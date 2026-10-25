Action Shimizu (1803) : Cours, Dividende et Avis 2026

Shimizu est l’un des cinq grands entrepreneurs généraux du Japon, fondé en 1804 — deux siècles de chantiers, des temples aux gratte-ciels. Cotée à Tokyo sous le ticker 1803 et composante du Nikkei 225, la société affiche les marges et profits en forte progression du secteur, un rachat d’actions doublé en plein exercice et le rendement le plus élevé des majors après la correction boursière de l’automne. Cette fiche présente le cours en temps réel, les résultats, le dividende et la manière d’investir depuis la France.

Cours de l’action Shimizu en temps réel

Le cours de l’action Shimizu s’établit actuellement à 2 078,00 ¥ (yens), avec une variation de 2,42 % sur la séance. Environ 3 058 500 titres ont été échangés aujourd’hui, et sur les douze derniers mois, le titre évolue entre 1 945,00 ¥ et 3 618,00 ¥ yen.

À l’automne 2026, l’action cotait autour de 2 029 yens, en repli d’environ 44 % par rapport à son plus haut annuel de 3 618 yens — la correction sectorielle qui a suivi l’euphorie du printemps sur les valeurs de construction liées à l’intelligence artificielle.

Données de marché et historique, mis à jour automatiquement

Shimizu Corporation 1803.T · Tokyo 2 078,00 ¥ +4,08 % Clôture précédente 1 996,50 ¥ Plus haut du jour 2 078,00 ¥ Plus bas du jour 2 025,00 ¥ Plus haut 52 semaines 3 618,00 ¥ Plus bas 52 semaines 1 945,00 ¥ Volume 3 058 500 Capitalisation 1,40 Tn PER 10,9 Rendement du dividende 3,80 % Dividende par action 77,00 ¥ Objectif moyen des analystes 2 887,50 ¥

Résultats annuels — Shimizu Corporation Exercice clos le Chiffre d’affaires Résultat net 2026-03-31 2 057,80 Md ¥ 126,62 Md ¥ 2025-03-31 1 944,36 Md ¥ 66,02 Md ¥ 2024-03-31 1 577,91 Md ¥ 11,61 Md ¥ 2023-03-31 1 557,33 Md ¥ 41,75 Md ¥

Historique des dividendes — Shimizu Corporation Date de détachement Montant par action 2026-09-29 38,500 ¥ 2026-03-30 50,000 ¥ 2025-09-29 22,000 ¥ 2025-03-28 20,500 ¥ 2024-09-27 17,500 ¥ 2024-03-28 6,500 ¥ 2023-09-28 13,500 ¥ 2023-03-30 10,500 ¥

Source : Yahoo Finance, données collectées par le serveur (date de collecte indiquée sous chaque bloc). Données indicatives, ne constituent pas un conseil en investissement.

Shimizu : présentation de l’entreprise

Deuxième doyenne du secteur après Kajima, Shimizu construit l’essentiel de l’environnement bâti japonais :

Le bâtiment : bureaux, logements, équipements publics et hôtels, avec une expertise reconnue en construction sismique de haute qualité ;

: bureaux, logements, équipements publics et hôtels, avec une expertise reconnue en construction sismique de haute qualité ; Le génie civil : tunnels, métros, ouvrages hydrauliques et travaux de protection contre les catastrophes naturelles, un segment soutenu par les budgets publics de résilience ;

: tunnels, métros, ouvrages hydrauliques et travaux de protection contre les catastrophes naturelles, un segment soutenu par les budgets publics de résilience ; Les usines et data centers : la demande de fabriques de semi-conducteurs et de centres de données, notamment dans la grande région de Tokyo, alimente le carnet de commandes et soutient les marges du cycle actuel.

Résultats : profits multipliés, marge reconstituée

Les comptes de l’exercice clos fin mars 2026, publiés le 12 mai, marquent la confirmation de la convalescence du secteur :

Chiffre d’affaires de 2 058 milliards de yens (+5,8 %) ;

(+5,8 %) ; Résultat opérationnel de 122 milliards de yens, en hausse de 71 % ; résultat net de 127 milliards, en hausse de 92 % ;

; résultat net de 127 milliards, en hausse de 92 % ; Marge opérationnelle de 5,9 %, contre 3,65 % un an plus tôt — le redressement des prix et la discipline sur les appels d’offres font effet.

Le premier trimestre de l’exercice courant a apporté une confirmation spectaculaire : résultat net multiplié par près de cinq sur un an, publié fin juillet. La direction a doublé dans la foulée, le 24 septembre, son programme de rachat d’actions — de 10 à 20 milliards de yens, environ 12 millions d’actions — à exécuter d’ici la fin de l’année civile.

Dividende Shimizu : le rendement des majors

Le dividende suit la remontée des profits : 72 yens versés au titre de l’exercice clos en mars 2026, 77 yens prévus pour l’exercice courant — un rendement d’environ 3,8 % au cours d’octobre 2026, le plus élevé du trio de majors couvert ici. Le rachat d’actions doublé complète le dispositif : la société réduit son capital d’environ 3 % en un trimestre, un rythme soutenu que la génération de cash du cycle autorise. Pour un résident français : retenue à la source de 15 % sur les dividendes (convention franco-japonaise, imputable), achat en compte-titres ordinaire, le Japon n’étant pas éligible au PEA.

Histoire : deux siècles au service du bâti japonais

Shimizu revendique l’une des plus anciennes lignées du bâtiment mondial : fondée en 1804 à Edo — le Tokyo d’avant Tokyo —, l’entreprise a construit pour les shoguns puis pour l’État moderne, traversant l’ère Meiji, les reconstructions post-séismes, la guerre et le miracle économique. Chaque étape de l’histoire japonaise porte une signature Shimizu : les premiers immeubles en béton armé du pays, les grands hôtels de l’après-guerre, les tours du front de mer de Tokyo, les tunnels du réseau métropolitain. Cette longévité a forgé une culture d’entreprise singulière — le souci du détail technique, l’obsession de la sécurité sismique, la fidélité des ingénieurs à la maison — qui explique la résilience du groupe à travers les cycles. Dans un secteur où la réputation se construit sur des décennies et se perd en un seul effondrement, deux siècles sans scandale structurel constituent l’actif le plus précieux de l’entreprise.

La construction sismique : le savoir-faire qui définit Shimizu

Le Japon construit différemment du reste du monde, et Shimizu incarne cette différence. Chaque structure doit absorber les séismes majeurs attendus une fois par siècle : isolateurs sismiques à la base des bâtiments, amortisseurs de masse aux sommets des tours, joints de dilatation calculés au millimètre — un arsenal technique que l’entreprise a contribué à codifier et qui s’exporte désormais, les pays sismiques d’Asie et d’Amérique adoptant les standards japonais. Cette expertise a une traduction économique précise : les projets à exigence sismique maximale — hôpitaux, data centers, installations nucléaires, sièges sensibles — s’adjudiquent sur qualifications, pas seulement sur prix, et les majors japonaises y défendent des marges supérieures. C’est l’un des moteurs discrets du redressement actuel de la rentabilité du secteur : à mesure que le monde numérise et localise ses infrastructures critiques, la valeur de la construction certifiée antisismique monte, et avec elle celle des entreprises qui la maîtrisent depuis deux siècles.

Ce que le premier trimestre de l’exercice confirme

La publication de fin juillet 2026 a apporté la preuve la plus éclatante du retournement : résultat net multiplié par près de cinq sur un an, porté par l’exécution des projets industriels — usines et centres de données — engagés lors des exercices précédents. Cette mécanique de retard est propre au secteur : les commandes signées aujourd’hui se construisent et se facturent sur deux à trois ans, ce qui means que les marges de 2026 reflètent les contrats de 2023-2024 — déjà révisés à la hausse. Autrement dit, une part de la profitabilité de l’exercice en cours est déjà dans le carnet, ce qui confère à la guidance une crédibilité supérieure à celle d’industries plus immédiates. C’est l’argument central des investisseurs qui accumulent le secteur malgré la correction : le carnet est un contrat, le doute du marché une opinion.

Analyse : le duo rendement-croissance du bâtiment

Shimizu offre le profil le plus tranché du secteur : un rendement de presque 4 % sur des profits en croissance de 70 à 90 %, portés par un carnet d’usines et de data centers dont l’exécution s’étale sur plusieurs années. La correction du titre depuis le printemps — liée au débat mondial sur les dépenses d’intelligence artificielle — laisse une valorisation déprimée au regard des fondamentaux publiés. Les risques sont identiques au secteur : retournement de la vague d’investissement technologique, coûts de main-d’œuvre, dépendance aux budgets publics. La valeur convient à un profil de rendement acceptant la cyclicité, en position satellite. Ces éléments ne constituent pas une recommandation d’investissement.

Shimizu en cinq chiffres à retenir

+71 % : la progression du résultat opérationnel de l’exercice clos en mars 2026 ;

: la progression du résultat opérationnel de l’exercice clos en mars 2026 ; 5,9 % : la marge opérationnelle, contre 3,65 % un an plus tôt ;

: la marge opérationnelle, contre 3,65 % un an plus tôt ; 77 yens par action : le dividende prévu, pour un rendement d’environ 3,8 % ;

: le dividende prévu, pour un rendement d’environ 3,8 % ; 20 milliards de yens : le rachat d’actions doublé en septembre 2026 ;

: le rachat d’actions doublé en septembre 2026 ; ×5 : la multiplication du résultat net du premier trimestre de l’exercice courant.

Ces repères résument la proposition : la marge retrouvée du bâtiment japonais, payée par un marché qui doute encore du cycle.

Le cycle des data centers : anatomie du relais de croissance

La demande qui transforme les comptes du secteur mérite d’être comprise dans sa mécanique. Un centre de données n’est pas un bâtiment ordinaire : c’est une centrale électrique déguisée en entrepôt, dont la structure doit supporter des planchers surchargés de serveurs, dont la fiabilité électrique doit approcher les cent pour cent, et dont la sécurité sismique — au Japon — doit être absolue, une micro-seconde d’interruption pouvant coûter des fortunes. Les majors de la construction y apportent exactement ce que le client recherche : l’ingénierie des fluides, la redondance électrique, la certification anti-séisme et l’expérience des projets critiques. La vague actuelle, tirée par l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle, se déploie sur plusieurs années — les capacités mondiales doivent être multipliées dans la décennie — et chaque trimestre apporte son lot d’annonces de nouveaux campus, au Japon comme dans les pays voisins. Pour Shimizu et ses pairs, ce segment combine trois raretés : des volumes élevés, des marges supérieures grâce aux qualifications exigées, et une visibilité pluriannuelle grâce aux programmes engagés. C’est le carburant du rendement que le titre offre aujourd’hui.

Dans une allocation européenne, Shimizu joue un rôle précis : celui d’une exposition au cycle d’investissement technologique asiatique par les fondamentaux plutôt que par les valeurs de croissance. Là où un titre de semi-conducteurs capitalise des espoirs de marges futures, l’entrepreneur général facture des murs, des planchers et des réseaux électriques dont les contrats sont signés — une version « physique » du thème de l’intelligence artificielle, rémunérée par un rendement pendant l’attente. Sa corrélation aux marchés occidentaux reste modérée, le cycle japonais ayant ses propres rythmes — démographie, budgets publics, relocalisation industrielle. En contrepartie, l’investisseur accepte une gouvernance et une communication au standard japonais, une liquidité plus étroite que les grandes valeurs mondiales, et le risque qu’un retournement du capex technologique mondial ne refroidisse le carnet au-delà de ce que les contrats signés protègent. C’est un satellite de rendement, pas un cœur de portefeuille — mais un satellite dont le rendement actuel rémunère généreusement la patience.

Le titre cote à Tokyo en yens ; l’achat se fait dans un compte-titres ordinaire — le Japon n’étant pas éligible au PEA :

Vérifiez l’accès à la Bourse de Tokyo auprès de votre courtier ; Recherchez le titre sous le code 1803 ; Passez un ordre à cours limité, la séance de Tokyo ouvrant tôt le matin en heure d’Europe ; Intégrez la fiscalité : retenue à la source de 15 % sur les dividendes, imputable via la convention franco-japonaise, puis imposition française selon votre régime.

Le titre, l’un des plus échangés du secteur, bénéficie d’une couverture d’analystes locale dense, dont les synthèses sont accessibles aux investisseurs internationaux. Le dividende est versé semestriellement ; l’avancement du rachat d’actions, publié au fil de l’eau, donne un aperçu de la confiance de la direction dans la trésorerie.

FAQ : questions fréquentes sur l’action Shimizu

Quel est le rendement du dividende Shimizu ?

Environ 3,8 % au cours d’octobre 2026 — le plus élevé des grands entrepreneurs japonais couverts, conséquence de la correction du titre depuis son plus haut du printemps.

Peut-on acheter Shimizu dans un PEA ?

Non : la valeur est japonaise ; l’achat se fait en compte-titres ordinaire avec change en yens.

Pourquoi le résultat du premier trimestre a-t-il été multiplié par cinq ?

Par l’effet combiné d’un carnet plein — usines de semi-conducteurs et data centers —, des révisions de prix contractuelles et d’une base de comparaison encore faible : la marge du secteur se normalise à la hausse.

Le carnet de commandes est-il publié ?

Oui, chaque trimestre, avec les résultats : sa valeur, sa profondeur en mois d’activité et sa composition par segment — le document le plus important pour l’investisseur, car il anticipe les marges des deux prochaines années.

Que recouvre le rachat d’actions annoncé ?

Un programme porté de 10 à 20 milliards de yens en septembre 2026, soit environ 12 millions d’actions, à exécuter d’ici la fin décembre — environ 3 % du capital retiré en quelques mois.

Quels sont les segments en croissance ?

Les usines de semi-conducteurs et les centres de données d’abord, les infrastructures publiques de résilience ensuite — deux demandes soutenues par les subventions et la localisation des capacités industrielles au Japon.

Shimizu construit-elle à l’international ?

Marginalement : l’essentiel de l’activité est domestique, l’international se concentrant sur des projets à forte valeur d’ingénierie où le standard sismique japonais est un argument — en Asie du Sud-Est et en Océanie notamment.

Quel est le prochain rendez-vous de publication ?

Les résultats semestriels de l’exercice courant sont attendus en novembre 2026.

Cette fiche a un but purement informatif et ne constitue pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; tout investissement en actions présente un risque de perte en capital.