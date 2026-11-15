EduBourse » Devenir Riche » Se constituer un patrimoine : par où commencer

Se constituer un patrimoine, c’est accumuler au fil des années des biens qui ont de la valeur : épargne, placements financiers, immobilier, parfois une entreprise. Par où commencer ? Par les fondations, dans cet ordre : un budget qui dégage de l’épargne chaque mois, une réserve de précaution, puis des placements de long terme diversifiés, et enfin, selon vos projets, l’immobilier. Il n’existe pas de raccourci sûr : le patrimoine se construit surtout avec du temps, de la régularité et en évitant les grosses erreurs. Ce guide pédagogique vous montre comment démarrer, avec des exemples chiffrés selon votre âge et votre situation.

Cet article fait partie de notre dossier Comment devenir riche : la méthode réaliste, étape par étape.

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Qu’est-ce que le patrimoine, concrètement ?

Le patrimoine regroupe tout ce que vous possédez et qui a une valeur monétaire. On le classe généralement en plusieurs familles :

Composante Exemples Patrimoine financier Livrets, comptes à terme, assurance vie, PEA, compte-titres, épargne salariale, PER, crypto-actifs Patrimoine immobilier Résidence principale, résidence secondaire, biens locatifs, parts de SCPI Patrimoine professionnel Parts d’entreprise, fonds de commerce, matériel professionnel Autres biens Véhicules, objets de valeur, œuvres d’art

Patrimoine brut et patrimoine net

Le patrimoine brut additionne la valeur de tous ces biens. Le patrimoine net en retire les dettes (crédit immobilier, crédit auto, prêts personnels). C’est le patrimoine net qui mesure votre richesse réelle. Pour une explication détaillée avec exemple chiffré, lisez notre fiche patrimoine : définition simple et composantes.

Exemple : Julie possède un appartement estimé à 250 000 €, 15 000 € sur un livret et 10 000 € sur une assurance vie. Son patrimoine brut est de 275 000 €. Il lui reste 160 000 € de crédit immobilier à rembourser : son patrimoine net est de 115 000 €.

Pour vous situer, le patrimoine brut médian des ménages était de 205 100 € en 2024 selon l’Insee. Notre article à partir de quel patrimoine est-on riche en France détaille les seuils.

Les 5 étapes pour se constituer un patrimoine

Étape 1 : dégager une capacité d’épargne

Sans épargne, pas de patrimoine. Faites le point sur votre budget et fixez un montant à mettre de côté chaque mois, prélevé automatiquement le jour de la paie. Mieux vaut 100 € tenus pendant des années que 500 € abandonnés au bout de trois mois. Si les bases de la gestion d’argent vous manquent, commencez par notre guide d’éducation financière.

Étape 2 : se protéger

Une épargne de précaution de quelques mois de dépenses sur un livret, des assurances adaptées et l’absence de dettes coûteuses (crédit renouvelable, découvert) forment le socle. Un patrimoine sans protection peut être détruit par un seul accident de parcours.

Étape 3 : investir à long terme

Une fois le socle en place, l’épargne de long terme peut être investie dans des supports plus dynamiques, logés dans des enveloppes fiscales adaptées : PEA, assurance vie, PER. Des ETF diversifiés permettent de démarrer simplement. Pour comprendre les marchés, voyez la Bourse expliquée ; pour choisir un courtier, comparez les frais, par exemple avec notre avis DEGIRO. Ces placements comportent un risque de perte en capital.

Étape 4 : envisager l’immobilier selon vos projets

Acheter sa résidence principale est souvent la première grande étape patrimoniale en France. Le crédit permet d’acquérir un bien sans tout le capital, mais il engage sur de longues années. L’investissement locatif ou la pierre-papier peuvent compléter, sans garantie de revenus ni de plus-value.

Étape 5 : diversifier, suivre et transmettre

Avec le temps, l’objectif est d’équilibrer les différentes familles d’actifs, de faire un bilan annuel et, plus tard, de penser à la transmission de votre patrimoine. Un patrimoine trop concentré (tout dans un seul bien immobilier, ou dans une seule action) est plus fragile.

Quel patrimoine construire selon son âge ?

Âge Priorités Piste typique 20-30 ans Épargne de précaution, premiers investissements Livret, puis versements réguliers sur un PEA ou une assurance vie 30-45 ans Résidence principale, croissance du capital Apport immobilier, poursuite de l’investissement de long terme 45-60 ans Accélérer l’épargne, préparer la retraite PER, diversification, remboursement anticipé éventuel 60 ans et plus Sécuriser, générer des revenus, transmettre Supports moins volatils, revenus réguliers, organisation de la succession

Ce sont des repères généraux : chaque situation familiale et professionnelle est différente.

Exemple : ce que change la régularité

Hugo, 28 ans, épargne 250 € par mois. Il garde d’abord 6 000 € sur un livret comme réserve, puis investit chaque mois dans un ETF diversifié via son PEA. En parallèle, il rembourse un crédit immobilier pour sa résidence principale. Vingt ans plus tard, son patrimoine combinera la part de son logement déjà remboursée, sa réserve et un portefeuille financier dont la valeur dépendra des marchés. Le plus important n’est pas d’avoir trouvé le meilleur placement, mais d’avoir tenu l’effort pendant vingt ans. Pour comprendre comment ce capital peut se transformer en revenus, voyez nos idées de revenus passifs.

Crypto et patrimoine : quelle place ?

Les crypto-actifs font désormais partie du patrimoine de certains épargnants. Leur volatilité est extrême et une perte totale est possible : s’ils ont une place, c’est une petite part que l’on peut perdre sans mettre en danger ses projets, détenue via un prestataire enregistré auprès de l’AMF. Ils ne peuvent pas constituer le socle d’un patrimoine. Méfiez-vous en particulier des plateformes qui promettent des rendements élevés et réguliers sur vos crypto-actifs : plusieurs d’entre elles ont déjà fait faillite en bloquant les fonds de leurs clients. Si vous en détenez, intégrez-les à votre bilan annuel à leur valeur du moment, sans compter sur une hausse future.

Les erreurs qui freinent la constitution d’un patrimoine

Laisser grimper son train de vie avec ses revenus

Chaque augmentation de salaire absorbée par de nouvelles dépenses retarde la construction du patrimoine. Un réflexe simple : dès qu’un revenu augmente, en épargner au moins une partie en relevant le virement automatique.

S’endetter pour consommer

Un crédit pour financer un bien qui prend de la valeur ou produit des revenus peut avoir du sens. Un crédit à la consommation pour des achats courants fait au contraire travailler votre argent contre vous, puisque vous payez des intérêts sans rien construire.

Attendre le « bon moment »

Repousser son premier investissement en attendant d’avoir plus d’argent ou que les marchés baissent fait perdre ce qui compte le plus : le temps. Commencer petit, mais commencer.

Concentrer tout sur un seul actif

Mettre toutes ses économies dans un seul bien, une seule action ou une seule crypto-monnaie expose à une perte importante si cet actif chute. La diversification est une règle de base de la gestion de patrimoine. Notre article investir son argent : 6 erreurs à éviter détaille ces pièges avec des exemples chiffrés.

Gérer son patrimoine : les bons réflexes

Faire un bilan annuel : patrimoine brut, dettes, patrimoine net, répartition par type d’actifs.

: patrimoine brut, dettes, patrimoine net, répartition par type d’actifs. Surveiller les frais des contrats et des placements.

des contrats et des placements. Adapter la répartition aux changements de vie : naissance, divorce, changement de métier, approche de la retraite.

aux changements de vie : naissance, divorce, changement de métier, approche de la retraite. Se méfier des sollicitations : placements exotiques à rendement garanti, conseillers non vérifiés, montages promettant une défiscalisation miracle. Vérifiez toujours l’autorisation d’un intermédiaire (registre ORIAS pour les conseillers, listes de l’AMF).

Diversifiez votre patrimoine Investissez dans l’art Des tableaux originaux, pièces uniques signées par l’artiste. Un actif tangible, loin des écrans et des cotations. Voir les tableaux →

FAQ : se constituer un patrimoine

Par où commencer pour se constituer un patrimoine ?

Par un budget qui dégage une épargne mensuelle, puis une réserve de précaution sur un livret. Ensuite seulement, investissement de long terme et, selon vos projets, immobilier.

Quelle différence entre patrimoine brut et net ?

Le patrimoine brut est la valeur totale de vos biens. Le patrimoine net correspond à ce montant diminué de vos dettes. C’est le net qui mesure ce que vous possédez réellement.

Qu’est-ce que le patrimoine financier ?

C’est la partie de votre patrimoine placée en produits financiers : livrets, assurance vie, PEA, compte-titres, épargne salariale, PER, crypto-actifs.

Faut-il commencer par l’immobilier ou la Bourse ?

Cela dépend de vos projets et de votre situation. L’achat de la résidence principale est souvent prioritaire pour ceux qui veulent s’installer durablement ; l’investissement financier régulier peut démarrer avec de petites sommes, dès que la réserve de précaution est constituée.

Peut-on se constituer un patrimoine avec un petit salaire ?

Oui, plus lentement. La régularité de l’épargne, même modeste, et le temps comptent davantage que le montant de départ. L’essentiel est d’éviter les dettes coûteuses.

Faut-il un conseiller en gestion de patrimoine ?

Ce n’est pas indispensable pour démarrer. Si vous en consultez un, vérifiez son enregistrement auprès de l’ORIAS et demandez clairement comment il est rémunéré.

Contenu pédagogique, sans conseil en investissement personnalisé. Investir comporte un risque de perte en capital.