Actu Crypto du jour : NFT, Microstrategy, Fairshake, Keith Gill

Retrouvez l’essentiel de l’actualité crypto monnaie d’aujourd’hui.

Dapper Labs conclut un accord de 4 millions de dollars dans le cadre du procès NBA Top Shot NFT

Selon de récents documents judiciaires, Dapper Labs a conclu un accord de règlement provisoire avec les clients qui ont intenté un recours collectif en faisant valoir que les NFT NBA Top Shot constituaient des titres offerts illégalement. Dans le cadre de ce règlement, Dapper versera 4 millions de dollars en échange de l’abandon par les plaignants de tout droit futur de prétendre que les NFT Top Shot sont des valeurs mobilières. Selon Roham Gharegozlou, PDG de Dapper Labs, l’argent servira à payer les membres du groupe, les honoraires des avocats et les frais d’administration du règlement.

MicroStrategy et Michael Saylor règlent une affaire fiscale pour 40 millions de dollars

Selon un rapport du New York Times, MicroStrategy et son fondateur Michael Saylor ont accepté un règlement de 40 millions de dollars avec le district de Columbia pour mettre fin à un procès l’accusant d’avoir fraudé l’impôt sur le revenu.

En août 2022, le district de Columbia avait intenté un procès à Saylor et à son entreprise, alléguant que le dirigeant n’avait pas payé d’impôts sur le revenu dans le district pendant les dix années où il y avait vécu. Les autorités locales ont qualifié l’accord de « plus grand recouvrement de fraude à l’impôt sur le revenu jamais réalisé » dans le district. Il s’agirait également du premier procès intenté en vertu de la loi amendée sur les fausses déclarations du district, qui encourage les dénonciateurs à déposer des plaintes pour fraude fiscale contre des résidents qui auraient dissimulé des informations sur leur résidence.

Coinbase fait un don de 25 millions de dollars au Super PAC Crypto Fairshake

L’exchange crypto Coinbase aurait fait un don supplémentaire de 25 millions de dollars au super comité d’action politique fédéral pro-crypto Fairshake, alors qu’il intensifie le lobbying pour les candidats pro-crypto avant les élections américaines de novembre. Ce don porte notamment le total de Fairshake à 160 millions de dollars pour ce cycle, ce qui en fait l’un des plus grands PAC tentant d’influencer le résultat de l’élection de novembre. Le don de Coinbase intervient juste une semaine après que Ripple et la société de crypto-risque a16z ont également fait don de sommes similaires au PAC.

E-Trade envisage d’expulser de la plateforme Keith Gill, le leader des actions mèmes

[wptb id="7448735" not found ]

Selon un rapport du Wall Street Journal, la principale plateforme de négociation d’actions au détail E-Trade envisage de retirer Keith Gill (alias « Roaring Kitty »), négociateur de mèmes d’actions GameStop (GME), de sa plateforme en raison d’inquiétudes concernant une manipulation potentielle des actions autour de ses récents achats d’options GameStop. Plus précisément, le rapport indique qu’E-trade et son propriétaire Morgan Stanley craignent que Gill n’utilise son influence pour pomper GME à son profit et se demandent si ses récents messages sur X et Reddit pourraient être considérés comme de la manipulation. Toutefois, aucune décision n’a encore été prise, car la plateforme craint que son retrait n’attire une attention négative sur elle.

Bitpanda fait appel à la Deutsche Bank pour traiter les transactions fiat en Allemagne

Le courtier en crypto-monnaies Bitpanda aurait conclu un partenariat avec la Deutsche Bank pour traiter les dépôts et les retraits en fiats de ses utilisateurs en Allemagne. Le partenariat permettra à Bitpanda d’utiliser une solution de compte basée sur une interface de programmation d’application (API), qui permet à la plateforme d’échange de crypto-monnaies d’accéder aux numéros de comptes bancaires internationaux allemands (IBAN).