Patrimoine, définition simple : le patrimoine d’une personne est l’ensemble de ce qu’elle possède (biens immobiliers, épargne, placements, entreprise, objets de valeur) diminué de ce qu’elle doit (crédits, dettes). C’est une photographie de votre richesse à un instant donné, à ne pas confondre avec vos revenus. Dans cet article, nous détaillons la définition du patrimoine en finance et en droit, ses composantes, la différence entre patrimoine brut et net, et nous calculons pas à pas le patrimoine d’un ménage fictif.

Cette fiche complète notre guide se constituer un patrimoine : par où commencer, qui explique comment le faire grandir.

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Patrimoine : la définition en finance et en droit

En finance personnelle

Le patrimoine désigne la valeur totale des actifs d’une personne ou d’un ménage. On parle de stock : il s’accumule au fil des années, grâce à l’épargne, aux placements, aux héritages et donations, et diminue avec les dépenses, les pertes et l’endettement.

En droit

En droit français, le patrimoine est l’ensemble des droits et obligations d’une personne qui ont une valeur en argent. Il comporte un actif (ce qui vous appartient et ce que l’on vous doit) et un passif (vos dettes). Le principe traditionnel veut qu’une personne n’ait qu’un seul patrimoine, qui répond de toutes ses dettes. Une exception importante concerne les indépendants : depuis la loi du 14 février 2022, l’entrepreneur individuel bénéficie d’une séparation entre son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel.

Les autres sens du mot

On parle aussi de patrimoine culturel (monuments, œuvres, traditions transmises d’une génération à l’autre), naturel ou génétique. Ces sens partagent la même idée de « ce qui est transmis », mais ils n’ont pas de valeur comptable personnelle. Dans la suite, nous parlons uniquement du patrimoine financier et matériel d’une personne.

Les 4 grandes composantes du patrimoine

Composante Exemples Caractéristiques Patrimoine immobilier Résidence principale, résidence secondaire, logement locatif, terrain, parts de SCPI Peu liquide, souvent financé à crédit Patrimoine financier Comptes courants, livrets, assurance-vie, PEA, compte-titres, plan d’épargne retraite Plus ou moins liquide, peut être investi sur les marchés Patrimoine professionnel Parts d’une société, fonds de commerce, matériel, terres agricoles Lié à une activité, souvent très concentré Autres biens (résiduel) Voiture, bijoux, œuvres d’art, objets de collection Valeur parfois difficile à estimer

Le patrimoine financier est celui que l’on peut le plus facilement faire fructifier par petites sommes, par exemple avec une assurance-vie ou un plan d’épargne retraite (PER). Les placements en actions comportent toutefois un risque de perte en capital.

Patrimoine brut et patrimoine net : la différence

Le patrimoine brut additionne la valeur de tous vos actifs, sans tenir compte des dettes. Le patrimoine net retire de ce total tout ce qui reste à rembourser. C’est le patrimoine net qui mesure votre richesse réelle.

Exemple pas à pas : le patrimoine de Marc et Léa

Marc et Léa, la trentaine, font le point sur leur situation :

Élément Valeur Appartement (valeur de marché estimée) 220 000 € Livrets d’épargne 8 000 € PEA 12 000 € Voiture 10 000 € Patrimoine brut 250 000 € Crédit immobilier restant dû − 150 000 € Patrimoine net 100 000 €

À première vue, ils « possèdent » 250 000 €. En réalité, leur richesse nette est de 100 000 €. Notez aussi que 88 % de leur patrimoine brut est immobilier (220 000 sur 250 000) : leur patrimoine est peu diversifié et peu disponible en cas de besoin.

Ce que l’exemple apprend

Rembourser son crédit fait grandir le patrimoine net, même si le patrimoine brut ne bouge pas.

Une voiture perd de la valeur chaque année : elle compte dans le patrimoine, mais ne le fait pas croître.

L’épargne investie peut croître grâce aux intérêts composés, alors qu’un livret rapporte en général peu.

Patrimoine et revenu : ne pas confondre

Le revenu est un flux : ce que vous gagnez chaque mois (salaire, loyers, dividendes). Le patrimoine est un stock : ce que vous avez accumulé. Une personne peut avoir un revenu élevé et un patrimoine faible si elle dépense tout ; une autre, au revenu modeste, peut avoir bâti un patrimoine important en épargnant régulièrement ou par héritage. Le passage de l’un à l’autre, c’est l’épargne : la part du revenu que vous ne consommez pas et que vous transformez en actifs.

Le patrimoine des Français en chiffres

Selon l’Insee, début 2024 :

la moitié des ménages déclare un patrimoine brut supérieur à 205 100 € (médiane) ;

(médiane) ; le patrimoine brut moyen s’élève à 374 900 € , un écart avec la médiane qui révèle une forte concentration ;

, un écart avec la médiane qui révèle une forte concentration ; une fois les emprunts déduits, le patrimoine net médian est de 148 100 € ;

; en moyenne, le patrimoine brut se compose à 61 % d’immobilier, 22 % d’actifs financiers, 11 % de patrimoine professionnel et 6 % d’autres biens ;

les 10 % des ménages les mieux dotés détiennent 48 % de la masse totale de patrimoine brut.

Pour savoir à partir de quel niveau on est considéré comme riche, consultez notre article à partir de quel patrimoine est-on riche en France ?

Patrimoine individuel ou patrimoine du ménage ?

Les statistiques parlent souvent du patrimoine du ménage (toutes les personnes vivant dans le même logement). Juridiquement, chacun a pourtant son propre patrimoine. Pour un couple, la répartition dépend du régime : mariage (avec ou sans contrat), Pacs ou union libre. Un bien acheté ensemble peut appartenir aux deux ; un bien reçu par héritage reste en principe propre à celui qui l’a reçu dans le régime légal du mariage. Ces règles comptent beaucoup au moment d’une séparation ou d’une transmission de patrimoine.

Listez vos actifs : logement, comptes, livrets, assurance-vie, PEA, parts de société, véhicules, objets de valeur. Estimez leur valeur actuelle : valeur de marché pour l’immobilier (et non prix d’achat), solde ou valeur de rachat pour les placements. Listez vos dettes : capital restant dû sur chaque crédit, découverts, prêts familiaux. Faites la soustraction et refaites le calcul une fois par an pour suivre son évolution.

Ce bilan annuel est la base de toute stratégie d’enrichissement, comme nous l’expliquons dans comment devenir riche : la méthode réaliste. Il vous permet aussi d’estimer le capital nécessaire pour vivre de ses rentes.

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Questions fréquentes

Quelle est la définition du patrimoine en une phrase ?

Le patrimoine est l’ensemble des biens et droits ayant une valeur en argent que possède une personne, diminué de ses dettes.

Quelle différence entre patrimoine brut et patrimoine net ?

Le patrimoine brut est la valeur totale de vos biens ; le patrimoine net est ce qu’il reste après déduction de toutes vos dettes. Le second mesure votre richesse réelle.

La résidence principale fait-elle partie du patrimoine ?

Oui. C’est même, pour beaucoup de ménages, la principale composante de leur patrimoine. Elle n’est cependant pas facilement mobilisable, puisqu’il faut la vendre ou emprunter dessus pour en tirer de l’argent.

Le salaire fait-il partie du patrimoine ?

Non, le salaire est un revenu. Seule la part épargnée et conservée (sur un compte ou un placement) vient grossir votre patrimoine.

Qu’est-ce que le patrimoine financier ?

C’est la partie du patrimoine composée d’argent et de placements : comptes, livrets, assurance-vie, plans d’épargne, actions, obligations, fonds. Selon l’Insee, il représente en moyenne 22 % du patrimoine brut des ménages.

Peut-on avoir un patrimoine négatif ?

Oui, si vos dettes dépassent la valeur de vos biens, par exemple juste après un achat immobilier financé entièrement à crédit si le bien perd de la valeur, ou en cas de crédits à la consommation importants.