tourisme, accueil. Pour chercher :

les offres « jobs d’été » de France Travail et des Points Information Jeunesse ;

les commerçants, campings et exploitations agricoles de votre région, à contacter tôt (dès le printemps) ;

le bouche-à-oreille de votre famille.

Exemple de calcul : vous travaillez 2 semaines à 30 heures par semaine pendant l’été. Cela fait 60 heures. Multipliez par le taux horaire net indiqué sur votre contrat : c’est votre gain réel, avant de penser à le dépenser. Faire ce calcul avant d’accepter permet de comparer deux offres.

Les petits services : la solution la plus accessible

Avant 16 ans, rendre des services à des voisins ou à des proches est souvent la piste la plus simple. Toujours avec l’accord de vos parents, et de préférence auprès de personnes que votre famille connaît.

Le baby-sitting

Garder des enfants le soir ou le mercredi est une activité très demandée. Commencez par la famille et les amis de vos parents. Une formation aux premiers secours (PSC1) est un vrai plus pour rassurer.

L’aide aux devoirs

Si vous êtes à l’aise dans une matière, vous pouvez aider un élève plus jeune. C’est valorisant et cela révise vos propres bases.

Les services de quartier

Promener ou nourrir des animaux pendant les vacances de leurs propriétaires, arroser des plantes, aider à tondre ou désherber, laver une voiture, aider des personnes âgées pour les courses. Fixez le prix et la tâche avant de commencer, et prévenez toujours vos parents de l’endroit où vous êtes.

Revendre ses affaires

Vêtements trop petits, livres, jeux vidéo, équipements de sport : revendre ce que vous n’utilisez plus rapporte de l’argent et fait de la place. La plupart des plateformes de vente entre particuliers sont réservées aux majeurs : passez par le compte d’un parent, avec son accord, ou participez à un vide-grenier en famille. Ne donnez jamais vos coordonnées personnelles à un inconnu et ne vous déplacez jamais seul pour une remise en main propre.

Les créations et talents

Bijoux, dessins, pâtisseries pour une fête de famille, petites retouches : un talent peut rapporter quelques euros auprès de votre entourage. Pour les activités en ligne (vidéos, réseaux sociaux), soyez très prudent : les plateformes ont des âges minimum, l’argent qu’elles versent passe par un adulte, et exposer sa vie privée comporte des risques. Parlez-en avec vos parents avant de vous lancer.

Pour d’autres idées réalistes et sans piège, voyez aussi gagner de l’argent rapidement et facilement.

Ce qu’il faut éviter absolument

Les applis ou comptes qui promettent de l’argent facile en échange de « tâches », de parrainages ou d’un dépôt d’argent : ce sont souvent des arnaques. Notre guide des applications pour gagner de l’argent explique comment les repérer.

en échange de « tâches », de parrainages ou d’un dépôt d’argent : ce sont souvent des arnaques. Notre guide des applications pour gagner de l’argent explique comment les repérer. Le trading, le forex et les crypto-monnaies : ce ne sont pas des façons de gagner de l’argent pour un mineur. Les plateformes sérieuses sont réservées aux majeurs, et les « coachs » qui ciblent les adolescents sur les réseaux sociaux cherchent surtout à vous vendre quelque chose.

: ce ne sont pas des façons de gagner de l’argent pour un mineur. Les plateformes sérieuses sont réservées aux majeurs, et les « coachs » qui ciblent les adolescents sur les réseaux sociaux cherchent surtout à vous vendre quelque chose. Les paris et jeux d’argent : ils sont interdits aux mineurs.

: ils sont interdits aux mineurs. Prêter son compte bancaire ou sa carte à quelqu’un pour « faire transiter » de l’argent contre une commission : c’est une technique d’escroquerie qui peut avoir de lourdes conséquences pour vous.

à quelqu’un pour « faire transiter » de l’argent contre une commission : c’est une technique d’escroquerie qui peut avoir de lourdes conséquences pour vous. Le travail non déclaré pour un employeur : vous n’êtes ni protégé ni assuré en cas d’accident.

Que faire de l’argent gagné ?

Gagner de l’argent jeune est aussi l’occasion d’apprendre à le gérer. Une règle simple pour commencer : séparer chaque somme reçue en trois parts.

Part Exemple sur 200 € gagnés Usage À dépenser (50 %) 100 € Sorties, loisirs, achats plaisir Projet (30 %) 60 € Un objectif précis : permis, ordinateur, voyage Épargne (20 %) 40 € Mise de côté sur un livret, à ne pas toucher

Avec l’accord de vos parents, vous pouvez ouvrir un Livret A, ou un Livret Jeune à partir de 12 ans, pour mettre votre épargne à l’abri. Si vous gardez 40 € par mois pendant un an, vous aurez 480 € de côté, plus quelques intérêts. C’est une première expérience concrète de l’épargne.

Et si vous êtes curieux de savoir comment fonctionne l’investissement pour plus tard, vous pouvez déjà apprendre les bases avec notre guide la Bourse expliquée simplement. Investir réellement viendra à la majorité, ou via des solutions ouvertes par vos parents en votre nom, comme une assurance vie : c’est une décision qui leur revient.

Et l’impôt ?

Les salaires d’un jeune rattaché au foyer fiscal de ses parents font en principe partie des revenus du foyer, mais il existe une exonération pour les salaires des jeunes de 25 ans au plus, dans la limite d’un plafond fixé chaque année. Vos parents peuvent vérifier les règles en vigueur sur impots.gouv.fr au moment de la déclaration.

Diversifiez votre patrimoine Investissez dans l’art Des tableaux originaux, pièces uniques signées par l’artiste. Un actif tangible, loin des écrans et des cotations. Voir les tableaux →

FAQ : gagner de l’argent quand on est mineur

À 14 ans, vous pouvez rendre des petits services à votre entourage (aide aux devoirs, animaux, jardinage), revendre vos affaires avec un parent, ou occuper un job léger pendant les vacances scolaires, avec l’accord de vos parents et l’autorisation de l’inspection du travail demandée par l’employeur.

Les mêmes règles qu’à 14 ans s’appliquent : travail salarié seulement pendant les vacances, sans dépasser la moitié de celles-ci. Le baby-sitting auprès de familles connues et les petits services de quartier sont les pistes les plus accessibles.

Peut-on travailler pendant l’année scolaire à 16 ans ?

Oui, à condition que le travail reste compatible avec la scolarité et respecte les durées maximales : 8 heures par jour et 35 heures par semaine, sans travail de nuit. Un job le samedi ou quelques heures en semaine est envisageable.

Un mineur peut-il être payé moins que le SMIC ?

Oui, dans une certaine limite : 80 % du SMIC avant 17 ans et 90 % entre 17 et 18 ans, tant que le jeune a moins de six mois de pratique dans la branche. Au-delà, le SMIC complet s’applique.

Est-ce qu’un mineur peut investir en Bourse ou en crypto ?

Un mineur ne peut pas ouvrir seul un compte de courtage ou un compte sur une plateforme crypto. Ce n’est pas une façon de gagner de l’argent à cet âge. Mieux vaut apprendre les bases et épargner sur un livret.

Faut-il l’accord des parents pour travailler ?

Oui. Le représentant légal doit donner son accord pour qu’un mineur travaille. Pour les petits services informels, son accord est tout aussi indispensable, pour votre sécurité.

Article pédagogique. Les règles du droit du travail peuvent évoluer : vérifiez-les sur service-public.gouv.fr avant tout engagement.