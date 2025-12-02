Qu’est-ce qu’Un Shitcoin – Définition

Shitcoin Définition : Shitcoin est une crypto-monnaie que les investisseurs estiment vraiment très mauvaise. En effet, le shitcoin n’est pas forcément connu et n’a pas, ou juste très peu, de valeur. Il s’agit d’un péjoratif qui désigne les crypto-monnaies qui n’ont ni valeur ni intention précise. Le but de ce type de crypto-monnaie n’est donc pas discernable dans l’immédiat.

Toutefois, ces monnaies virtuelles peuvent faire l’objet d’une hausse de prix à court terme ou d’une chute brusque. En général, les investisseurs influencent sa valeur en choisissant de capitaliser sur des gains à court terme.

Le shitcoin peut concerner un altcoin, ou une crypto-monnaie autre que le bitcoin, qui a perdu de sa valeur. Toutefois, il peut s’agir d’une baisse à court ou à long terme, car il existe des shitcoins qui reprennent de la valeur comme le Dogecoin. D’ailleurs, cette crypto-monnaie était à l’origine une plaisanterie, mais a pu être capitalisée avec le temps.

Le shitcoin peut aussi s’agir d’une devise cryptographique créée dans le but de stabiliser le fonds de ses investisseurs. Cela dit, le shitcoin prend la plupart du temps la forme d’une arnaque.

En général, le shitcoin est facile à identifier. Il suffit de constater qu’une crypto-monnaie soit dénuée d’objectifs clairs et d’attente pour remarquer qu’il s’agit d’un shitcoin. Par ailleurs, les crypto-monnaies fleurissent le plus souvent via un ICO ou Offre Initiale de pièce de monnaie. Des shitcoins découlent souvent de ces ICO car ils ne sont pas toujours fiables.

Voici une liste de shitcoins célèbres ou considérés comme tels par la communauté crypto. Note qu’un « shitcoin » désigne généralement une cryptomonnaie avec peu de valeur intrinsèque, sans véritable cas d’usage ou projet derrière, souvent associée à la spéculation.

Le $Trump

Le $Trump, la cryptomonnaie lancée par l’entourage de Donald Trump, a créé un véritable buzz dans le monde des cryptos. Promue quelques heures avant son investiture, cette monnaie numérique à l’effigie de l’ancien président américain s’inscrit dans une stratégie audacieuse mêlant politique et spéculation. Si le projet a immédiatement attiré l’attention des investisseurs en quête de gains rapides, il soulève également des questions sur l’éthique et la légalité d’un tel lancement, notamment en raison de son timing stratégique et de son absence de véritable cas d’usage. Entre opportunité lucrative et manœuvre controversée, le $Trump illustre une fois de plus la capacité de Donald Trump à polariser l’opinion, même dans l’univers des cryptomonnaies.

$Melania Crypto

Melania Trump a récemment lancé sa propre cryptomonnaie, $Melania, juste avant l’investiture de son mari Donald Trump comme président des États-Unis. Ce lancement fait suite à l’introduction de la cryptomonnaie $Trump, également créée par l’ancien président, toutes deux suscitant un fort intérêt malgré une volatilité marquée. Avec une capitalisation boursière de 1,7 milliard de dollars pour $Melania et 12 milliards pour $Trump selon CoinMarketCap, ces monnaies se sont rapidement hissées parmi les 100 cryptos les plus valorisées, dépassant même des projets comme Worldcoin de Sam Altman. Ce phénomène s’inscrit dans une stratégie plus large de Donald Trump, qui a adopté une position pro-crypto lors de la campagne présidentielle de 2024, devenant le premier candidat à accepter des dons en actifs numériques et lançant l’entreprise World Liberty Financial pour révolutionner le secteur financier. Ces cryptos, promues comme des « meme coins », combinent viralité et innovation tout en restant spéculatives, comme l’indiquent les avertissements précisant qu’elles ne constituent ni des investissements ni des titres financiers. Ce lancement renforce l’impact de la famille Trump sur le marché des cryptos, déjà influencé par des monnaies comme le Dogecoin, souvent promu par des figures telles qu’Elon Musk. Cependant, la volatilité et les risques associés aux meme coins soulignent que ces initiatives restent avant tout des outils de spéculation sur un marché en pleine mutation.

Exemples de shitcoins populaires ou notables :

Dogecoin (DOGE) Initialement créé comme une blague, mais devenu très populaire grâce à la communauté et des figures comme Elon Musk.

Bien qu’il soit largement adopté, certains le considèrent encore comme un shitcoin. Shiba Inu (SHIB) Concurrent direct de Dogecoin, surnommé le « Dogecoin killer ».

Essentiellement basé sur l’engouement des mèmes. SafeMoon (SAFEMOON) Promu avec des promesses de gros rendements, mais critiqué pour son absence de cas d’usage clair. Baby Doge Coin (BabyDoge) Une variation de Dogecoin, créée pour surfer sur la popularité des tokens basés sur les chiens. Floki Inu (21) Inspiré du chien d’Elon Musk, Floki. Projet principalement orienté marketing. Akita Inu (AKITA) Encore un autre token sur le thème des chiens, souvent jugé comme une copie de SHIB ou DOGE. Pepe (PEPE) Basé sur le mème internet « Pepe the Frog ». Un token purement spéculatif et sans véritable projet. CumRocket (CUMMIES) Axé sur l’industrie du contenu pour adultes, mais considéré comme un shitcoin à cause de son marketing douteux. Hoge Finance (HOGE) Un autre mème coin qui n’a pas de réelle innovation. Mooncoin (MOON) Créé pour « atteindre la lune », mais sans cas d’usage clair ou développement solide.

Attention :

Investir dans des shitcoins est extrêmement risqué. Ils sont souvent très volatils, leur valeur repose uniquement sur le battage médiatique, et beaucoup finissent par devenir inutiles. Si vous investissez, faites-le en connaissance de cause et avec des fonds que vous êtes prêt à perdre.