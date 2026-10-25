Action Taisei (1801) : Cours, Dividende et Avis 2026

Taisei est l’un des cinq grands entrepreneurs généraux japonais : tours de bureaux, stades, hôpitaux, centrales nucléaires et désormais centres de données sproutent de ses chantiers. Cotée à Tokyo sous le ticker 1801 et composante du Nikkei 225, la société vient de vivre l’un des meilleurs exercices de son histoire — bénéfice en hausse de plus de moitié et marge bondissante — tandis que l’action, corrigée avec le secteur depuis l’été, offre un rendement redevenu attractif. Cette fiche présente le cours en temps réel, les résultats, le dividende et la manière d’investir depuis la France.

Cours de l’action Taisei en temps réel

Le cours de l’action Taisei s’établit actuellement à 11 400,00 ¥ (yens), avec une variation de 1,47 % sur la séance. Environ 743 800 titres ont été échangés aujourd’hui, et sur les douze derniers mois, le titre évolue entre 10 835,00 ¥ et 20 680,00 ¥ yen.

À l’automne 2026, l’action cotait autour de 11 235 yens — en repli d’environ 46 % par rapport à son plus haut annuel de 20 680 yens, atteint au printemps lors de l’euphorie des valeurs de construction japonaises, avant que le marché ne s’inquiète du rythme des investissements en intelligence artificielle. Cette correction laisse au titre un rendement supérieur à 3 % sur les dividendes prévus.

Données de marché et historique, mis à jour automatiquement

Taisei Corporation 1801.T · Tokyo 11 400,00 ¥ +0,62 % Clôture précédente 11 330,00 ¥ Plus haut du jour 11 485,00 ¥ Plus bas du jour 11 230,00 ¥ Plus haut 52 semaines 20 680,00 ¥ Plus bas 52 semaines 10 835,00 ¥ Volume 743 800 Capitalisation 1,86 Tn PER 11,2 Rendement du dividende 3,38 % Dividende par action 380,00 ¥ Objectif moyen des analystes 16 500,00 ¥

Résultats annuels — Taisei Corporation Exercice clos le Chiffre d’affaires Résultat net 2026-03-31 2 089,09 Md ¥ 170,00 Md ¥ 2025-03-31 1 637,82 Md ¥ 94,74 Md ¥ 2024-03-31 1 765,02 Md ¥ 40,27 Md ¥ 2023-03-31 1 325,60 Md ¥ 36,95 Md ¥

Historique des dividendes — Taisei Corporation Date de détachement Montant par action 2026-09-29 190,000 ¥ 2026-03-30 185,000 ¥ 2025-09-29 125,000 ¥ 2025-03-28 145,000 ¥ 2024-09-27 65,000 ¥ 2024-03-28 65,000 ¥ 2023-09-28 65,000 ¥ 2023-03-30 65,000 ¥

Source : Yahoo Finance, données collectées par le serveur (date de collecte indiquée sous chaque bloc). Données indicatives, ne constituent pas un conseil en investissement.

Taisei : présentation de l’entreprise

Fondée en 1873, Taisei est la doyenne des grandes entreprises générales japonaises après Kajima. Son activité couvre l’ensemble du bâtiment et des travaux publics :

Le bâtiment : gratte-ciels, complexes commerciaux, stades — dont des réalisations emblématiques de Tokyo — et hôpitaux, le cœur historique ;

: gratte-ciels, complexes commerciaux, stades — dont des réalisations emblématiques de Tokyo — et hôpitaux, le cœur historique ; Les infrastructures : tunnels, ponts, ouvrages ferroviaires et travaux de génie civil souterrain, un domaine d’excellence du génie japonais ;

: tunnels, ponts, ouvrages ferroviaires et travaux de génie civil souterrain, un domaine d’excellence du génie japonais ; L’énergie et le nucléaire : centrales, installations nucléaires et travaux de démantèlement, une spécialité rare qui redéploie son potentiel avec la relance du nucléaire japonais ;

: centrales, installations nucléaires et travaux de démantèlement, une spécialité rare qui redéploie son potentiel avec la relance du nucléaire japonais ; Les centres de données : le relais de croissance de la décennie, Taisei comptant parmi les constructeurs majeurs des data centers qui essaiment autour de Tokyo pour l’intelligence artificielle.

Résultats : la démonstration de la marge

Les comptes de l’exercice clos fin mars 2026, publiés le 14 mai, ont surpris par leur ampleur :

Chiffre d’affaires de 2 089 milliards de yens (−3 %) — la marge s’est construite dans un volume stable, signe d’une vraie discipline de prix ;

(−3 %) — la marge s’est construite dans un volume stable, signe d’une vraie discipline de prix ; Résultat opérationnel de 188 milliards de yens, en hausse de 56 % ; résultat net de 170 milliards (+37 %) ;

; résultat net de 170 milliards (+37 %) ; La marge opérationnelle bondit de 5,6 % à 9 % — un niveau que le secteur japonais n’avait plus atteint depuis la bulle des années 1980, fruit des révisions contractuelles de prix et de la sélection des projets.

La dynamique se poursuit : le premier trimestre publié en août confirme la charge de travail, et les résultats semestriels sont attendus le 11 novembre 2026. Les prévisions internes pour l’exercice en cours visent 2 420 milliards de yens de chiffre d’affaires, la demande de centres de données et la rénovation des infrastructures publiques alimentant le carnet de commandes.

Le dividende Taisei : la redistribution de la hausse

Le dividende suit l’envolée des profits : 310 yens versés au titre de l’exercice clos en mars 2026, 380 yens prévus pour l’exercice courant — une hausse de 23 % —, soit un rendement d’environ 3,4 % au cours d’octobre 2026. Cette progression rapide traduit la conversion du secteur japonais de la construction à une gouvernance tournée vers l’actionnaire : après des décennies de rétention prudente, les majors redistribuent désormais la sur-profitabilité du cycle en cours. Pour un résident français : retenue à la source de 15 % sur les dividendes (convention franco-japonaise, imputable), achat en compte-titres ordinaire, le Japon n’étant pas éligible au PEA.

Histoire : cent cinquante ans de chantiers japonais

Fondée en 1873, au tout début de l’ère Meiji, Taisei naît de la fusion de pionniers du génie civil occidental au Japon — une époque où le pays se dotait en une génération de chemins de fer, de ports et de bâtiments publics modernes. L’entreprise traverse toutes les ères : reconstruction après le séisme de 1923, essor d’après-guerre, bulle des années 1980 — dont les tours de bureaux signées Taisei ponctuent encore Tokyo —, puis les deux « décennies perdues » qui ont appris au secteur la survie dans un marché de volumes déclinants. Cette histoire laisse un héritage double : un carnet de qualifications techniques sans équivalent — tunnels sous les détroits, centrales, installations sismiquement certifiées — et une culture de prudence financière forgée par les années maigres. C’est précisément cette double mémoire qui rend la situation actuelle inédite : pour la première fois depuis les années 1980, l’industrie reconstruit massivement — data centers, usines de semi-conducteurs, infrastructures de résilience climatique — pendant que les entreprises ont appris à refuser les projets non rentables. La conjonction des deux, si elle dure, pourrait marquer une ère nouvelle pour les marges du secteur.

Le secteur japonais de la construction : la revanche des marges

Le secteur japonais de la construction raconte l’une des transformations silencieuses les plus remarquables de la décennie. Pendant trente ans, l’industrie a vécu dans une déflation des prix de mise en œuvre : appels d’offres acharnés, marges comprimées, consolidation lente. Trois forces ont inversé la trajectoire. La première est la pénurie de main-d’œuvre : le vieillissement des ouvriers et des ingénieurs a mécaniquement réduit la capacité offerte, redonnant du pouvoir de négociation aux entrepreneurs. La deuxième est l’inflation des matériaux, qui a imposé les clauses de révision de prix dans les contrats — une révolution culturelle du secteur. La troisième est la vague de demande nouvelle : les data centers de l’intelligence artificielle, les usines de semi-conducteurs rapatriées avec subventions publiques, les infrastructures de défense et de résilience. Résultat : les cinq majors — Shimizu, Kajima, Obayashi, Taisei et Takenaka — affichent simultanément des marges en forte hausse et des carnets pleins, une situation inédite que le marché boursier a d’abord saluée puis, paradoxalement, commencée à douter — créant l’écart de valorisation que la fiche explore.

Ce que la correction de 2026 dit des attentes du marché

Entre le printemps et l’automne 2026, les actions des entrepreneurs japonais ont perdu 40 à 50 % de leur valeur — Taisei comprise — alors même que les résultats atteignaient des records. La raison tient au narrative de marché : les investisseurs ont valorisé ces valeurs comme des proxies de l’investissement en intelligence artificielle, et la moindre inquiétude sur le rythme des dépenses des géants technologiques — le fameux débat sur la bulle de l’IA — s’est transmise mécaniquement au secteur. La lecture fondamentale est différente : les carnets de commandes japonais couvrent des projets engagés, souvent publics ou contractuels, dont l’exécution s’étale sur des années. Le débat entre les deux lectures — proxy volatile de l’IA ou value de carnet — est précisément ce qui offre au titre son profil actuel : un rendement de plus de 3 % payé pour patienter jusqu’à ce que la réalité des chantiers tranche le débat.

Analyse : la value du chantier japonais

Le dossier Taisei concentre les caractéristiques du secteur : des comptes en plein boom — marges retrouvées, carnet de commandes plein, dividendes en forte hausse — et un titre corrigé de moitié par le marché, qui doute de la durée du cycle d’investissement en intelligence artificielle et redoute un retour des maux historiques du secteur. Ce clivage est la définition même d’une value cyclique. Les risques sont la dépendance aux budgets publics et privés japonais, les coûts de main-d’œuvre dans un pays en pénurie de bras, et l’éventuel essoufflement de la vague de data centers. Les atouts sont les mêmes facteurs vus de l’autre côté : le Japon reconstruit ses infrastructures, relocalise ses usines et numérise son économie, avec des entrepreneurs généraux en position d’oligopole. Profil contrarian. Ces éléments ne constituent pas une recommandation d’investissement.

Taisei en cinq chiffres à retenir

+56 % : la progression du résultat opérationnel de l’exercice clos en mars 2026 ;

: la progression du résultat opérationnel de l’exercice clos en mars 2026 ; 9 % : la marge opérationnelle, multipliée par plus de 1,5 en un an ;

: la marge opérationnelle, multipliée par plus de 1,5 en un an ; 380 yens par action : le dividende prévu, en hausse de 23 %, pour un rendement d’environ 3,4 % ;

: le dividende prévu, en hausse de 23 %, pour un rendement d’environ 3,4 % ; −46 % : la correction du titre depuis son plus haut annuel — la source du rendement ;

: la correction du titre depuis son plus haut annuel — la source du rendement ; 2 420 milliards de yens : l’objectif de chiffre d’affaires de l’exercice en cours.

Ces repères résument le pari : les marges exceptionnelles du secteur durent plus longtemps que la défiance du marché.

Les indicateurs à suivre pour arbitrer la thèse

Le débat sur la valeur des entrepreneurs japonais se tranche par des données publiques simples. Le premier est le carnet de commandes, publié chaque trimestre par chaque major : sa profondeur en années et sa composition — publique, privée, data centers — disent si la demande est structurelle ou spéculative. Le deuxième est la marge opérationnelle : sa tenue au-dessus des niveaux historiques, trimestre après trimestre, confirmera que les révisions de prix sont un acquis durable et non un feu de paille. Le troisième est l’investissement privé japonais en construction, publié par le gouvernement : il capte la vague des usines, des entrepôts et des centres de données que le pays construit pour sa sécurité économique. Si ces trois indicateurs restent verts pendant que le titre cote sur des multiples déprimés, la thèse value se renforce mécaniquement — c’est la discipline de suivi que recommande la situation.

Le titre cote à Tokyo en yens ; l’achat se fait dans un compte-titres ordinaire — le Japon n’étant pas éligible au PEA :

Vérifiez l’accès à la Bourse de Tokyo auprès de votre courtier ; Recherchez le titre sous le code 1801 ; Passez un ordre à cours limité, la séance de Tokyo ouvrant tôt le matin en heure d’Europe ; Intégrez la fiscalité : retenue à la source de 15 % sur les dividendes, imputable via la convention franco-japonaise, puis imposition française selon votre régime.

La correction sectorielle, si elle se prolongeait sans dégradation des fondamentaux, offrirait mécaniquement des points d’entrée supplémentaires à rendement élargi. Le dividende est versé semestriellement ; le carnet de commandes, publié avec les résultats, est l’indicateur à suivre pour anticiper la trajectoire.

FAQ : questions fréquentes sur l’action Taisei

Quel est le rendement du dividende Taisei ?

Environ 3,4 % au cours d’octobre 2026, sur la base de 380 yens prévus — un niveau alimenté par la correction du titre depuis son plus haut du printemps.

Peut-on acheter Taisei dans un PEA ?

Non : la valeur est japonaise ; l’achat se fait en compte-titres ordinaire avec change en yens.

Pourquoi l’action a-t-elle chuté depuis le printemps 2026 ?

Le marché s’est retiré des valeurs liées aux investissements en intelligence artificielle et en data centers, redoutant un excès de capacité — une correction sectorielle qui touche l’ensemble des entrepreneurs japonais malgré des fondamentaux en plein boom.

Le marché japonais est un oligopole de cinq majors au profil équilibré : Taisei est reconnue pour ses bâtiments de grande hauteur, ses tunnels et ses qualifications nucléaires — des spécialités à haute valeur d’ingénierie qui distinguent ses marges.

Le nucléaire pèse-t-il dans l’activité ?

C’est une spécialité historique parmi d’autres : centrales, travaux nucléaires et démantèlement, dont le potentiel se déploie avec la relance de l’électronucléaire japonais — un segment à haute valeur d’ingénierie.

Qu’est-ce qui a fait bondir la marge en 2026 ?

Les révisions de prix contractuelles — le secteur a appris à répercuter l’inflation des matériaux et de la main-d’œuvre — et la sélection des projets : moins de volume, mieux payé, avec la demande de data centers en soutien.

Taisei construit-elle réellement des data centers ?

Oui : le groupe compte parmi les constructeurs majeurs des centres de données qui essaiment dans la grande région de Tokyo, un segment en tension d’offre où les qualifications de fiabilité électrique et sismique des majors japonais font la différence.

Quel est le prochain rendez-vous de publication ?

Les résultats semestriels sont attendus le 11 novembre 2026.

Cette fiche a un but purement informatif et ne constitue pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; tout investissement en actions présente un risque de perte en capital.