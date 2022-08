Exodus Wallet Avis – Tutoriel, Frais, Avantages et Inconvénients

Exodus Wallet Avis : La protection des données est au cœur des préoccupations des principaux wallets du moment. Exodus wallet fait partie de ces portefeuilles de crypto-monnaies qui essaient de s’imposer sur le marché. On vous dit dans cet article les forces et les faiblesses d’Exodus par rapport aux autres wallets pour mieux protéger vos crypto-monnaies.

Notre Avis sur Exodus Wallet

À notre avis, Exodus wallet est un excellent moyen de stockage, mais aussi un moyen de protection pour vos investissements.

L’adoption d’Exodus est simplifiée : Exodus wallet est facile à utiliser, car il s’adapte à n’importe quel profil d’utilisateurs. Que ce soit un débutant ou un utilisateur aguerri, Exodus plaît à tout le monde.

Exodus wallet est facile à utiliser, car il s’adapte à n’importe quel profil d’utilisateurs. Que ce soit un débutant ou un utilisateur aguerri, Exodus plaît à tout le monde. Exodus est un portefeuille multi-crypto-monnaies : Exodus wallet peut supporter plus de 140 devises, ce qui le place parmi les meilleurs multi-crypto du moment tels que Binance ou Coinomi. En fait, Exodus supporte des grands noms de la crypto-monnaies tels que le BTC, l’ETH.

Exodus wallet peut supporter plus de 140 devises, ce qui le place parmi les meilleurs multi-crypto du moment tels que Binance ou Coinomi. En fait, Exodus supporte des grands noms de la crypto-monnaies tels que le BTC, l’ETH. Exodus est un wallet d’avenir : Exodus supporte plusieurs crypto-monnaies, ce qui rend son marché extrêmement liquide. Le fait d’être rattaché au marché du bitcoin ou de l’Ethereum facilite les échanges surtout que Exodus permet de réaliser du trading.

Qu’est-ce que Exodus Wallet ?

Exodus wallet est un portefeuille logiciel qui permet de protéger et gérer vos crypto-actifs dans les meilleures conditions possibles. JP Richardson et Daniel Castagnoli sont à l’origine d’Exodus Movement INC qui est l’ancêtre d’Exodus.

Exodus est utilisable à la fois sur bureau et sur mobile. L’application Exodus fonctionne sur les plateformes MacOS, Windows et Linux sur ordinateur. Sur mobile, Exodus est disponible sur Android et IOS. Vous vous interrogez probablement sur le mode de fonctionnement d’Exodus.

Quels sont les principaux rôles d’Exodus Wallet

Comme un grand nombre de wallet, Exodus est la base pour échanger des crypto-monnaies, stocker des devises et recevoir ou envoyer des fonds.

L’achat direct de Coin ne peut se faire sur Exodus. Exodus est en relation avec plusieurs plateformes d’échange décentralisé qui va permettre d’échanger des Coins.

Exodus utilise une phrase de sécurité qui permet de sécuriser votre compte.

Comme un grand nombre de portefeuilles légers tels que l’historique Electrum wallet, Exodus utilise la vérification simplifiée des paiements. Le SVP permet de mieux sécuriser vos crypto-actifs.

Le SVP implique donc que les transactions sont allégées grâce à un téléchargement qui se limite aux en-têtes des blocs.

Le contrôle et le suivi des soldes sont donc assurés par plusieurs serveurs.

Le téléchargement et l’utilisation d’Exodus sont simplifiés au maximum. Si vous êtes néophytes, alors l’utilisation d’Exodus est recommandée. Voici comment utiliser Exodus correctement.

Le téléchargement d’Exodus wallet est réalisable sur son site officiel. Pour commencer votre voyage avec Exodus, vous devez choisir votre plateforme et votre terminal. Soit vous utilisez Exodus sur mobile soit sur ordinateur Après le téléchargement, vous allez installer Exodus wallet. Phénomène rare, vous pouvez essayer votre Exodus wallet avant l’utilisation définitive Pour valider définitivement la procédure, vous devez élaborer un mot de passe constitué de 12 mots. Après la phase de validation, il s’ensuit la phase de sauvegarde et d’un premier dépôt facultatif.

Les Crypto Monnaies Supportées par Exodus Wallet ?

À notre avis Exodus est un wallet du futur. Exodus est classé parmi les wallets multi-crypto.

Exodus est un wallet qui supporte plus de 140 crypto-monnaies dont les fameux bitcoins (BTC), Ethereum (ETH). Vous avez donc un choix élargi en matière d’investissement.

Malgré la relative jeunesse de Exodus, ce portefeuille d’actifs possède déjà un sacré référencement. Nous sommes d’avis que Exodus figure parmi les meilleurs crypto-monnaies du moment.

Frais et Commissions sur Exodus Wallet

Comme la grande majorité des softwares wallets, Exodus est gratuit, peu importe le support utilisé. Que ce soit sur ordinateur ou sur Smartphone, Exodus prône la gratuité.

En termes de frais, Exodus présente des frais relativement élevés par rapport aux autres wallets. En effet, les frais sur Exodus peuvent être 10% au- dessus des autres portefeuilles de crypto-monnaies. Si vous vous demandez, comment réduire les charges supportées en frais. Voici la méthode

Les frais supportés par les utilisateurs varient en fonction de la durée du temps de confirmation. Plus le temps de confirmation sera long, plus les frais supportés seront réduits.

À l’inverse, si vous voulez un temps de confirmation rapide, vous devez être prêt à supporter des frais élevés.

Malheureusement, même après réduction des frais, Exodus reste encore coûteux par rapport aux autres portefeuilles de crypto-monnaies.

Exodus wallet est fait pour les utilisateurs qui ne rechignent pas à payer cher pour un portefeuille

Pour Qui est Adapté le Exodus Wallet ?

Exodus est disponible sous forme d’application. Cette forme permet aux débutants d’adopter Exodus plus rapidement. Et même sur ordinateur, Exodus est facile à utiliser.

Exodus présente une interface simple. C’est pourquoi Exodus s’adapte à différents profils d’utilisateurs.

Exodus est donc facile à utiliser, peu importe votre degré d’affinité avec le monde de la DeFi.

Si vous êtes un inconditionnel des applications, il vous sera encore plus facile de mieux maîtriser Exodus. Les applications sur Smartphone existent pour simplifier la vie des utilisateurs.

Avantages et Inconvénients de Exodus Wallet ?

Avantages

Exodus est facile à adopter, peu importe le degré d’affinité des utilisateurs de la crypto-monnaies dans le monde..

La synchronisation est ultra rapide. En effet, l’application et la version bureau peuvent être synchronisées en l’espace d’une demi-minute. Exodus permet de gagner du temps.

Exodus est un lite wallet ce qui implique que l’utilisation de blockchain sur ordinateur n’est pas obligatoire.

ce qui implique que l’utilisation de blockchain sur ordinateur n’est pas obligatoire. Exodus a été épargné par les hacks de grandes ampleurs jusqu’à maintenant

Exodus est open source, ce qui permet de cibler un bon nombre de développeurs qui vont utiliser le wallet.

Exodus est un portefeuille de crypto-monnaies non custodial : Exodus vous donne un contrôle optimal sur vos fonds.

L’inscription au site est extrêmement simplifiée : en fait les informations personnelles que vous allez partager sont réduites au maximum. En cas de problème, vous pouvez utiliser votre adresse e-mail pour vous mettre en contact avec le service client.

Inconvénients

Exodus est dépourvue d’authentification à deux facteurs : ce manquement réduit le niveau de sécurité d’Exodus.

Exodus présente des frais de transaction élevés par rapport aux autres wallets.

Sécurité de Exodus Wallet

Nous sommes d’avis qu’Exodus est fiable en matière de sécurité. Même si le risque zéro n’existe pas, Exodus essaie de réduire au maximum les risques tout en procurant une variété de crypto-monnaies

Exodus utilise un système de sécurité plutôt basique, mais efficace.

Exodus wallet recourt à l’utilisation de mots de passe et d’empreinte digitale pour assurer la sécurité de vos investissements.

Exodus met donc l’accent sur une sécurisation personnalisée. Vous seul êtes apte à ouvrir votre wallet.

Exodus présente les avantages d’un wallet offline qui diminue considérablement les risques de piratages informatiques.

La sécurité est assurée par un accès personnalisé de vos devises. L’utilisateur est le seul qui possède le droit de propriété de fonds.

Exodus peut supporter plus de 140 crypto-monnaies

Exodus est assorti de quelques limites sur le plan sécuritaire, notamment concernant la fonctionnalité d’authentification.

L’absence de l’authentification à deux facteurs

Le wallet est là pour conserver, mais surtout protéger l’intégrité de vos crypto-monnaies contre les envahisseurs. Certains wallets de renom utilisent l’authentification multi-signature mais aussi l’authentification à 2 facteurs.

Malheureusement, Exodus n’utilise pas l’A2F qui est un excellent moyen de protection contre l’usurpation d’identité. L’A2F utilise des mots de passe temporaires obtenus à travers une application d’authentification. Votre compte doit juste être rattaché à l’appareil pour recevoir les mots de passe.

Vous pouvez constater que l’absence d’A2F est une faiblesse non négligeable par rapport aux autres célèbres wallets. À titre de référence, Electrum utilise les deux types d’authentification.

Absence d’authentification multi signature

Ce procédé permet de valider une transaction après que toutes les parties donnent leur consentement. C’est une condition sine qua non qui permet de réaliser une transaction à travers Exodus. Ce mode de sécurisation ne cesse de perdre en nombre d’utilisateurs, car un portefeuille devrait être rattaché à une personne.

Application Exodus – Est-ce Disponible ?

Comme plusieurs wallets dignes de ce nom, Exodus wallet suit l’évolution technologique.

Exodus est disponible sous forme d’application. Cette forme permet aux débutants d’adopter Exodus plus rapidement. Et même sur ordinateur, Exodus est facile à utiliser.

L’application Exodus a besoin d’à peu près 100 Mo d’espace.

Exodus Wallet – Est-ce une Portefeuille Fiable ?

Nous sommes d’avis qu’Exodus est fiable en matière de sécurité. Même si le risque zéro n’existe pas, Exodus essaie de réduire au maximum les risques tout en procurant une variété de crypto-monnaies

L’interface d’Exodus est facile à adopter

Exodus présente les avantages d’un wallet offline qui diminue considérablement les risques de piratages informatiques.

La sécurité est assurée par un accès personnalisé de vos devises. L’utilisateur est le seul qui possède le droit de propriété de fonds.

Exodus peut supporter plus de 140 crypto-monnaies

On est d’avis que conserver vos devises sur Exodus wallet est une bonne idée. Même, si les frais sont élevés par rapport à d’autres crypto-monnaies, Exodus fait partie des meilleurs wallets en termes de sécurité et de fiabilité.