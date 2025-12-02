La police européenne : Suppression des centres d’appels escrocs en crypto

L’escroquerie à la crypto monnaie ne cesse de se multiplier en ce moment. Elle s manifeste également sous différentes formes.

Les coupables ont utilisé les médias sociaux pour leurs complots frauduleux

Les escrocs en crypto ont utilisé des publicités sur les réseaux sociaux pour attirer les victimes vers des sites Web exploités en secret par les criminels, qui offraient des opportunités d’investissement apparemment exceptionnelles dans les crypto monnaies. Les victimes, principalement allemandes, investissent d’abord de faibles sommes à trois chiffres. De fausses hausses de prix entraînant des profits supposés lucratifs pour les investisseurs les ont ensuite persuadés d’effectuer des transferts de montants plus élevés.

Les enquêteurs estiment que les victimes allemandes ont perdu plus de deux millions d’euros, mais ont ajouté que les victimes d’autres pays du monde ,par exemple, la Suisse, l’Australie et le Canada, sont également tombées dans le piège des escrocs.

Escroquerie à la crypto monnaie en Canada

Mais il existe également ce genre d’escroquerie au Canada. Des publicités Facebook proposant de faux investissements en crypto monnaie prennent pour cible les Canadiens. L’industrie de plus de 10 milliards de dollars derrière ce stratagème lessive des victimes sur presque tous les continents. Les drames humains se comptent par milliers, révèle une enquête de La facture et des Décrypteurs.

Bref, ce sont que les cas où les victimes ont déposé une plainte après avoir perdu leur argent, mais les enquêteurs pensent que le nombre total de cas non signalés est probablement beaucoup plus élevé.

Statistiques par rapport à ce genre de fraude

Seulement au cours des dernières semaines, de multiples reportages à propos de victimes ayant tout perdu aux mains de ces arnaqueurs ont été publiés dans les médias canadiens. La plupart de ces victimes ont enregistré des pertes de plus de 100 000 $.

Le nombre d’incidents de fraude liée à la crypto monnaie a augmenté de 400 % au Canada de 2017 à 2020, selon un communiqué de la GRC. En 2025, les Canadiens ont perdu plus de 70 millions de dollars dans des fraudes d’investissements, d’après le Centre antifraude. L’organisme estime toutefois recevoir des signalements pour seulement 5 % des fraudes perpétrées au pays.

Résultat des actions de l’Europol face aux escrocs en crypto

Plusieurs centres d’appels et escrocs à travers l’Europe contrôlés par une organisation criminelle impliquée dans la fraude à l’investissement en ligne ont été démantelés à la suite d’une enquête transfrontalière ouverte. De plus ,dans le cadre de l’action coordonnée d’application de la loi, plus de 250 personnes ont été interrogées par les forces de l’ordre et environ 150 ordinateurs, appareils tron et sauvegardes de données, ainsi que trois portefeuilles de crypto monnaie contenant environ 1 million de dollars en monnaie numérique, ont été confisqués .Mais également , trois voitures, deux appartements de luxe et 50 000 € (environ 54 000 $) en cash ont été saisis

Europol a lancé un avertissement , affirmant que les conclusions de son enquête impliquent que de nombreux cas peuvent ne pas être signalés. Ce qui est plus alarmant, c’est que cette organisation criminelle possède quatre centres d’appels en Europe de l’Est et aurait pu amasser des centaines de millions d’euros grâce à ces activités illégales.