EduBourse » Devenir Riche » Devenir rentier : combien faut-il et comment y arriver

Devenir rentier, c’est pouvoir couvrir ses dépenses avec les revenus de son capital (intérêts, dividendes, loyers, retraits planifiés) sans dépendre d’un salaire. La question clé n’est pas « combien gagner », mais « combien dépenser » : le capital nécessaire découle directement de votre train de vie. Avec la règle des 4 %, souvent utilisée comme repère, il faut environ 25 fois vos dépenses annuelles. Dans ce guide pédagogique, nous calculons ensemble combien il faut pour vivre de ses rentes, combien de temps cela prend, et quelles limites il faut connaître.

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Être rentier : de quoi parle-t-on vraiment ?

Un rentier vit des revenus que son patrimoine produit. Il en existe plusieurs formes :

le rentier total , dont les revenus du capital couvrent toutes les dépenses ;

, dont les revenus du capital couvrent toutes les dépenses ; le rentier partiel , dont les rentes complètent un revenu d’activité réduit (temps partiel, activité choisie) ;

, dont les rentes complètent un revenu d’activité réduit (temps partiel, activité choisie) ; le futur retraité, qui prépare un complément à sa pension.

Le rentier partiel est de loin l’objectif le plus accessible. Cette étape s’inscrit dans notre méthode pour devenir riche de façon réaliste, étape par étape : épargner, investir, laisser le temps agir, puis seulement vivre des revenus.

Combien faut-il pour être rentier ? Le calcul

La règle des 4 %

La règle des 4 % vient d’études américaines des années 1990, dont la plus connue est l’« étude Trinity » (1998). Elles ont testé, sur des données historiques des marchés américains, combien un retraité pouvait retirer chaque année d’un portefeuille actions-obligations pendant 30 ans sans l’épuiser. Un retrait initial d’environ 4 % (ensuite indexé sur l’inflation) a résisté dans la grande majorité des périodes étudiées.

Traduction pratique : capital nécessaire ≈ dépenses annuelles × 25. Par prudence, beaucoup d’épargnants européens visent plutôt 3 % à 3,5 %, soit environ 29 à 33 fois les dépenses annuelles, surtout si l’horizon dépasse 30 ans.

Tableau : le capital pour être rentier selon vos dépenses

Dépenses mensuelles à couvrir Dépenses annuelles Capital avec un retrait de 4 % Capital avec un retrait de 3 % 500 € 6 000 € 150 000 € 200 000 € 1 000 € 12 000 € 300 000 € 400 000 € 2 000 € 24 000 € 600 000 € 800 000 € 3 000 € 36 000 € 900 000 € 1 200 000 €

Ces montants sont avant impôts et prélèvements sociaux : en pratique, il faut viser un peu plus pour obtenir le même revenu net. Ils montrent surtout une chose : chaque tranche de 500 € de dépenses mensuelles en moins réduit le capital nécessaire de 150 000 € (à 4 %). Réduire ses besoins est donc aussi puissant que gagner plus.

Combien de temps pour y arriver ?

Le temps dépend de deux leviers : votre effort d’épargne mensuel et le rendement moyen obtenu. Voici des ordres de grandeur, en partant de zéro, avec des rendements annuels hypothétiques et constants (ce qui n’arrive jamais exactement en réalité) :

Épargne investie par mois Rendement Pour 150 000 € (rente ≈ 500 €/mois) Pour 600 000 € (rente ≈ 2 000 €/mois) 500 € 4 % ≈ 17 ans ≈ 41 ans 500 € 6 % ≈ 15 ans ≈ 33 ans 1 000 € 4 % ≈ 10 ans ≈ 28 ans 1 000 € 6 % ≈ 9 ans ≈ 23 ans 1 500 € 6 % ≈ 7 ans ≈ 18,5 ans

Le moteur de ces chiffres, ce sont les intérêts composés : les dernières années de la phase d’accumulation rapportent beaucoup plus que les premières. Le message est double : devenir rentier total demande en général des décennies, mais une rente partielle de quelques centaines d’euros par mois est atteignable bien plus tôt.

Les sources de rentes : avantages et limites

Source Comment elle rapporte Points forts Limites et risques Actions et ETF Dividendes et/ou ventes partielles Diversification, potentiel long terme, faible gestion Volatilité, risque de perte en capital Obligations, fonds en euros Intérêts Plus stables Rendement plus faible, inflation Immobilier locatif Loyers Effet de levier du crédit, actif concret Gestion, vacance, travaux, faible liquidité Livrets réglementés Intérêts Capital garanti, disponible Plafonds, rendement souvent proche de l’inflation

Pour la partie bourse, les ETF diversifiés logés dans un PEA ou une assurance-vie sont les outils les plus utilisés par les particuliers qui préparent une rente. Notre guide comment investir en bourse explique comment démarrer. Rappel important : tout investissement en bourse comporte un risque de perte en capital, et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Vous trouverez d’autres pistes complémentaires dans notre article sur les revenus passifs.

Vivre de ses rentes : les pièges à connaître

L’inflation

Une rente fixe de 2 000 € perd du pouvoir d’achat chaque année. Avec 2 % d’inflation pendant 20 ans, elle ne vaut plus qu’environ 1 346 € d’aujourd’hui. Il faut donc des actifs capables de croître, pas seulement de verser un revenu.

Le risque de séquence

Une forte baisse des marchés dans les premières années de retraits est particulièrement dangereuse : vous vendez des parts à bas prix, et le capital a moins de chances de se reconstituer. Une réserve de liquidités équivalente à un ou deux ans de dépenses aide à traverser ces périodes sans vendre au pire moment.

La fiscalité et les frais

Les revenus du capital sont imposés et soumis aux prélèvements sociaux, et les frais réduisent le rendement chaque année. Comparez les enveloppes et les frais avant de vous engager, et faites vos calculs en net.

Le « tout dividende »

Chercher uniquement des actions à fort dividende concentre souvent le portefeuille sur quelques secteurs. Une stratégie diversifiée avec des retraits planifiés est généralement plus robuste qu’une chasse au rendement.

Plan en 6 étapes pour devenir rentier

Mesurez vos dépenses réelles sur 3 à 6 mois : c’est la base de tout le calcul. Fixez votre objectif : rente partielle (ex. 500 €/mois) ou totale, et calculez le capital cible. Constituez une épargne de précaution et remboursez les dettes coûteuses. Investissez chaque mois automatiquement sur des supports diversifiés et peu chers. Augmentez l’effort à chaque hausse de revenu plutôt que d’augmenter votre train de vie. Préparez la phase de retraits : taux prudent, réserve de liquidités, révision annuelle.

Pour structurer la phase d’accumulation, lisez aussi notre guide pour se constituer un patrimoine.

Attention aux promesses de « rente rapide »

Formations à prix d’or, placements « garantis » à 10 % par an, schémas de parrainage : les promesses de devenir rentier en quelques années sans effort sont un signal d’alarme. Un rendement élevé s’accompagne toujours d’un risque élevé, et un rendement garanti très supérieur aux livrets est le signe classique d’une arnaque de type Ponzi. Vérifiez toujours qu’un intermédiaire est autorisé sur les listes de l’AMF.

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FAQ

Quel capital pour être rentier avec 2 000 € par mois ?

Avec la règle des 4 %, environ 600 000 € (24 000 € de dépenses annuelles × 25), avant impôts. Avec un taux de retrait plus prudent de 3 %, environ 800 000 €.

La règle des 4 % est-elle fiable en France ?

C’est un repère, pas une garantie. Elle repose sur l’historique des marchés américains et un horizon de 30 ans. Pour un horizon plus long ou un portefeuille différent, un taux de 3 à 3,5 % est plus prudent.

Peut-on devenir rentier avec un salaire moyen ?

Devenir rentier total est difficile et long, mais une rente partielle est accessible : 500 € par mois investis à un rendement hypothétique de 6 % permettent d’approcher 150 000 € en une quinzaine d’années, soit environ 500 € de rente mensuelle à 4 %.

Vaut-il mieux l’immobilier ou la bourse pour vivre de ses rentes ?

Les deux peuvent fonctionner et se combinent souvent. L’immobilier permet d’utiliser le crédit mais demande de la gestion ; la bourse est plus simple et diversifiée mais plus volatile. Le bon choix dépend de votre temps, de votre tolérance au risque et de votre capacité d’emprunt.

Les dividendes suffisent-ils pour être rentier ?

Pas forcément. Les dividendes peuvent être réduits en période de crise. Beaucoup d’investisseurs combinent dividendes, intérêts et ventes partielles planifiées.

Combien de temps faut-il pour devenir rentier ?

Selon l’épargne mensuelle et le rendement, de moins de 10 ans pour une petite rente partielle à plus de 25 ans pour une rente complète. Commencer tôt et garder des dépenses maîtrisées sont les deux leviers les plus efficaces.