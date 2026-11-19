Le Livret A est le placement préféré des Français : un livret d’épargne réglementé, sécurisé, disponible à tout moment et totalement défiscalisé. Le plafond du Livret A est fixé à 22 950 € de dépôts (hors intérêts capitalisés) et son taux d’intérêt s’élève à 1,7 % du 1er août 2026 au 31 janvier 2027. Ouverture, calcul des intérêts, fiscalité, alternatives : voici tout ce qu’il faut savoir sur le fonctionnement de ce livret.

Ce guide est établi à partir des fiches officielles Service-Public vérifiées le 1er août 2026 et des arrêtés publiés au Journal officiel, dont l’arrêté du 28 juillet 2026 qui fixe le taux pour la période du 1er août 2026 au 31 janvier 2027. Chaque chiffre de cette page renvoie à une source officielle datée.

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Quel est le plafond du Livret A en 2026 ?

Le plafond du Livret A est de 22 950 € d’épargne déposée pour une personne physique, hors intérêts capitalisés. Lorsque le solde atteint ce montant à la suite d’un versement, il n’est plus possible d’effectuer un nouveau dépôt. Il faut d’abord retirer de l’argent pour libérer de la capacité de versement.

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Les intérêts échappent à cette règle : ajoutés au capital chaque 31 décembre, ils peuvent porter le solde au-delà de 22 950 €, sans limite. Le livret n’est pas clôturé pour autant, et les intérêts qui dépassent le plafond continuent de produire eux-mêmes des intérêts l’année suivante. À ce plafond, le Livret A rapporte au maximum 390,15 € par an au taux actuel (22 950 € × 1,7 %).

Livret A : définition d’un placement d’État sans risque

Créé en 1818, le Livret A est un compte d’épargne réglementé dont le taux d’intérêt est fixé par l’État. Il est dématérialisé depuis 2005 : les opérations figurent sur des relevés de compte, sans chéquier ni carte de paiement. Votre argent reste disponible à tout moment, et les opérations d’ouverture, de dépôt, de retrait et de clôture sont gratuites.

Sa sécurité tient à deux garanties : le capital ne peut ni varier ni baisser, et les fonds collectés par les banques sont centralisés en grande partie à la Caisse des Dépôts, qui finance notamment le logement social. Avec un encours d’environ 450 milliards d’euros fin décembre 2025, un record, le Livret A reste le premier placement des ménages français.

Quel est le taux du Livret A en 2026 ?

Le taux du Livret A est de 1,7 % depuis le 1er août 2026 et jusqu’au 31 janvier 2027, conformément à l’arrêté du 28 juillet 2026, publié au Journal officiel du 29 juillet 2026, et à la fiche officielle Livret A vérifiée le 1er août 2026. Le LDDS est rémunéré au même taux, et le livret bleu du Crédit Mutuel rapporte lui aussi 1,70 % net après tous prélèvements fiscaux et sociaux.

Ce taux marque une remontée depuis les 1,5 % en vigueur du 1er février au 31 juillet 2026. Le prochain point de révision interviendra le 1er février 2027. En 2025, le taux du Livret A s’était établi à 2,40 % du 1er février au 31 juillet, puis à 1,70 % du 1er août au 31 décembre.

Historique du taux du Livret A depuis 2020

Le taux est révisé deux fois par an, le 1er février et le 1er août, par arrêté ministériel. Voici l’historique complet des taux du Livret A sur les dernières années, tel qu’il ressort des arrêtés successifs publiés au Journal officiel et des tableaux officiels Service-Public.

Période Taux annuel du Livret A Du 1er août 2026 au 31 janvier 2027 1,70 % (arrêté du 28 juillet 2026) Du 1er février 2026 au 31 juillet 2026 1,50 % Du 1er août 2025 au 31 janvier 2026 1,70 % Du 1er février 2025 au 31 juillet 2025 2,40 % Du 1er février 2023 au 31 janvier 2025 3,00 % Du 1er août 2022 au 31 janvier 2023 2,00 % Du 1er février 2022 au 31 juillet 2022 1,00 % Du 1er février 2020 au 31 janvier 2022 0,50 %

À chaque révision, le taux du LDDS suit exactement celui du Livret A. Le LEP, réservé aux personnes aux revenus modestes, rémunère davantage : il est passé par 3,5 % début 2025, 2,7 % fin 2025, puis 2,5 % du 1er août 2026 au 31 janvier 2027 (arrêté du 29 juillet 2026).

Depuis 2021, le taux n’est plus fixé librement : une formule réglementaire, définie par l’arrêté du 27 janvier 2021, sert de base de calcul. Elle croise l’inflation constatée sur douze mois et les taux d’intérêt à court terme du marché interbancaire (€STR). L’État conserve toutefois la possibilité de s’en écarter exceptionnellement.

En pratique, chaque arrêté semestriel s’appuie sur le courrier du gouverneur de la Banque de France, qui communique ses préconisations au ministre de l’Économie : celui du 15 juillet 2026 a ainsi précédé l’arrêté du 28 juillet 2026. Ce mécanisme explique que le taux du Livret A suive l’inflation avec un décalage de plusieurs mois.

Ouverture du Livret A : conditions et démarches

Le Livret A peut être ouvert dans n’importe quelle banque, y compris dans la plupart des banques en ligne. Il n’existe aucune condition d’âge, de nationalité ou de revenus : même un nourrisson peut détenir un Livret A. Le versement initial minimum est de 10 €, ramené à 1,50 € à la Banque postale.

Un mineur peut même ouvrir son livret sans l’intervention de son représentant légal, mais il ne peut effectuer aucun retrait avant ses 16 ans, et les retraits requièrent ensuite l’accord de son représentant légal. Le livret est strictement personnel : il ne peut pas être détenu à deux, contrairement à un compte joint.

L’alimentation se fait par chèque, versement en espèces au guichet ou virement depuis un compte à votre nom. Depuis le 1er juillet 2023, le virement peut provenir d’un compte ouvert dans une autre banque que celle du livret. Aucun versement périodique n’est obligatoire : les dépôts et les retraits restent libres, dans la limite du plafond.

Calcul des intérêts du Livret A : la règle des quinzaines

Les intérêts sont calculés deux fois par mois, le 1er et le 16, selon la règle des quinzaines. Une année compte 24 quinzaines. Un dépôt ne produit d’intérêts qu’à partir de la quinzaine entière suivante, et un retrait arrête la rémunération à la date de valeur de la quinzaine en cours, comme le détaille le tableau ci-dessous.

Opération Jusqu’au 15 du mois À partir du 16 du mois Dépôt Pris en compte le 16 du même mois Pris en compte le 1er du mois suivant Retrait Solde arrêté au dernier jour du mois précédent Solde arrêté au 15 du mois

La formule est simple : intérêts d’une quinzaine = solde × (1,7 % ÷ 24). À titre d’exemple, un livret alimenté à hauteur de 12 000 € pendant une année complète rapporte 12 000 € × 1,7 % = 204 €, soit 8,50 € par quinzaine. Au 31 décembre, les intérêts de l’année s’ajoutent au capital et produisent à leur tour des intérêts l’année suivante.

Pour optimiser, déposez idéalement juste avant le 1er ou le 16 du mois pour capter la quinzaine suivante, et évitez d’enchaîner dépôt et retrait dans la même quinzaine : le jeu des dates de valeur peut alors réduire, voire annuler, les intérêts acquis sur la période.

Un seul Livret A par personne : la règle et l’amende

Il est interdit de détenir plusieurs Livret A pour une même personne, où que soient ouverts les livrets. Avant toute ouverture, la banque interroge l’administration fiscale pour vérifier que vous n’en détenez pas déjà un, et toute ouverture est déclarée au fichier Ficoba. En cas de détection de deux livrets, vous devez en clôturer un, sinon l’amende atteint 2 % de l’encours du deuxième livret, amende non recouvrée si son montant est inférieur à 50 €.

Contrairement à une idée reçue, le Livret A n’est pas réservé aux personnes physiques : les associations à but non lucratif non soumises à l’impôt sur les sociétés, les syndicats de copropriétaires (plafond de 76 500 €, porté à 100 000 € au-delà de 100 lots) et les organismes HLM, sans plafond, peuvent également en détenir un (fiche Service-Public vérifiée le 1er août 2026).

Le Livret A est-il imposable ?

Non, le Livret A n’est imposable ni à l’impôt sur le revenu, ni aux prélèvements sociaux. Les intérêts sont exonérés des deux, et vous n’avez même rien à déclarer : les revenus des livrets d’épargne réglementés (Livret A, LDDS, LEP, livret Jeune) ne figurent pas sur la déclaration de revenus, selon la fiche officielle sur les revenus d’épargne vérifiée le 15 avril 2026.

Cette exonération totale est un avantage distinct face aux livrets bancaires fiscalisés, dont les intérêts sont soumis au prélèvement forfaitaire unique : 12,8 % d’impôt sur le revenu plus les prélèvements sociaux, qui sont passés de 17,2 % à 18,6 % au 1er janvier 2026, soit une ponction totale de 31,4 %. Le Livret A reste ainsi net de tout prélèvement.

La Caisse des Dépôts : où va l’argent du Livret A ?

Depuis la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, applicable au 1er janvier 2009, les banques distribuent le Livret A mais reversent une grande partie des dépôts, environ 65 % de l’encours Livret A et LDDS, au Fonds d’épargne de la Caisse des Dépôts, dont les modalités de reprise ont été précisées par le décret n° 2011-275 du 16 mars 2011.

La Caisse des Dépôts utilise ces sommes pour financer des missions d’intérêt général, en premier lieu la construction et la rénovation du logement social : elle prête aux bailleurs HLM à des taux indexés sur le Livret A. C’est aussi cette institution qui recueille, passé les délais légaux, les fonds des comptes inactifs : le service Ciclade permet de rechercher gratuitement l’argent oublié sur un ancien livret.

Que faire quand le plafond du Livret A est atteint ?

Le premier réflexe consiste à ouvrir un LDDS, cumulable avec le Livret A : son plafond est de 12 000 € (fiche Service-Public vérifiée le 1er août 2026), au même taux de 1,7 % et avec la même exonération fiscale, sous réserve d’avoir son domicile fiscal en France. Entre les deux livrets, vous pouvez donc loger près de 35 000 € de précaution défiscalisée.

Si vos revenus sont modestes, le LEP offre un taux supérieur, 2,50 % du 1er août 2026 au 31 janvier 2027, avec un plafond de 10 000 € ; l’ouverture de 2026 exige un revenu fiscal de référence ne dépassant pas 23 028 € pour une part en métropole, et un seul LEP est autorisé par personne.

Au-delà de l’épargne de précaution, place aux placements de long terme : l’assurance vie, l’investissement en ETF ou un compte de bourse fiscalement avantageux. Si vous êtes salarié, l’épargne salariale complète utilement le dispositif, primes et abondement d’employeur à la clé. Notre guide du plan d’épargne en actions (PEA) et notre page sur le compte-titres ordinaire détaillent les enveloppes adaptées à chaque profil.

Livret A, LDDS, LEP et livrets bancaires : tableau comparatif

Plafonds, taux et fiscalité diffèrent sensiblement d’un livret à l’autre. Ce tableau récapitule les règles en vigueur du 1er août 2026 au 31 janvier 2027, d’après les fiches Service-Public vérifiées le 1er août 2026 et la fiche sur les revenus d’épargne du 15 avril 2026.

Critère Livret A LDDS LEP Livret bancaire Plafond de dépôts 22 950 € 12 000 € 10 000 € Fixé par la banque Taux du 01.08.2026 1,70 % 1,70 % 2,50 % Libre (souvent promotionnel) Fiscalité des intérêts Exonérés (IR et prélèvements sociaux) Exonérés Exonérés PFU : 12,8 % + 18,6 % de prélèvements sociaux depuis le 01.01.2026 Conditions d’ouverture Aucune Domicile fiscal en France Domicile fiscal en France + revenus sous plafond Conditions de la banque Nombre par personne 1 seul 1 seul 1 seul Plusieurs possibles Versement initial minimum 10 € (1,50 € Banque postale) 10 € chez la plupart des banques 30 € Variable

Le LDDS présente une particularité : chaque année, la banque vous propose d’y effectuer des dons facultatifs vers des PME ou des acteurs de l’économie sociale et solidaire, sans aucune obligation. Cette proposition ne change rien au taux ni au fonctionnement du livret.

Les limites du Livret A : rendement réel et argent dormant

La première limite du Livret A est économique : son taux peut rester sous l’inflation. Entre février 2020 et janvier 2022, il était de 0,50 % seulement, avant les relèvements de 2022 et 2023 (1 %, puis 2 %, puis 3 %) destinés à rattraper la hausse des prix. Si l’inflation repart au-dessus de 1,7 %, le rendement réel redevient négatif : votre argent gagne moins que ce qu’il coûte en pouvoir d’achat.

La seconde limite est le sommeil de l’épargne : beaucoup de livrets sont sous-utilisés. Selon l’observatoire de l’épargne réglementée, l’encours moyen par personne s’établissait encore à environ 5 100 € dans son rapport 2019. Garder au-delà de l’épargne de précaution, typiquement trois à six mois de dépenses, sur un Livret A, c’est accepter un rendement faible en échange d’une sécurité maximale.

La troisième limite est le plafond lui-même : à 22 950 €, la capacité de versement s’arrête, et 390 € d’intérêts annuels ne font pas vivre un capital. Pour viser davantage sur le long terme, il faut diversifier : notre guide pour investir en bourse détaille les étapes, en acceptant le risque de perte en capital que le Livret A, lui, exclut.

Transfert et clôture du Livret A : ce qu’il faut savoir

Le transfert d’un Livret A d’une banque à l’autre n’est plus possible depuis le 1er janvier 2012. Pour changer d’établissement, il faut clôturer le livret, récupérer les fonds sur un compte de votre choix, puis ouvrir un nouveau Livret A ailleurs.

La clôture est possible à tout moment, par courrier (de préférence en recommandé pour dater la demande) ou en agence, avec les références du livret et le compte de destination. La banque doit procéder dans les 15 jours ouvrés ; les intérêts courus depuis le 1er janvier sont crédités au jour de la clôture. En cas de décès, la banque clôture le compte, et les frais de succession éventuels sont plafonnés à 1 % du solde total des comptes du défunt, dans la limite de 857 €.

Livret A ou assurance vie ? Les deux, mais pas pour la même chose

Les deux produits remplissent des rôles opposés. Le Livret A protège l’épargne de précaution : capital garanti, disponibilité immédiate, intérêts exonérés, mais rendement limité. L’assurance vie vise le moyen et le long terme : son imposition au retrait dépend de l’âge du contrat et de la date des versements, et ses gains restent soumis aux prélèvements sociaux.

La stratégie la plus répandue consiste à cumuler : un Livret A au plafond ou presque pour les imprévus, et une assurance vie ou un plan de bourse pour faire travailler l’excédent sur plusieurs années. Avant de placer au-delà de la sécurité, mesurez votre horizon et votre tolérance au risque : tout placement autre qu’un livret réglementé peut connaître des pertes.

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Questions fréquentes sur le Livret A

Quel est le plafond du Livret A ?

Le plafond du Livret A est de 22 950 € de dépôts, hors intérêts capitalisés. Une fois ce plafond atteint, les nouveaux versements sont bloqués tant qu’un retrait n’a pas lieu. Les intérêts, ajoutés chaque 31 décembre, peuvent dépasser le plafond sans limite et continuent de produire des intérêts.

Quel est le taux actuel du Livret A ?

Le taux du Livret A est de 1,7 % du 1er août 2026 au 31 janvier 2027, fixé par l’arrêté du 28 juillet 2026 publié au Journal officiel du 29 juillet 2026. La prochaine révision intervient le 1er février 2027.

Le Livret A est-il imposable ?

Non. Les intérêts du Livret A sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, et ils ne sont pas à déclarer. C’est un avantage distinct des livrets bancaires, dont les intérêts subissent le prélèvement forfaitaire unique (31,4 % au total depuis le 1er janvier 2026).

Selon la règle des quinzaines : les intérêts sont calculés le 1er et le 16 de chaque mois. Un dépôt effectué jusqu’au 15 produit des intérêts à partir du 16 ; entre le 16 et la fin du mois, à partir du 1er du mois suivant. Les intérêts s’ajoutent au capital au 31 décembre. Exemple : 12 000 € rapportent 204 € par an à 1,7 %.

Peut-on avoir deux Livret A ?

Non, la détention de plusieurs Livret A est interdite pour une même personne, même dans des banques différentes. La banque vérifie auprès de l’administration fiscale avant l’ouverture. En cas de non-respect, l’amende correspond à 2 % de l’encours du deuxième livret, non recouvrée si elle est inférieure à 50 €.

Que faire quand le plafond du Livret A est atteint ?

Ouvrez un LDDS (plafond de 12 000 €, taux de 1,7 %, même exonération), puis un LEP si vos revenus le permettent (plafond de 10 000 €, taux de 2,50 % du 1er août 2026 au 31 janvier 2027). Au-delà, tournez-vous vers l’assurance vie ou des placements de long terme, en tenant compte du risque de perte.

Livret A ou assurance vie ?

Les deux sont complémentaires. Le Livret A héberge l’épargne de précaution : capital garanti, retrait immédiat, intérêts exonérés. L’assurance vie vise le long terme, avec une fiscalité au retrait qui dépend de l’âge du contrat et des versements, et des gains soumis aux prélèvements sociaux. Idéalement, cumulez les deux selon votre horizon.

Informations générales à jour des textes en vigueur au 1er août 2026, issues des sources officielles citées ; elles ne constituent pas un conseil personnalisé. Avant toute décision, vérifiez le taux courant et les plafonds sur service-public.gouv.fr, et rapprochez-vous de votre banque.