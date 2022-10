Atomex Wallet Avis : Est-Il Fiable ou Pas ?

Atomex Wallet Avis : ce portefeuille crypto a su répondre aux besoins d’exchange décentralisé entre les blockchains avec son outil de conversion intégré. Il fait aujourd’hui partie des solutions à adopter pour bénéficier d’un échange direct et sûr. Encore faut-il le connaitre sur le bout des doigts. Découvrez dans cet article un guide complet sur Atomex Wallet, y compris notre Atomex Wallet avis.

Notre Avis sur Atomex Wallet

Outil de conversion intégré pour des devises différentes

pour des devises différentes Multisupport : ce crypto wallet est compatible avec Android, iOS et Windows

: ce crypto wallet est compatible avec Android, iOS et Windows Un anonymat complet : la conversion des crypto monnaies est anonyme. L’inscription sur ce wallet ne nécessite pas non plus de KYC pour identifier l’utilisateur.

la conversion des crypto monnaies est anonyme. L’inscription sur ce wallet ne nécessite pas non plus de KYC pour identifier l’utilisateur. Peer-to-peer : Atomex Wallet est mise en œuvre en chaîne en échange peer-to-peer ou en échange atomique

: Atomex Wallet est mise en œuvre en chaîne en échange peer-to-peer ou en échange atomique Conversion gratuite : la conversion ne requiert aucun frais

: la conversion ne requiert aucun frais Transactions rapides : les échanges sont rapides et ne prennent que quelques minutes généralement

: les échanges sont rapides et ne prennent que quelques minutes généralement Sécurité assurée: les utilisateurs d’Atomex Wallet ont un contrôle total sur leurs clés privées.

Qu’est-ce que Atomex Wallet ?

Atomex Wallet est un portefeuille de crypto monnaie non-dépositaire avec un DEX ou exchange décentralisé intégré. Son fonctionnement s’appuie sur la technologie de l’Atomic Swap. De cette manière, il devient possible d’échanger des crypto monnaies de plusieurs blockchains en toute sécurité.

Pour faire simple, Atomex Wallet permet de :

échanger des crypto monnaies,

acheter des crypto monnaies,

vendre des crypto monnaies,

stocker des crypto monnaies en toute sécurité.

Quant au Swap Atomic, il s’agit d’une technologie d’échange sécurisé et décentralisé de cryptoactifs sans intermédiaire. Atomex Wallet utilise aussi une implémentation en chaîne sur les contrats avec timelock haché (HTLC).

Atomex Wallet est un portefeuille de crypto monnaies HD. Il permet ainsi de créer plusieurs adresses dans le portefeuille à l’aide d’un seul mot de passe et d’une phrase de début.

Étape 1 : Télécharger et Installer Atomex Wallet

Atomex Wallet est compatible sur Android, iOS et Windows. Pour télécharger l’application, il suffit donc de vous rendre sur Apple Store ou sur Google Play selon votre OS. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site d’Atomex Wallet pour télécharger et installer le wallet sur Windows. Plusieurs sites web vous donnent même la possibilité de télécharger directement Atomex Wallet sur votre smartphone.

Étape 2 : Ouvrir un Compte sur Atomex Wallet

Comme Atomex Wallet est un portefeuille de crypto monnaie non-dépositaire, vous pouvez l’utiliser dans l’anonymat total. Il ne nécessite pas d’inscription ou d’identification de l’utilisateur. Pour utiliser Atomex Wallet, il suffit de télécharger l’application, de créer le wallet et de charger celui-ci avec les crypto monnaies de votre choix.

Étape 3 : Configurer le Portefeuille Atomex

Une fois le compte créé, il faudra paramétrer le wallet. Cela consiste à définir les éléments suivants :

Le choix de la monnaie

Les crypto monnaies à stocker

La rapidité de transaction

Les Crypto Monnaies Supportées par Atomex Wallet ?

Atomex Wallet ne propose que 5 crypto monnaies à échanger, à vendre et à acheter. Il s’agit cependant des cryptoactifs les plus utilisés sur le marché.

Bitcoin

Bitcoin (BTC) est sans conteste la crypto monnaie la plus populaire avec le prix le plus élevé. Il vaut actuellement 22 533 $. Cette monnaie virtuelle créée en 2009 par Satoshi Nakamoto s’appuie sur la blockchain. Elle propose toutes les garanties de sécurité nécessaires pour une crypto monnaie. Très demandé, le bitcoin permet d’acheter facilement d’autres crypto monnaies.

Tezos

Tezos XTZ fait aussi partie des crypto monnaies les plus appréciées des investisseurs. Cette monnaie virtuelle s’appuie la blockchain. Elle vous donne la possibilité d’héberger des applications et des actifs décentralisés.

Remarque : il est possible de déléguer Tezos aux validateurs vérifiés de la liste Baking Bad. Cela permet de gagner un revenu passif et de couvrir l’inflation de la Blockchain Tezos.

Ethereum

Créé en 2014, Ethereum (ETH) utilise la blockchain Ethereum pour proposer sa propre crypto monnaie : l’ether. Actuellement, la quantité d’ethers est potentiellement illimitée. C’est la monnaie favorite des développeurs d’application, car elle prend de la valeur à chaque contrat enclenché.

Litecoin

Litecoin (LTC) est une crypto monnaie créée en 2011. Il utilise le peer-to-peer. Il est basé sur le code source original de BTC. Litecoin est conçu pour des transactions moins importantes ainsi que pour un usage quotidien. Les transactions sont donc moins chères et plus rapides bien qu’elles soient de tailles plus petites.

Tether

Le Tether USDT est un stablecoin. C’est une crypto monnaie conçue pour maintenir une valeur stable à tout moment. Il fonctionne comme le dollar numérique d’Internet où le jeton vaut et est maintenu à 1,00 USD. Des millions de personnes utilisent cet actif crypto tous les jours pour négocier et effectuer des transactions sur plusieurs blockchains.

Frais et Commissions sur Atomex Wallet

L’utilisation d’Atomex Wallet ne requiert ni frais de transaction ni frais de commissions de service. L’utilisateur doit payer uniquement des frais de réseaux et des spreads. Ces derniers varient d’une blockchain à une autre. Ils s’appliquent aux devises autres que l’UAD, l’USD, le CAD, le GBP et l’EUR.

Pour qui est Adapté l’Atomex Wallet ?

Atomex Wallet convient à tous ceux qui cherchent un portefeuille de crypto monnaie non-dépositaire et multidevise. Il répond parfaitement aux besoins de ceux qui souhaitent effectuer des échanges décentralisés et sécurisés de crypto monnaie sans intermédiaires. Cela est en effet possible grâce à la technologie de l’Atomic Swap.

Atomex Wallet s’adapte aussi à ceux qui souhaitent acheter, vendre et échanger des crypto monnaies rapidement. Ce wallet est destiné aux investisseurs en quête d’un portefeuille de crypto monnaies 100 % sécurisé.

Note importante : la société Least Authority audite tous les contrats intelligents Swap Atomic. Il en est de même pour la bibliothèque principale d’Atomex.

Avantages et Inconvénients d’Atomex Wallet ?

AVANTAGES INCONVENIENTS Conversion anonyme des crypto monnaies

Clés privées de l’utilisateur cryptées et restent dans leur portefeuille portable

Sans frais supplémentaire

Anonymat total Pas d’identification à 2 facteurs

Pas d’option multisignature

Sécurité d’Atomex Wallet

Atomex Wallet propose un niveau de sécurité élevé grâce à l’anonymat total de l’utilisateur. Il n’a pas besoin de s’inscrire ou de s’enregistrer pour utiliser le portefeuille cryptographique. Les utilisateurs ont aussi le contrôle sur leurs clés privées. Les clés sont cryptées et restent dans le portefeuille crypto portable.

En réponse aux sanctions infligées à Tornado Cash, Atomex a décidé d’identifier les portefeuilles de crypto monnaies ayant interagi avec les contrats de ce mixer. Cette mesure permet de protéger les utilisateurs et d’effectuer des transactions sécurisées.

Application Atomex — Est-ce Disponible ?

OUI, Atomex Wallet existe en application mobile qu’il est possible de télécharger gratuitement sur Google Play ou sur Apple Store selon l’OS. L’ouverture et l’utilisation du wallet sont 100 % gratuits. Seuls les frais de minage pour les transactions et les opérations d’échange via Swap atomic sont payants.

Atomex existe aussi en version PC qu’il est possible d’installer sur Windows ou sur MacOs. L’application est gratuite et téléchargeable sur le site internet d’Atomex Wallet. Elle est aussi bien conçue pour l’utilisation portable que pour l’utilisation sur PC. Elle reste simple à utiliser, quel que soit le support.

Atomex Wallet Avis — Est-ce un Portefeuille Fiable ?

Atomex Wallet fait partie des portefeuilles de crypto monnaie les plus fiables pour échanger des crypto actifs. Elle affiche une note de 3,9/5 sur 10 000 téléchargements sur Google Play. Récemment disponible sur Ios, elle obtient une note de 3/5 sur Apple Store. Les avis des utilisateurs témoignent de la fiabilité de ce wallet.

Atomex Wallet est un portefeuille de crypto monnaie sûr et sécurisé équipé d’un outil de conversion de devises. Il fait partie des rares portefeuilles fiables qui permettent d’échanger des crypto monnaies de blockchains différents en toute sécurité.

❓ Quel contrat intelligent utilise Atomex Wallet ? Atomex Wallet utilise les contrats intelligents Hashed Timelock.

✔️ Est-ce que les clés privées sont sécurisées avec Atomex Wallet ? Les clés privées des utilisateurs d’Atomex Wallet sont stockées sur leur mobile uniquement. Elles sont donc 100 % sécurisées et les utilisateurs ont le contrôle sur leurs clés privées. Ils ont même besoin de mot de passe pour déverrouiller le wallet et utiliser les clés.

⌚ Combien de temps prend le Swap Atomic ? Selon la paire de crypto trading, les échanges durent quelques minutes à 6 heures au maximum.

🔎 Quelle est la différence entre l’exchange décentralisé et l’exchange centralisé ? L’exchange centralisé CEX sert d’intermédiaire entre ceux qui veulent échanger des crypto monnaies. En revanche, l’exchange décentralisé DEX permet de trader sans intermédiaire grâce à des contrats intelligents. Celui-ci s’appuie sur la blockchain et reste plus résistant par rapport aux tentatives de piratage. En effet, le DEX n’a pas accès aux actifs des utilisateurs contrairement au CEX.