EduBourse » Investir » Investir des petites sommes d’argent : méthode pas à pas dès 50 €

Peut-on investir des petites sommes d’argent et en tirer quelque chose ? Oui. Avec 50 ou 100 € par mois, on ne devient pas riche en un an, mais on apprend, on prend l’habitude et on laisse le temps faire son œuvre. Le vrai enjeu avec de petits montants n’est pas de trouver un placement miracle : c’est de respecter le bon ordre des étapes et de ne pas laisser les frais manger les gains. Voici une méthode progressive, avec des calculs simples.

Ce guide fait partie de notre dossier investir son argent : le guide pour bien démarrer, qui présente l’ensemble des options.

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Ce que 50 ou 100 € par mois peuvent devenir

Commençons par les chiffres, car ils motivent. Le tableau suit un versement mensuel constant et un rendement hypothétique de 4 % par an. C’est une illustration pédagogique : aucun rendement n’est garanti et les marchés peuvent baisser.

Versement mensuel Durée Total versé Capital estimé à 4 %/an 50 € 10 ans 6 000 € environ 7 360 € 100 € 10 ans 12 000 € environ 14 700 € 100 € 20 ans 24 000 € environ 36 700 € 100 € 30 ans 36 000 € environ 69 400 €

Lecture : sur 30 ans, près de la moitié du capital final viendrait des gains et non des versements. C’est l’effet des intérêts composés : la durée compte davantage que le montant de départ. Commencer petit mais tôt est souvent plus efficace que commencer gros mais tard.

Étape 1 : les prérequis avant d’investir 1 €

Avec un petit budget, une erreur coûte proportionnellement plus cher. Avant d’investir, vérifiez trois points :

Pas de dette chère en cours. Rembourser un crédit renouvelable ou un découvert facturé est un « placement » sans risque dont le rendement égale le taux évité. Une épargne de précaution. Quelques mois de dépenses sur un livret réglementé disponible à tout moment. Sans elle, le moindre imprévu vous obligera à vendre vos placements, peut-être au pire moment. Un horizon long pour l’argent investi en bourse. L’argent dont vous aurez besoin dans un ou deux ans n’a pas sa place en actions.

Étape 2 : choisir où placer ses petites sommes

Solution Risque Adaptée aux petites sommes ? Pour quel objectif ? Livret réglementé Très faible Oui, dès quelques euros Épargne de précaution, projets à court terme ETF via un PEA ou un compte-titres Perte en capital possible Oui, si les frais de courtage sont bas Long terme (8 ans et plus) Assurance vie (fonds euros + unités de compte) Faible à élevé selon les supports Oui, si le contrat accepte de petits versements programmés Moyen et long terme, transmission Actions individuelles Élevé Peu : diversification difficile avec peu d’argent Apprentissage, petite part du portefeuille Crypto-actifs Très élevé Techniquement oui, mais forte volatilité Spéculation sur une très petite part, en acceptant de tout perdre

Pourquoi les ETF sont souvent le meilleur outil

Un ETF (fonds indiciel coté) réplique un indice : en achetant une seule part, vous détenez indirectement des dizaines ou des centaines d’entreprises. Avec 50 €, c’est l’une des rares façons d’être largement diversifié. Notre page dédiée aux ETF explique comment les choisir.

PEA, compte-titres ou assurance vie ?

Le PEA est souvent privilégié en France pour investir en actions sur le long terme grâce à sa fiscalité après plusieurs années de détention. L’assurance vie convient si vous voulez mélanger sécurité (fonds euros) et dynamisme (unités de compte). Le compte-titres est le plus libre, mais sans avantage fiscal. L’important avec de petites sommes : choisir un intermédiaire qui accepte de petits montants et pratique des frais faibles.

Étape 3 : surveiller les frais, l’ennemi n°1 des petits montants

Sur un petit versement, un frais fixe pèse très lourd. Imaginez un courtier qui facture 2 € minimum par ordre :

sur un achat de 1 000 €, ce frais représente 0,2 % ;

sur un achat de 50 €, il représente 4 %, soit l’équivalent d’une année entière de rendement hypothétique.

Trois solutions : choisir un intermédiaire sans frais (ou presque) sur les investissements programmés, regrouper ses achats (par exemple 150 € tous les trois mois plutôt que 50 € chaque mois), ou privilégier une assurance vie sans frais sur versements. Vérifiez aussi les frais annuels du fonds lui-même et les éventuels frais de tenue de compte.

Étape 4 : automatiser et investir régulièrement

Investir une même somme à intervalles réguliers, quelles que soient les conditions de marché, s’appelle l’investissement programmé (ou DCA). Avec de petites sommes, c’est la méthode la plus naturelle :

vous n’avez pas à deviner le « bon moment » ;

quand les prix baissent, le même montant achète plus de parts ;

l’automatisation supprime la tentation de dépenser l’argent.

Exemple : Léa investit 100 € par mois dans un ETF. Le mois 1, la part vaut 50 € : elle en achète 2. Le mois 2, la part tombe à 40 € : elle en achète 2,5 (si les fractions sont possibles). Le mois 3, la part remonte à 50 € : 2 parts. Au total, 300 € pour 6,5 parts, soit un prix moyen d’environ 46 € par part, inférieur au prix des mois 1 et 3.

Trouver 50 € par mois à investir

Si votre budget est serré, l’argent à investir vient souvent de petits ajustements :

résilier un abonnement inutilisé ou renégocier une assurance ;

arrondir ses dépenses et épargner la différence ;

placer une partie d’une prime, d’un remboursement ou d’un cadeau ;

épargner une partie de chaque augmentation de salaire.

Pour d’autres pistes, notre guide placer son argent détaille comment répartir son épargne, et où placer son argent pour qu’il rapporte compare les rendements selon le niveau de risque.

Les erreurs à éviter avec un petit budget

Chercher à « faire fois dix ». Avec peu d’argent, la tentation est de viser des placements très risqués pour accélérer. C’est le meilleur moyen de tout perdre.

Avec peu d’argent, la tentation est de viser des placements très risqués pour accélérer. C’est le meilleur moyen de tout perdre. Le trading à effet de levier. Les CFD et le forex permettent de prendre des positions plus grosses que son capital ; la majorité des comptes particuliers y perdent de l’argent. Ce n’est pas une méthode d’investissement pour débutant.

Les CFD et le forex permettent de prendre des positions plus grosses que son capital ; la majorité des comptes particuliers y perdent de l’argent. Ce n’est pas une méthode d’investissement pour débutant. Les applications et plateformes douteuses. Une plateforme non autorisée, un rendement « garanti » élevé ou un système de parrainage rémunéré sont des signaux d’arnaque. Vérifiez toujours qu’un intermédiaire est autorisé auprès des autorités françaises.

Une plateforme non autorisée, un rendement « garanti » élevé ou un système de parrainage rémunéré sont des signaux d’arnaque. Vérifiez toujours qu’un intermédiaire est autorisé auprès des autorités françaises. Arrêter au premier recul. Une baisse temporaire fait partie du parcours. Vendre en panique transforme une perte provisoire en perte définitive.

Notre article sur les erreurs à éviter pour investir son argent approfondit ces pièges.

Rappel : tout investissement en bourse, en fonds ou en crypto-actifs comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Plan d’action : investir 100 € par mois, concrètement

Vérifiez vos dettes et constituez votre épargne de précaution. Ouvrez une enveloppe adaptée (PEA, assurance vie ou compte-titres) chez un intermédiaire autorisé et peu coûteux. Choisissez un ou deux ETF très diversifiés plutôt qu’une dizaine de lignes. Programmez un virement et un achat automatiques chaque mois. Ne regardez votre portefeuille qu’une fois par trimestre et augmentez le versement quand vos revenus progressent.

Pour la méthode complète d’achat de vos premières parts, suivez notre guide pour investir en bourse pas à pas.

Diversifiez votre patrimoine Investissez dans l’art Des tableaux originaux, pièces uniques signées par l’artiste. Un actif tangible, loin des écrans et des cotations. Voir les tableaux →

FAQ : investir des petites sommes

Peut-on investir avec 100 euros ?

Oui. De nombreux intermédiaires permettent d’acheter des parts d’ETF ou de faire des versements programmés avec 100 €, parfois moins. L’essentiel est de vérifier que les frais restent faibles par rapport au montant.

Vaut-il mieux investir 50 € par mois ou attendre d’avoir une grosse somme ?

Investir tôt et régulièrement permet de profiter plus longtemps des intérêts composés et de lisser le prix d’achat. Attendre n’a de sens que si les frais fixes rendent les petits versements trop coûteux ; dans ce cas, regroupez-les tous les deux ou trois mois.

Quel est le placement le plus sûr pour de petites sommes ?

Les livrets réglementés sont les plus sûrs et disponibles à tout moment, mais leur rendement après inflation est souvent faible. Ils servent surtout à l’épargne de précaution.

Peut-on acheter des fractions d’actions ou d’ETF ?

Certains intermédiaires proposent des fractions de parts, ce qui facilite l’investissement de petits montants. Vérifiez les conditions, les frais et l’enveloppe concernée, car ce service n’est pas disponible partout.

Combien de temps garder ses placements ?

Pour la partie investie en actions ou en ETF, raisonnez sur au moins huit à dix ans. Plus l’horizon est long, plus les baisses temporaires ont de chances d’être compensées, sans garantie.

Investir de petites sommes en crypto est-il une bonne idée ?

Les crypto-actifs sont très volatils et peuvent perdre l’essentiel de leur valeur. Si vous y investissez, limitez-vous à une très petite part de votre épargne, sur une plateforme enregistrée, et seulement après avoir mis en place les bases.