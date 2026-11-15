Où placer son argent pour qu’il rapporte ? Il n’existe pas de placement à la fois très rentable, sans risque et disponible à tout moment : il faut toujours sacrifier l’un de ces trois critères. Pour que votre argent rapporte vraiment sur la durée, la piste la plus étudiée reste une exposition diversifiée aux actions (par exemple via des ETF) logée dans une enveloppe fiscale adaptée, à condition de l’accepter sur plusieurs années et de supporter des baisses temporaires. Pour l’argent dont vous pourriez avoir besoin rapidement, on choisit au contraire des placements sûrs mais moins rémunérateurs. Cet article vous aide à savoir où investir selon ce que vous attendez de votre argent, avec des exemples chiffrés simples.

Ce guide fait partie de notre dossier Investir son argent : le guide pour bien démarrer. Si vous cherchez plutôt la méthode d’organisation (réserve de précaution, ordre des étapes), lisez d’abord comment placer son argent en 5 étapes. Ici, on compare les destinations possibles. Pour les leviers qui font grossir un capital dans le temps (régularité, frais, réinvestissement), voyez aussi faire fructifier son argent.

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Le triangle rendement, risque, disponibilité

Tout placement se juge sur trois critères :

Le rendement : ce que l’argent peut rapporter.

: ce que l’argent peut rapporter. Le risque : la possibilité que la valeur baisse, voire que vous perdiez une partie du capital.

: la possibilité que la valeur baisse, voire que vous perdiez une partie du capital. La disponibilité (liquidité) : la facilité à récupérer votre argent, rapidement et sans pénalité.

Un livret est disponible et sans risque, mais rapporte peu. Les actions peuvent rapporter davantage sur longue période, mais leur valeur fluctue fortement. L’immobilier peut produire des revenus, mais il est moins liquide. Chercher où placer son argent pour qu’il rapporte revient donc à décider quel critère vous acceptez de sacrifier, et pour quelle partie de votre épargne.

Pourquoi laisser dormir son argent coûte cher

Un euro qui ne rapporte rien perd du pouvoir d’achat dès qu’il y a de l’inflation. Exemple pédagogique : avec une inflation hypothétique de 2 % par an pendant 10 ans, 10 000 € laissés sur un compte courant ne permettraient plus d’acheter qu’environ 8 200 € de biens d’aujourd’hui. Le montant affiché ne bouge pas, mais ce qu’il permet d’acheter diminue. C’est pour cela qu’au-delà d’une réserve de sécurité, il est utile de faire travailler son argent.

Panorama : où placer son argent selon votre objectif

Voici les grandes familles de placements, classées de la plus prudente à la plus risquée. Les niveaux sont indicatifs et comparatifs ; ils ne remplacent pas la lecture des documents d’information de chaque produit.

Placement Potentiel de rendement Risque de perte Disponibilité Horizon conseillé Livrets réglementés (Livret A, LDDS, LEP) Faible Aucun sur le capital Immédiate Réserve, court terme Fonds en euros (assurance vie) Faible à modéré Capital garanti par l’assureur, hors frais Bonne (quelques jours) Court à moyen terme Obligations et fonds obligataires Modéré Modéré (taux, défaut) Bonne Moyen terme Immobilier (direct ou pierre-papier) Modéré Modéré à élevé Faible à moyenne Long terme Actions via ETF diversifiés Élevé sur longue période Élevé à court terme Bonne Long terme (8 ans et plus) Actions individuelles Élevé Très élevé si peu diversifié Bonne Long terme Crypto-actifs Très incertain Très élevé, perte totale possible Variable Uniquement une petite part, argent que l’on peut perdre

Les livrets : pour l’argent qui doit rester disponible

Le Livret A et le LDDS, dont les intérêts sont exonérés d’impôt et de prélèvements sociaux, sont plafonnés à 22 950 € et 12 000 € de versements (source : economie.gouv.fr). Leur taux est fixé par les pouvoirs publics et peut changer : il ne faut pas compter sur eux pour enrichir, mais pour protéger. C’est la place de votre épargne de précaution.

Le fonds en euros : la sécurité avec un peu plus de rendement potentiel

Au sein d’une assurance vie, le fonds en euros garantit le capital (hors frais du contrat) et verse un rendement annuel qui dépend de l’assureur et des marchés obligataires. Il convient à l’argent dont vous aurez besoin dans quelques années.

Les obligations : prêter plutôt que posséder

Acheter une obligation, c’est prêter à un État ou à une entreprise en échange d’intérêts. Le risque vient d’un éventuel défaut de l’emprunteur et des variations de taux : quand les taux montent, la valeur des obligations existantes baisse. Pour un particulier, les fonds ou ETF obligataires permettent de diversifier facilement.

L’immobilier : du concret, mais peu liquide

L’immobilier locatif peut générer des loyers et profiter de l’effet de levier du crédit, mais il demande un apport, du temps de gestion et comporte des risques (vacance locative, travaux, baisse des prix). La pierre-papier (SCPI, fonds immobiliers) permet d’y accéder avec moins d’argent, sans garantie de capital ni de revenus, et avec une revente parfois longue.

Les actions et les ETF : le moteur de long terme

Historiquement, les actions ont été l’une des catégories d’actifs les plus rémunératrices sur de longues périodes, mais avec des baisses parfois brutales en cours de route. Pour un débutant, un ETF diversifié (par exemple sur un indice mondial ou sur le S&P 500) permet de détenir des centaines d’entreprises en un seul achat. Vous pouvez aussi découvrir le fonctionnement des grands indices comme le CAC 40. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les crypto-actifs : spéculatifs par nature

Les crypto-monnaies connaissent des variations extrêmes et une partie des projets disparaissent. Si vous souhaitez en détenir, limitez-vous à une petite fraction de votre patrimoine que vous pouvez perdre entièrement, utilisez un prestataire enregistré auprès de l’AMF et méfiez-vous des promesses de rendement « garanti » ou de « revenus passifs » élevés.

Dans quelle enveloppe placer son argent ?

Le choix du placement va de pair avec celui de l’enveloppe fiscale :

PEA : actions européennes et ETF éligibles, versements plafonnés à 150 000 €, gains exonérés d’impôt sur le revenu après cinq ans (prélèvements sociaux dus) ; un retrait avant cinq ans entraîne en principe la clôture du plan (source : service-public.gouv.fr). Voir aussi nos ETF dividendes éligibles au PEA.

: actions européennes et ETF éligibles, versements plafonnés à 150 000 €, gains exonérés d’impôt sur le revenu après cinq ans (prélèvements sociaux dus) ; un retrait avant cinq ans entraîne en principe la clôture du plan (source : service-public.gouv.fr). Voir aussi nos ETF dividendes éligibles au PEA. Assurance vie : fonds en euros et unités de compte dans un même contrat, souple et utile pour la transmission.

: fonds en euros et unités de compte dans un même contrat, souple et utile pour la transmission. PER : dédié à la retraite, argent en principe bloqué jusqu’à la retraite ; détails dans notre page PER.

: dédié à la retraite, argent en principe bloqué jusqu’à la retraite ; détails dans notre page PER. Compte-titres ordinaire : sans plafond et ouvert à tous les marchés, sans avantage fiscal ; voir notre guide du compte-titres ordinaire et, pour choisir un intermédiaire, notre avis DEGIRO.

Exemple : répartir 10 000 € pour qu’ils rapportent sans tout risquer

Prenons Karim, 32 ans, qui dispose de 10 000 € d’épargne, sans dette coûteuse, et dépense environ 1 500 € par mois. Voici une répartition pédagogique, à adapter à chaque situation :

Poche Montant Destination Rôle Précaution 4 500 € Livret A Trois mois de dépenses, disponibles à tout moment Projet à 4 ans 2 500 € Fonds en euros d’une assurance vie Sécuriser un futur apport Long terme 3 000 € ETF actions mondiales dans un PEA, puis 150 € par mois Faire croître le capital sur 10 ans et plus

Avec cette organisation, une baisse de la Bourse ne touche que la poche long terme, que Karim n’a pas besoin de vendre. S’il investit ensuite 150 € par mois pendant 15 ans, il aura versé 27 000 € sur cette poche ; le résultat final dépendra des marchés et pourra être supérieur ou inférieur à ce montant.

Où investir selon votre situation

Vous débutez avec de petites sommes

Livret pour la réserve, puis un versement mensuel modeste sur un ETF diversifié. La régularité compte plus que le montant de départ.

Vous visez un revenu complémentaire

Les actions à dividendes, les fonds obligataires ou l’immobilier peuvent produire des revenus, sans garantie. Notre article sur le rendement du dividende explique comment lire ce chiffre sans se laisser piéger par un rendement trop élevé.

Vous approchez d’un projet

Plus l’échéance se rapproche, plus il faut sécuriser : on transfère progressivement la poche actions vers des supports moins volatils.

Les fausses bonnes idées pour faire rapporter son argent

Le rendement élevé « sans risque » : il n’existe pas. C’est l’argument favori des arnaques, notamment des schémas de Ponzi et des faux placements (or, vin, diamants, crypto).

: il n’existe pas. C’est l’argument favori des arnaques, notamment des schémas de Ponzi et des faux placements (or, vin, diamants, crypto). Le trading à effet de levier (CFD, forex) présenté comme un placement : ces produits complexes font perdre de l’argent à une majorité de comptes particuliers et ne remplacent pas une épargne de long terme.

(CFD, forex) présenté comme un placement : ces produits complexes font perdre de l’argent à une majorité de comptes particuliers et ne remplacent pas une épargne de long terme. Suivre un « conseil » reçu sur les réseaux sociaux sans vérifier l’intermédiaire : consultez toujours les listes noires de l’AMF et le registre REGAFI.

sans vérifier l’intermédiaire : consultez toujours les listes noires de l’AMF et le registre REGAFI. Tout concentrer sur un seul actif parce qu’il a beaucoup monté récemment.

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FAQ : où placer son argent

Quel est le placement le plus rentable ?

Aucun placement n’est le plus rentable en toutes circonstances. Sur longue période, les actions diversifiées ont historiquement offert un potentiel supérieur aux livrets, mais avec des baisses fortes et sans aucune garantie. Le « meilleur » placement est celui qui correspond à votre horizon et à votre tolérance au risque.

Où placer son argent sans risque ?

Les livrets réglementés et le fonds en euros protègent le capital (hors frais pour le fonds en euros). En contrepartie, leur rendement est limité et peut être inférieur à l’inflation.

Où placer 1 000 € pour qu’ils rapportent ?

Si votre réserve de précaution est déjà constituée, un ETF diversifié dans un PEA ou une assurance vie est une option courante pour le long terme. Si ces 1 000 € sont votre seule épargne, gardez-les d’abord sur un livret.

Faut-il investir en Bourse en période d’incertitude ?

Personne ne sait prévoir les marchés. Investir progressivement, chaque mois, permet de ne pas dépendre d’un seul point d’entrée. N’investissez en actions que l’argent dont vous n’aurez pas besoin avant plusieurs années.

Quelle différence entre placer et investir son argent ?

Dans le langage courant, « placer » évoque souvent des supports prudents (livrets, fonds en euros) et « investir » des supports plus dynamiques (actions, immobilier). En pratique, une bonne stratégie combine les deux selon vos horizons.

Rendement élevé promis sans risque, pression pour décider vite, contact non sollicité, société inconnue ou basée à l’étranger : ce sont des signaux d’alerte. Vérifiez l’autorisation du prestataire sur les sites de l’AMF et de l’ACPR avant tout versement.

Contenu pédagogique, sans conseil en investissement personnalisé. Tout investissement comporte un risque de perte en capital ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures.