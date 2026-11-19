Le LDDS, c’est quoi exactement ? Le livret de développement durable et solidaire (LDDS), autrefois appelé Codevi, est un livret d’épargne réglementé, sœur jumelle du Livret A : capital garanti, argent disponible à tout moment, intérêts exonérés d’impôt. Son plafond est de 12 000 € et son taux d’intérêt s’élève à 1,7 % du 1er août 2026 au 31 janvier 2027. Définition, ouverture, fiscalité, comparaison avec le Livret A : voici tout ce qu’il faut savoir sur ce livret.

Ce guide est établi à partir de la fiche officielle Service-Public consacrée au LDDS, vérifiée le 1er août 2026, et de l’arrêté du 28 juillet 2026, publié au Journal officiel, qui fixe le taux du 1er août 2026 au 31 janvier 2027. Chaque chiffre de cette page renvoie à une source officielle datée.

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LDDS, c’est quoi ? Définition simple

Le LDDS est un compte sur livret d’épargne réglementé, distribué par toutes les banques, dont les caractéristiques sont fixées par l’État : taux d’intérêt défini par arrêté ministériel, plafond de dépôt, exonération fiscale et disponibilité immédiate de l’argent. Il porte son nom actuel depuis la loi du 9 décembre 2016, après s’être appelé Codevi, puis livret de développement durable (LDD).

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Concrètement, il se comporte comme un livret classique : dépôts et retraits libres, sans frais ni engagement de durée. Chaque contribuable n’en détient qu’un seul, et le versement initial demandé est en pratique de 10 € dans la plupart des banques. Fin décembre 2025, les Français y déposaient 165,6 milliards d’euros, un record d’après la Caisse des Dépôts.

Quel est le taux du LDDS en 2026 ?

Le taux du LDDS est de 1,7 % depuis le 1er août 2026 et jusqu’au 31 janvier 2027, conformément à l’arrêté du 28 juillet 2026 publié au Journal officiel du 29 juillet 2026. Il est fixé à l’identique du taux du Livret A : la loi impose que le livret de développement durable et solidaire suive systématiquement la rémunération du livret A.

Cette égalité n’est pas nouvelle : depuis 2003, le LDDS et le Livret A sont rémunérés au même taux, révisé deux fois par an, le 1er février et le 1er août. La prochaine révision interviendra le 1er février 2027.

Historique du taux du LDDS

Le taux du LDDS a suivi pas à pas celui du Livret A : 0,50 % entre février 2020 et janvier 2022, puis les relèvements de 2022 et 2023 (1 %, 2 %, puis 3 %), avant la détente de 2025 et 2026. Voici l’historique des taux applicables au LDDS, tel qu’il ressort des arrêtés successifs publiés au Journal officiel.

Période Taux annuel du LDDS Du 1er août 2026 au 31 janvier 2027 1,70 % (arrêté du 28 juillet 2026) Du 1er février 2026 au 31 juillet 2026 1,50 % Du 1er août 2025 au 31 janvier 2026 1,70 % Du 1er février 2025 au 31 juillet 2025 2,40 % Du 1er février 2023 au 31 janvier 2025 3,00 % Du 1er août 2022 au 31 janvier 2023 2,00 % Du 1er février 2022 au 31 juillet 2022 1,00 % Du 1er février 2020 au 31 janvier 2022 0,50 %

Le LEP, réservé aux ménages aux revenus modestes, suit une trajectoire différente : il est rémunéré 2,50 % du 1er août 2026 au 31 janvier 2027, d’après l’arrêté du 29 juillet 2026. Le livret bleu du Crédit Mutuel, réplique du Livret A, rapporte lui aussi 1,70 % net après tous prélèvements pour la même période.

Quel est le plafond du LDDS en 2026 ?

Le plafond du LDDS est de 12 000 € de dépôts, hors intérêts capitalisés. Une fois ce montant atteint à la suite d’un versement, aucun nouveau dépôt n’est possible : il faut d’abord retirer de l’argent pour libérer de la capacité.

Les intérêts échappent à cette règle : ajoutés au capital chaque 31 décembre, ils peuvent porter le solde au-delà de 12 000 €. Le livret n’est pas clos pour autant, mais aucun nouveau dépôt ne peut être effectué tant que le solde excède le plafond. À 1,7 %, un LDDS plein rapporte au maximum 204 € par an, nets.

Ce plafond a doublé en 2012 : fixé à 6 000 € jusqu’au 30 septembre 2012, il est passé à 12 000 € au 1er octobre 2012, par un décret publié au Journal officiel, et n’a pas été relevé depuis. Les intérêts capitalisés restent, eux, sans limite de montant.

Les conditions pour ouvrir un LDDS

Pour ouvrir un LDDS, il faut avoir son domicile fiscal en France. Il n’existe en revanche aucune condition de nationalité et aucune condition de revenus : le livret est ouvert à tous les contribuables résidant fiscalement en France.

Dans un même foyer fiscal, chaque époux ou partenaire de Pacs soumis à imposition commune peut détenir un LDDS : deux livrets au maximum par foyer. Les personnes rattachées au foyer fiscal de leurs parents — étudiant, apprenti ou majeur à charge par exemple — ne peuvent pas en ouvrir tant qu’elles ne disposent pas d’une imposition séparée.

Un seul LDDS est autorisé par personne, où que soit ouvert le livret : la détention est strictement individuelle, sans livret joint. Contrairement à ce que rappellent encore de nombreux sites, aucune justification de travaux d’économie d’énergie n’est exigée aujourd’hui : la fiche officielle vérifiée le 1er août 2026 ne prévoit qu’une déclaration sur l’honneur, portant sur la non-détention d’un autre LDDS.

Le LDDS peut être ouvert dans toutes les banques, en agence comme dans la plupart des banques en ligne. La loi ne fixe aucun versement initial minimum, mais la plupart des établissements en demandent un de 10 €. Toutes les opérations — ouverture, dépôt, retrait, clôture — sont gratuites.

L’alimentation s’effectue par chèque, par versement en espèces au guichet ou par virement depuis un compte à vue à votre nom. Depuis le 1er juillet 2023, le virement peut provenir d’un compte ouvert dans une autre banque que celle du livret. Aucun versement périodique n’est obligatoire : les dépôts et les retraits restent libres, à raison de 10 € minimum par opération, et le solde ne peut pas descendre sous 10 €.

Le LDDS reste un produit d’épargne pur : aucune carte de paiement ne peut y être associée, et aucun prélèvement automatique ne peut être mis en place pour payer des factures ou rembourser un crédit. L’argent reste disponible à tout moment, mais ne sert qu’à épargner.

Calcul des intérêts du LDDS : la règle des quinzaines

Les intérêts du LDDS sont calculés deux fois par mois, le 1er et le 16, selon la règle des quinzaines : une année compte 24 quinzaines, et seules les sommes placées des quinzaines entières produisent des intérêts. La date de valeur d’une opération dépend de sa date, comme le résume le tableau ci-dessous.

Opération Jusqu’au 15 du mois À partir du 16 du mois Dépôt Pris en compte le 16 du même mois Pris en compte le 1er du mois suivant Retrait Solde arrêté au dernier jour du mois précédent Solde arrêté au 15 du mois

La formule est simple : intérêts d’une quinzaine = solde × (1,7 % ÷ 24). Un livret maintenu à 12 000 € pendant une année complète rapporte ainsi 204 €, soit 8,50 € par quinzaine. Au 31 décembre, les intérêts de l’année s’ajoutent au capital et produisent eux-mêmes des intérêts l’année suivante.

Pour optimiser, déposez idéalement juste avant le 1er ou le 16 du mois pour capter la quinzaine suivante, et évitez d’enchaîner dépôt et retrait dans la même quinzaine : le jeu des dates de valeur peut réduire, voire annuler, les intérêts acquis sur la période.

Le LDDS est-il imposable ? La fiscalité

Non : les intérêts du LDDS sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Vous n’avez même rien à déclarer : comme pour le Livret A, le LEP et le livret Jeune, les revenus des livrets réglementés ne figurent pas sur la déclaration de revenus, selon la fiche officielle sur les revenus d’épargne vérifiée le 15 avril 2026.

Cette exonération totale distingue le LDDS des livrets bancaires non réglementés, dont les intérêts subissent le prélèvement forfaitaire unique : 12,8 % d’impôt sur le revenu, auxquels s’ajoutent 18,6 % de prélèvements sociaux depuis le 1er janvier 2026, soit une ponction totale de 31,4 %. Sur un livret fiscalisé, 2 000 € d’intérêts ne laissent donc que 1 372 € nets.

LDDS ou Livret A : quelles différences ?

Le LDDS et le Livret A partagent l’essentiel : même taux de 1,7 % du 1er août 2026 au 31 janvier 2027 (arrêté du 28 juillet 2026), même exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, même règle des quinzaines, mêmes opérations gratuites. Les différences portent surtout sur le plafond et les conditions d’ouverture.

Critère LDDS Livret A Plafond de dépôts 12 000 € 22 950 € Taux du 01.08.2026 au 31.01.2027 1,70 % 1,70 % (même arrêté du 28 juillet 2026) Fiscalité des intérêts Exonérés (IR et prélèvements sociaux) Exonérés (IR et prélèvements sociaux) Condition d’ouverture Domicile fiscal en France Aucune Nombre par personne 1 seul 1 seul Dons facultatifs annuels Oui (entreprises de l’ESS) Non

Cumulables, les deux livrets hébergent ensemble près de 35 000 € (34 950 €) d’épargne de précaution défiscalisée. Le réflexe le plus simple consiste à remplir d’abord le Livret A, puis le LDDS, au même taux. Le LDDS conserve enfin une vocation de financement qui explique son nom.

Pourquoi « durable et solidaire » ? Où va l’argent du LDDS ?

Le nom du livret raconte son histoire. Créé en 1983 sous le nom de Codevi (compte pour le développement industriel), il devient en 2007 le livret de développement durable, dont les fonds doivent financer les économies d’énergie, puis prend son nom actuel depuis la loi du 9 décembre 2016, qui ajoute le volet « solidaire ».

La réglementation impose aux banques d’utiliser les sommes collectées pour financer la trésorerie des PME, les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) ou des projets contribuant à la transition énergétique. Chaque année, votre banque doit également vous proposer d’effectuer un ou plusieurs dons depuis votre LDDS vers des entreprises solidaires, à partir d’une liste d’au moins dix entreprises de l’ESS. Ce don est facultatif : ne rien répondre n’a aucune conséquence sur votre livret.

Les encours sont considérables : 165,6 milliards d’euros fin décembre 2025, un record d’après la Caisse des Dépôts. Comme pour le Livret A, une grande partie de cette épargne (environ 65 % de l’encours Livret A et LDDS) est centralisée à son Fonds d’épargne, selon les modalités du décret n° 2011-275 du 16 mars 2011, et finance des missions d’intérêt général.

Clôture du LDDS, succession et livret inactif

La clôture du LDDS est possible à tout moment, sans frais, par lettre simple ou en agence, en précisant les références du livret et le numéro du compte de destination des fonds. Les intérêts courus depuis le début de l’année sont crédités au jour de la clôture.

Si une banque constate l’existence de deux LDDS au nom d’une même personne, elle est tenue de clôturer le livret irrégulier : le plus récent est annulé et les fonds transférés vers un compte d’attente. En cas de décès, la banque clôture le compte ; les frais de succession éventuels sont plafonnés à 1 % du solde total des comptes et produits d’épargne du défunt, dans la limite de 857 €.

Enfin, un LDDS sans mouvement et sans manifestation de son titulaire devient un compte inactif : passé le délai légal, la banque transfère les fonds à la Caisse des Dépôts. Le service en ligne Ciclade permet de rechercher gratuitement un ancien livret et de récupérer les sommes oubliées.

Les limites du LDDS : rendement réel et plafond

La première limite du LDDS est économique : comme tout livret réglementé, son taux peut rester sous l’inflation. Entre février 2020 et janvier 2022, il ne rapportait que 0,50 % par an ; les relèvements de 2022 et 2023 l’ont porté à 3 %, avant un retour à 1,7 % en août 2026. Si la hausse des prix repasse au-dessus de ce niveau, le rendement réel redevient négatif.

La seconde limite est la capacité d’accueil : 12 000 € au maximum, soit 204 € d’intérêts annuels au taux actuel. Le LDDS est conçu pour l’épargne de précaution — typiquement trois à six mois de dépenses — et non pour faire fructifier un capital important sur le long terme.

La troisième limite tient au rendement relatif : d’autres livrets réglementés rapportent davantage pour les ménages éligibles, et les placements de long terme offrent des perspectives supérieures, au prix d’un risque de perte en capital que le LDDS, lui, exclut. Chaque usage a son enveloppe : à vous de la choisir selon votre horizon.

Plafond du LDDS atteint : quelles alternatives ?

Si votre LDDS et votre Livret A sont pleins, regardez d’abord le LEP si vos revenus le permettent : 2,50 % du 1er août 2026 au 31 janvier 2027, un plafond de 10 000 €, et une ouverture conditionnée en 2026 à un revenu fiscal de référence ne dépassant pas 23 028 € pour une part en métropole.

Au-delà de l’épargne de précaution, plusieurs enveloppes de long terme prennent le relais : l’investissement en ETF pour la diversification à frais réduits, le plan d’épargne en actions (PEA) et son avantage fiscal après cinq ans, ou l’épargne salariale pour les salariés, primes et abondement d’employeur compris. Notre guide pour investir en bourse détaille les étapes : ces placements peuvent perdre de la valeur, contrairement au LDDS.

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Questions fréquentes sur le LDDS

C’est quoi le LDDS ?

Le LDDS (livret de développement durable et solidaire) est un livret d’épargne réglementé, autrefois appelé Codevi. Capital garanti, argent disponible à tout moment, intérêts exonérés d’impôt : il rémunère l’épargne de précaution à 1,7 % du 1er août 2026 au 31 janvier 2027, au même taux que le Livret A, avec un plafond de 12 000 €.

Quel est le plafond du LDDS ?

Le plafond du LDDS est de 12 000 € de dépôts, hors intérêts capitalisés. Les intérêts ajoutés chaque 31 décembre peuvent porter le solde au-delà, mais aucun nouveau dépôt n’est possible tant que le solde excède le plafond. Le plafond est passé de 6 000 € à 12 000 € le 1er octobre 2012.

Quel est le taux du LDDS ?

Le taux du LDDS est de 1,7 % du 1er août 2026 au 31 janvier 2027, fixé par l’arrêté du 28 juillet 2026. Il est identique à celui du Livret A, comme la loi l’impose depuis 2003. La prochaine révision intervient le 1er février 2027.

Le LDDS est-il imposable ?

Non. Les intérêts du LDDS sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, et ils ne sont pas à déclarer. À l’inverse, les intérêts des livrets bancaires non réglementés subissent un prélèvement forfaitaire de 31,4 % au total depuis le 1er janvier 2026.

Qui peut ouvrir un LDDS ?

Toute personne ayant son domicile fiscal en France, sans condition de nationalité ni de revenus, à raison d’un seul livret par contribuable et de deux au maximum par foyer fiscal. Les personnes rattachées au foyer fiscal de leurs parents doivent attendre une imposition séparée. L’ouverture est possible dans toutes les banques, avec 10 € en général.

LDDS ou Livret A ?

Les deux, et dans cet ordre : même taux de 1,7 % et même exonération fiscale, mais le Livret A accepte 22 950 € de dépôts contre 12 000 € pour le LDDS. Le LDDS exige un domicile fiscal en France et ajoute la proposition annuelle de dons solidaires. En cumulant les deux, vous logez près de 35 000 € défiscalisés.

Informations générales à jour des textes en vigueur au 1er août 2026, issues des sources officielles citées ; elles ne constituent pas un conseil personnalisé. Avant toute décision, vérifiez le taux courant et les plafonds sur service-public.gouv.fr, et rapprochez-vous de votre banque.