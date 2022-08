Staking Solana (SOL) : guide complet 2026

Solana Staking : Le staking de Solana est un des investissements les plus appréciés sur le marché. Ce n’est pas seulement à cause des récompenses obtenus mais c’est aussi lié aux performances de la crypto SOL. Les investisseurs aguerris savent comment profiter de cette crypto et de son staking pour faire des plus-values. Mais on se demande, est-ce que le staking sur Solana est réellement rentable ? Si c’est le cas, comment faire du staking sur Solana ?

Staking sur Solana en 2022

Investir dans le staking de Solana peut être une bonne idée à ne surtout pas rater pour cette année. Les raisons poussant à investir sont nombreuses comme la performance positive de Solana l’année dernière. Selon les estimations des analystes, Solana pourra poursuivre sa croissance cette année. Ainsi, si vous commencez votre staking dès maintenant, cela peut vous être bénéfique.

Au niveau de la plateforme, des innovations et des améliorations seront apportées sur cette dernière. Ces changements pourraient donc avoir des impacts positifs sur le staking sur Solana. Staker sur Solana cette année est donc à méditer car avant même sa date d’échéance, sa valeur pourrait augmenter. De ce fait, c’est peut être une bonne occasion à ne pas manquer.

1. Staker des Solana sur la plateforme Solana

Rendez-vous sur la plateforme de Solana et cherchez.

Procurez-vous un portefeuille ou un wallet compatible avec les cryptos SOL et prenant en charge le staking. Vous pouvez trouver une liste de portefeuilles compatibles sur le site de Solana.

Alimentez votre portefeuille avec des cryptos SOL selon vos moyens et en fonction de votre objectif.

Vous pouvez être amené à créer un ou plusieurs comptes de staking à partir de votre portefeuille. Sans quoi, vous ne pourrez pas stacker sur la plateforme.

Connectez votre wallet ou votre compte à la plateforme de Solana.

Choisissez un ou plusieurs validateurs parmi ceux proposés sur la communauté de Solana. Les commissions peuvent varier d’un validateur à un autre donc pensez à vérifier.

Sélectionnez le nombre ou le montant de crypto SOL à staker et Délégué le aux validateurs de votre choix.

2. Staker des Solana sur une Plateforme d’Échange

Trouvez une plateforme d’échange répertoriant des Solana crypto et proposant du staking de Solana.

Ouvrez un compte permettant de faire du staking sur la plateforme de votre choix.

Munissez-vous d’un wallet pouvant recevoir des Solana crypto et compatible avec la plateforme et le staking.

Alimentez votre wallet avec des cryptos Solana (SOL) en tenant en compte tous les frais possibles.

Rendez-vous sur la fenêtre de staking dans votre compte et commencez votre staking en suivant les consignes de la plateforme.









Qu’est-ce que le Solana ?

Solana est une plateforme de blockchain décentralisée prenant en charge des projets de DéFi, NFT, Web3 et etc. Elle est l’une des concurrentes directes de l’Ethereum. A ce jour, Solana est l’une des blockchains les plus rapides du marché et est appréciée par d’autres plateformes de cryptographie. C’est aussi le nom donné à la blockchain assurant la compatibilité des applications créées avec l’écosystème de Solana.

Solana est également le nom donné au jeton utilitaire de la plateforme Solana. Il est connu sur le marché sous le symbole de SOL. Solana est une crypto pouvant servir de monnaie d’échange sur la plateforme. Elle peut être utilisée pour payer les services demandés et pour l’utilisation des applications disponibles sur Solana.

Enfin, Solana ou SOL est le jeton assurant la sécurité de l’écosystème de Solana. Elle est utilisée lors des transactions sur la blockchain et aussi pour payer les frais de transaction. Solana est considérée comme l’une des plus rapides sur le marché en traitements de transaction.

Le Principe du Proof of Stake

Proof of Stake (PoS), Objectif

Le Proof of Stake, du français preuve d’enjeu ou de participation est connu pour son système de validation. Le but du PoS est de passer en travers les problèmes liés aux Proof of Work (PoW). Le processus de minage du PoW consomme beaucoup d’énergie et demande beaucoup de ressources. A l’inverse, le PoS est moins énergivore et de plus il est accessible par la majorité des traders. Peercoin était la première crypto à avoir adopté le principe du PoS suivi peu après par les autres crypto.

Proof of Stake (PoS), Validation

Le PoS ne demande ni de minage, ni de mineur, ni de résolution de calcul complexe. Le principe du PoS se base sur le système de validation des transactions sur les blockchains. Un algorithme se charge de sélectionner les validateurs ou validator en fonction du nombre de stake. Plus vous effectuez des stake sur le réseau, plus vous avez de chances de devenir un validateur. Ces derniers sont par la suite récompensés pour chaque validation effectuée sur le réseau.

Proof of Stake (PoS), Récompense

Les plateformes adoptant le principe du PoS offrent également des récompenses aux utilisateurs du staking. Pour ce faire, les traders doivent bloquer ou verrouiller leur crypto pendant une période déterminée. Arrivée à la date d’échéance du staking, les traders reçoivent des récompenses selon la durée et le nombre de stake. Ces récompenses peuvent prendre diverses formes dont la plupart du temps, ce sont des cryptos.

Staking sur Solana – Est-ce Rentable ?

C’est sans conteste, le staking sur Solana est bien rentable. La crypto de Solana (SOL) figure parmi les plus rentables du marché. Elle a connu une forte croissance en 2021 et ses performances ne cessent d’augmenter. En faisant du staking sur Solana, vous êtes sûr de pouvoir tirer profit de sa notoriété sur le marché. De plus, vous pouvez utiliser les récompenses pour bénéficier des services disponibles sur la plateforme.

Pour les rendements, ils varient en fonction des plateformes d’échange et du nombre de stake exercé. Pour obtenir le plus de crypto Solana à l’issue de votre staking, pensez à bloquer le maximum de jetons possible. Ainsi, la rentabilité du staking sur Solana dépend également de plusieurs facteurs à ne pas négliger. Cependant, il reste rentable et est bien plus fiable comparés aux autres crypto staké sur le marché.

Solana et le Staking Ethereum

Le staking de Solana et Ethereum ne cesse d’intéresser les investisseurs en crypto-monnaies. Ils ont tous les deux leurs propres avantages par rapport à l’autre et aussi leurs points négatifs.

Solana et Ethereum sont considérés comme des concurrents sur le marché. Ainsi, leur staking peut également se concurrencer.

Le staking d’Ethereum et Solana rapporte tous les deux des rendements très intéressants sur le long terme.

Il est également possible de faire du staking de Solana et d’Ethereum sur de nombreuses plateformes d’échange. Ces deux staking étant très connus sur le marché

Ethereum suscite beaucoup l’intérêt du marché depuis un certain temps. Cela pourrait avoir des impacts sur le staking de l’Ethereum et sa valeur sur le marché.

Le staking Ethereum est plus coûteux comparé à celui de Solana surtout si vous débutez dans ce milieu. Ceci est à cause du cours très élevé de l’Ethereum.

Avantages et Inconvénients du Staking Solana

1. Avantages du staking Solana

Récompense et sécurisation du réseau . En dehors de récompenses, le staking de Solana permet également de participer à la sécurisation du réseau principal de Solana. Ainsi, vous aidez à la sécurisation et à l’évolution de votre investissement.

. En dehors de récompenses, le staking de Solana permet également de participer à la sécurisation du réseau principal de Solana. Ainsi, vous aidez à la sécurisation et à l’évolution de votre investissement. Participation aux votes. En augmentant votre staking sur Solana, vous avez plus de chance de devenir un validateur sur le réseau. C’est avantageux car vous pouvez voter sur les nouveaux projets du réseau et sur l’ajout des nouveaux blocs.

En augmentant votre staking sur Solana, vous avez plus de chance de devenir un validateur sur le réseau. C’est avantageux car vous pouvez voter sur les nouveaux projets du réseau et sur l’ajout des nouveaux blocs. Disponibilité de nombreuses plateformes. Le staking de Solana est disponible sur plusieurs plateformes avec des rendements annuels différents les uns les autres. De plus, les frais changent en fonction de la plateforme. Vous pouvez donc staker des Solana selon vos moyens.

2. Inconvénients du staking Solana

Les risques dus aux changements de cours. Quand vous faites du staking sur Solana, vous ne savez jamais à l’avance comment son cours va évoluer. De plus, vous pouvez rater de bonnes opportunités en verrouillant vos cryptos.

Quand vous faites du staking sur Solana, vous ne savez jamais à l’avance comment son cours va évoluer. De plus, vous pouvez rater de bonnes opportunités en verrouillant vos cryptos. Les risques de piratages de la plateforme. La plateforme de Solana ou bien la plateforme d’échange où vous effectuez votre staking peut être la victime d’un piratage. C’est une possibilité dans le monde de la crypto-monnaie. Ainsi, vous risquez de perdre vos cryptos sans vous y attendre.

Conclusion – Est-ce le Bon Moment pour Investir dans le Staking de Crypto pour 2022 ?

En conclusion, le bon moment pour investir dans le staking de crypto dépend de plusieurs facteurs.

Vous devez commencer par vous renseigner sur la crypto en question et les avantages de son staking.

Ensuite, il est important de connaître les offres disponibles sur le staking de crypto sur le marché. En même temps, pensez à vous informer des gains et des éventuels frais du staking.

Soyez conscient des risques et des pertes possibles lors du staking. Ceci afin de ne pas regretter votre choix.

Enfin, le staking peut être très rentable si vous prenez le temps de bien l’analyser. Ainsi, faire du saking de crypto cette année n’est pas une mauvaise idée en soi. A vous de bien choisir.