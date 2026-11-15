Investir son argent : 6 erreurs à éviter pour ne pas transformer une bonne intention en mauvaise expérience. La plupart des pertes évitables des débutants ne viennent pas d’un mauvais choix d’action, mais d’erreurs de méthode : investir sans réserve de sécurité, sans objectif clair, sur un seul actif, en essayant de deviner le marché, sans regarder les frais, ou en croyant à des promesses trop belles. Ce guide pédagogique détaille chacune de ces erreurs d’investissement de débutant, avec un exemple chiffré et la bonne pratique à adopter. Rappel : investir comporte toujours un risque de perte en capital, même quand on évite ces erreurs.

Cet article complète notre dossier Investir son argent : le guide pour bien démarrer. Pour la méthode pas à pas, voyez aussi placer son argent : comment s’y prendre.

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Les 6 erreurs en un coup d’œil

Erreur Conséquence typique Bonne pratique 1. Investir sans épargne de précaution Vendre au pire moment pour faire face à un imprévu Constituer d’abord une réserve sur livret 2. Investir sans objectif ni horizon Placement inadapté, stress, retraits prématurés Associer chaque somme à un projet et une durée 3. Tout miser sur un seul actif Une seule mauvaise nouvelle suffit à faire chuter tout le capital Diversifier, par exemple avec des ETF larges 4. Vouloir deviner le marché Achats au plus haut, ventes au plus bas Investir régulièrement et garder le cap 5. Ignorer les frais Des milliers d’euros perdus sur la durée Comparer les frais avant d’ouvrir un contrat 6. Croire aux promesses trop belles Arnaques, pertes rapides avec l’effet de levier Vérifier l’intermédiaire, refuser le « garanti »

Erreur n°1 : investir sans épargne de précaution

C’est l’erreur qui en provoque beaucoup d’autres. Sans réserve disponible, le moindre imprévu (voiture en panne, perte d’emploi, facture médicale) oblige à vendre ses placements, peut-être au moment où ils ont baissé.

Exemple : Thomas investit toutes ses économies, 8 000 €, en actions. Six mois plus tard, les marchés ont reculé de 20 % et il doit trouver 3 000 € pour réparer sa voiture. Il vend des actions qui ne valent plus que 6 400 € au total : sa perte, temporaire sur le papier, devient réelle.

La bonne pratique : garder plusieurs mois de dépenses courantes sur un livret réglementé avant d’investir en Bourse. Cette réserve ne rapporte pas beaucoup, mais elle protège tout le reste.

Erreur n°2 : investir sans objectif ni horizon

« Je veux que mon argent rapporte » n’est pas un objectif. Sans projet ni durée, il est impossible de choisir le bon niveau de risque. L’argent destiné à un apport immobilier dans deux ans ne doit pas être placé comme celui qui servira à la retraite dans vingt-cinq ans.

La bonne pratique : classer chaque somme selon son horizon. Moins de trois ans : sécurité (livrets, fonds en euros). De trois à huit ans : équilibre. Plus de huit ans : une part d’actions diversifiées peut se justifier. Notre comparatif où placer son argent pour qu’il rapporte détaille les options par horizon.

Erreur n°3 : mettre tous ses œufs dans le même panier

Miser sur une seule action, un seul secteur à la mode ou une seule crypto-monnaie expose à une perte massive si cet actif s’effondre.

Exemple : avec 10 000 € répartis à parts égales sur 10 entreprises, si l’une d’elles perd 80 %, le portefeuille perd 800 €, soit 8 %. Avec 10 000 € sur cette seule entreprise, la perte est de 8 000 €, soit 80 %. La diversification ne supprime pas le risque de marché (quand tout baisse, elle n’empêche pas la baisse), mais elle évite qu’une seule erreur soit catastrophique.

La bonne pratique : répartir entre plusieurs entreprises, secteurs, pays et classes d’actifs. Pour un débutant, un ETF sur un large indice est un moyen simple de détenir des centaines d’entreprises en une seule ligne. Découvrez les bases dans notre guide la Bourse expliquée.

Erreur n°4 : vouloir deviner le bon moment

Attendre « que ça baisse » pour acheter, vendre « avant que ça chute », revenir quand « ça repart » : personne ne sait faire cela de manière fiable. Le risque est double : rester trop longtemps à l’écart et rater des hausses, ou vendre dans la panique juste avant un rebond.

La bonne pratique : investir une somme fixe chaque mois, quelles que soient les nouvelles. Vous achetez parfois cher, parfois moins cher, et vous évitez de dépendre d’un seul point d’entrée. En cas de forte baisse, relisez votre objectif : si votre situation n’a pas changé, il n’y a souvent pas de raison de vendre. Notre article sur investir en période de crise approfondit ce point.

Erreur n°5 : ignorer les frais

Les frais paraissent petits, mais ils sont prélevés chaque année, que vos placements montent ou baissent.

Exemple pédagogique : 200 € investis chaque mois pendant 25 ans, soit 60 000 € versés. Avec un rendement annuel hypothétique de 5 % net de frais, le capital atteindrait environ 119 100 €. Si 1,5 point de frais annuels ramène ce rendement à 3,5 %, il n’atteindrait plus qu’environ 95 700 €. Plus de 23 000 € d’écart, uniquement à cause des frais. Ces rendements sont des hypothèses constantes, pas des prévisions.

La bonne pratique : comparer avant de signer les frais de gestion des fonds, les frais sur versements et de gestion d’une assurance vie, les frais de courtage et de tenue de compte. Pour comparer un courtier en ligne, consultez notre avis sur DEGIRO, et pour l’épargne retraite notre page PER. Le guide faire fructifier son argent revient sur ce levier.

Erreur n°6 : croire aux promesses trop belles

Rendement élevé « garanti », gains quotidiens, « méthode secrète » vendue par un influenceur, placement exclusif à saisir aujourd’hui : ce sont les signes classiques des arnaques financières (schémas de Ponzi, faux sites de trading, faux placements en or, en vin ou en crypto) et des systèmes de vente pyramidale.

Il en va de même pour les produits à effet de levier (CFD, forex, options) présentés comme un moyen de s’enrichir vite : ils peuvent faire perdre très rapidement une grande partie de la mise et ne conviennent pas à une épargne de long terme.

La bonne pratique : retenir qu’un rendement élevé s’accompagne toujours d’un risque élevé ; vérifier que l’intermédiaire est autorisé (registre REGAFI, listes noires de l’AMF) ; ne jamais décider sous la pression.

Bonus : les autres pièges fréquents

Repousser sans fin le moment de commencer : le temps est l’un des moteurs principaux des intérêts composés.

: le temps est l’un des moteurs principaux des intérêts composés. Consulter son portefeuille tous les jours : cela pousse à réagir à des variations sans importance sur le long terme.

: cela pousse à réagir à des variations sans importance sur le long terme. Négliger la fiscalité : utiliser un PEA ou une assurance vie plutôt qu’un compte-titres peut changer ce qu’il vous reste après impôt.

: utiliser un PEA ou une assurance vie plutôt qu’un compte-titres peut changer ce qu’il vous reste après impôt. Copier les choix d’un ami sans tenir compte de sa propre situation.

Check-list avant d’investir

Ai-je une épargne de précaution suffisante ? Ai-je remboursé mes dettes coûteuses ? Pour quel projet et quelle durée est cet argent ? Suis-je prêt à voir sa valeur baisser temporairement sans vendre ? Mon investissement est-il diversifié ? Ai-je comparé les frais ? L’intermédiaire est-il autorisé et ai-je compris le produit ?

Si vous répondez « non » à l’une de ces questions, mieux vaut régler ce point avant d’investir.

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FAQ : erreurs d’investissement de débutant

Quelle est l’erreur la plus fréquente quand on commence à investir ?

Investir sans épargne de précaution et sans horizon clair. Cela conduit souvent à retirer son argent au mauvais moment, parfois en vendant à perte.

Faut-il attendre une baisse pour investir ?

Personne ne peut prévoir les baisses. Investir régulièrement, chaque mois, évite de dépendre du moment d’entrée et permet de commencer dès maintenant.

Combien d’actions faut-il pour être diversifié ?

Il n’y a pas de chiffre magique, mais quelques titres seulement exposent fortement à chacun d’eux. Pour un débutant, un ETF sur un indice large offre une diversification immédiate sur des centaines d’entreprises.

Les frais ont-ils vraiment un impact important ?

Oui, car ils s’appliquent chaque année et réduisent la base sur laquelle les gains se cumulent. Sur 20 ou 25 ans, un écart d’un point de frais peut représenter une part importante du capital final.

Rendement élevé présenté comme garanti, pression pour décider vite, démarchage non sollicité, intermédiaire inconnu : ce sont des signaux d’alerte. Vérifiez toujours son autorisation auprès de l’AMF ou de l’ACPR avant de verser de l’argent.

Peut-on perdre de l’argent même sans faire d’erreur ?

Oui. Éviter ces erreurs réduit les risques inutiles, mais tout investissement en actions peut perdre de la valeur. C’est pour cela qu’on n’investit que l’argent dont on n’a pas besoin à court terme.

Contenu pédagogique, sans conseil en investissement personnalisé. Investir comporte un risque de perte en capital ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures.