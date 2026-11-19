Le LEP, livret d’épargne populaire, est le livret réglementé le mieux rémunéré de France : son taux atteint 2,5 % du 1er août 2026 au 31 janvier 2027, contre 1,7 % pour le Livret A. Cet avantage a une contrepartie : il est réservé aux foyers aux revenus modestes, avec un revenu fiscal de référence ne dépassant pas 23 028 € pour une part en métropole. Plafond de 10 000 €, conditions, fiscalité, ouverture : voici le guide complet.

Ce guide s’appuie sur la fiche officielle Service-Public consacrée au LEP, vérifiée le 1er août 2026, et sur l’arrêté du 29 juillet 2026 publié au Journal officiel. Chaque chiffre de cette page renvoie à une source officielle datée.

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Quel est le taux du LEP en 2026 ?

Le taux du LEP est de 2,50 % du 1er août 2026 au 31 janvier 2027, conformément à l’arrêté du 29 juillet 2026 et à la fiche officielle vérifiée le même jour. Le livret d’épargne populaire surpasse ainsi le Livret A et le LDDS, rémunérés 1,70 %, avec 0,8 point d’avance.

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En 2025, le taux du LEP s’établissait à 3,50 % du 1er février au 31 juillet, puis à 2,70 % du 1er août 2025 au 31 janvier 2026. À plafond, 10 000 € placés rapportent aujourd’hui 250 € nets par an ; sur un Livret A, le même encours ne rapporterait que 170 €.

Quel est le plafond du LEP en 2026 ?

Le plafond du LEP est de 10 000 € de versements, hors intérêts capitalisés. Lorsque le solde atteint ce plafond à la suite d’un versement, il n’est plus possible d’effectuer de nouveau dépôt : il faut d’abord retirer de l’argent pour libérer de la capacité.

Les intérêts versés par la banque peuvent faire dépasser le plafond sans conséquence. Exemple officiel : 9 850 € de versements et 180 € d’intérêts portent le solde à 10 030 € ; plus aucun dépôt n’est possible, mais le livret n’est pas clôturé. Au 31 décembre, les intérêts de l’année s’ajoutent au capital.

Cumul autorisé : la fiche officielle indique que le LEP se combine avec les autres comptes sur livret, notamment le Livret A et le LDDS, plafonné à 12 000 €.

LEP : définition d’un livret d’État sous condition de revenus

Le livret d’épargne populaire est un compte sur livret réglementé : son taux est fixé par l’État par arrêté semestriel, le capital est garanti sans risque de perte, et l’argent reste disponible à tout moment. Les opérations d’ouverture, de gestion et de clôture sont entièrement gratuites.

Son fonctionnement est identique à celui du Livret A : versements et retraits libres, intérêts calculés par quinzaines, capitalisation au 31 décembre. La différence : le revenu fiscal de référence du foyer doit rester sous un plafond annuel vérifié par la banque. C’est ce filtre qui réserve le meilleur taux aux ménages modestes.

Le LEP est strictement personnel, sans compte joint. Il peut faire l’objet d’une saisie administrative à tiers-détenteur. Les versements s’effectuent en espèces au guichet de la banque d’ouverture, par virement — depuis une autre banque aussi depuis le 1er juillet 2023 — ou par chèque.

Qui a droit au LEP ? Domicile fiscal, foyer et imposition

Le LEP est réservé aux personnes ayant leur domicile fiscal en France : aucune condition de nationalité ne s’applique. L’ouverture et la détention dépendent ensuite d’une seule condition financière : le revenu fiscal de référence (RFR) du foyer fiscal ne doit pas dépasser le plafond en vigueur, révisé chaque année selon la composition de la famille.

Dans un même foyer fiscal, chaque époux ou partenaire de Pacs peut détenir son propre LEP : un couple soumis à imposition commune peut donc cumuler deux livrets, soit 20 000 € de capacité. En revanche, les personnes rattachées au foyer — enfant majeur, étudiant ou apprenti — ne peuvent pas en détenir tant qu’elles n’ont pas d’imposition séparée.

Chaque contribuable n’a par ailleurs droit qu’à un seul LEP : en détenir plusieurs entraîne la clôture d’office par la banque. Et personne ne peut détenir un LEP tant qu’il est fiscalement à la charge de ses parents. Après un divorce ou une sortie du foyer parental, une déclaration sur l’honneur peut suffire provisoirement, en attendant le premier avis d’imposition.

Plafond de revenus du LEP 2026 : le tableau complet du RFR

Pour une ouverture en 2026, la banque examine le revenu fiscal de référence de l’année 2024 (avis d’imposition 2025) ou de l’année 2025 (avis d’imposition 2026), selon la date de la demande. En métropole, ce revenu ne doit pas dépasser les montants suivants, publiés sur la fiche officielle vérifiée le 1er août 2026 :

Nombre de parts de quotient familial Plafond de revenu fiscal de référence (métropole) 1 23 028 € 1,25 26 103 € 1,5 29 177 € 1,75 32 252 € 2 35 326 € 2,5 41 475 € 3 47 624 € 4 59 922 € Par demi-part supplémentaire + 6 149 € Par quart de part + 3 075 €

Ces plafonds sont relevés en outre-mer : 27 251 € pour une part en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, 28 489 € en Guyane et à Mayotte, avec 6 149 € par demi-part supplémentaire. Les montants sont révisés chaque année : vérifiez le tableau courant avant d’ouvrir.

Concrètement, un célibataire (une part) reste éligible jusqu’à 23 028 € de RFR, un couple sans enfant jusqu’à 35 326 €, un couple avec un enfant jusqu’à 47 624 €.

Que se passe-t-il si vos revenus dépassent le plafond ?

Rien d’automatique la première année : si le revenu fiscal de référence dépasse le plafond au cours d’une année, le titulaire conserve son LEP. Le dépassement n’est remis en cause que s’il se confirme l’année suivante ; dans le cas contraire, la banque a interdiction de maintenir le livret.

La règle officielle est précise : le contrôle porte sur les revenus de l’avant-dernière année (N-2). Si le RFR N-2 dépasse le plafond, vous gardez le livret si vos revenus repassent en dessous l’année d’après. Mais si vos revenus N-2 dépassent les plafonds deux années consécutives, le LEP doit obligatoirement être clôturé — c’est au titulaire lui-même de le demander.

La banque doit aussi clôturer d’office un LEP dans quatre cas : titulaire détenteur de plusieurs LEP, conditions de revenus ou de domicile fiscal non remplies, compte devenu inactif, décès. Toute infraction aux conditions de détention peut entraîner la perte des intérêts acquis, et une fausse déclaration conduit à la fermeture.

Historique du taux du LEP : de 6,1 % à 2,5 %

Le taux est fixé par arrêté ministériel, révisé deux fois par an, le 1er février et le 1er août. Il a fortement baissé depuis le pic de 2023 : voici les périodes récentes du tableau officiel des anciens taux, vérifié le 1er août 2026 :

Période Taux annuel du LEP Du 1er août 2026 au 31 janvier 2027 2,50 % (arrêté du 29 juillet 2026) Du 1er février 2026 au 31 juillet 2026 2,50 % Du 1er août 2025 au 31 janvier 2026 2,70 % Du 1er février 2025 au 31 juillet 2025 3,50 % Du 1er août 2024 au 31 janvier 2025 4,00 % Du 1er février 2024 au 31 juillet 2024 5,00 % Du 1er août 2023 au 31 janvier 2024 6,00 % Du 1er février 2023 au 31 juillet 2023 6,10 % Du 1er août 2022 au 31 janvier 2023 4,60 % Du 1er février 2022 au 31 juillet 2022 2,20 % Du 1er février 2020 au 31 janvier 2022 1,00 % Du 1er août 2014 au 31 janvier 2020 1,25 %

L’avance du LEP sur le Livret A varie selon les révisions : 1 point sur l’année 2025, 0,8 point depuis le 1er août 2026. À 6,1 % début 2023, un LEP au plafond rapportait 610 € nets par an, contre 250 € aujourd’hui. Rien ne garantit le niveau du taux à la révision du 1er février 2027.

Le LEP est-il imposable ?

Non, le LEP est totalement défiscalisé. Les intérêts versés par la banque sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, et ils n’ont même pas à être déclarés : les revenus des livrets d’épargne réglementés ne figurent pas sur la déclaration de revenus, selon la fiche officielle sur les revenus d’épargne vérifiée le 15 avril 2026.

C’est un avantage décisif face aux livrets bancaires : leurs intérêts subissent le prélèvement forfaitaire unique, 12,8 % d’impôt sur le revenu plus 18,6 % de prélèvements sociaux depuis le 1er janvier 2026, soit 31,4 % au total. Pour égaler les 2,50 % nets du LEP, un livret bancaire devrait afficher environ 3,65 % brut.

Ouvrir un LEP : où, quand et avec quels documents ?

Le LEP s’ouvre dans les banques habilitées à commercialiser ce produit, en agence ou en ligne. Aucun frais d’ouverture, de gestion ni de clôture ne peut être facturé. Le versement initial minimum est de 30 € ; les versements suivants sont libres, avec un minimum de 10 €.

La banque vérifie les conditions de revenus avant l’ouverture : soit en interrogeant directement l’administration fiscale, soit en demandant votre dernier avis d’imposition ou de non-imposition. Une déclaration sur l’honneur peut suffire si vous n’avez jamais rempli de déclaration personnelle, après un divorce ou une sortie du foyer parental.

Les opérations restent souples : dépôts par virement, chèque ou espèces au guichet d’ouverture ; retraits gratuits à tout moment, même pour la totalité du solde sans clôturer le livret. Une carte de retrait peut être associée au LEP, et le transfert vers une autre banque est possible sans perdre les intérêts.

Calcul des intérêts du LEP : la règle des quinzaines

Comme sur le Livret A, les intérêts sont calculés le 1er et le 16 de chaque mois, selon la règle des quinzaines. Un dépôt ne produit d’intérêts qu’à partir de la quinzaine entière suivante, et un retrait arrête la rémunération à la date de valeur de la quinzaine en cours :

Opération Jusqu’au 15 du mois À partir du 16 du mois Dépôt Pris en compte le 16 du même mois Pris en compte le 1er du mois suivant Retrait Solde arrêté au dernier jour du mois précédent Solde arrêté au 15 du mois

La formule est simple : intérêts d’une quinzaine = solde × (2,5 % ÷ 24). Un livret maintenu à 10 000 € toute l’année rapporte donc 250 €, soit environ 10,42 € par quinzaine. Au 31 décembre, les intérêts cumulés s’ajoutent au capital ; ils peuvent être retirés à partir du 1er janvier de l’année suivante.

LEP, Livret A ou LDDS : le tableau comparatif

Trois livrets réglementés, trois profils. Ce tableau récapitule les règles en vigueur du 1er août 2026 au 31 janvier 2027, d’après les fiches Service-Public vérifiées le 1er août 2026 :

Critère LEP Livret A LDDS Taux du 01.08.2026 au 31.01.2027 2,50 % 1,70 % 1,70 % Plafond de versements 10 000 € 22 950 € 12 000 € Conditions d’ouverture Domicile fiscal en France + revenus sous plafond Aucune Domicile fiscal en France Fiscalité des intérêts Exonérés (IR et prélèvements sociaux) Exonérés Exonérés Nombre par personne 1 seul 1 seul 1 seul Versement initial minimum 30 € 10 € 10 €

Le LEP gagne sur le taux, le Livret A sur la capacité et l’absence de conditions, le LDDS comblant l’écart. Les trois se cumulent chez la même personne : jusqu’à 44 950 € de versements défiscalisés. L’ordre logique pour un épargnant éligible : remplir d’abord le LEP, puis le LDDS, puis le Livret A.

Les limites du LEP : plafond serré, taux variable, accès filtré

Première limite, le plafond de 10 000 € : au taux actuel, le livret ne peut rapporter que 250 € nets par an, et trois à six mois de dépenses dépassent vite cette capacité. Le LEP reste une poche de précaution optimisée, pas un placement de capital.

Deuxième limite, le taux bouge tous les six mois : divisé par plus de deux depuis le pic de 6,1 % de février 2023, il pourrait encore baisser à la révision du 1er février 2027. Troisième limite, l’accès : le filtre du revenu fiscal de référence exclut d’emblée les foyers au-dessus des plafonds, et deux dépassements consécutifs imposent la clôture.

Au-delà de l’épargne de précaution, les enveloppes de long terme prennent le relais, avec le risque de perte en capital qui va avec : notre guide du plan d’épargne en actions détaille l’enveloppe fiscale des actions européennes, notre panorama des ETF la diversification à frais réduits, et l’épargne salariale s’adresse aux salariés, primes et abondement compris. La méthode complète, de l’objectif au premier ordre, figure dans notre guide pour investir en bourse.

Clôture, décès et cas particuliers du LEP

La clôture est possible à tout moment, selon la démarche prévue par le contrat d’ouverture : formulaire à remplir en agence ou par courrier. Avant la clôture, le transfert vers une autre banque habilitée reste possible, sans perte d’intérêts : effectif le mois suivant la demande.

En cas de décès du titulaire, la banque est obligée de clôturer le compte. Les frais de succession sont désormais plafonnés : 1 % du solde total des comptes et produits d’épargne du défunt, dans la limite de 857 €. Un LEP devenu inactif est, après délai, transféré à la Caisse des Dépôts : le service Ciclade permet de rechercher gratuitement les sommes oubliées.

Si le titulaire est un majeur protégé, la clôture doit être effectuée par son représentant légal, selon le régime juridique applicable.

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Questions fréquentes sur le LEP

Qui a droit au LEP ?

Les personnes ayant leur domicile fiscal en France et dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas le plafond : 23 028 € pour une part en métropole, 35 326 € pour deux parts, plus 6 149 € par demi-part. Les rattachés à un foyer fiscal ne peuvent pas en détenir sans imposition séparée.

Quel est le taux du LEP ?

Le taux du LEP est de 2,50 % du 1er août 2026 au 31 janvier 2027, fixé par l’arrêté du 29 juillet 2026. En 2025, il était de 3,50 % du 1er février au 31 juillet, puis de 2,70 % du 1er août 2025 au 31 janvier 2026. Prochaine révision : le 1er février 2027.

Quel est le plafond du LEP ?

Le plafond du LEP est de 10 000 € de versements, hors intérêts capitalisés. Au taux actuel de 2,50 %, ce plafond rapporte au maximum 250 € nets par an. Les intérêts ajoutés au 31 décembre peuvent porter le solde au-delà de 10 000 €, sans conséquence pour le livret.

Le LEP est-il imposable ?

Non. Les intérêts du LEP sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, et rien n’est à déclarer. Seuls les livrets bancaires non réglementés sont fiscalisés : leurs intérêts subissent le prélèvement forfaitaire unique, 12,8 % d’impôt plus 18,6 % de prélèvements sociaux depuis le 1er janvier 2026.

LEP ou Livret A ?

Si vos revenus le permettent, le LEP d’abord : son taux de 2,50 % surclasse les 1,70 % du Livret A, et les deux se cumulent. Le Livret A garde deux avantages : aucun plafond de revenus et une capacité double, 22 950 € contre 10 000 €. Un foyer éligible peut détenir les deux.

Présentez votre avis d’imposition (ou de non-imposition) à une banque habilitée, en agence ou en ligne : elle vérifie votre revenu fiscal de référence, ou interroge directement l’administration fiscale. Le versement initial minimum est de 30 €, sans frais. Sans première déclaration d’impôt, une déclaration sur l’honneur suffit provisoirement, jusqu’à la remise de l’avis.

Informations générales à jour des textes en vigueur au 1er août 2026, issues des sources officielles citées ; elles ne constituent pas un conseil personnalisé. Avant toute décision, vérifiez le taux courant, le plafond de revenus et les conditions sur service-public.gouv.fr, et rapprochez-vous de votre banque.