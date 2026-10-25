Action JGC Holdings (1963) : Cours et Dividende 2026

JGC Holdings est le grand ingénieur japonais de l’énergie : usines de gaz naturel liquéfié, raffineries, pétrochimie et désormais hydrogène et ammoniac propres — ses ingénieurs conçoivent et construisent les installations qui font tourner l’énergie asiatique. Cotée sous le ticker 1963 au Nikkei 225, la société vient de renouer avec les profits après un creux sévère, décrochant au passage l’un des plus grands contrats d’ingénierie de l’année : la phase 2 du GNL canadien, 7,5 milliards de dollars. Cette fiche présente le cours en temps réel, la convalescence confirmée, le dividende et la manière d’investir depuis la France.

Cours de l’action JGC en temps réel

Le cours de l’action JGC s’établit actuellement à 2 082,00 ¥ (yens), avec une variation de 2,66 % sur la séance. Environ 1 884 400 titres ont été échangés aujourd’hui, et sur les douze derniers mois, le titre évolue entre 1 503,50 ¥ et 2 927,50 ¥ yen.

À l’automne 2026, l’action cotait autour de 2 028 yens. Le titre s’est repris avec le retour aux profits, et le carnet de commandes régénéré par les projets énergétiques internationaux redonne au dossier une visibilité qu’il avait perdue pendant le creux.

Données de marché et historique, mis à jour automatiquement

JGC Holdings Corporation 1963.T · Tokyo 2 082,00 ¥ -0,07 % Clôture précédente 2 083,50 ¥ Plus haut du jour 2 127,50 ¥ Plus bas du jour 2 033,00 ¥ Plus haut 52 semaines 2 927,50 ¥ Plus bas 52 semaines 1 503,50 ¥ Volume 1 884 400 Capitalisation 504,0 Md PER 10,3 Rendement du dividende 2,56 % Dividende par action 52,00 ¥ Objectif moyen des analystes 2 520,00 ¥

Résultats annuels — JGC Holdings Corporation Exercice clos le Chiffre d’affaires Résultat net 2026-03-31 27,06 Md ¥ 41,84 Md ¥ 2025-03-31 858,08 Md ¥ -398,0 M ¥ 2024-03-31 832,60 Md ¥ -7,83 Md ¥ 2023-03-31 606,89 Md ¥ 30,67 Md ¥

Historique des dividendes — JGC Holdings Corporation Date de détachement Montant par action 2026-03-30 52,000 ¥ 2025-03-28 40,000 ¥ 2024-03-28 40,000 ¥ 2023-03-30 38,000 ¥ 2022-03-30 15,000 ¥

Source : Yahoo Finance, données collectées par le serveur (date de collecte indiquée sous chaque bloc). Données indicatives, ne constituent pas un conseil en investissement.

JGC : présentation de l’entreprise

Fondée en 1928 à Yokohama, JGC — anciennement Japan Gasoline Company — est devenue l’une des références mondiales de l’ingénierie EPC (engineering, procurement, construction) des installations énergétiques :

Le GNL , cœur historique : JGC a construit des trains de liquéfaction à travers le monde, de l’Asie du Sud-Est au Moyen-Orient et désormais à l’Amérique du Nord ;

, cœur historique : JGC a construit des trains de liquéfaction à travers le monde, de l’Asie du Sud-Est au Moyen-Orient et désormais à l’Amérique du Nord ; Le raffinage et la pétrochimie : complexes de raffinage et usines chimiques, au Japon et à l’international ;

: complexes de raffinage et usines chimiques, au Japon et à l’international ; L’énergie nouvelle : la transition est devenue le deuxième moteur — captage de carbone, hydrogène et ammoniac propres, recyclage chimique — avec des projets pilotes et industriels au Japon ;

: la transition est devenue le deuxième moteur — captage de carbone, hydrogène et ammoniac propres, recyclage chimique — avec des projets pilotes et industriels au Japon ; Les matériaux fonctionnels, complément de portefeuille issu des filiales technologiques du groupe.

Résultats : la convalescence confirmée

Les comptes de l’exercice clos fin mars 2026, publiés le 14 mai, marquent le retour durable à la profitabilité :

Chiffre d’affaires de 745 milliards de yens (−13 %) — la reprise ne se mesure pas aux volumes mais aux marges ;

(−13 %) — la reprise ne se mesure pas aux volumes mais aux marges ; Résultat opérationnel de 35,4 milliards de yens , contre une perte un an plus tôt — le point de bascule de la décennie ;

, contre une perte un an plus tôt — le point de bascule de la décennie ; Résultat net de 42 milliards de yens, soutenu par une base financière solide : le groupe affiche un net cash d’environ 365 milliards de yens, une trésorerie considérable au regard de la capitalisation.

Le premier trimestre de l’exercice courant, publié en août, confirme la trajectoire. Le carnet se régénère : outre les projets domestiques, la coentreprise Fluor-JGC a signé à la fin septembre 2026 le contrat d’ingénierie de la phase 2 du GNL Canada — 7,5 milliards de dollars —, l’une des plus grandes attributions EPC mondiales de l’année.

La transition énergétique : le second moteur

Le positionnement de JGC dans la transition n’est pas cosmétique. Le groupe pilote l’ingénierie du projet d’hydrogène et d’ammoniac propre de Kashiwazaki, mené avec Inpex : captage du CO₂ avec la technologie HiPACT développée avec BASF, mise en service de la chaîne amorcée en août 2026. Il construit également le démonstrateur d’ammoniac vert de Fukushima, en production depuis janvier 2026. Ces projets dessinent la thèse de long terme : le Japon a besoin d’ammoniac et d’hydrogène propres pour décarboner ses centrales et son industrie, la filière exige des ingénieurs capables de construire les installations — et JGC est l’un des rares au monde à cumuler l’expérience gazière, la maîtrise du captage et la confiance des industriels japonais. Chaque milliard investi dans la chaîne hydrogène du pays passera, pour partie, par ses bureaux d’études.

Dividende JGC : la reprise mesurée

Le dividende a été relevé de 30 % au titre de l’exercice de redressement, à 52 yens par action, niveau maintenu en prévision pour l’exercice courant — un rendement d’environ 2,6 % au cours d’octobre 2026. La prudence de la distribution reflète la sortie à peine consommée d’un creux profond ; la trésorerie nette massive du groupe en garantit la solidité. Pour un résident français : retenue à la source de 15 % sur les dividendes (convention franco-japonaise, imputable), achat en compte-titres ordinaire, le Japon n’étant pas éligible au PEA.

Histoire : l’ingénieur du gaz japonais

JGC naît en 1928 sous le nom de Japan Gasoline Company, pour construire les raffineries dont le Japon industriel naissant avait soif. La vocation internationale arrive avec l’après-guerre : le groupe accompagne les compagnies japonaises dans leur quête d’hydrocarbures à l’étranger et se retrouve, dès les années 1970, à construire des complexes de traitement du gaz au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. La spécialisation dans le GNL s’impose naturellement : quand un pays décide de liquéfier son gaz, JGC conçoit l’usine qui le fait. Les décennies suivantes alternent sommets — les grands programmes qatariens et australiens — et creux, le secteur de l’ingénierie étant l’un des plus cycliques de l’industrie mondiale. Le creux de la décennie 2020, sanctionné par des pertes, a conduit à la restructuration qui porte ses fruits aujourd’hui : recentrage sur les projets où le groupe a un avantage, discipline de soumission, et pari assumé sur la transition énergétique comme second métier.

Le métier EPC : anatomie d’un business méconnu

L’ingénierie EPC — engineering, procurement, construction — est le métier invisible qui transforme une décision d’investissement en usine fonctionnelle. Le client, une compagnie pétrolière ou gazière, ne construit pas ses installations : il les confie à un ingénieur généraliste qui conçoit les procédés, commande les équipements auprès de milliers de fournisseurs, dirige les dizaines de milliers d’ouvriers du chantier et livre la clé. Les contrats se comptent en milliards de dollars, les marges en pourcents — faibles quand la concurrence fait rage, substantielles quand l’expérience fait la différence. C’est un métier de référence : chaque train de GNL livré devient l’argument du suivant, et les clients reviennent vers les maisons qui ont tenu leurs délais. Pour JGC, quatre-vingt-dix ans de projets livrés à travers le monde constituent ce capital immatériel — la raison pour laquelle, quand le Canada a décidé d’agrandir son terminal de GNL, la coentreprise menée par le groupe était dans la liste courte.

Ce que l’exercice de retour révèle de la discipline

Le passage de la perte au profit mérite un décryptage, car il éclaire la crédibilité du redressement. Le chiffre d’affaires a baissé — l’entreprise a délibérément refusé des projets à marges insuffisantes, préférant un carnet plus petit mais mieux payé. Le résultat opérationnel positif vient donc des marges, non des volumes : exactement le mécanisme qui avait fait les belles années du secteur. La trésorerie nette, considérable, a joué son rôle d’amortisseur pendant le creux sans entamer le bilan. Et le carnet s’est régénéré au bon moment — la vague mondiale de nouveaux GNL arrivant à maturité juste quand la capacité d’ingénierie se rarefiait, les grands bureaux d’études du secteur étant saturés par la demande. C’est la conjonction de ces trois facteurs — discipline, bilan, cycle — qui donne au retournement sa substance.

Analyse : le return-to-profit de l’ingénierie énergétique

Le dossier JGC est un cas d’école de retournement : une valeur décotée, une perte opérationnelle effacée en un exercice, un carnet régénéré par la vague mondiale de GNL — le Canada en tête — et une option industrielle sur l’hydrogène japonais. Les risques sont ceux d’un ingénieur de projets : les contrats sont d’ampleur mondiale mais d’attribution irrégulière, les dépassements de coûts ont été le fléau du creux, et la transition énergétique devra confirmer ses calendriers. La trésorerie nette limite le risque de solvabilité. Profil de retournement, pour investisseurs patients. Ces éléments ne constituent pas une recommandation d’investissement.

JGC en cinq chiffres à retenir

35,4 milliards de yens : le résultat opérationnel de retour, contre une perte un an plus tôt ;

: le résultat opérationnel de retour, contre une perte un an plus tôt ; 7,5 milliards de dollars : le contrat EPC de la phase 2 du GNL Canada signé en septembre 2026 ;

: le contrat EPC de la phase 2 du GNL Canada signé en septembre 2026 ; 365 milliards de yens : la trésorerie nette, rempart du bilan ;

: la trésorerie nette, rempart du bilan ; 52 yens par action : le dividende relevé de 30 %, pour un rendement d’environ 2,6 % ;

: le dividende relevé de 30 %, pour un rendement d’environ 2,6 % ; Kashiwazaki : le projet d’hydrogène et d’ammoniac propre avec Inpex, pilier de l’option transition.

Ces repères résument le pari : l’ingénieur japonais de l’énergie, revenu à la vie, adossé à la vague GNL et à l’hydrogène naissant.

Le marché mondial de l’ingénierie énergétique : rarefaction et renaissance

Le marché de l’EPC énergétique traverse une phase rare dans son histoire : la pénurie de capacités. Après une décennie de marges déprimées, les grands bureaux d’études ont réduit la voilure — départs de seniors, fusions, abandons de marchés — juste au moment où la demande explose : nouveaux GNL américains, canadiens et africains, usines pétrochimiques moyen-orientales, raffineries asiatiques, et désormais installations de transition — captage, hydrogène, ammoniac, recyclage. Le résultat est un marché de vendeur : les clients se disputent les ingénieurs disponibles, les prix des contrats reflètent la rareté, et les maisons qui ont survécu au creux avec leur bilan intact récoltent la moisson. JGC appartient à ce club restreint — trésorerie nette massive, carnet régénéré, qualifications vivantes. Si le rythme actuel des projets énergétiques mondiaux se maintient, la décennie qui vient ressemblera aux belles années du secteur ; si elle ralentit, la discipline fraîchement acquise et la trésorerie du groupe amortiront la décélération. C’est l’équation complète que le titre offre à l’investisseur patient.

Le titre cote à Tokyo en yens ; l’achat se fait dans un compte-titres ordinaire — le Japon n’étant pas éligible au PEA :

Vérifiez l’accès à la Bourse de Tokyo auprès de votre courtier ; Recherchez le titre sous le code 1963 ; Passez un ordre à cours limité, la séance de Tokyo ouvrant tôt le matin en heure d’Europe ; Intégrez la fiscalité : retenue à la source de 15 % sur les dividendes, imputable via la convention franco-japonaise, puis imposition française selon votre régime.

La liquidité du titre, correcte sans être exceptionnelle, invite aux ordres à cours limité, particulièrement dans les séances qui suivent les annonces de grands contrats. Le dividende est versé semestriellement ; le carnet de commandes et les annonces de contrats EPC sont les catalyseurs qui rythment la valeur entre les publications.

FAQ : questions fréquentes sur l’action JGC

Que fait exactement JGC ?

De l’ingénierie EPC : concevoir, approvisionner et construire des installations énergétiques — usines de GNL, raffineries, pétrochimie — pour le compte de majors et d’entreprises publiques, avec une activité croissante dans l’hydrogène, l’ammoniac propre et le captage de carbone.

Quel est le rendement du dividende ?

Environ 2,6 % au cours d’octobre 2026, sur la base de 52 yens — une distribution relevée de 30 % au titre de l’exercice de retour aux profits.

Peut-on acheter JGC dans un PEA ?

Non : la valeur est japonaise ; l’achat se fait en compte-titres ordinaire avec change en yens.

Qu’est-ce que le contrat du GNL Canada ?

La phase 2 de la terminal de liquéfaction canadienne, attribuée fin septembre 2026 à la coentreprise Fluor-JGC pour 7,5 milliards de dollars : l’un des plus grands contrats d’ingénierie énergétique de l’année au monde.

Quelle est la différence entre JGC et les entrepreneurs généraux ?

Le métier : Taisei, Shimizu ou Kajima construisent des bâtiments et des infrastructures, essentiellement au Japon ; JGC conçoit et construit des usines de procédés — GNL, raffinage, chimie, hydrogène — pour des clients du monde entier. Ce sont deux expositions différentes au même grand thème : l’investissement industriel de la décennie.

Pourquoi le titre a-t-il souffert auparavant ?

L’ingénierie énergétique mondiale a traversé un creux — projets retardés, coûts mal maîtrisés, pertes opérationnelles. Le redressement vient des marges restaurées, du carnet régénéré par le GNL et de la discipline de soumission du groupe.

L’hydrogène pèse-t-il déjà dans les résultats ?

Pas encore de façon significative : les projets de Kashiwazaki et de Fukushima sont des jalons d’une filière qui se construit. L’enjeu pour l’investisseur est l’option — la position de JGC si l’ammoniac propre devient, comme le prévoient les plans japonais, une industrie massive dans la décennie.

Quel est le prochain rendez-vous de publication ?

Les résultats semestriels de l’exercice courant sont attendus en novembre 2026.

Cette fiche a un but purement informatif et ne constitue pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; tout investissement en actions présente un risque de perte en capital.