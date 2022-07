– Le métal jaune possède une valeur propre à elle qui n’est pas impactée par d’autres évènements extérieurs. La période de crise en cours actuellement ainsi que l’inflation des prix ont conduit l’autre valeur monétaire dans une récession économique. Cependant, l’or reste fort et conserve sa valeur. Dans un autre contexte, c’est le moment pour lesen Or ainsi que cette matière première de prendre encore plus de valeur.