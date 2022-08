Notre avis sur BitPanda pour 2022 est positif. Il s’agit d’une des plateformes de trading et d’échange crypto monnaies le plus populaire du moment. Régulé par l’AMF, ce broker a satisfait des millions d’utilisateurs depuis sa création en 2014. Il est réputé pour les meilleurs services pour le trading de crypto monnaies tel que le Bitcoin ainsi que le swapping. Mais découvrons dans cet article si ce broker en vaut réellement la peine, en analysant ses points forts et ses faiblesses.

Avis BitPanda – Pourquoi les Français Choisissent BitPanda

Les Français choisissent BitPanda pour de nombreuses raisons :

Le broker est régulé et autorisé en Europe ;

Il est fiable : compte plus de 3 millions d’utilisateurs ;

Ce courtier en ligne dispose d’une large gamme d’actifs ;

Il propose des tarifs largement compétitifs ;

Il propose les meilleurs services autour des crypto monnaies ;

La plateforme est intuitive et adaptée à tout type d’utilisateur.

Qui Est BitPanda ? Avis

BitPanda est un broker qui fournit des services financiers en ligne. Fondé en 2014, ce courtier autrichien s’est rapidement hissé au rang des meilleurs broker en ligne. Il est bien plus qu’une plateforme d’investissement car il propose de nombreux services financiers, faisant de lui, une vraie alternative au système de paiement traditionnel.

La société BitPanda est basée à Vienne en Autriche. La plateforme a été fondée par Eric Demuth, Paul Klanschek et Christian Trummer. Son adresse est Jakov-Lind-Strasse 2 Campus 2, Vienna, 1020 Austria.

BitPanda Est-il un Broker Fiable ?

BitPanda est un broker fiable qui a su attirer la confiance de plus d’1,5 millions d’utilisateurs actifs. Titulaire de l’agrément AMF en tant que prestataire de services sur actifs numériques (PSAN), BitPanda respecte la législation en vigueur. Vous pouvez donc concrètement vous fier à cette plateforme qui offre une sécurité élevée à votre investissement.

Notre Avis sur BitPanda

Notre avis sur BitPanda est très positif. Malgré son jeune âge dans le domaine du courtage en ligne, BitPanda dispose des meilleures fonctionnalités pour vivre une belle expérience en investissement. Non seulement il propose une large gamme d’actifs, mais il dispose également de fonctionnalités permettant de faciliter vos opérations, tel que Bitpanda Card. Les crypto monnaies font sa particularité mais les autres produits financiers proposés sont tout aussi intéressants.

Avis Clients sur le Broker BitPanda

D’un point de vue général, les avis des clients de Bitpanda sont positifs. Ce broker a satisfait de nombreux utilisateurs malgré quelques expériences malencontreuses de certains investisseurs. Découvrez les témoignages de quelques clients pour que vous puissiez avoir une meilleure idée de ce broker.

Avis Client BitPanda Note Tanguy J’ai trouvé sur Bitpanda tout ce que je recherchais chez une plateforme. Fiabilité, interface claire, tarifs raisonnables sans parler des avantages fidélité et parrainage hyper intéressants.







5/5 Romain Fonctionnalités simples à utiliser et assez intuitives. Bitpanda est un excellent choix pour entrer dans le monde de la crypto monnaie.







5/5 Christelle Je suis satisfaite de mon expérience mais le point négatif c’est le triage des cotations où tout est mélangé.







3/5 Kev Le taux de rémunération de Bitpanda sur certaines transactions sont beaucoup trop élevés sans être affichés !







3/5

BitPanda Avis – Broker Récompensé Plusieurs Fois

BitPanda a déjà été récompensé de quelques prix :

2016 : Alpach StartUp Award ;

2019 : Fintech Austria Award pour l’innovation et l’esprit entrepreneurial ;

2020 : Meilleure startup de l’année ;

2022: prix de l’entrepreneur de l’année des deux PDG de BitPanda et premier prix de BitPanda à la FinTech Austria Award.

BitPanda Broker AMF ? Avis

Bitpanda est un broker enregistré auprès de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers). Il est donc régulé par sur le marché français par cette autorité depuis décembre 2020. Il se conforme au MIF 2 et au DSP 2 ainsi que toutes les réglementations imposées. C’est la raison pour laquelle les utilisateurs de BitPanda proviennent majoritairement de l’Europe.

Broker ECN, STP ou Market Maker – Avis BitPanda

Sur BitPanda Pro, l’exécution à l’entrée et sortie de marché est plus précise grâce à plusieurs types d’ordres : ordre de marché, ordres stop ou ordres à cours limité. Ces derniers disposent d’options plus avancées telles que Fill or Kill (FoK), Good til Cancelled (GtC), Good til Time (GtT) et Immediate or Cancel (IoC).

Meilleur Broker pour les Cryptos

Régulations BitPanda

BitPanda est régulé par l’AMF. En France, il est agréé PSAN par cette autorité de régulation. Le statut de PSAN a une importance capitale dans la sécurisation de vos investissements. En effet, vous devez savoir que la plupart des banques françaises bloquent de manière systématique les virements de leurs clients particuliers vers toutes les plateformes étrangères et les plateformes crypto non enregistrées auprès de l’AMF. Mais grâce aux plateformes estampillées PSAN, vos transferts ont moins de risque d’être bloqués.

Grâce à une panoplie de services, vos fonds sont en sécurité sur BitPanda. Aucun piratage n’a été relevé jusqu’à ce jour alors que nous savons que les plateformes sont des cibles courantes de piratage. Voici les moyens dont dispose le broker pour assurer la sécurité de vos fonds :

Protocole de double authentification ;

Régulation et encadrement par l’AMF: vigilance et transparence dans la conservation des actifs ;

Clarté du modèle économique : placement des espèces à la banque autrichienne Hypo Tirol Bank ;

Titres de propriété réels sur les crypto monnaies et métaux ;

Portefeuille sécurisé : utilisation des protocoles tels que le cryptage Salage, la protection DDOS ;

Disponibilité des crypto monnaies vérifiées : seules les crypto monnaies disposant de blockchain vérifiées sont disponibles sur plateforme.

Pourquoi Trader avec un Broker Régulé ?

Trader avec un broker régulé est très important pour la sécurité de votre investissement. La régulation est un bon moyen pour éviter les arnaques car le broker doit se conformer aux réglementations imposées. Elle permet aussi de se défendre en cas de litige avec votre broker. Enfin, l’utilisation d’un broker régulé permet de protéger vos fonds en cas de faillite du broker.

Ainsi, en cas de faillite de BitPanda :

L’AMF (France) peut vous indemniser jusqu’à 100 000 $ par le biais du Fonds de Garantie des Dépôts ;

La FMA (Europe) quant à elle, indemnise jusqu’à 20 000 euros.

Arnaques avec BitPanda

Comme il a été dit à plusieurs reprises, BitPanda est un broker sécurisé et régulé. Cela permet d’éviter les arnaques car le broker doit se conformer à la législation en vigueur. Les arnaques qui concernent les brokers sont généralement liées au vol d’argent.

BitPanda est loin d’être une arnaque car il n’y a jamais eu de cas de vol d’argent de la part du broker. Il n’y a jamais eu non plus d’attaque extérieure car la plateforme garantit la sécurité de vos fonds. Il faut simplement être vigilant face au piratage dont tout broker peut faire l’objet à tout moment. Mais à ce jour, BitPanda n’a jamais fait l’objet de piratage. Le site officiel de BitPanda est bitpanda.com/fr.

Spreads Forex BitPanda

BitPanda est surtout connu en tant que plateforme d’investissement sur crypto monnaies. Pour le trading de Forex, il n’est pas le plus adapté. Vous pouvez pour cela, vous tournez vers d’autres brokers qui proposent de meilleurs spreads sur le trading de Forex. Là se trouve la limite de BitPanda car les produits tels que les indices, le Forex ou encore les obligations ne sont pas disponibles sur la plateforme.

Spreads Matières Premières BitPanda

Pour connaître le spread appliqué aux métaux précieux disponibles sur BitPanda, il suffit de calculer le taux d’achat et de vente lorsque vous allez convertir l’argent sur une bourse de change.

Instrument Frais Achat Frais Vente Assurance Stockage Or

0,5 % 1 % Gratuit jusqu’à 20 g 0,0125 % par semaine Argent 2,5 % 2 % Gratuit jusqu’à 20 g 0,0125 % par semaine Platine 2,5 % 2 % Gratuit jusqu’à 20 g 0,0125 % par semaine Palladium 2,2 % 1,8 % Gratuit jusqu’à 20 g 0,0125 % par semaine

Spreads Indices crypto et ETF BitPanda

Concernant les ETF, des frais d’administration et de gestion vous seront facturés mensuellement avec un taux compris entre 0,05 % et 0,15 %. Comme BitPanda propose aussi des indices crypto, ils sont considérés comme des ETF. Dans ce cas, pour la vente, l’achat et l’échange, une commission de 1,99 % est facturée. Des frais supplémentaires de 1,99 % vont être supportés mensuellement lorsqu’il y a rééquilibrage de l’indice afin de refléter les changements sur les marchés de crypto monnaies.

Frais Trading CFD sur Actions BitPanda

Pour information, aucune commission n’est prélevée par BitPanda, au dépôt des actions et des ETF. Ce broker facture par contre un spread sur les actions que vous négociez. Nous ne disposons pas de tous les tarifs mais le spread standard est fixé à 0,5 %. Il s’applique aux négociations des titres aux heures normales de marché. BitPanda propose les meilleures actions telles que Amazon, Apple, Tesla, Nike etc.

Swaps / Rollover BitPanda

Les swaps constituent les frais dont il faut s’acquitter lorsqu’une transaction reste ouverte pendant la nuit. Le rollover quant à lui, constitue la procédure de transfert des positions ouvertes d’un jour de bourse à l’autre. Pour connaître les swaps pour position acheteuse et position vendeuse de BitPanda, vous devez vous informer auprès du site officiel.

Commission Dépôts & Retraits chez BitPanda

Il est à noter que les commissions opérées par BitPanda ne sont pas affichées publiquement. Les coûts sont incorporés dans le prix d’achat de la crypto monnaie. Ainsi pour Bitcoin, la commission d’achat est de 1,49 % et celle de vente est de 1,29 %. Découvrez néanmoins dans ce tableau récapitulatif, les frais liés aux différents modes de paiement.

Moyen de dépôt et retrait Taux appliqué Carte de crédit

2 % Skrill 3,7 % Neteller 3,6 % Transferts 1,8 % Visa 1,50 % Mastercard 1,50 % SOFORT 1,99 %

Frais Retraits BitPanda

Le frais de retrait est quasiment gratuit si vous utilisez la carte Visa BitPanda. Découvrez les caractéristiques principales de cette carte concernant le retrait.

Caractéristique Valeur Type de carte

Réseau



Carte de débit

Visa

Cotisation Gratuit Frais sur les achats Aucun Frais sur les retraits Aucun Limites des retraits 350 €/jour Limites paiements 10 000 €/jour Cashback Aucun

BitPanda Avis – Quel Type de Compte BitPanda Choisir ?

Il existe deux types de comptes sur BitPanda. L’un est doté de fonctionnalités assez simples adaptées au débutant et l’autre dispose de fonctionnalités plus avancées. BitPanda ne propose malheureusement pas de compte démo mais il est possible d’investir à partir de 1 euro.

Compte personnel : BitPanda Classic

BitPanda Classic est le type de compte qu’il vous faut si vous recherchez la simplicité. L’achat, la vente ou la détention d’actifs numériques est rendu plus accessible sur ce compte. Vous pouvez jouir des fonctionnalités suivantes:

Bitpanda Metals : programme servant à l’achat, la revente et le stockage de métaux précieux ;

Le Bitpanda Savings : programme facilitant l’achat des actifs numériques ;

Bitpanda To Go : fonctionnalité permettant l’achat de coupons (échangeables en ligne contre des crypto monnaies) dans plus de 400 points de vente en Autriche ;

Swap Bitpanda : échange d’une crypto monnaie contre une autre.

Compte professionnel: BitPanda Pro

Les fonctionnalités sur BitPanda Pro sont plus avancées. Il s’adresse surtout aux institutions et entreprises privées. Ce type de compte offre les avantages suivants :

Possibilité de configuration des interfaces de programmation : pour faciliter le trading automatique ;

Réduction des frais de transaction par rapport au compte personnel ;

Outils adaptés aux investisseurs actifs et expérimentés tels que le levier, carnet d’ordres, ordres à cours limité etc.

Comme il n’est pas adapté à tout le monde, le compte professionnel requiert la fourniture de certains documents lors de l’inscription : un extrait du registre des sociétés, un RIB au nom de la société ainsi que le compte de résultat avec le bilan le plus récent. Il faut également que le volume estimé des transactions soit supérieur à 50 000 euros pour pouvoir ouvrir un compte pro.

Quel Effet de Levier Propose BitPanda ?

Malheureusement, l’effet de levier proposé par BitPanda n’est pas accessible publiquement. Mais puisque ce broker est régulé, il est tenu de respecter la réglementation afférente au levier. En effet, l’effet de levier est un instrument hautement volatil, ce qui présente un risque élevé aux investissements. La régulation permet alors d’imposer un certain seuil de levier que les brokers ne peuvent pas dépasser.

BitPanda Avis – Les Instruments et Marchés Disponibles

Bien que le trading de crypto monnaie fasse la particularité de BitPanda, elle dispose également de nombreux autres instruments :

Crypto monnaies : Bitcoin, BEST, Ethereum, Litecoin… ;

Actions et ETF : Google, Netflix, Amazon, Twitter ;

Indices crypto : Bitpanda Crypto Index 5, Bitpanda Crypto Index 10, Bitpanda Crypto Index 25 ;

Paires : BTC/EUR, XRP/EUR, ETH/EUR… ;

Métaux précieux : or, argent, platine, palladium etc.

BitPanda Avis – Les Plateformes de Trading Disponibles

Afin de faciliter au mieux l’expérience utilisateur, différentes plateformes sont disponibles sur Bitpanda :

Le BitPanda Pro : ordinateur ;

BitPanda webtrader (web) ;

BitPanda Mobile : mobile.

Découvrez dans le tableau ci-dessous les caractéristiques des plateformes de trading disponibles sur BitPanda.

Plateformes Caractéristiques Notre avis Web

Interface intuitive et complète

Compte personnel et compte pro pris en charge

Positif Mobile Android et iOs

Version pro non disponible

Moyen

VPS chez BitPanda

Le VPS (virtual private server) ou serveur dédié virtuel est un outil qui permet d’améliorer l’exécution d’ordre sur le trading de forex. BitPanda ne propose pas le trading forex. Ce broker n’utilise donc pas de VPS de trading.

Slippage & Exécution d’Ordres sur BitPanda

Le slippage correspond à l’écart entre le prix auquel vous passez l’ordre et celui auquel il est exécuté. En effet, il arrive souvent que le cours d’un actif au moment de passer un ordre ne correspond plus au cours auquel cet actif est exécuté. Cela arrive lorsqu’il y a une évolution soudaine du marché. Le slippage peut donc être positif ou négatif, selon la tendance du marché. BitPanda présente certains inconvénients concernant le slippage. En effet, le manque de volume de transactions et de liquidité ne permet pas de réduire le slippage, ce qui peut désavantager les investisseurs et les traders.

Outils d’Analyse au Trading Proposé par BitPanda

La plateforme de trading BitPanda propose les outils d’analyse suivants :

Les graphiques de TradingView : RSI, stochastique, MACD, angles de Gann, stochastique ;

Indicateur de profondeur de marché ;

Newsletter : conseils utiles donné par le service de BitPanda.

Comme vous pouvez le remarquer, BitPanda présente l’inconvénient de n’avoir que peu d’outils de trading. Ils sont toutefois satisfaisants pour profiter d’une bonne expérience trading.

BitPanda Avis – L’offre de Formation Trading

Convaincu que “le savoir est un pouvoir financier”, BitPanda propose une offre de formation trading à travers deux moyens :

Le blog BitPanda : retraçant les actualités ;

BitPanda Academy : proposant des formations sur l’investissement, la blockchain, le trading etc.

BitPanda Academy propose 23 cours sur les finances personnelles, 24 cours débutant, 24 cours intermédiaire et 25 cours expert. Ces cours vous permettent non seulement d’apprendre les rouages des investissements en ligne, mais également de vous accommoder à l’utilisation de la plateforme BitPanda.

BitPanda Offre-t-il un Bonus ou des Promotions ?

Dans le cadre de son programme de fidélité, l’écosystème Bitpanda accorde un bonus aux utilisateurs. Il s’agit du Bonus BEST (BitPanda EcoSystem Token) qui permet d’augmenter jusqu’à 15 % par an les avoirs en BEST.

Pour recevoir le Bonus Best, il faut :

Avoir un compte vérifié sur BitPanda ;

Détenir au moins 10 BEST dans le Bitpanda wallet ;

Approuver les conditions générales du programme de fidélité Bitpanda pendant l’étape de réclamation ;

Trader au minimum un actif financier numérique une fois par semaine sur Bitpanda, avant ou après la réclamation de votre Bonus BEST hebdomadaire.

Le respect de ces conditions vous permet de recevoir jusqu’à 0,275 % par semaine. Cet avantage n’est pas disponible sur Bitpanda Pro mais l’est par contre, sur l’achat d’un plan d’épargne qui est considéré comme un trade.

Offre BitPanda pour les Traders Actifs

Les traders actifs bénéficient de frais plus avantageux. Les frais maker et taker sur BitPanda Pro sont diffèrent donc de ceux sur BitPanda Classic. En effet, le but est de récompenser et d’encourager les traders les plus actifs. Les frais les plus élevés se situent entre 0,1 % et 0,15 %. Pour pouvoir utiliser un compte professionnel, il faut au minimum que le volume estimé de transaction soit supérieur à 50 000 euros.

Affiliation Broker BitPanda – CPA

BitPanda propose un “Programme Affiliate” qui s’appelle Tell-a-Friend. Pour ce faire, il faut se rendre dans la section “Tell a friend” lorsque vous êtes connecté. Invitez votre ami en copiant et en partageant votre lien de parrainage. Vous pouvez aussi utiliser le formulaire “Inviter un ami” en lui envoyant une invitation par e-mail.

Votre ami va alors s’inscrire via le lien de parrainage. Après vérification du compte, il deviendra alors un nouvel utilisateur de BitPanda. Il doit faire un dépôt de 25 euros minimum et un trade de 25 euros. Vous allez alors tous les deux, recevoir un coupon de 10 euro dans votre portefeuille fiat par défaut.

BitPanda Vs Kucoin

Note







2.5/5







3/5 Année de création 2014 2014 Régulations Aucune AMF, FMA Effet de levier Jusqu'à 1:10 Aucun Frais minimums À partir de 0 % À partir de 0 % Tradingmobile Oui Oui Web Trader Oui Oui

BitPanda – Avis sur le Service Client

Notre avis sur le service client de BitPanda est positif. D’après les utilisateurs, le service client est réactif et sympathique. Il est assez dommage que l’on ne puisse pas joindre le service par téléphone. Néanmoins, vous disposez de deux moyens pour obtenir des réponses :

En ligne via un formulaire : vous devez sélectionner le motif contenu dans la liste tel que la plateforme, le token BEST, dépôts et retraits, programme de fidélité, compte etc. ;

FAQ : il suffit de taper le mot-clé pour être redirigé vers l’article correspondant.

BitPanda Avis – Est-ce le Meilleur Broker crypto monnaies ?

Nos derniers mots sur BitPanda sont positifs. Non seulement il est régulé, mais il propose également des fonctionnalités intéressantes tant sur le compte personnel que sur le compte pro. Ses tarifs sont raisonnables mais pas les plus avantageux par rapport aux autres brokers. Néanmoins son utilisation en vaut largement la peine pour profiter de la sécurité élevée qu’il offre à vos fonds. A notre avis, BitPanda est le meilleur broker pour investir et échanger des crypto monnaies.