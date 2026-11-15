Les revenus passifs sont des revenus qui continuent d’arriver sans que vous échangiez directement votre temps contre de l’argent : intérêts, dividendes, loyers, droits d’auteur ou ventes d’un produit numérique déjà créé. Mais « passif » ne veut presque jamais dire « sans effort » : il faut soit beaucoup de travail au départ, soit un capital déjà constitué. Et plus un revenu passif promet d’être élevé, plus il comporte de risques. Ce guide passe en revue des idées concrètes pour générer un revenu passif, avec des calculs simples pour savoir combien de capital il faut réellement, et les pièges à éviter.

Cet article fait partie de notre dossier Comment devenir riche : la méthode réaliste, étape par étape.

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Revenu passif : la règle de calcul à connaître

La plupart des revenus passifs financiers se calculent ainsi : revenu annuel = capital × rendement. Inversement, capital nécessaire = revenu annuel souhaité ÷ rendement.

Exemple pédagogique : pour obtenir 500 € par mois, soit 6 000 € par an, avec un rendement net hypothétique de 4 % par an, il faudrait un capital de 6 000 ÷ 0,04 = 150 000 €. Avec un rendement hypothétique de 2 %, il en faudrait 300 000 €. Ce calcul simple montre pourquoi le revenu passif se construit d’abord par l’épargne : sans capital, pas de revenu de capital.

Revenu mensuel visé Capital nécessaire à 2 % À 3 % À 4 % 100 € 60 000 € 40 000 € 30 000 € 300 € 180 000 € 120 000 € 90 000 € 500 € 300 000 € 200 000 € 150 000 €

Ces rendements sont des hypothèses de calcul, avant impôts et sans garantie : un dividende peut être réduit, un loyer peut ne pas être payé.

Les revenus passifs financiers

Les intérêts de l’épargne

Livrets réglementés, fonds en euros, comptes à terme : c’est le revenu passif le plus sûr, mais aussi le plus faible. Il sert surtout à protéger votre épargne de précaution, pas à vivre de ses intérêts.

Les dividendes d’actions et d’ETF

Certaines entreprises reversent une partie de leurs bénéfices à leurs actionnaires sous forme de dividendes. Un portefeuille diversifié d’actions ou d’ETF de distribution peut ainsi générer des revenus réguliers.

Exemple : un portefeuille de 20 000 € avec un rendement en dividendes hypothétique de 3 % produirait environ 600 € par an, soit 50 € par mois avant impôts. C’est un complément, pas un salaire. Les dividendes ne sont jamais garantis et la valeur des actions peut baisser. Pour bien lire ce chiffre, voyez notre article sur le rendement du dividende et nos ETF dividendes éligibles au PEA.

Les obligations

Une obligation verse des intérêts (coupons) jusqu’à son échéance. Les fonds obligataires permettent de diversifier entre de nombreux émetteurs. Le risque vient d’un éventuel défaut de l’émetteur et des variations de taux.

Les revenus passifs immobiliers

L’immobilier locatif

Louer un bien procure des loyers, mais c’est un revenu « semi-passif » : recherche de locataires, gestion des travaux, impayés possibles, vacance locative, fiscalité. Le crédit permet d’investir sans avoir tout le capital, mais l’endettement augmente aussi le risque. Confier la gestion à une agence réduit le temps passé, moyennant des frais.

La pierre-papier

Les SCPI et fonds immobiliers permettent de percevoir une part de loyers avec quelques milliers d’euros. Ni le capital ni les revenus ne sont garantis, les frais d’entrée sont souvent élevés et la revente peut prendre du temps.

Les revenus passifs créés par votre travail

Une autre voie consiste à créer une fois quelque chose qui se vend ensuite plusieurs fois : un livre, une formation en ligne, des modèles téléchargeables, des photos, une application. Le travail initial est important, le succès incertain, et la plupart de ces produits demandent une promotion et une mise à jour régulières. Pour des pistes en ligne sérieuses, voyez notre guide gagner de l’argent sur internet.

Revenu passif crypto : prudence maximale

Le « staking », le prêt de crypto-actifs ou les plateformes de « rendement » promettent des revenus passifs parfois élevés. Ces rendements sont exprimés dans des actifs dont la valeur peut chuter fortement, et des plateformes de prêt crypto ont déjà fait faillite en bloquant les fonds de leurs clients. Si vous vous y intéressez, limitez-vous à une petite part de patrimoine que vous pouvez perdre, utilisez un prestataire enregistré auprès de l’AMF et fuyez tout rendement « garanti ». Notre rubrique crypto-monnaie explique les bases et les risques.

Exemple : viser 200 € de revenu passif par mois

Nadia, 35 ans, souhaite obtenir à terme 200 € de revenus mensuels de ses placements, soit 2 400 € par an. Avec un rendement de distribution hypothétique de 3 %, il lui faudrait un capital d’environ 80 000 € (2 400 ÷ 0,03). Elle décide d’épargner 300 € par mois sur une enveloppe de long terme. Avec un rendement annuel hypothétique et constant de 5 % pendant la phase d’accumulation, elle atteindrait environ 80 200 € au bout de 15 ans, après avoir versé 54 000 €. Dans la réalité, les marchés varieront et ce délai pourra être plus long ou plus court. Ce qui compte : un objectif chiffré, un effort d’épargne régulier et de la patience.

Comparatif des idées de revenus passifs

Source Capital de départ Effort Risque Livrets, fonds en euros Faible à moyen Très faible Très faible (rendement limité) Dividendes (actions, ETF) Moyen à élevé Faible Élevé à court terme Obligations Moyen Faible Modéré Immobilier locatif Élevé (ou crédit) Moyen à élevé Modéré à élevé Pierre-papier Moyen Faible Modéré, liquidité réduite Produits numériques Faible en argent, élevé en temps Élevé au départ Succès incertain Crypto (staking, prêt) Variable Faible Très élevé, perte totale possible

Stabiliser son budget et constituer une épargne de précaution. Épargner régulièrement une part de ses revenus actifs : c’est le carburant du futur revenu passif. Investir à long terme dans des supports diversifiés, en réinvestissant les gains pendant la phase de construction. Les intérêts composés font alors grossir le capital. Comprendre les bases avec la Bourse expliquée est un bon début. Utiliser les enveloppes fiscales adaptées : PEA, assurance vie, PER. Basculer progressivement vers des supports distribuant des revenus lorsque vous voulez percevoir ces revenus.

Pour savoir où vous vous situez par rapport aux seuils de patrimoine en France, consultez notre article à partir de quel patrimoine est-on riche.

Les arnaques au revenu passif

Le revenu passif est l’un des arguments préférés des escrocs : robots de trading « automatiques », formations promettant de « vivre de ses rentes en un an », systèmes de parrainage où l’on gagne surtout en recrutant (MLM, schémas pyramidaux), placements à rendement fixe très élevé (schémas de Ponzi). Retenez qu’un revenu élevé, régulier et sans risque n’existe pas. Vérifiez toujours l’autorisation d’un intermédiaire sur les listes de l’AMF avant d’investir.

À lire aussi : devenir rentier : combien faut-il et comment y arriver et l’indépendance financière et la méthode FIRE.

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FAQ : revenus passifs

Qu’est-ce qu’un revenu passif ?

C’est un revenu qui ne dépend pas directement du temps que vous y consacrez chaque mois : intérêts, dividendes, loyers, droits d’auteur. Il nécessite en général un capital ou un travail initial important.

Quel capital faut-il pour 1 000 € de revenu passif par mois ?

Cela dépend du rendement. Avec un rendement net hypothétique de 4 % par an, il faudrait 300 000 € (12 000 € ÷ 0,04). Avec 3 %, 400 000 €. Ces rendements ne sont pas garantis.

Peut-on créer un revenu passif sans argent ?

Oui, en créant un produit (livre, formation, contenu) qui se vend plusieurs fois, mais cela demande beaucoup de temps au départ et le succès est incertain. La voie la plus courante reste d’épargner pour se constituer un capital.

Le revenu passif crypto est-il une bonne idée ?

Il comporte des risques très élevés : forte volatilité des actifs, faillites de plateformes, arnaques. Il ne peut concerner qu’une petite part d’argent que l’on peut perdre entièrement.

Les revenus passifs sont-ils imposables ?

Oui en général : intérêts, dividendes, plus-values et loyers sont soumis à l’impôt et aux prélèvements sociaux, sauf exceptions comme les intérêts du Livret A ou les gains d’un PEA de plus de cinq ans (exonérés d’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux dus).

Combien de temps faut-il pour vivre de revenus passifs ?

Souvent de nombreuses années d’épargne et d’investissement. La durée dépend de votre taux d’épargne, du rendement obtenu et du niveau de revenu visé.

Contenu pédagogique, sans conseil en investissement personnalisé. Investir comporte un risque de perte en capital ; les revenus passés ne préjugent pas des revenus futurs.