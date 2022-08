Electrum Wallet Avis – Tutoriel, Frais, Avantages et Inconvénients

Electrum Wallet Avis : Le développement de projet autour de la crypto-monnaie crée de nouvelles sources d’investissement chaque jour. Les investissements en crypto-monnaies doivent être sécurisés, ce qui nous amène à parler du fameux Electrum Wallet. Vous vous demandez sûrement si Electrum est un excellent moyen pour protéger vos investissements en crypto-monnaies. Pour y répondre, on vous exhorte à lire cet article jusqu’à la fin.

Notre Avis sur Electrum Wallet

Notre avis sur Electrum est positif pour de nombreuses raisons.

Electrum est doté de solide expérience

Et oui, Electrum est présent depuis presque le lancement de la Finance Décentralisée ou DeFi. En effet, Electrum a vu le jour en 2011 soit 2 ans après le lancement de bitcoin. Electrum wallet est donc un pionnier dans le monde de la DeFi.

Electrum fait partie des portefeuilles de crypto-actifs les plus utilisés

Electrum fait partie des wallets les plus utilisés au monde pour supporter les bitcoins. Sa compatibilité avec les principaux systèmes d’exploitation est le reflet d’un projet d’envergure et extrêmement vulgarisé.

Electrum présente un niveau de sécurité accru

Electrum utilise des protocoles bien établis qui diminuent les menaces sur l’intégrité de vos crypto-monnaies.

Qu’est-ce que Electrum Wallet ?

Electrum est un wallet qui fonctionne sur les plateformes Windows, Linux, MacOS, Android et iOS. Electrum est développé par Thomas Electrum et a pour but d’être un des wallet le plus rapide, sécurisé et confidentiel sur le marché. Si vous vous demandez comment fonctionne d’Electrum, alors la voici.

Utilité d’Electrum wallet

Electrum permet de réaliser des échanges soit par l’envoi de fonds soit par la réception de fonds.

Electrum wallet sert de support de stockage des bitcoins selon les avis des créateurs. D’ailleurs on peut dire que c’est sa principale fonction.

Mode de fonctionnement d’Electrum Wallet

Electrum utilise le Système de Vérification de paiement Simple (SVP) ou Proof of Cheking pour assurer la sécurité de vos bitcoin.

Electrum est open source ce qui facilite son développement.

Le SVP allège les transactions en téléchargeant uniquement des en-têtes de bloc

Electrum sécurise vos bitcoin en utilisant une phase secrète qui vous permet d’accéder à vos phrases privées.

Votre clef privée peut être transférée vers d’autres wallets. De fait, Electrum est compatible avec certains hardware wallets de renom tel Ledger Nano S ou Trezor ce qui simplifie la réalisation des transactions.

La qualité de Desktop Wallet d’Electrum lui permet de stocker vos bitcoins hors ligne, ce qui réduit considérablement les risques de piratages informatiques.

Electrum met en place un système de portefeuille multisignature qui sécurise vos bitcoins.

Vous pouvez télécharger le portefeuille Electrum en accédant à son site officiel. Entrer dans la section Téléchargement qui vous offre les systèmes d’exploitation sélectionnable. Et après télécharger le fichier d’installation. Vous pouvez utiliser Electrum wallet via deux possibilités. D’une part, vous pouvez télécharger l’application et l’utiliser directement. D’autre part, vous pouvez l’installer directement. Ces deux types de téléchargement se passent sous Windows. Vous pouvez aussi installer Electrum sous Linux. En fait, vous pouvez télécharger Electrum wallet pour être utilisé sur Python, Linux, Windows, OSX et Android.

Les Crypto Monnaies Supportées par Electrum Wallet ?

Electrum supporte uniquement les bitcoin crypto. C’est la fonction première d’Electrum Wallet. Si vous aimez investir sur le bitcoin alors on vous conseille d’utiliser Electrum wallet pour plus de rapidité et de sécurité.

Frais et Commissions sur Electrum Wallet

Electrum prouve sa compétitivité en termes de frais grâce à une commission qui est comprise entre 0,1 sat/octet et 0,7 sat/octet.

La commission perçue varie en fonction de la rapidité de votre transfert. En effet, on peut qualifier de commission standard les 0,1, mais si vous voulez accélérer la transaction, la commission passera jusqu’à 0,7 sat/octet.

L’Electrum wallet vous donne la possibilité de modifier les frais que vous allez supporter. En effet, il se peut que le montant de la transaction combiné avec vos frais soit supérieur à votre solde. Dans ce cas, vous allez modifier la commission pour que le solde puisse couvrir la totalité des frais.

Pour Qui est Adapté le Electrum Wallet ?

Selon notre avis, Electrum Wallet se distingue de par sa simplicité. C’est pour cette raison qu’Electrum s’adapte à n’importe quel profil d’utilisateurs. Néanmoins, certains utilisateurs peuvent optimiser l’utilisation du wallet en fonction de la forme que prend Electrum.

L’application Electrum est plus adaptée aux débutants. En principe, les applications sont plus faciles à utiliser en raison des supports qui réduisent le format au strict minimum.

Le logiciel Electrum est plus destiné aux utilisateurs ayant une expérience dans l’utilisation d’Electrum sous forme d’application.

Avantages et Inconvénients de Electrum Wallet ?

Avantages

Electrum est très simplifié : en effet, Electrum ne requiert pas l’utilisation d’une chaîne de bloc entière. C’est pour cette raison qu’Electrum est qualifié de wallet léger.

en effet, Electrum ne requiert pas l’utilisation d’une chaîne de bloc entière. C’est pour cette raison qu’Electrum est qualifié de wallet léger. La rapidité des transactions : la compatibilité d’Electrum avec d’autres principaux wallets assure une vitesse de transaction plus rapide.

la compatibilité d’Electrum avec d’autres principaux wallets assure une vitesse de transaction plus rapide. Une sécurité renforcée: Electrum possède les caractéristiques d’un cold wallet ce qui le rend faiblement exposé aux menaces provenant du web. En tant que projet de la DeFi, Electrum libère ses utilisateurs de la dépendance vis-à-vis des tiers. Les coûts de transactions sont donc réduits et ainsi que les risques liés à des tiers malveillants.

Electrum possède les caractéristiques d’un cold wallet ce qui le rend faiblement exposé aux menaces provenant du web. En tant que projet de la DeFi, Electrum libère ses utilisateurs de la dépendance vis-à-vis des tiers. Les coûts de transactions sont donc réduits et ainsi que les risques liés à des tiers malveillants. La confidentialité est au cœur des services d’Electrum : étant un HD wallet, les transactions passées sur Electrum sont hautement confidentielles. Cela est possible grâce à l’obtention de clés privées issues d’une clé de récupération.

étant un HD wallet, les transactions passées sur Electrum sont hautement confidentielles. Cela est possible grâce à l’obtention de clés privées issues d’une clé de récupération. Electrum possède une part de marché conséquente : les onze ans d’expérience d’Electrum le procure un avantage certain à l’égard de nombreux autres wallets. D’ailleurs, plus de 10% des bitcoin sont conservés dans des Electrum wallet.

Inconvénients

Electrum est un wallet spécifique à bitcoin : Electrum ne peut supporter d’autres crypto-actifs. Ce n’est pas un véritable handicap, car c’est cette spécificité d’Electrum qui lui permet d’être si compétitif.

Electrum ne peut supporter d’autres crypto-actifs. Ce n’est pas un véritable handicap, car c’est cette spécificité d’Electrum qui lui permet d’être si compétitif. Electrum en tant que portefeuille logiciel est plus difficile à utiliser pour les débutants qui n’ont jamais utilisé l’application. Son interface trop simpliste en est la raison principale. Les néophytes en matière de crypto-monnaies sont extrêmement lésés.

Electrum est sujet à des menaces : Electrum a été le sujet de pertes et de vols qui perturbent l’intégrité du projet. Electrum n’est donc pas à l’abri des actes malveillants tels que les pishing. Néanmoins, le ratio coût-bénéfice semble positif et nous sommes d’avis que l’utilisation d’Electrum apporte plus d’avantages que d’inconvénients.

Sécurité de Electrum Wallet

Electrum fait partie des meilleurs wallets en termes de sécurité. En effet, parmi les portefeuilles d’actifs qui supportent bitcoin, Electrum figure parmi le top.

Electrum comme desktop :

Le desktop combine les propriétés des portefeuilles dits hot wallet et cold wallet. Electrum diminue les menaces qui viennent d’internet et donc assure une marge de sécurité plus grande.

Un niveau d’accessibilité au portefeuille restreint

Electrum est en partie un wallet online ce qui renvoie à synchroniser et exécuter les opérations en lignes à travers des serveurs décentralisés. C’est par l’intermédiaire de ces serveurs qu’Electrum élimine l’utilisation de tiers au cours des transactions. Les clefs privées sont uniquement réservées au propriétaire, ce qui renforce encore plus l’accès aux données. Mais que se passe-t-il si les clés privées sont égarées ?

Accès aux comptes si les clés privées sont perdues

Electrum procure une double protection à vos crypto-actifs grâce à l’utilisation de phrase secrète et de mot de passe. Comme évoqué un peu plus haut, Electrum utilise des phrases secrètes qui vous permettent d’avoir accès à vos données personnelles. Vous pouvez aussi utiliser des mots de passe qui protègent le fichier de portefeuille.

La fonctionnalité d’authentification d’Electrum

Un portefeuille de crypto-actif sert de moyen de protection et de stockage pour les crypto-monnaies. Le problème qui persiste réside dans l’usurpation d’identité. Pour pallier ce problème, Electrum utilise l’authentification multisignature et à deux facteurs. Nous sommes d’avis que la réputation d’Electrum comme l’un des wallets les plus sécurisants est liée à cette double fonctionnalité.

L’authentification multisignature

Ce procédé permet de valider une transaction après que toutes les parties prenantes ont donné leur consentement. Sans cela, aucune transaction n’est possible. Ce mode de sécurisation est moins utilisé, car en principe un wallet devrait être rattaché à vous-même.

L’authentification à deux facteurs

Cette fonctionnalité nécessite l’utilisation de mots de passe temporaire obtenue grâce à l’utilisation d’une application d’authentification. Votre compte doit être rattaché à un appareil qui va vous attribuer les mots de passe valable au maximum 30 secondes.

Application Electrum – Est-ce Disponible ?

Electrum wallet est disponible sous forme d’application. Il est conseillé de se familiariser avec Electrum wallet sous forme d’application selon notre avis avant de l’utiliser sous forme de logiciel.

Electrum Wallet – Est-ce une Portefeuille Fiable ?

Le ratio coût-bénéfice indique un niveau de fiabilité dans les normes pour Electrum. En fait, tous les portefeuilles de crypto-monnaies ne sont pas fiables à 100% cependant Electrum présente un profil séduisant.

Electrum présente les avantages d’un wallet offline qui est la réduction des risques provenant du web.

La sécurité de vos fonds est assurée par la double fonctionnalité d’authentification à deux facteurs et multi signatures.

Electrum ne supporte que les crypto-monnaies bitcoin ce qui accentue la vitesse de transaction.

Donc, nous insistons sur le fait qu’Electrum reste l’un des meilleurs wallets pour stocker des bitcoins. Le risque zéro n’existe pas, mais en termes de fiabilité, Electrum montre un profil digne de confiance.