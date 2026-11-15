EduBourse » Devenir Riche » Intérêts composés : le vrai moteur pour s’enrichir

Les intérêts composés, ce sont des intérêts qui produisent à leur tour des intérêts. Au lieu de dépenser ce que rapporte votre épargne, vous le laissez placé : l’année suivante, le rendement s’applique sur un montant plus gros. C’est l’effet boule de neige. Avec du temps, de la régularité et des frais limités, ce mécanisme peut multiplier un capital bien plus qu’on ne l’imagine. Dans ce guide, nous faisons les calculs ensemble, étape par étape, avec des exemples simples.

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Intérêts simples ou intérêts composés : la différence en un exemple

Prenons 1 000 € placés à 5 % par an (taux choisi pour l’exemple).

Intérêts simples : vous touchez 50 € chaque année, toujours calculés sur les 1 000 € de départ, et vous les retirez. Au bout de 5 ans : 1 250 €.

vous touchez 50 € chaque année, toujours calculés sur les 1 000 € de départ, et vous les retirez. Au bout de 5 ans : 1 250 €. Intérêts composés : les 50 € de la première année restent placés. La deuxième année, les 5 % s’appliquent sur 1 050 €, ce qui donne 52,50 €, et ainsi de suite.

Année Intérêts de l’année Capital en fin d’année 1 50,00 € 1 050,00 € 2 52,50 € 1 102,50 € 3 55,13 € 1 157,63 € 4 57,88 € 1 215,51 € 5 60,78 € 1 276,28 €

Sur 5 ans, l’écart est modeste (1 276 € contre 1 250 €). Mais chaque année, les intérêts grossissent un peu. C’est sur 20 ou 30 ans que la différence devient spectaculaire. C’est pour cela que ce mécanisme est au cœur de notre méthode pour devenir riche de façon réaliste : il ne remplace ni l’effort d’épargne ni la patience, il les récompense.

La formule pour calculer les intérêts composés

Le calcul des intérêts composés tient en une ligne :

Capital final = Capital de départ × (1 + taux)nombre d’années

Le taux s’écrit en décimal : 5 % = 0,05. Exemple : 10 000 € à 5 % pendant 20 ans donnent 10 000 × 1,0520 ≈ 26 533 €. Avec des intérêts simples, vous n’auriez que 10 000 + (20 × 500) = 20 000 €. Les 6 533 € d’écart, ce sont les « intérêts des intérêts ».

Sur une calculatrice : tapez 1,05, puis la touche puissance (xy ou ^), puis 20, et multipliez par 10 000. Dans un tableur : =10000*(1+5%)^20 . Pour un versement mensuel régulier, la formule se complique ; un tableur ligne par ligne (capital + versement + intérêts du mois) reste la méthode la plus pédagogique.

Le temps, ingrédient numéro un de l’effet boule de neige

Voici ce que deviennent 10 000 € placés une seule fois, sans aucun versement supplémentaire, selon le taux et la durée (taux annuels constants, avant frais et impôts, à titre d’illustration) :

Taux annuel Après 10 ans Après 20 ans Après 30 ans 2 % 12 190 € 14 859 € 18 114 € 5 % 16 289 € 26 533 € 43 219 € 7 % 19 672 € 38 697 € 76 123 €

À 7 %, le capital fait presque ×2 en 10 ans, mais presque ×8 en 30 ans. La courbe n’est pas une droite : elle s’accélère. Le plus gros de la croissance arrive à la fin, ce qui explique pourquoi tant de personnes abandonnent trop tôt.

La règle de 72 : estimer en 5 secondes le temps de doublement

Divisez 72 par le taux annuel (en %) : vous obtenez le nombre approximatif d’années pour doubler votre capital. À 6 %, 72 ÷ 6 = 12 ans. À 3 %, 24 ans. C’est une approximation, mais elle est très utile pour comparer deux placements d’un coup d’œil.

Commencer tôt ou verser plus ?

Deux épargnants versent chacun 150 € par mois jusqu’à 65 ans, avec un rendement hypothétique de 5 % par an :

Léa commence à 25 ans : 40 ans de versements, soit 72 000 € versés. Capital final : environ 222 000 € .

: 40 ans de versements, soit 72 000 € versés. Capital final : environ . Hugo commence à 35 ans : 30 ans de versements, soit 54 000 € versés. Capital final : environ 122 000 €.

Léa a versé 18 000 € de plus, mais elle termine avec environ 100 000 € de plus. Ces dix années supplémentaires ont surtout donné du temps aux intérêts composés. Ces chiffres sont des illustrations, pas des promesses : un rendement réel n’est jamais constant.

Investir chaque mois : l’effet boule de neige au quotidien

La plupart des gens n’ont pas 10 000 € à placer d’un coup. Bonne nouvelle : les intérêts composés fonctionnent aussi avec de petits versements réguliers. Avec 100 € par mois :

Rendement annuel Après 10 ans (12 000 € versés) Après 20 ans (24 000 € versés) Après 30 ans (36 000 € versés) 3 % ≈ 13 900 € ≈ 32 700 € ≈ 57 900 € 5 % ≈ 15 400 € ≈ 40 600 € ≈ 81 500 € 7 % ≈ 17 100 € ≈ 50 800 € ≈ 116 900 €

Ce type de versement programmé est la base de la plupart des stratégies pour se constituer un patrimoine à partir de zéro.

Où profiter des intérêts composés ?

Pour que l’effet boule de neige joue, il faut que les gains restent investis. Quelques supports courants en France :

Les livrets réglementés (Livret A, LDDS) : les intérêts sont calculés par quinzaine et ajoutés au capital chaque année au 31 décembre. Ils produisent ensuite eux-mêmes des intérêts. Le capital est garanti, mais le rendement est faible et peut être inférieur à l’inflation.

(Livret A, LDDS) : les intérêts sont calculés par quinzaine et ajoutés au capital chaque année au 31 décembre. Ils produisent ensuite eux-mêmes des intérêts. Le capital est garanti, mais le rendement est faible et peut être inférieur à l’inflation. Les fonds et ETF capitalisants : les dividendes sont automatiquement réinvestis dans le fonds. Voir notre guide sur les ETF, par exemple ceux qui répliquent le MSCI World.

: les dividendes sont automatiquement réinvestis dans le fonds. Voir notre guide sur les ETF, par exemple ceux qui répliquent le MSCI World. Le PEA : il permet de réinvestir les gains à l’intérieur de l’enveloppe ; les détails sont dans notre article le PEA pour les nuls.

: il permet de réinvestir les gains à l’intérieur de l’enveloppe ; les détails sont dans notre article le PEA pour les nuls. L’assurance-vie : les gains restent dans le contrat tant que vous ne retirez rien. Plus d’informations sur notre page assurance-vie.

Attention : en dehors des livrets réglementés et des fonds en euros, ces supports exposent à un risque de perte en capital. En bourse, le rendement n’est jamais garanti, et une année négative fait aussi « boule de neige » à l’envers sur le capital. L’horizon long et la diversification sont vos meilleurs alliés. Pour débuter concrètement, consultez notre guide comment investir en bourse.

Les trois ennemis des intérêts composés

1. Les frais

Les frais aussi se composent, mais contre vous. Exemple : 10 000 € pendant 25 ans avec un rendement brut de 6 %. Sans frais : environ 42 900 €. Avec 2 % de frais annuels (rendement net de 4 %) : environ 26 700 €. Soit plus de 16 000 € d’écart. Comparez toujours les frais financiers avant de choisir un support.

2. Les retraits

Chaque retrait coupe la boule de neige à la racine : vous retirez non seulement l’argent, mais aussi tous les intérêts futurs qu’il aurait produits. D’où l’importance d’avoir une épargne de précaution séparée pour les imprévus.

3. L’inflation

Un rendement de 3 % avec une inflation de 2 % ne fait progresser votre pouvoir d’achat que d’environ 1 % par an. Raisonnez en rendement réel, après inflation.

Les intérêts composés jouent aussi contre vous : les dettes

Le mécanisme est neutre : il fait grossir une dette exactement comme une épargne. Un crédit renouvelable ou un découvert dont on ne rembourse que le minimum peut coûter très cher sur la durée. Rembourser une dette chère est souvent le « placement » le plus rentable et le moins risqué. C’est l’une des bases de l’éducation financière.

Remboursez en priorité les dettes à taux élevé. Constituez une épargne de précaution disponible. Programmez un versement mensuel automatique, même modeste. Choisissez des supports à frais réduits et laissez les gains réinvestis. Ne touchez pas au capital investi pendant des années ; réévaluez une fois par an.

Une fois le capital constitué, il peut devenir une source de revenus passifs. Mais l’ordre compte : d’abord laisser grossir, ensuite seulement consommer.

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FAQ

Qu’est-ce que les intérêts composés, en une phrase ?

Ce sont des intérêts calculés non seulement sur le capital de départ, mais aussi sur les intérêts déjà gagnés et laissés placés.

Multipliez le capital par (1 + taux) élevé à la puissance du nombre d’années. Exemple : 5 000 € à 4 % pendant 10 ans donnent 5 000 × 1,0410, soit environ 7 401 €.

Le Livret A fonctionne-t-il avec des intérêts composés ?

Oui : les intérêts sont ajoutés au capital au 31 décembre de chaque année et produisent à leur tour des intérêts l’année suivante, à condition de ne pas les retirer.

Les intérêts composés garantissent-ils de devenir riche ?

Non. Ils amplifient le résultat d’une épargne régulière sur le long terme, mais le rendement des placements risqués n’est pas garanti, et les frais, l’inflation et les retraits réduisent l’effet.

À partir de combien peut-on en profiter ?

Dès quelques dizaines d’euros par mois. Ce qui compte le plus, c’est la durée et la régularité, pas le montant de départ.

Qu’est-ce que la règle de 72 ?

Un raccourci de calcul : 72 divisé par le taux annuel donne le nombre approximatif d’années pour doubler un capital. À 8 %, environ 9 ans.