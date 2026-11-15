EduBourse » Investir » Investir en période de crise : actions anti-crise et leçons des krachs

Une action anti-crise n’est pas une action qui ne baisse jamais : lors d’une crise financière, la plupart des actions reculent ensemble. On appelle plutôt « défensives » les entreprises dont l’activité dépend peu de la conjoncture (alimentation, hygiène, santé, énergie et eau du quotidien), qui ont tendance à mieux résister que la moyenne, sans aucune garantie. La vraie stratégie pour investir en période de crise repose moins sur le choix d’une action miracle que sur une méthode : réserve de sécurité, diversification, investissement régulier et capacité à ne pas vendre dans la panique. Ce guide pédagogique vous explique comment fonctionnent les crises, ce qu’en retenir et comment s’y préparer avant qu’elles arrivent.

Cet article fait partie de notre dossier Investir son argent : le guide pour bien démarrer. Rappel : investir en actions comporte un risque de perte en capital, particulièrement visible en période de crise.

Diversifiez votre patrimoine Investissez dans l’art Des tableaux originaux, pièces uniques signées par l’artiste. Un actif tangible, loin des écrans et des cotations. Voir les tableaux →

Crise financière, krach, bulle : de quoi parle-t-on ?

Une bulle financière se forme quand le prix d’un actif monte bien au-delà de ce que justifient ses revenus, porté par l’enthousiasme et l’endettement.

se forme quand le prix d’un actif monte bien au-delà de ce que justifient ses revenus, porté par l’enthousiasme et l’endettement. Un krach est une chute brutale des cours en quelques jours ou semaines, souvent quand une bulle éclate. Notre article sur le krach boursier détaille ce mécanisme.

est une chute brutale des cours en quelques jours ou semaines, souvent quand une bulle éclate. Notre article sur le krach boursier détaille ce mécanisme. Une crise financière va plus loin : elle touche les banques, le crédit et finit par peser sur l’économie réelle (emploi, consommation).

va plus loin : elle touche les banques, le crédit et finit par peser sur l’économie réelle (emploi, consommation). Un marché baissier désigne une période prolongée de baisse ; voir notre explication du marché baissier.

Les leçons de la crise financière de 2008

La crise de 2008 est née aux États-Unis de prêts immobiliers accordés à des ménages fragiles (les « subprimes »), puis revendus sous forme de produits financiers complexes dans le monde entier. Quand les défauts de paiement se sont multipliés, la confiance entre banques s’est effondrée ; la faillite de la banque Lehman Brothers en septembre 2008 a marqué le point culminant de la panique. Les Bourses mondiales ont fortement chuté et l’économie est entrée en récession.

Ce qu’un investisseur particulier peut en retenir :

L’endettement amplifie tout : ceux qui avaient investi avec de l’argent emprunté ou un effet de levier ont souvent été contraints de vendre au pire moment. Ce qu’on ne comprend pas peut être dangereux : des produits jugés sûrs se sont révélés très risqués. La diversification limite les dégâts sans les supprimer : quand la panique est générale, presque tout baisse en même temps. Les marchés ont fini par se redresser, mais sur plusieurs années, et certaines entreprises ont disparu. Un indice diversifié n’est pas une action isolée.

Existe-t-il vraiment des actions anti-crise ?

Pas au sens d’actions protégées. Mais certaines catégories ont des caractéristiques qui les rendent généralement moins sensibles aux ralentissements économiques :

Catégorie Pourquoi elle est dite défensive Limite Consommation de base (alimentation, hygiène) On continue d’acheter ces produits même en récession Peut être chère en Bourse, croissance souvent modeste Santé et pharmacie Demande peu liée à la conjoncture Risques réglementaires et d’échec de produits Services aux collectivités (eau, électricité) Revenus réguliers, souvent encadrés Endettement élevé, sensibles aux taux d’intérêt Entreprises peu endettées et très rentables Mieux armées pour traverser une période difficile Le marché le sait : leur valorisation l’intègre souvent

À l’inverse, les secteurs dits cycliques (automobile, luxe, matériaux, voyages, banques) sont souvent plus touchés par une récession. Mais ces généralités ne valent pas pour chaque entreprise ni pour chaque crise : en 2020, par exemple, les causes et les secteurs touchés étaient très différents de 2008.

Pour découvrir les entreprises qui composent les grands indices, voyez nos pages sur le CAC 40 et le Dow Jones.

Et l’or, valeur refuge ?

L’or est souvent recherché en période d’inquiétude, car il n’est la dette de personne. Il peut jouer un rôle de diversification, mais il ne verse aucun revenu, son cours peut aussi baisser fortement et il n’a pas toujours progressé lors des crises. Si vous en détenez, limitez-le à une petite part d’un portefeuille diversifié.

La meilleure protection se construit en période calme, pas au milieu de la tempête.

1. Une épargne de précaution solide

Plusieurs mois de dépenses sur un livret évitent de devoir vendre des actions en baisse si vous perdez votre emploi ou faites face à un imprévu. C’est le premier pilier de la méthode décrite dans placer son argent : comment s’y prendre.

2. Une répartition adaptée à votre horizon

N’exposez aux actions que l’argent dont vous n’aurez pas besoin avant de nombreuses années. Le reste peut aller vers des supports moins volatils. Notre comparatif où placer son argent pour qu’il rapporte détaille ces options.

3. Une vraie diversification

Plusieurs secteurs, plusieurs pays, plusieurs classes d’actifs. Un ETF large est souvent plus robuste qu’une poignée d’actions choisies parce qu’elles sont « anti-crise ».

4. Pas d’effet de levier

Les produits à effet de levier (CFD, forex, options) peuvent faire perdre bien plus que prévu en quelques heures lors d’une crise. Ils ne conviennent pas à une épargne de long terme.

5. Un plan écrit à l’avance

Notez dès aujourd’hui, à tête reposée, ce que vous ferez si votre portefeuille perd 20 % ou 30 % : continuer vos versements, ne rien vendre sans changement de situation personnelle, rééquilibrer une fois par an. Relire ce plan au moment d’une forte baisse aide à éviter les décisions dictées par la peur, qui sont souvent les plus coûteuses.

Que faire pendant une crise ?

Exemple chiffré : Paul a un portefeuille diversifié de 20 000 € et investit 200 € par mois. Une crise fait chuter son portefeuille de 30 %, à 14 000 €. S’il vend tout, il transforme une baisse temporaire en perte définitive de 6 000 €. S’il garde son épargne de précaution intacte et continue ses versements, chaque mois ses 200 € achètent des parts moins chères. Personne ne peut lui garantir un rebond ni sa date, mais il se donne la possibilité d’en profiter.

Ne pas paniquer : avant toute vente, demandez-vous si votre situation personnelle a changé, ou seulement les cours.

: avant toute vente, demandez-vous si votre situation personnelle a changé, ou seulement les cours. Continuer l’investissement programmé si votre budget le permet.

si votre budget le permet. Ne pas tenter de deviner le point bas : il n’est identifiable qu’après coup.

: il n’est identifiable qu’après coup. Rééquilibrer votre répartition si elle s’est trop éloignée de votre objectif.

votre répartition si elle s’est trop éloignée de votre objectif. Se méfier des arnaques : les périodes de crise voient fleurir les faux placements « sûrs » à rendement garanti, les faux conseillers et les offres d’or ou de crypto miracles. Vérifiez toujours l’autorisation de l’intermédiaire auprès de l’AMF.

Ce que les crises nous apprennent sur l’investissement

Les crises rappellent que le rendement des actions est la rémunération d’un risque réel. Elles montrent aussi que les investisseurs qui s’en sortent le mieux sont rarement ceux qui ont trouvé l’action parfaite, mais ceux qui avaient une réserve, une stratégie claire et la discipline de la suivre. Pour approfondir les leviers de long terme, lisez faire fructifier son argent, et pour comprendre les bases du fonctionnement des marchés, notre guide la Bourse expliquée.

Diversifiez votre patrimoine Investissez dans l’art Des tableaux originaux, pièces uniques signées par l’artiste. Un actif tangible, loin des écrans et des cotations. Voir les tableaux →

FAQ : investir en période de crise

Quelle est la meilleure action anti-crise ?

Aucune action n’est à l’abri d’une crise. Les secteurs défensifs (consommation de base, santé, services aux collectivités) ont souvent mieux résisté que la moyenne, mais ce n’est jamais garanti. La diversification protège davantage qu’un titre isolé.

Faut-il vendre ses actions avant une crise ?

Personne ne sait prévoir les crises de façon fiable. Vendre par crainte peut faire rater des hausses ; mieux vaut ajuster dès le départ la part d’actions à votre horizon et à votre tolérance au risque.

Est-ce le bon moment d’investir pendant un krach ?

Investir régulièrement pendant une baisse permet d’acheter moins cher, mais les cours peuvent encore baisser. N’investissez que l’argent dont vous n’aurez pas besoin avant plusieurs années, après avoir sécurisé votre réserve.

Qu’est-ce qu’une bulle financière ?

C’est une hausse des prix d’un actif bien au-delà de sa valeur économique, nourrie par l’euphorie et souvent le crédit. Quand la confiance se retourne, la bulle éclate et les prix chutent rapidement.

Pourquoi la crise financière de 2008 a-t-elle été si grave ?

Parce qu’elle a touché le cœur du système bancaire : des prêts immobiliers risqués, disséminés dans des produits complexes, ont provoqué une perte de confiance générale entre banques, une crise du crédit puis une récession mondiale.

L’or protège-t-il en cas de crise ?

Il peut servir de diversification, mais il ne verse pas de revenu, son cours est volatil et il n’a pas monté lors de toutes les crises. Ce n’est pas une assurance.

Contenu pédagogique, sans conseil en investissement personnalisé. Investir comporte un risque de perte en capital ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures.