Placer son argent, c’est décider à l’avance de ce que chaque euro doit faire pour vous : rester disponible, être protégé ou travailler sur la durée. Bien s’y prendre ne demande pas de deviner le prochain marché gagnant, mais de suivre un ordre logique : fixer un objectif, garder une réserve de sécurité, choisir la bonne enveloppe, puis seulement les supports. Ce guide pédagogique vous montre comment placer son argent pas à pas, avec des exemples chiffrés simples et sans promesse de gain : tout placement qui peut rapporter plus qu’un livret comporte un risque de perte en capital.

Si vous débutez complètement, commencez par notre guide pilier Investir son argent : le guide pour bien démarrer, qui pose le cadre général. Ici, on se concentre sur la méthode concrète pour organiser son épargne.

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La méthode tient en cinq étapes, à faire dans cet ordre :

Faire le point sur votre budget, vos dettes et vos projets. Constituer une épargne de précaution disponible à tout moment. Classer vos projets par horizon : court, moyen et long terme. Choisir l’enveloppe adaptée à chaque horizon (livret, assurance vie, PEA, PER, compte-titres). Choisir les supports à l’intérieur (fonds en euros, ETF, actions…) et investir régulièrement.

L’erreur la plus fréquente consiste à faire l’inverse : partir d’un produit vu sur les réseaux sociaux, puis chercher à quoi il pourrait servir. Comment bien placer son argent ? En partant de vos besoins, jamais du produit.

Étape 1 : faire le point avant de placer quoi que ce soit

Avant de se demander comment placer son argent, il faut savoir combien on peut réellement placer. Trois vérifications suffisent.

Votre capacité d’épargne mensuelle

Prenez vos revenus nets du mois, retirez les dépenses fixes (logement, énergie, assurances, transport, abonnements) et une estimation réaliste des dépenses variables. Ce qui reste est votre capacité d’épargne. Mieux vaut un montant modeste tenu chaque mois qu’un gros versement ponctuel suivi d’un retrait trois semaines plus tard.

Vos dettes coûteuses

Si vous remboursez un crédit à la consommation ou un découvert, le rembourser est souvent le « placement » le plus rentable et le moins risqué : chaque euro remboursé vous fait économiser des intérêts certains, alors que le rendement d’un placement n’est jamais garanti.

Vos projets

Listez ce que vous voulez financer et quand : changer de voiture dans deux ans, un apport immobilier dans six ans, compléter votre retraite dans vingt-cinq ans. Cette liste va décider de tout le reste.

Étape 2 : l’épargne de précaution, le socle

L’épargne de précaution sert aux imprévus : panne, frais médicaux, perte d’emploi. Elle doit être disponible immédiatement et ne jamais baisser. On parle souvent de trois à six mois de dépenses courantes, à adapter à votre situation (un indépendant aux revenus irréguliers visera plutôt le haut de la fourchette).

Les supports naturels sont les livrets réglementés. Les intérêts du Livret A et du LDDS sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ; leurs plafonds de versement sont respectivement de 22 950 € et 12 000 € (source : economie.gouv.fr). Le LEP, réservé aux ménages sous conditions de revenus, offre en général une meilleure rémunération pour ceux qui y ont droit. Les taux de ces livrets sont révisés par les pouvoirs publics : vérifiez le taux en vigueur au moment où vous lisez ces lignes.

Exemple : Léa dépense environ 1 800 € par mois. Elle vise quatre mois de réserve, soit 7 200 €. Tant que ce montant n’est pas atteint, toute son épargne va sur son Livret A. Une fois l’objectif atteint, elle peut commencer à placer le surplus ailleurs.

Étape 3 : classer chaque projet selon son horizon

L’horizon de placement, c’est le temps pendant lequel vous pouvez laisser l’argent sans y toucher. C’est la variable la plus importante, car elle détermine le niveau de risque que vous pouvez supporter.

Horizon Objectif typique Priorité Supports cohérents Moins de 2-3 ans Réserve, voiture, voyage Sécurité et disponibilité Livrets réglementés, fonds en euros 3 à 8 ans Apport immobilier, études Équilibre rendement / risque Assurance vie mêlant fonds en euros et unités de compte Plus de 8 ans Retraite, patrimoine Croissance sur la durée PEA, assurance vie en unités de compte, PER

Pourquoi cette distinction ? Les actions peuvent perdre une part importante de leur valeur en quelques mois. Sur un horizon court, vous risquez d’être obligé de vendre au mauvais moment. Sur un horizon long, vous avez le temps d’attendre, même si une perte reste possible.

Étape 4 : choisir l’enveloppe avant le produit

Une enveloppe (ou « contrat ») est le cadre juridique et fiscal dans lequel vous logez vos placements. Le même ETF peut être détenu dans un PEA, une assurance vie ou un compte-titres, avec une fiscalité et des règles de retrait très différentes.

Le PEA

Le Plan d’épargne en actions permet d’investir en actions européennes et dans certains ETF éligibles. Les versements sont plafonnés à 150 000 € pour le PEA classique. Après cinq ans, les gains sont exonérés d’impôt sur le revenu (les prélèvements sociaux restent dus) ; un retrait avant cinq ans entraîne en principe la clôture du plan, sauf exceptions prévues par la loi (source : service-public.gouv.fr). Ouvrir un PEA tôt, même avec un petit versement, permet de « prendre date ».

L’assurance vie

Très souple, l’assurance vie combine un fonds en euros (capital garanti par l’assureur, hors frais) et des unités de compte (fonds, ETF, immobilier) dont la valeur fluctue. Elle convient aux projets de moyen et long terme et à la transmission. Les frais (sur versements, de gestion, d’arbitrage) varient beaucoup d’un contrat à l’autre : comparez-les avant de signer.

Le PER

Le Plan d’épargne retraite est conçu pour préparer la retraite : l’argent est en principe bloqué jusqu’à la retraite, sauf cas de déblocage anticipé prévus par la loi. Il intéresse surtout les contribuables qui peuvent déduire leurs versements de leur revenu imposable.

Le compte-titres ordinaire

Sans plafond ni restriction géographique, il permet d’acheter presque tout (actions du monde entier, obligations, ETF). En contrepartie, il n’offre pas d’avantage fiscal particulier. Pour choisir un intermédiaire, consultez par exemple notre avis sur DEGIRO et comparez toujours les frais de courtage et de garde.

Étape 5 : choisir les supports et investir régulièrement

Une fois l’enveloppe choisie, il reste à décider dans quoi investir. Pour un débutant, la règle d’or est la diversification : ne pas dépendre d’une seule entreprise, d’un seul pays ou d’un seul secteur.

Les ETF, la porte d’entrée la plus simple

Un ETF (tracker) réplique un indice entier, par exemple un indice d’actions mondiales. En un seul achat, vous détenez de petites parts de centaines d’entreprises, avec des frais de gestion généralement faibles. C’est une manière pédagogique de découvrir la Bourse sans devoir sélectionner des actions une à une. La valeur d’un ETF actions baisse quand les marchés baissent : la diversification réduit le risque spécifique, pas le risque de marché.

Investir chaque mois plutôt que tout d’un coup

Verser un montant fixe chaque mois (on parle d’investissement programmé) lisse vos prix d’achat dans le temps et évite de chercher le « bon moment », que personne ne connaît. C’est aussi plus facile à tenir psychologiquement.

Exemple chiffré : ce que change le temps

Prenons un versement de 200 € par mois pendant 20 ans, soit 48 000 € versés au total. Voici ce que donneraient trois rendements annuels hypothétiques et constants, calculés avec capitalisation mensuelle, avant frais et impôts :

Rendement annuel hypothétique Capital au bout de 20 ans Dont intérêts cumulés 0 % 48 000 € 0 € 2 % environ 58 960 € environ 10 960 € 4 % environ 73 360 € environ 25 360 € 6 % environ 92 410 € environ 44 410 €

Ces chiffres illustrent l’effet des intérêts composés : les gains produisent eux-mêmes des gains. Mais attention, ce ne sont pas des prévisions. Aucun placement risqué ne rapporte un taux constant : il y aura des années de baisse, parfois fortes, et le résultat final peut être inférieur aux sommes versées. Pour aller plus loin sur ces leviers, lisez notre article faire fructifier son argent. Et pour comparer concrètement les destinations possibles (livrets, assurance vie, ETF, immobilier…), consultez notre comparatif où placer son argent pour qu’il rapporte.

Bien placer son argent selon votre profil

Vous avez 50 € à 100 € par mois

Remplissez d’abord votre réserve de précaution sur un livret. Ensuite, un versement programmé sur un PEA ou une assurance vie en ETF suffit. Les petites sommes comptent : l’essentiel est la régularité.

Vous avez reçu une somme d’un coup

Ne vous précipitez pas. Complétez votre réserve, remboursez les dettes coûteuses, puis répartissez le reste selon vos horizons. Si l’idée d’investir tout en une fois vous inquiète, vous pouvez étaler l’entrée sur plusieurs mois.

Vous préparez votre retraite

Un horizon long autorise une part plus importante d’actions diversifiées, puis une sécurisation progressive à l’approche de l’échéance. Le PER et l’assurance vie sont souvent combinés.

Les pièges à éviter quand on place son argent

Les promesses de rendement élevé « garanti » : rendement élevé et absence de risque ne vont jamais ensemble. C’est la signature classique des arnaques (faux placements, schémas de Ponzi).

: rendement élevé et absence de risque ne vont jamais ensemble. C’est la signature classique des arnaques (faux placements, schémas de Ponzi). Les sollicitations non désirées par téléphone, messagerie ou réseaux sociaux : vérifiez toujours qu’un intermédiaire est autorisé en consultant les listes noires de l’AMF et le registre REGAFI avant de verser le moindre euro.

par téléphone, messagerie ou réseaux sociaux : vérifiez toujours qu’un intermédiaire est autorisé en consultant les listes noires de l’AMF et le registre REGAFI avant de verser le moindre euro. Tout miser sur un seul actif , une seule action ou une seule crypto-monnaie.

, une seule action ou une seule crypto-monnaie. Négliger les frais : 1 % de frais en plus chaque année pèse lourd sur vingt ans.

: 1 % de frais en plus chaque année pèse lourd sur vingt ans. Vendre dans la panique lors d’une baisse de marché, ce qui transforme une perte temporaire en perte définitive.

lors d’une baisse de marché, ce qui transforme une perte temporaire en perte définitive. Les produits complexes ou à effet de levier (CFD, forex, options) : ils ne sont pas adaptés à une épargne de long terme et peuvent faire perdre rapidement une grande partie de la mise.

1) Budget et dettes, 2) réserve de précaution sur livret, 3) horizon de chaque projet, 4) enveloppe adaptée, 5) supports diversifiés et versements réguliers. Revoyez votre répartition une à deux fois par an ou à chaque changement de vie (naissance, achat immobilier, nouveau travail), sans réagir à chaque mouvement de marché.

Diversifiez votre patrimoine Investissez dans l’art Des tableaux originaux, pièces uniques signées par l’artiste. Un actif tangible, loin des écrans et des cotations. Voir les tableaux →

FAQ : placer son argent

Par quoi commencer pour placer son argent quand on débute ?

Par l’épargne de précaution sur un livret réglementé. Une fois cette réserve constituée, ouvrez une enveloppe de long terme (PEA ou assurance vie) et programmez un petit versement mensuel sur des supports diversifiés.

Combien faut-il pour commencer à placer son argent ?

Il n’y a pas de montant minimum universel : de nombreux livrets, contrats d’assurance vie et courtiers acceptent de petits versements. Vérifiez simplement que les frais fixes ne mangent pas une trop grande part de petites sommes.

Quel placement est sans risque ?

Les livrets réglementés et les fonds en euros sont conçus pour protéger le capital, mais leur rendement peut être inférieur à l’inflation, ce qui fait perdre du pouvoir d’achat. Tout placement susceptible de rapporter davantage expose à un risque de perte en capital.

Vaut-il mieux un PEA ou une assurance vie ?

Les deux sont complémentaires. Le PEA est centré sur les actions européennes et éligibles, avec un avantage fiscal après cinq ans. L’assurance vie est plus souple dans les supports et utile pour la transmission. Beaucoup d’épargnants ouvrent les deux.

Faut-il placer tout son argent en Bourse ?

Non. Seul l’argent dont vous n’aurez pas besoin avant plusieurs années devrait être exposé aux actions, et uniquement après avoir constitué votre réserve de précaution. La part en actions dépend de votre horizon et de votre capacité à supporter les baisses.

Méfiez-vous de tout rendement élevé présenté comme garanti, d’une pression pour décider vite et d’un intermédiaire inconnu. Vérifiez son autorisation auprès de l’AMF ou de l’ACPR et consultez leurs listes noires avant tout versement.

Cet article a une vocation pédagogique et ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé. Investir comporte un risque de perte en capital ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures.