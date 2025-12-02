Actu Crypto du jour : Polygon ZK, Bitcoin ZK, FTX, SEC

Retrouvez l’essentiel de l’actualité crypto monnaie d’aujourd’hui.

FTX pourrait régler sa facture fiscale de 24 milliards de dollars pour 200 millions de dollars

FTX chercherait à régler la réclamation de 24 milliards de dollars de l’Internal Revenue Service pour une fraction du montant, ouvrant la voie à l’échange de crypto-monnaies pour payer d’importants recouvrements de clients. Plus précisément, FTX a proposé que l’IRS reçoive une créance de 200 millions de dollars dans le cadre de la faillite de FTX et une créance de moindre priorité de 685 millions de dollars, payable sur une base subordonnée aux clients et aux autres créanciers. Les débiteurs de FTX soutiennent que l’IRS a inclus à tort dans ses calculs les fonds détournés de Sam Bankman-Fried et d’autres dettes fiscales. Le règlement prendra effet après son approbation par un juge des faillites et l’entrée en vigueur de son plan de restructuration plus large.

La SEC va fermer son bureau régional après que le juge a rejeté l’affaire DEBT Box

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis fermerait son bureau de Salt Lake City après avoir constaté une « attrition significative » au sein de son personnel. Cette annonce intervient après qu’un juge fédéral a ordonné à l’autorité de régulation de payer environ 1,8 million de dollars en frais d’avocat et de séquestre pour avoir commis un « abus de pouvoir flagrant » en cherchant à geler les actifs de la société de crypto-monnaie DEBT Box, basée dans l’Utah, sur la base de motifs trompeurs. Certains membres du personnel du bureau de Salt Lake City ont été licenciés à la suite de cette affaire. Le bureau de Denver de l’autorité de régulation devrait prendre en charge toute compétence en matière d’application de la loi.

L’exchange crypto japonaise DMM Bitcoin présente un plan de financement pour couvrir plus de 300 millions de dollars de pertes dues au piratage

La plateforme crypto japonaise DMM Bitcoin, qui a récemment été piratée pour 320 millions de dollars de BTC, a présenté des plans pour couvrir les pertes liées au vol de la semaine dernière. Selon une traduction anglaise d’une déclaration faite en japonais sur le site web de la société mercredi, DMM Bitcoin prévoit de lever 50 milliards de yens (320 millions de dollars) avec le soutien financier de la société de son groupe, la société de commerce électronique et d’Internet DMM Group, pour indemniser les utilisateurs de leurs pertes.

L’exchange crypto a déclaré avoir obtenu 5 milliards de yens (32 millions de dollars) par le biais d’emprunts au 3 juin. Une nouvelle augmentation de capital de 48 milliards de yens (307,6 millions de dollars) est prévue pour le 7 juin, suivie d’un emprunt subordonné de 2 milliards de yens (12,8 millions de dollars) le 10 juin, ce qui portera le total des fonds à 352,4 millions de dollars.

Polygon acquiert l’entreprise de crypto monnaie Zero-Knowledge, Toposware

Polygon Labs aurait acquis Toposware, une société de recherche sur la blockchain qui a aidé à développer le prouveur Type-1 de Polygon – un élément central de la suite de produits Zero-Knowledge (ZK) de l’entreprise. Il s’agit notamment du troisième investissement de Polygon Labs dans des startups ZK au cours des trois dernières années, ce qui porte son investissement cumulé dans la technologie ZK à plus d’un milliard de dollars. Après l’acquisition, 11 ingénieurs de Toposware rejoindront les équipes de développement ZK de Polygon.

StarkWare lance un fonds de recherche de 1 million de dollars pour la mise à l’échelle de Bitcoin ZK

StarkWare, la société israélienne à l’origine du populaire réseau de couche 2 Ethereum StarkNet et du moteur de scalabilité StarkEx, a annoncé son intention de généraliser l’utilisation de Bitcoin en utilisant la technologie Zero-knowledge (ZK), soutenue par un fonds de recherche d’un million de dollars. L’annonce de StarkWare viserait à faire progresser la vision de Satoshi Nakamoto en permettant des micropaiements quotidiens et en créant une solution évolutive pour prendre en charge les transactions Bitcoin mondiales.

Eli Ben-Sasson, PDG de StarkWare, a déclaré : « Le bitcoin est aujourd’hui puissant, mais il n’est encore qu’une fraction de ce qu’il pourrait être. Les crypto-monnaies peuvent assainir le monde numérique et la finance. Il peut apporter l’intégrité à l’argent et rééquilibrer le pouvoir dans notre société, en le retirant aux Big Tech et en le restituant aux individus souverains […] par conséquent, nous avons besoin d’une vision qui mette cela en évidence. Une telle vision n’est pas complète sans la mise à l’échelle de la chaîne qui est à l’origine de ce grand projet. »