EduBourse » Gagner de l'argent » Gagner de l’argent avec la crypto-monnaie : staking, investissement, risques

Comment gagner de l’argent avec la crypto-monnaie ? Il existe quatre grandes familles de méthodes : acheter et conserver des cryptos sur le long terme, investir régulièrement de petites sommes, toucher des récompenses de staking et, pour une minorité expérimentée, faire du trading. Aucune n’est garantie : le prix des crypto-actifs peut chuter de moitié en quelques semaines, et vous pouvez perdre tout ou partie de votre capital. Ce guide vous explique chaque méthode pas à pas, avec des calculs simples, pour savoir ce que vous pouvez raisonnablement en attendre — et ce qu’il faut fuir.

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Ce qu’il faut savoir avant de commencer

Une crypto-monnaie ne verse ni loyer, ni dividende, ni intérêt par nature. Quand on « gagne de l’argent » avec, le gain vient presque toujours de l’une de ces trois sources :

la hausse du prix entre l’achat et la revente (plus-value) ;

entre l’achat et la revente (plus-value) ; une rémunération en jetons pour un service rendu au réseau (staking) ou pour un prêt (lending) ;

pour un service rendu au réseau (staking) ou pour un prêt (lending) ; un travail réalisé dans l’écosystème (rédaction, développement, modération, etc.).

Si vous débutez, commencez par comprendre le fonctionnement d’une crypto-monnaie, puis replacez la crypto dans une stratégie plus large : elle n’est qu’une piste parmi d’autres dans notre guide comment gagner de l’argent : toutes les pistes sérieuses. Sur edubourse.com, nous la considérons comme une poche de diversification à risque élevé, jamais comme le cœur d’un patrimoine.

La règle d’or : n’investir que ce que vous pouvez perdre

Avant d’acheter quoi que ce soit, fixez-vous une limite écrite. Exemple de règle personnelle : « la crypto ne dépassera jamais 5 % de mon épargne financière ». Avec 10 000 € d’épargne, cela fait 500 € au maximum. Si ces 500 € tombent à 150 €, c’est désagréable, mais votre épargne de précaution, vos projets et votre retraite ne sont pas touchés. Ce pourcentage n’est pas une recommandation universelle : c’est un exemple de garde-fou que chacun adapte à sa situation.

Méthode 1 : acheter et conserver (investissement long terme)

C’est la méthode la plus simple : vous achetez une crypto établie, par exemple du bitcoin, et vous la conservez plusieurs années en espérant que son prix progresse. Le gain éventuel n’apparaît qu’à la revente.

Avantages : peu de décisions à prendre, peu de frais de transaction, pas besoin de surveiller les cours tous les jours.

Limites : la volatilité est extrême. Des baisses de plus de 50 % se sont produites plusieurs fois dans l’histoire du bitcoin, et beaucoup de cryptos plus petites ont presque disparu.

Pour aller plus loin sur ce marché, consultez notre page dédiée à la crypto-monnaie et celle sur la bourse du bitcoin.

Méthode 2 : investir un petit montant chaque mois (DCA)

Le DCA (dollar cost averaging, ou investissement programmé) consiste à acheter le même montant à intervalle régulier, quel que soit le prix. C’est la méthode la plus pédagogique pour un débutant, car elle évite de chercher « le bon moment ».

Exemple chiffré

Vous investissez 50 € par mois pendant 24 mois, soit 1 200 € au total. Voici trois scénarios purement illustratifs (ce ne sont pas des prévisions) :

Scénario Valeur du portefeuille au bout de 24 mois Résultat Marché en forte hausse 1 800 € +600 € (+50 %) Marché qui stagne en dents de scie 1 250 € +50 € (+4 %) Marché en forte baisse 600 € −600 € (−50 %)

Le DCA lisse votre prix d’achat moyen : vous achetez plus d’unités quand le prix est bas et moins quand il est haut. Il ne supprime pas le risque de perte. Il réduit seulement le risque d’avoir tout acheté au pire moment.

Choisissez une plateforme autorisée en France (voir plus bas). Fixez un montant mensuel qui ne met pas votre budget en tension (20, 50 ou 100 €). Programmez l’achat automatique et notez vos achats pour la déclaration fiscale. Revoyez la stratégie une ou deux fois par an, pas tous les jours.

Méthode 3 : le staking, un revenu en jetons

Certaines blockchains (dites « proof of stake ») rémunèrent les détenteurs qui immobilisent leurs jetons pour sécuriser le réseau. C’est le staking. La récompense est versée en crypto, pas en euros. C’est pour cela qu’on parle souvent de revenu passif crypto — une expression trompeuse si l’on oublie le risque de prix.

Exemple chiffré : pourquoi le rendement ne protège pas

Vous stakez l’équivalent de 2 000 € d’un jeton. Supposons un rendement annoncé de 4 % par an (taux hypothétique, les taux réels varient selon les réseaux et les plateformes) :

si le prix du jeton reste stable, vous détenez au bout d’un an l’équivalent de 2 080 € ;

; si le prix baisse de 30 %, vos jetons (récompenses comprises) valent environ 2 080 × 0,70 = 1 456 €, soit une perte de 544 € malgré le « rendement ».

Autres risques à connaître : période de blocage pendant laquelle vous ne pouvez pas vendre, pénalités (slashing) si le validateur commet une faute, et surtout le risque de la plateforme qui détient vos jetons. Méfiez-vous des taux très élevés : plus le rendement promis est haut, plus le risque caché l’est souvent aussi.

Méthode 4 : le prêt de cryptos (lending) et les produits « à rendement »

Certaines plateformes proposent de prêter vos cryptos contre intérêts. Le principe ressemble à un livret, mais sans garantie des dépôts. En 2022, la faillite de plusieurs prêteurs crypto (comme Celsius) et l’effondrement de la plateforme FTX ont bloqué ou fait perdre les fonds de nombreux clients. Si vous utilisez ce type de service, considérez que l’argent déposé peut être perdu en totalité.

Méthode 5 : le trading de cryptos

Le trading consiste à acheter et revendre sur des durées courtes (de quelques minutes à quelques semaines) pour profiter des variations. C’est la méthode qui fait le plus rêver et celle qui fait perdre le plus de débutants : frais, émotions, effet de levier et volatilité se combinent contre vous. Avant d’envisager le trading, lisez notre article gagner de l’argent en bourse : méthodes et risques : les règles de gestion du risque (taille de position, stop, journal de trading) y sont les mêmes.

Si vous souhaitez vous entraîner sur les CFD crypto avec un courtier régulé, vous pouvez ouvrir un compte démo chez Vantage. Les CFD sont des instruments complexes avec un risque élevé de perte rapide en raison de l’effet de levier ; la majorité des comptes de particuliers perdent de l’argent. Ne tradez qu’avec un capital que vous pouvez perdre.

Méthode 6 : gagner des cryptos sans en acheter

Il existe aussi des façons de gagner des cryptos sans investir d’argent. Elles rapportent généralement de petites sommes :

les airdrops : distributions gratuites de jetons à certains utilisateurs d’un projet. Voir notre guide sur l’airdrop crypto — et attention aux faux airdrops qui demandent de connecter son portefeuille à un site piégé ;

: distributions gratuites de jetons à certains utilisateurs d’un projet. Voir notre guide sur l’airdrop crypto — et attention aux faux airdrops qui demandent de connecter son portefeuille à un site piégé ; les programmes « learn to earn » de certaines plateformes, qui offrent un peu de crypto contre des quiz ;

de certaines plateformes, qui offrent un peu de crypto contre des quiz ; le cashback en crypto sur des achats que vous auriez faits de toute façon ;

sur des achats que vous auriez faits de toute façon ; le travail rémunéré dans l’écosystème : rédaction, traduction, développement, support. C’est un vrai revenu d’activité, à déclarer comme tel.

Ces pistes rejoignent celles de notre guide pour gagner de l’argent sur internet et de notre sélection d’applications pour gagner de l’argent : petites sommes, mais pas de capital en jeu.

Quant au minage, il est devenu une activité industrielle pour le bitcoin : matériel spécialisé, consommation électrique importante. Pour un particulier, faites le calcul complet (matériel + électricité) avant de vous lancer.

Comparatif des méthodes

Méthode Capital nécessaire Temps à y consacrer Niveau de risque Pour qui ? Acheter et conserver Faible à moyen Faible Élevé Patient, horizon long DCA mensuel Dès quelques euros/mois Très faible Élevé (lissé) Débutant Staking Faible à moyen Faible Élevé + risque plateforme Déjà détenteur de cryptos Lending Moyen Faible Très élevé (pas de garantie) Averti uniquement Trading Moyen Important Très élevé Expérimenté Airdrops, cashback, missions Aucun Variable Faible (hors arnaques) Tout le monde

Choisir une plateforme autorisée en France

Depuis le 1er juillet 2026, la période transitoire du règlement européen MiCA a pris fin en France : seuls les prestataires agréés comme PSCA (prestataires de services sur crypto-actifs) ou bénéficiant d’un passeport européen peuvent proposer légalement leurs services aux résidents français. Avant d’ouvrir un compte :

vérifiez le statut de la plateforme sur le site de l’AMF (liste blanche) ;

consultez aussi la liste noire de l’AMF, qui recense les sites non autorisés ;

activez la double authentification et ne communiquez jamais votre phrase de récupération (seed).

Les arnaques à éviter absolument

La crypto attire les escrocs, car les transferts sont rapides et difficiles à annuler. Les signaux d’alerte les plus fréquents :

rendement « garanti » de plusieurs pourcents par jour ou par semaine : c’est la signature d’un schéma de Ponzi ;

de plusieurs pourcents par jour ou par semaine : c’est la signature d’un schéma de Ponzi ; parrainage obligatoire pour toucher des gains (structure de type MLM) ;

pour toucher des gains (structure de type MLM) ; contact par réseaux sociaux ou site de rencontre qui vous guide vers une « super plateforme » : vos gains affichés sont fictifs et le retrait devient impossible ;

qui vous guide vers une « super plateforme » : vos gains affichés sont fictifs et le retrait devient impossible ; fausses applications imitant un portefeuille connu sur les stores ;

imitant un portefeuille connu sur les stores ; projets abandonnés par leurs créateurs après la levée de fonds : lisez notre explication du rug pull.

Règle simple : personne de sérieux ne promet de vous enrichir rapidement avec la crypto.

Fiscalité : ce qu’il faut déclarer en France

Pour un particulier, les plus-values réalisées en revendant des cryptos contre des euros relèvent du régime des actifs numériques (article 150 VH bis du Code général des impôts) :

l’échange d’une crypto contre une autre crypto n’est pas imposé immédiatement ;

les plus-values sont exonérées si le total des cessions imposables du foyer ne dépasse pas 305 € dans l’année ;

au-delà, elles sont imposées au prélèvement forfaitaire unique (flat tax), sauf option pour le barème progressif ; vérifiez le taux en vigueur sur impots.gouv.fr l’année de la cession ;

les cessions se détaillent sur le formulaire 2086, et les comptes ouverts sur des plateformes étrangères se déclarent sur le formulaire 3916-bis ;

les récompenses de staking ne suivent pas forcément le même régime que les plus-values : en cas de doute, renseignez-vous auprès de l’administration fiscale ou d’un professionnel.

Gardez un tableau de tous vos achats et ventes (date, montant, prix) : il vous fera gagner beaucoup de temps au moment de la déclaration.

Un plan d’action prudent pour débuter

Constituez d’abord une épargne de précaution disponible. Décidez d’un plafond pour la crypto (en euros ou en % de votre épargne) et écrivez-le. Apprenez les bases, puis commencez par un petit DCA sur une crypto établie. N’ajoutez le staking qu’une fois à l’aise avec la plateforme et ses conditions. Diversifiez le reste de votre épargne avec des placements moins volatils et des revenus passifs plus classiques.

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FAQ

Peut-on vraiment gagner de l’argent avec la crypto-monnaie ?

Oui, c’est possible, mais rien n’est garanti. Les gains viennent surtout de la hausse des prix, du staking ou d’un travail dans l’écosystème. Beaucoup d’investisseurs perdent aussi de l’argent, en particulier en trading.

Combien faut-il investir pour commencer ?

Quelques dizaines d’euros suffisent sur la plupart des plateformes. Le bon montant est celui que vous pourriez perdre sans conséquence sur votre budget ou vos projets.

Le staking est-il un revenu passif sans risque ?

Non. Les récompenses sont versées en jetons dont le prix peut baisser plus vite que le rendement ne rapporte, et la plateforme ou le validateur ajoutent leurs propres risques.

Peut-on gagner des cryptos gratuitement ?

Oui, via des airdrops, des programmes « learn to earn », du cashback ou des missions rémunérées. Les montants sont généralement faibles. Ne payez jamais de « frais » pour débloquer un cadeau : c’est une arnaque classique.

Faut-il déclarer ses gains crypto aux impôts ?

Oui, dès que vous revendez contre des euros avec un total de cessions supérieur à 305 € dans l’année pour votre foyer. Les comptes détenus sur des plateformes étrangères doivent aussi être déclarés.

Rendement garanti, pression pour investir vite, parrainage obligatoire, contact non sollicité et retrait impossible sont les principaux signaux. Vérifiez toujours la plateforme sur les listes de l’AMF.