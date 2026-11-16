EduBourse » Gagner de l'argent » Peut-on gagner de l’argent avec le trading ?

Peut-on gagner de l’argent avec le trading ? Oui, c’est possible, mais c’est l’exception et non la règle. Les régulateurs l’ont mesuré : selon l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), entre 74 % et 89 % des comptes de particuliers perdaient de l’argent sur les CFD, et une étude de l’AMF portant sur 15 000 particuliers a montré que 89 % avaient perdu de l’argent sur le Forex et les CFD en quatre ans. Pour savoir comment gagner de l’argent avec le trading, il faut donc d’abord comprendre pourquoi la majorité perd, puis faire les calculs qui séparent un trader rentable d’un trader qui finance son courtier. C’est ce que nous faisons ici, pas à pas, avec des exemples chiffrés simples.

Avertissement : le trading comporte un risque élevé de perte en capital, pouvant aller jusqu’à la totalité de la somme engagée (et plus encore sans protection contre le solde négatif). N’utilisez que de l’argent dont vous n’avez pas besoin. Cet article est pédagogique et ne constitue pas un conseil en investissement.

Diversifiez votre patrimoine Investissez dans l’art Des tableaux originaux, pièces uniques signées par l’artiste. Un actif tangible, loin des écrans et des cotations. Voir les tableaux →

Cet article fait partie de notre guide complet comment gagner de l’argent : toutes les pistes sérieuses. Si vous cherchez une approche moins risquée, commencez plutôt par gagner de l’argent en bourse sur le long terme.

Trading ou investissement : deux métiers différents

On confond souvent les deux. L’investisseur achète des actifs (actions, ETF) pour les garder des années et profiter de la croissance des entreprises et des dividendes. Le temps travaille pour lui grâce aux intérêts composés. Le trader, lui, cherche à profiter des variations de prix sur des durées courtes : quelques minutes (scalping), une journée (day trading), quelques jours ou semaines (swing trading).

La différence est fondamentale : en investissement de long terme, le rendement moyen du marché joue en votre faveur. En trading de court terme, chaque gain d’un participant correspond en grande partie à la perte d’un autre, et les frais sont prélevés à chaque aller-retour. C’est un jeu où la moyenne des participants fait légèrement moins bien que zéro, une fois les coûts déduits.

Critère Investissement long terme Trading court terme Horizon Plusieurs années Minutes à semaines Source du gain Croissance des entreprises, dividendes Variations de prix Temps nécessaire Quelques heures par an Plusieurs heures par jour Frais Faibles (peu d’opérations) Élevés (beaucoup d’opérations, spreads) Effet de levier Rarement utilisé Fréquent (CFD, Forex) Risque de tout perdre rapidement Faible si diversifié Réel, surtout avec levier

Ce que disent les chiffres officiels

En 2018, l’ESMA a justifié ses mesures de protection des particuliers par un constat : selon les pays européens, 74 % à 89 % des comptes de détail perdaient de l’argent sur les CFD, avec des pertes par client allant de 1 600 € à 29 000 €. C’est d’ailleurs pour cela que les courtiers doivent afficher un avertissement indiquant le pourcentage de leurs clients perdants.

En France, l’AMF a étudié les comptes de 15 000 particuliers sur la période 2009-2012 : 89 % avaient perdu de l’argent sur le Forex ou les CFD, avec une perte moyenne d’environ 10 900 €. Seule une petite minorité était gagnante.

Ces chiffres ne disent pas que gagner est impossible. Ils disent que la configuration par défaut d’un débutant est perdante : sans méthode, sans gestion du risque et avec du levier, les statistiques jouent contre vous.

Pourquoi la plupart des traders perdent : 3 calculs simples

1. L’espérance de gain, la seule formule qui compte

Un système de trading gagne de l’argent si son espérance est positive après frais. La formule est simple :

Espérance = (% de trades gagnants × gain moyen) − (% de trades perdants × perte moyenne) − frais

Exemple A. Sur 100 trades, vous gagnez 45 fois en moyenne 150 € et perdez 55 fois en moyenne 100 €. Résultat brut : 45 × 150 − 55 × 100 = 6 750 − 5 500 = +1 250 €. Si chaque trade vous coûte 10 € de frais (achat + revente), soit 1 000 € au total, il ne reste que +250 €. Avec moins de la moitié de trades gagnants, ce trader est rentable, mais de justesse.

Exemple B. Un autre trader gagne 60 % du temps, ce qui semble excellent. Mais il coupe ses gains trop tôt (80 € en moyenne) et laisse courir ses pertes (120 € en moyenne) : 60 × 80 − 40 × 120 = 4 800 − 4 800 = 0 € avant frais. Après frais, il est perdant. Leçon : le taux de réussite seul ne veut rien dire, c’est le rapport gain moyen / perte moyenne qui fait la différence.

2. L’effet de levier multiplie aussi les pertes

Les CFD et le Forex permettent de prendre une position plus grosse que votre capital. Pour les particuliers, l’ESMA a plafonné ce levier, par exemple à 30:1 sur les paires de devises majeures, 20:1 sur l’or et les indices majeurs, 5:1 sur les actions et 2:1 sur les cryptomonnaies.

Exemple. Avec 1 000 € et un levier de 30:1 sur l’euro-dollar, vous contrôlez une position de 30 000 €. Si le cours bouge de 1 % contre vous, vous perdez 300 €, soit 30 % de votre capital pour un mouvement banal. Un mouvement d’environ 3,3 % contre vous efface la totalité de la mise. Pour comprendre ce marché en détail, voyez notre dossier sur le Forex et notre analyse le Forex est-il rentable ?

3. Les séries de pertes et la difficulté de remonter

Même un bon système connaît des séries perdantes. Tout dépend de ce que vous risquez par trade :

Risque par trade Capital après 10 pertes d’affilée Gain nécessaire pour revenir à 100 % 1 % environ 90,4 % environ +10,6 % 2 % environ 81,7 % environ +22,4 % 5 % environ 59,9 % environ +67 % 10 % environ 34,9 % environ +187 %

Plus vous risquez gros, plus une mauvaise série devient irréparable. C’est la raison pour laquelle les traders qui durent risquent une petite fraction de leur capital à chaque position.

Il n’existe pas de stratégie miracle. Il existe en revanche une démarche qui augmente vos chances de ne pas faire partie de la majorité perdante.

Étape 1 : se former avant de risquer un euro

Comprenez les produits (actions, ETF, CFD, futures), les ordres (au marché, à cours limité, stop), la lecture d’un graphique et les bases de l’analyse fondamentale. Notre guide comment investir en bourse pose ces bases. Si vous envisagez d’en faire une activité principale, lisez aussi trader, un métier exigeant.

Étape 2 : écrire un plan de trading

Un plan précise : sur quels marchés vous intervenez, quel signal déclenche une entrée, où se trouve votre stop de protection, où vous prenez vos bénéfices et combien vous risquez par trade. Si vous ne pouvez pas l’écrire en une page, vous n’avez pas de stratégie, mais des intuitions.

Étape 3 : tester sur un compte démo

La plupart des courtiers proposent un compte de démonstration avec de l’argent fictif. Utilisez-le pour appliquer votre plan sur au moins une centaine de trades et calculer votre espérance réelle (formule ci-dessus). Attention : en démo, les émotions sont absentes, les résultats réels sont généralement moins bons.

Étape 4 : appliquer la règle des 1 %

Ne risquez pas plus de 1 % (2 % au maximum) de votre capital par trade. Exemple : avec 5 000 €, votre perte maximale par trade est de 50 €. Vous achetez une action à 50 € avec un stop à 47,50 €, soit 2,50 € de risque par action : vous pouvez acheter 50 ÷ 2,50 = 20 actions, soit une position de 1 000 €. Le stop décide de la taille de la position, pas l’envie.

Étape 5 : commencer petit et sans levier

Passez en réel avec une petite somme, sans levier ou avec un levier très faible. L’objectif des premiers mois n’est pas de gagner, mais de vérifier que vous respectez votre plan quand de l’argent réel est en jeu.

Étape 6 : tenir un journal et mesurer après frais et impôts

Notez chaque trade : raison de l’entrée, sortie, résultat, émotion ressentie. Chaque mois, calculez votre résultat net de frais. Si après plusieurs centaines de trades votre espérance reste négative, la conclusion rationnelle est d’arrêter ou de revoir entièrement la méthode.

Peut-on vivre du trading ?

C’est la question que beaucoup se posent. Faisons le calcul. Supposons que vous vouliez 2 000 € nets par mois, soit 24 000 € par an. Sur un compte-titres ordinaire, les plus-values de cession sont soumises en 2026 au prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % (12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux). Il faut donc environ 24 000 ÷ 0,686 ≈ 35 000 € de gains bruts par an (la fiscalité peut différer selon votre situation, renseignez-vous).

Capital de trading Performance annuelle nécessaire Réaliste ? 20 000 € environ 175 % Non : il faudrait prendre des risques énormes 50 000 € environ 70 % Très improbable dans la durée 150 000 € environ 23 % Exigeant, réservé à une minorité 300 000 € environ 12 % Envisageable pour un trader confirmé, sans garantie

Et ce calcul ignore les années négatives, qui arrivent à tout le monde. Vivre du trading suppose donc un capital important, une méthode éprouvée sur plusieurs années et une réserve de sécurité pour les mauvaises périodes. Pour la plupart des gens, le trading reste au mieux un complément, et souvent une activité d’apprentissage.

Arnaques au trading : les signaux d’alerte

Le trading attire aussi les escrocs. Méfiez-vous immédiatement si vous voyez :

une promesse de rendement garanti ou régulier (« 10 % par mois ») : aucun trader sérieux ne peut garantir un résultat ;

des « formateurs » sur les réseaux sociaux qui exhibent voitures de luxe et captures de gains, mais vendent surtout des formations ou des groupes de signaux payants ;

des robots de trading ou des intelligences artificielles « qui gagnent à tous les coups » ;

un « conseiller » qui vous contacte spontanément et vous pousse à verser plus pour « débloquer » vos gains ;

une plateforme qui n’apparaît dans aucun registre officiel.

Avant d’ouvrir un compte, vérifiez que le courtier est autorisé à exercer en France (registre REGAFI) et qu’il ne figure pas sur les listes noires de l’AMF. En cas de doute, abstenez-vous.

Trading ou investissement : que choisir quand on débute ?

Si votre objectif est de faire grandir votre épargne, l’investissement régulier et diversifié (par exemple des ETF détenus sur le long terme) reste la voie la plus accessible : peu de temps, peu de frais, et le temps joue pour vous. Le trading peut se pratiquer à côté, avec une petite part de votre patrimoine, comme un apprentissage. D’autres pistes existent dans le même univers, comme gagner de l’argent avec les cryptomonnaies, avec des risques encore plus élevés.

Si vous souhaitez vous exercer sur un compte de démonstration, vous pouvez par exemple découvrir la plateforme de Vantage (compte démo et réel). Rappel : les CFD sont des instruments complexes, une majorité de comptes de particuliers perdent de l’argent en les négociant ; vérifiez le pourcentage affiché par le courtier et ne risquez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.

Diversifiez votre patrimoine Investissez dans l’art Des tableaux originaux, pièces uniques signées par l’artiste. Un actif tangible, loin des écrans et des cotations. Voir les tableaux →

Questions fréquentes

Est-ce que le trading permet vraiment de gagner de l’argent ?

Oui, mais une minorité de particuliers y parvient durablement. Les études de l’ESMA et de l’AMF montrent qu’une large majorité des comptes de particuliers sur CFD et Forex sont perdants. Les gagnants ont en commun une méthode testée, une gestion stricte du risque et des frais maîtrisés.

Combien faut-il pour commencer le trading ?

Techniquement, quelques centaines d’euros suffisent pour ouvrir un compte. Mais avec un petit capital, les gains possibles en euros sont faibles et la tentation d’utiliser un fort levier est grande. Commencez par un compte démo, puis par une somme que vous pouvez perdre sans conséquence sur votre vie.

Le day trading est-il plus rentable que le swing trading ?

Pas nécessairement. Le day trading multiplie les opérations, donc les frais et le stress. Le swing trading demande moins de temps devant l’écran. Ce qui compte, c’est l’espérance de gain de votre méthode après frais, pas la durée des positions.

Peut-on apprendre le trading seul ?

Oui, avec des ressources sérieuses, un compte démo et un journal de trading. Méfiez-vous en revanche des formations coûteuses qui promettent des revenus : un bon formateur parle d’abord de gestion du risque, pas de voitures de luxe.

Faut-il déclarer ses gains de trading aux impôts ?

Oui. Sur un compte-titres en France, les plus-values sont en principe soumises au prélèvement forfaitaire unique (31,4 % pour les plus-values de valeurs mobilières en 2026), avec possibilité d’opter pour le barème progressif. Les pertes peuvent sous conditions s’imputer sur les gains. Votre situation peut différer : renseignez-vous auprès de l’administration fiscale ou d’un professionnel.

Quelle est la meilleure stratégie de trading pour débuter ?

Il n’y a pas de meilleure stratégie universelle. Pour un débutant, la meilleure approche est simple : peu de marchés, des règles écrites, un risque limité à 1 % par trade, pas ou peu de levier, et une évaluation honnête des résultats après au moins une centaine de trades.