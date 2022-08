MyEther Wallet Avis – Tutoriel, Frais, Avantages et Inconvénients

Myetherwallet Avis : Si vous êtes un investisseur ou un passionné de crypto-monnaies, vous devez absolument connaître MyEtherWallet. Connu aussi sous le symbole de MEW, MyEtherWallet est l’une des applications de portefeuille les plus appréciées du marché. Si à l’heure actuelle ce portefeuille vous est encore inconnu, cet article devrait vous intéresser. Ainsi, découvrons ensemble ce qu’est MyEtherWallet, comment le télécharger, les cryptos prises en charge et d’autres informations indispensables.

Notre Avis sur MyEther Wallet

A notre avis, MyEtherWallet peur être un bon portefeuille pour stocker et échanger vos cryptos. En visitant le site de MyEther Wallet et avec des recherches approfondies, on constate de nombreux avantages liés à ce portefeuille.

Lancé au courant de l’année 2015, MEW ou MyEtherWallet est à ce jour l’un des portefeuilles incontournables du marché. Très vite, il a su se faire une place sur le marché et de nombreux investisseurs l’ont déjà adopté. Sa notoriété n’a cessé d’augmenter au fil des années. Pour nous, MyEtherWallet à toutes les chances de continuer à percer sur le marché.

En bref, à notre avis MEW est un outil indispensable au trading de crypto-monnaies. Même si la concurrence peut être rude sur le marché, MyEtherWallet reste parmi les meilleurs. Pour les crypto de la blockchain Ethereum ou ERC-20, MyEtherWallet est le portefeuille idéal.

Qu’est-ce que MyEther Wallet ?

Comme son nom le sous-entend, MyEtherWallet (MEW) est un portefeuille dédié spécialement aux crypto utilisant la blockchain Ethereum. Il s’agit entre autres d’un portefeuille où vous pouvez stocker vos cryptos et/ou vous pouvez également acheter des cryptos Ether.

MyEtherWallet est aussi un portefeuille permettant à ses utilisateurs d’échanger et de vendre des crypto-monnaies. S’ajoutant à cela, il s’agit d’un portefeuille conçu pour recevoir des jetons et aussi des stablecoins.

En dehors de cela, MEW ou MyEtherWallet est également une application ou interface permettant de générer des portefeuilles selon notre avis. MyEtherWallet prend en charge des portefeuilles matériels comme Ledger, Trezor et d’autres encore. Ainsi, MyEtherWallet n’est pas un simple portefeuille comme ceux du marché.

Télécharger MyEtherWallet Rendez-vous sur le site web de myetherwallet.com (attention aux sites d’arnaque). Défilez vers le bas de page et choisissez la langue du site en cliquant sur English ou en Russian. En haut de la page, appuyez sur Create Wallet ou créez un nouveau wallet ou Get started. Cliquez sur Download MEW Wallet App. A partir de là, vous aurez plusieurs options. À titre d’exemple, vous pouvez cliquer sur Get it on Google Play (en bas de la page). Cliquez sur installer pour télécharger l’application sur votre appareil.

Remarque : MyEtherWallet peut être déployé sur les appareils de bureau (Mac, Windows, Linux, Chromebook, etc.).

Il est également possible de le télécharger sur votre appareil mobile comme Android ou iPhone. Pour ce faire, allez sur Google Play ou App store.

Utiliser MyEtherWallet

Pour commencer, vous devez vous connecter à MyEtherWallet.com. Cela vous permet de bénéficier de toutes les fonctionnalités de MEW. L’interface est très conviviale et facile à comprendre.

Pour envoyer des cryptos, il vous suffit d’appuyer sur Send (à gauche de l’écran).

Ensuite, sélectionnez le nom de la crypto à envoyer en déroulant la liste à droite de l’écran.

Renseignez les informations correspondant à l’envoi à effectuer.

Pour accéder aux applications décentralisées, cliquez simplement sur Dapps.

Pour recevoir des cryptos, on vous invite à appuyer sur Receive

Vous obtiendrez une adresse et un QR code à échanger avec votre émetteur.

Les cryptos iront directement dans votre portefeuille et seront visibles sur l’onglet balance (entre adress et network).

Pour les échanges, les Dapps, les contrats et les messages vous pouvez les consulter en cliquant sur les boutons respectifs. Vous pouvez les repérer à gauche de votre écran sous le nom de Swap, Dapps, Contrat et Message.

Vous pouvez vous déconnecter de votre portefeuille en cliquant sur Disconnect.

Les Crypto Monnaies Supportées par MyEther Wallet ?

MyEtherWallet ou MEW supporte les crypto-monnaies de types ETH et aussi celles ayant une version ERC-20 .

et aussi celles ayant une version . Mis à part cela, MyEtherWallet prend en charge les autres réseaux compatibles avec Ethereum. Ainsi, les actifs des réseaux comme Binance Smart Chain (BNB) et Polygon peuvent être gérés par MEW.

avec Ethereum. Ainsi, les actifs des réseaux comme Binance Smart Chain (BNB) et Polygon peuvent être gérés par MEW. Il est possible d’échanger des ETH contre des BTC à partir du portefeuille MEW ou MyEtherWallet.

contre des BTC à partir du portefeuille MEW ou MyEtherWallet. Les stablecoins utilisant la blockchain Ethereum sont aussi pris en charge par MEW et peuvent être échangés via ce dernier.

Frais et Commissions sur MyEther Wallet

MyEtherWallet a un frais et une commission des plus compétitifs sur le marché des crypto-monnaies. Si vous êtes un débutant et que vos moyens sont limités, MyEtherWallet peut parfaitement vous convenir.

Tout d’abord, vous pouvez utiliser l’interface de MyEtherWallet gratuitement. Vous n’avez pas de frais à payer, il vous suffit de télécharger votre MEW.

Ensuite, sa collaboration avec des agrégateurs d’échange décentralisés comme 1inch et DEX.AG vous permet de profiter de tarif réduit. Vous ne serez plus obligé de passer par de nombreuses plateformes pour obtenir un meilleur tarif.

Ses nombreux partenariats vous permettent également d’échanger vos Ether contre de l’Euro ou des Francs suisses plus facilement. Ainsi, vous aurez moins de difficulté à encaisser vos gains et les commissions sont moins chères comparées aux autres plateformes.

Des frais sont applicables pour chaque transaction effectuée. Par souci de transparence, les frais sont indiqués à l’avance.

Le frais minimum pour une transaction est de 0.000441 ETH et varie en fonction de l’échange et de la priorité.

Les frais liés aux gaz peuvent rendre le coût de votre transaction beaucoup plus élevé que prévu.

Enfin, les frais de chaque transaction sont versés aux mineurs sur la blockchain Ethereum.

Pour Qui est Adapté le MyEther Wallet ?

MyEtherWallet a été créé pour répondre aux besoins des entreprises voulant échanger des crypto-monnaies pour notre avis. Pour cela, il a été adapté aux entreprises ou organisations cherchant à utiliser des portefeuilles pour interagir avec la blockchain Ethereum.

Toutefois, en dehors des entreprises, les autres investisseurs peuvent utiliser MyEtherWallet. Simple débutant ou professionnel avéré, chacun peut recourir à ce portefeuille selon son bon vouloir. C’est d’ailleurs un des nombreux avantages de ce portefeuille. En effet, sa disponibilité le rend très apprécié par de nombreux investisseurs de tous les niveaux.

Sa configuration fait du MyEtherWallet facile et simple à utiliser. Peu importe votre niveau dans le trading des crypto, MyEtherWallet peut tout à fait vous convenir. Comme il ne demande pas de connaissance particulière en configuration, MyEtherWallet est adapté à chaque investisseur.

Cependant, si vous n’êtes pas fan de la blockchain Ethereum ou des cryptos ERC-20, il vaut mieux vous abstenir. Ce wallet étant conçu pour ces cryptos, il pourrait ne pas convenir à votre investissement.

Avantages et Inconvénients de MyEther Wallet ?

Avantages de MyEtherWallet

Interface gratuite et simple à utiliser.

Aide à interagir avec des contrats intelligents.

Transaction disponible n’importe où et vers n’importe quelle destination.

Sa fonctionnalité dans gestionnaire NFT permet à ses utilisateurs de gérer eux-mêmes leur objet de collection.

Possibilité de participer aux ICO de token de version ERC-20.

Inconvénients de MyEtherWallet

Recours limité aux cryptos de la blockchain Ethereum et aux réseaux compatibles avec le réseau Ethereum.

Il n’est pas lié directement à une plateforme d’échange.

Plusieurs tentatives de phishing ont été enregistrées sur MyEtherWallet rendant les cryptos vulnérables aux risques de vols.

Sécurité de MyEther Wallet

En termes de sécurité, MyEtherWallet à un procédé à peu près semblable aux portefeuilles matériels selon notre avis. Par conséquent, vous pouvez l’associer à des portefeuilles matériels pour renforcer la sécurité.

Étant un portefeuille de crypto-monnaies décentralisées et open source, MyEtherWallet ou MEW réduit les risques liés aux mondialisations. Ainsi, il serait difficile pour une seule personne de pirater ou de voler des cryptos sur MEW.

De plus, avec l’aide des partenariats et des applications décentralisées, les utilisateurs peuvent profiter pleinement de la capacité de MEW. Ainsi, MEW offre un meilleur niveau de sécurité aux investisseurs.

Pour sécuriser les clés des utilisateurs, MEW utilise un cryptage de pointe et a recours à coffre-fort sécurisé à partir de votre appareil.

Comme MEW est un portefeuille en ligne, il n’est pas totalement à l’abri des risques de piratages. Toutefois, en cas de perte ou de vol de votre appareil, le système de sauvegarde aide à récupérer vos crypto.

Application MyEther – Est-ce Disponible ?

Vous pouvez télécharger des applications MyEtherWallet en vous rendant sur App Store ou Google Play. Aucuns frais ne devraient être souscrits lors du téléchargement de l’application sur votre appareil mobile.

La disponibilité de l’application sur les appareils mobiles permet aux investisseurs d’échanger des cryptos à tout moment. Cependant, l’application est disponible uniquement dans la langue anglaise et en russe.

MyEther Wallet – Est-ce un Portefeuille Fiable ?

Pour terminer cet article, MyEtherWallet est selon notre avis, un portefeuille fiable pour vos futurs investissements.