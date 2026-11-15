EduBourse » Devenir Riche » À partir de quel patrimoine est-on riche en France ?

À partir de quel patrimoine est-on riche en France ? Selon l’Observatoire des inégalités, un ménage est considéré comme riche en patrimoine lorsqu’il possède plus de quatre fois le patrimoine médian, soit environ 820 400 € de patrimoine brut, ce qui concerne environ 11 % des ménages. Côté revenus, le même organisme fixe le seuil de richesse en France au double du niveau de vie médian : 4 292 € par mois après impôts pour une personne seule (données 2023). Ces seuils sont des conventions statistiques, pas des vérités absolues. Ce guide vous explique comment ils sont calculés, comment vous situer avec un petit test chiffré, et ce que cela change concrètement.

Cet article fait partie de notre dossier Comment devenir riche : la méthode réaliste, étape par étape, qui détaille les moyens de construire un patrimoine dans la durée.

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Seuil de richesse en France : les chiffres de référence

Indicateur Valeur Source Patrimoine brut médian par ménage (2024) 205 100 € Insee, cité par l’Observatoire des inégalités Seuil de richesse en patrimoine (4 × la médiane) 820 400 € Observatoire des inégalités, Rapport sur les riches 2026 Part des ménages au-dessus de ce seuil environ 11 % (3,4 millions de ménages) Observatoire des inégalités Seuil d’entrée dans les 10 % les plus fortunés 857 700 € Insee (« hauts patrimoines ») Seuil d’entrée dans le 1 % le plus fortuné au moins 3 millions d’euros Rapport sur les riches 2026 Seuil de richesse en revenu, personne seule (2023) 4 292 € par mois après impôts Observatoire des inégalités Part de la population riche en revenu 7,5 % (environ 4,8 millions de personnes) Observatoire des inégalités

Ces chiffres évoluent d’une édition à l’autre ; vérifiez les données les plus récentes sur le site de l’Observatoire des inégalités et de l’Insee.

La médiane, pas la moyenne

La médiane partage la population en deux moitiés : la moitié des ménages possède moins de 205 100 €, l’autre moitié davantage. On l’utilise plutôt que la moyenne parce que la moyenne est tirée vers le haut par les très grandes fortunes : quelques milliardaires suffisent à la gonfler, sans rien changer à la situation du ménage typique.

Patrimoine brut, pas net

Le patrimoine brut additionne tout ce que le ménage possède (résidence principale, autres biens immobiliers, épargne, placements financiers, biens professionnels), sans retirer les dettes. Un ménage propriétaire d’une maison de 400 000 € encore à moitié financée à crédit a un patrimoine brut de 400 000 €, mais un patrimoine net bien plus faible.

Pourquoi « quatre fois » ?

C’est une convention. L’Observatoire des inégalités utilisait auparavant le triple du patrimoine médian ; il a jugé ce seuil trop large et retient désormais le quadruple. Pour les revenus, le seuil de richesse est fixé au double du niveau de vie médian, par symétrie avec le seuil de pauvreté, souvent fixé à 50 % ou 60 % de ce niveau de vie médian.

Être riche en revenu ou riche en patrimoine : deux choses différentes

On peut être riche en revenus sans patrimoine (un jeune cadre très bien payé qui vient de commencer sa carrière) ou riche en patrimoine avec des revenus modestes (un retraité propriétaire de biens immobiliers hérités). Le patrimoine se construit lentement, souvent sur toute une vie, et l’âge joue beaucoup : il est logique qu’un ménage de 60 ans possède davantage qu’un ménage de 30 ans.

Le seuil en revenu dépend aussi de la composition du foyer. L’Observatoire l’estime à 6 438 € par mois pour un couple sans enfant et à 10 730 € pour un couple avec deux adolescents, après impôts et prestations sociales.

Suis-je riche ? Le test en 4 questions

Ce petit test vous aide à vous situer à partir des seuils ci-dessus. Il ne mesure pas la réussite d’une vie, seulement une position statistique.

Calculez votre patrimoine brut : valeur estimée de votre logement et des autres biens, plus votre épargne et vos placements (livrets, assurance vie, PEA, comptes-titres), sans retirer les crédits. Comparez-le à 205 100 € (médiane) et à 820 400 € (seuil de richesse en patrimoine). Calculez votre revenu mensuel disponible : revenus nets après impôt, plus prestations éventuelles. Comparez-le au seuil correspondant à votre foyer : 4 292 € pour une personne seule, 6 438 € pour un couple sans enfant, 10 730 € pour un couple avec deux adolescents.

Exemple : Claire et Samir, couple sans enfant, ont un revenu disponible de 5 200 € par mois et possèdent un appartement estimé à 320 000 € plus 40 000 € d’épargne, soit 360 000 € de patrimoine brut. Ils se situent au-dessus du patrimoine médian, mais en dessous des deux seuils de richesse (820 400 € et 6 438 € par mois). Statistiquement, ils font partie des classes aisées ou moyennes supérieures, sans être « riches » au sens de l’Observatoire.

Pourquoi tant de gens se trompent sur leur position

La plupart des ménages sous-estiment ou surestiment leur place dans la distribution. On se compare à son entourage, qui nous ressemble, ou aux très grandes fortunes médiatisées. Un patrimoine de 300 000 € paraît modeste à Paris, où l’immobilier est cher, mais il place déjà un ménage au-dessus de la médiane nationale. À l’inverse, des revenus confortables ne suffisent pas à être riche en patrimoine si tout est dépensé chaque mois.

Passer de la médiane à un patrimoine plus important ne se fait pas par un coup de chance, mais par quelques mécanismes simples, tenus sur des années :

Épargner une part régulière de ses revenus , en commençant par une réserve de précaution.

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Aucune de ces méthodes ne garantit de devenir riche, et tout investissement en actions comporte un risque de perte en capital. Méfiez-vous des formations ou applications qui promettent de vous rendre riche rapidement : ce discours est fréquent dans les arnaques financières et les systèmes de vente pyramidale.

La richesse ne se résume pas à un seuil

Être au-dessus ou en dessous d’un seuil statistique ne dit rien de votre sécurité financière réelle. Un ménage peut avoir un patrimoine important mais très endetté, ou un patrimoine modeste mais sans dette et avec une épargne de précaution solide. Pour piloter vos finances, les questions utiles sont plus concrètes : combien de mois pourriez-vous tenir sans revenu ? Votre épargne progresse-t-elle chaque année ? Vos placements correspondent-ils à vos projets ?

Pour aller plus loin : notre fiche patrimoine : définition simple et composantes explique comment calculer votre patrimoine net, et notre guide sur les intérêts composés montre comment il peut grandir avec le temps.

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FAQ : à partir de quand est-on riche en France ?

À partir de quel capital est-on riche en France ?

Selon l’Observatoire des inégalités, à partir d’environ 820 400 € de patrimoine brut par ménage, soit quatre fois le patrimoine médian. Environ 11 % des ménages dépassent ce seuil.

Quel salaire faut-il pour faire partie des riches ?

Pour une personne seule, le seuil de richesse en revenu est de 4 292 € par mois après impôts selon l’Observatoire des inégalités (données 2023). Il s’agit du revenu disponible, qui inclut tous les revenus du foyer et non seulement le salaire.

Quel patrimoine pour faire partie du 1 % les plus riches ?

D’après le Rapport sur les riches 2026, le 1 % des ménages les plus fortunés possède au moins 3 millions d’euros de patrimoine.

Quel est le patrimoine médian des Français ?

Le patrimoine brut médian est de 205 100 € par ménage en 2024 selon l’Insee : la moitié des ménages possède moins, l’autre moitié davantage.

Être millionnaire, est-ce être riche ?

Au sens de l’Observatoire des inégalités, oui : un patrimoine d’un million d’euros dépasse le seuil de richesse en patrimoine. Le rapport estime qu’environ 2 millions de ménages sont millionnaires en France, souvent grâce à leur patrimoine immobilier.

Le seuil de richesse tient-il compte des dettes ?

Non, le seuil de l’Observatoire porte sur le patrimoine brut, sans déduire les emprunts en cours. Un ménage au-dessus du seuil peut donc avoir un patrimoine net nettement plus faible.

Article pédagogique. Les seuils cités proviennent de l’Observatoire des inégalités et de l’Insee ; ils sont mis à jour régulièrement. Investir comporte un risque de perte en capital.