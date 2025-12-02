Actu Crypto du jour : Veto de Joe Biden, Mining, Notcoin et ETF Ethereum

Retrouvez l’essentiel de l’actualité crypto monnaie d’aujourd’hui.

Joe Biden oppose son veto au projet de loi annulant le SAB 121, déclarant que la norme est « nécessaire » à l’innovation dans le domaine des crypto monnaies

Le président des États-Unis Joe Biden a opposé son veto à un projet de loi qui aurait annulé le Staff Accounting Bulletin (SAB) n° 121 de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Le SAB 121 vise à établir des normes comptables pour les entreprises qui conservent des cryptomonnaies. Plus précisément, il demande aux institutions financières qui conservent des cryptomonnaies pour leurs clients de garder les actifs dans leurs propres bilans. Les détracteurs de cette directive estiment qu’elle rend trop difficile la collaboration des institutions financières avec les sociétés de crypto-monnaies.

Dans une lettre adressée à la Chambre des représentants des États-Unis, le président Biden a déclaré : « Mon administration ne soutiendra pas les mesures qui mettent en péril le bien-être des consommateurs et des investisseurs. Des garde-fous appropriés qui protègent les consommateurs et les investisseurs sont nécessaires pour exploiter les avantages et les opportunités potentiels de l’innovation en matière de crypto-actifs. »

Tether investit 150 millions de dollars dans Bitdeer, la société de mining crypto de Jihan Wu

Bitdeer, la société de mining crypto de Jihan Wu, serait en train de lever de nouveaux capitaux auprès de l’émetteur de stablecoins Tether. Le rapport indique que Tether a conclu un accord de souscription avec Bitdeer pour acheter jusqu’à 150 millions de dollars de ses actions dans le cadre d’un placement privé. Le placement privé comprend 18 587 360 actions ordinaires de classe A et un bon de souscription permettant d’acheter jusqu’à 5 000 000 d’actions supplémentaires au prix de 10,00 dollars par action. Bitdeer a déjà généré un produit brut de 100 millions de dollars grâce à l’émission d’actions et a le potentiel de lever 50 millions de dollars supplémentaires si le bon de souscription est entièrement exercé. L’entreprise prévoit d’utiliser ces fonds pour financer l’expansion de son centre de données et le développement de plateformes d’exploitation minière basées sur des ASIC.

Bybit confirme un remaniement de la direction après des retards dans les dépôts de Notcoin

La plateforme crypto Bybit a confirmé les rapports selon lesquels plusieurs cadres ont « changé de rôle » après le lancement raté de Notcoin (NOT) qui a entraîné l’envoi de 23 millions de dollars de compensation à 320 000 utilisateurs. Le média Wu Blockchain a d’abord rapporté que plusieurs dirigeants de l’exchange avaient « volontairement démissionné » et qu’elle avait recruté de nouveaux responsables techniques et commerciaux.

En réponse à ce rapport, un porte-parole de Bybit a déclaré : « Nous sommes au courant des récentes nouvelles concernant les mouvements de nos cadres. Bybit met régulièrement à jour sa structure organisationnelle afin de s’aligner sur ses objectifs stratégiques. Avec l’équipe, nous nous sommes engagés à placer les bonnes personnes aux bons postes. Nous avons donné la priorité aux intérêts des clients et procédé à un examen interne approfondi afin d’améliorer l’expérience des clients à l’avenir. Cette amélioration a conduit à certains changements dans les rôles de direction, que nous estimons essentiels. Les membres de l’équipe concernés ne quittent pas l’entreprise mais occupent d’autres fonctions en interne. »

L’exchange japonais DMM perd 305 millions de dollars en bitcoins à la suite du piratage d’une clé privée

DMM Bitcoin, un échange de crypto monnaies japonais, aurait perdu 48 milliards de yens (305 millions de dollars) en BTC suite à un piratage de ses serveurs le 30 mai. L’échange a confirmé le piratage sur son site web et a déclaré que tous les dépôts des utilisateurs « seront entièrement garantis ». Les achats au comptant sur la plateforme ont été temporairement restreints et les retraits en yens pourraient être retardés. Il s’agit notamment du deuxième plus grand piratage de crypto-monnaies dans la région, Coincheck ayant été piraté pour 58 milliards de yens en 2018.

Franklin Templeton révèle les frais de l’ETF Ethereum

Selon le dépôt S-1 mis à jour de Franklin Templeton auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) vendredi, le Franklin Ethereum ETF ne facturera aux clients que 0,19% par an pour la détention d’Ether dans leur fonds. Le fonds a également promis de renoncer à tous les frais de sponsor sur ses premiers 10 milliards de dollars pendant les six premiers mois suivant la mise en service du fonds.