EduBourse » Actualités EduBourse » Retrait PEA après 5 ans : le calcul exact de la fiscalité 2026

Le PEA devient magique à son cinquième anniversaire : les gains retirés échappent à l’impôt sur le revenu et ne supportent plus que les prélèvements sociaux — 18,6 % depuis le 1er janvier 2026 (LFSS 2026, en hausse depuis 17,2 %). Avant ce cap, barème à votre TMI + PS : la différence se chiffre en milliers d’euros.

Le calcul exact

Après 5 ans : gain imposable × 18,6 % — c’est tout. Pour 10 000 € de plus-value : 8 140 € nets. Avant 5 ans (TMI 30 %) : 10 000 − 18,6 % de PS − 30 % d’IR = 5 140 € nets. Attendre vaut ici 3 000 €. Un retrait avant 5 ans ferme en outre le plan ; après, il reste ouvert et vos versements continuent de fructifier. Chiffrez votre cas avec notre simulateur de retrait PEA.

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Trois idées reçues

« Les prélèvements sociaux sont pris chaque année » : faux, au retrait (ou via l’axe fiscal au 31/12 pour les unités de compte). « Tout retrait avant 5 ans clôt le PEA » : sauf cas de déblocage anticipé (invalidité, licenciement, résidence principale…). « Le PEA et l’assurance-vie s’excluent » : non — comparez plutôt avec notre simulateur assurance-vie, et gardez le réflexe du barème via le simulateur d’impôt.

Questions fréquentes

Les versements reviennent-ils en franchise d’impôt ?

Oui, après 5 ans comme avant : seuls les gains du retrait sont taxés.

Quel avantage comparé au compte-titres ?

Après 5 ans : 18,6 % au lieu de 31,4 % de flat tax sur les gains — un écart de 12,8 points.

Le taux de 18,6 % peut-il encore monter ?

Les taux sociaux évoluent par loi de financement : figé à 18,6 % pour 2026, révisable en 2027.

Retirer des gains garde-t-il le plafond de versement ?

Oui, le retrait ne « recharge » pas le droit de verser : le plafond de 150 000 € reste calculé sur les versements cumulés.

Fiscalité 2026 vérifiée le 10/11/2026 (LFSS 2026). Information pédagogique.